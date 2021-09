Algunas personas han notado que aumentan algunos kilos durante las vacaciones. Sin embargo, no hay por qué preocuparse. De hecho, dos semanas de festividades no pueden no haber puesto en peligro todo un año de nutrición equilibrada. Por eso tratamos inmediatamente de volver a nuestras buenas y viejas costumbres. Si los esfuerzos iniciales no fueran suficientes, es posible seguir estos consejos que atañen principalmente a nuestro cerebro. De hecho, es posible perder peso fácilmente sin dieta o ejercicio con estos consejos psicológicos altamente efectivos. Por supuesto, estos consejos no son suficientes cuando nos encontramos en un claro estado de sobrepeso u obesidad. En estos casos, siempre te recomendamos que te pongas en contacto con tu médico o nutricionista de confianza para encontrar la solución más adecuada.

Perder peso fácilmente sin dieta o ejercicio es posible con estos consejos psicológicos altamente efectivos.

Así que comencemos con los consejos más famosos. El primero es sin duda el tamaño de los muebles que utilizamos. Comer en un plato más pequeño todos los días reducirá naturalmente la cantidad de alimentos que ingerimos. Sin embargo, nos hará sentir mucho más llenos de lo que deberíamos: de hecho, nuestro cerebro registrará la imagen de una comida abrumadora haciéndonos sentir llenos. Lo mismo ocurre con los cubiertos. Cuanto más pequeños sean, más tiempo nos llevará terminar la comida y antes surgirá la sensación de saciedad. Existe un principio similar para el llegó. Al servirlo en vasos más altos y más estrechos, lo reduciremos al menos un 10%, lo que también conducirá a una disminución en la cantidad de calorías que bebemos. Asimismo, es mejor verterlo dejando el vaso sobre la mesa y sin sostenerlo en las manos. De esta forma podremos controlar mejor y no levantar el codo.

Así que ten cuidado con la proxémica de la comida.

Luego pasamos al posicionamiento de la comida. De hecho, se ha demostrado que el huésped que tiene una ensalada u otro tipo de verduras cerca tiende a ingerir menos calorías que el resto de los invitados. En cambio, sucede exactamente lo contrario con aquellos que tienen embutidos y quesos cerca. Finalmente, aquellos que se encuentran cenando en un ambiente más sombreado se relajan y tienden a comer más. Por esta razón, algunos restaurantes disponen la habitación de tal manera que se ilumina con la mayor suavidad posible. Por el contrario, consumir una comida con luz brillante alienta a no exagerar. Por lo tanto, le recomendamos que elija los lugares más luminosos incluso cuando salga a comer.

