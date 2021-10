Pendiente el aviso de traspaso de Puigdemont

El Tribunal de Apelación de Sasari ha ordenado la deportación del ex presidente “indefinidamente”.

El Tribunal de Apelación de Safari ha abandonado la práctica de deportar al ex presidente de Cataluña a España porque está pendiente un “lazo de firma”. Carlos Puigdemont, Hasta entonces Tribunal de la UE No se pronuncia sobre la cuestión planteada por el Tribunal Supremo español. Al salir de la corte, Puerto Rico fue abrazado por los ex concejales Tony Gomin y Clara Ponzatti, y los manifestantes sardos que lo esperaban en la puerta corearon “Libertad”. Tribunal de ApelaciónPor lo tanto, aceptó las pretensiones de la defensa sobre la base de la definición del procedimiento pendiente, la inmunidad y la solicitud de espera y la cuestión inicial fue considerada por el Tribunal de la UE.

Puigdemont: “Poder judicial utilizado con fines políticos”

España ha utilizado el poder judicial necesario en el estado de derecho para lograr objetivos políticos. Durante una rueda de prensa en Cerdeña, el expresidente de Cataluña Puigdemont decidió suspender su extradición al final del juicio en el Tribunal de Apelación. Puigdemont condenó la libertad de expresión, el independentismo en Europa y la falta de autodeterminación para la independencia de Cataluña. Según el expresidente de la Generalitat, España está “bloqueando” la estructura operativa de la UE, acusándola de elegir un camino que es “difícil de resolver en un conflicto político”. Puigdemont recordó que se había enfrentado a tres órdenes de detención europeas en tres jurisdicciones diferentes en Bélgica, Alemania e Italia desde 2017. “España no ha logrado sus objetivos políticos”. Finalmente, el eurodiputado dijo estar “muy contento y tranquilo”. Porque sabía “. así es como terminará “,

