Penélope Cruz, Almoto y yo somos puro milagro

Venecia, 01 de septiembre – “Tenía 16 años cuando decidí convertirme en actriz, ¡solo después de ver a Legami !, esperando algún día trabajar para Almodóvar”, pasión, respeto. Siete películas juntas, pero para Madras Parallels esa madre imperfecta y compleja fue “el personaje más duro que he interpretado”. Cruz habla con Pedro con dificultad, se percibe bien y con reverencia. “Cada vez es un regalo, una partida para un viaje serio y emocionante. Cada vez que pienso en una parte, él me propone: ‘Este hombre escribió otro milagro. No hace falta decir que fue su llamada telefónica más esperada. Penélope, Almodóvar está de acuerdo, “Soy uno de su edad. Primero pensé al escribir el personaje femenino”. Sé que está esperando y deseando que tenga un papel en cada una de mis películas. No tienes que presionarme, me bombardeas con llamadas telefónicas, sabes que creo que sí. Corn Trimula, My Mom, Wolverine – Return, Broken Hugs, Passing Lovers, Dolor y Gloria y ahora Madras Parelos: está todo junto. . Incluso cuando está trabajando duro, es pan comido, porque él no te hace sentir solo, él es mi esperanza – dice adorable – Pedro está totalmente al servicio de su película, está tan concentrado en el set que puedes no lo veo haciéndolo. Para los detalles más pequeños. “(En el mango).

