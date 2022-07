per Telefónica util di un miliardo di euro nel primo semestre di 2022

La empresa española de telecomunicaciones Telefónica en el primer semestre de 2022 ha obtenido un beneficio inferior a los mil millones de euros. Tra gennaio e giugno il fatturato è stato di 22,4 miliardi di euro in termini organici, con una crescita del 4,2 per cento. El operador ha registrado crecimientos en todos sus mercados, con especial avance en Alemania y Brasil. La società di telecomunicazioni ha confirmado su intención de repartir un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción en 2022. Además, como parte de la política de retribución a los accionistas, el Consejo de Administración ha aprobado una propuesta de rescate de 0,30 euros por acción. ,43 por cento del capitale attualmento detenuto dalla società in azioni proprie. L’indebitamento è aumenta nel semestre a 28,8 miliardi di euro a seguito delle acquisizioni delle attività della brasiliana Oi e della società tecnologia Be-terna. Incluyendo la vendita del 45 por ciento di Bluevía, il veicolo per la fibra in Spagna, concluida hace unos días, por 1 miliardo di euro, il debito scenderebbe a circa 27,8 miliardi di euro.

