Toda carrera futbolística llega a su fin. Si eres parte de algunos de los afortunados, debes ceder a tus propias reglas. La mayoría de la gente ve la puerta cerrada cuando su talento se desvanece o el nivel disponible para ellos excede su capacidad. Algunos devastan sus cuerpos y no pueden volver a salir al campo.

Esa es una historia Oscar Calcuta Lo sabe todo bien. Llegando a la mayoría de edad en España A finales de los 90 disfrutaba de una marca muy diferente Fútbol americano De lo que sabemos hoy. Esta es la era del dominio sucio donde los practicantes estadounidenses aún son raros y Internet no lo es. Español Los empleados encontraron sus estrategias en las páginas distorsionadas de los libros escritos en la década de 1960, que eran ideas detalladas de vanguardia para su época pero que ahora están muy desactualizadas.

Jugó donde necesitaba en ese mundo difícil y caótico, comenzando como mariscal de campo e incluso ayudando en una pizca de trincheras antes de encontrar su lugar principal como receptor y caja fuerte libre. Como jugador joven Pistas Patalona En 1998, Calcuta Ganó un título nacional con uno de los primeros entrenadores en revolucionar Español Fútbol americano, Mexicano Carlos Proscio-LeonY vio que sus talentos lo llevaban más lejos. Pasó una temporada México Jugando Universidad de America Luego una temporada Jinetes de Swargo En Austria Antes de volver Patalona. Menores de 26 años, Caldows El cuerpo quedó desfigurado. Ya se sometió a seis o siete cirugías por diversas lesiones y los médicos dicen que debería ser ahorcado. los Dragones Enfrentados a graves dificultades presupuestarias, se encontraban en una situación igualmente difícil y el sistema exitoso requería una reconstrucción. La junta regresó al jubilado Calcuta Llena su puesto vacante de formación en liderazgo en 2005 y el resto es historia.

En los 15 años desde que dejó el juego como jugador, primero recogió el silbato de los entrenadores, Calcuta Ayudó a diseñar Pistas Patalona UN Español Powerhouse, incluidas las últimas cuatro victorias consecutivas LNFA Títulos. Sin embargo, lo más importante es que Dragones Se ha convertido en una empresa competitiva en europeo La competición es un logro notable para un equipo procedente de una de las naciones futbolísticas más débiles del continente.

De alguna manera, a pesar de esta escasez, el Dragones Han demostrado su capacidad para competir con sus superiores. europeo Equipos de club. Al reconocer las contradicciones que se les han acumulado, Calcuta Ha desarrollado una estrategia para nutrir al equipo ganador.

Como un europeo ¿Atleta de peso pesado de peso soldador? Jugando con la fuerza de tu equipo. los Dragones Aprendió a extender el campo y jugar rápido en el perímetro, lo que obligó a los equipos grandes a jugar según sus reglas.

“Es importante tener un libro de juego y estrategias que se ajusten a la fuerza de España. Por ejemplo, no tenemos la oportunidad de correr el balón. Si juegas en Alemania o Francia, tienes los tipos de jugadores para correr el balón. Aquí tienes que lanzar el balón. “, Dice Calcuta.” Normalmente no obtienes el beneficio de tener muchachos grandes y fuertes “.

Esa estrategia de masterización rápida funcionó muy bien Patalona A nivel nacional y en el extranjero, pero también tiene el beneficio adicional de ser muy importante para su entrenador en jefe. Extienda el balón ampliamente y concéntrese en el juego aéreo, pequeño Dragones Absorbe menos contacto y no seas víctima de la batalla de los problemas en el juego terrestre. Anualmente, Caldows El equipo acaba siendo sano EuropaEl técnico lo considera su logro más orgulloso.

Sin embargo, no malinterpretes esta ternura por ternura o pura simpatía. Caldows Los equipos se benefician de su enfoque en la salud a corto y largo plazo. Los jugadores estrella rara vez están disponibles, el equipo siempre es nuevo en los juegos importantes y su desarrollo nunca se ve obstaculizado.

Como resultado, el Dragones Puede ser competitivo en sus anuales europeo Juegos, incluso después de uno difícil LNFA Temporada. Patalona Solamente Español El equipo que solo desaparece este año por la epidemia suele jugar fuera del país. Esta es una característica del club Calcuta La confianza es esencial para su éxito.

Esas son cosas Calcuta Intenta informar a su equipo de cada procedimiento.

los resultados hablan por si mismos. los Dragones Tan firmemente establecido De España El mejor equipo, siempre arrastrándose más cerca europeo Considere los primeros diez. Calcuta Reconocido como uno de los mejores entrenadores nacionales del continente, ha ganado cinco campeonatos nacionales hasta ahora, incluidos los últimos cuatro consecutivos, registrando su 43ª victoria consecutiva en la acción española a principios de este mes. Apreciación personal que el entrenador se avergüenza de aceptar. Humilde por naturaleza, es muy consciente de los errores que cometió y de todos los demás que ayudaron a llevarlo a este punto. Pero hay algo más, una “competitividad que controla la enfermedad”, la llama, que no le permite regocijarse por los logros pasados.

Dentro del entrenador, el jugador aún anhela arrancar y escapar del campo, y el fuego de su rival nunca podrá ser satisfecho. Continuará cuando vuelvan las vacaciones y la nueva temporada española Dragones Busque reclamar su quinto título de liga consecutivo. Incluso Calcuta Encontró una mejor manera de pelear en el campo, la pelea no es menos intensa, la calidad se eleva cada año.

“Nuestra mayor presión es no ganar el campeonato, no perder el próximo partido. Cuando un equipo ha dominado una liga durante tanto tiempo, no debe perder el dominio que busca”, dice. “No se puede perder nada en el último cuarto, dos malas series ofensivas seguidas”. No se puede comprar. Cualquier descenso en la intensidad o en el deporte es considerado débil por otros equipos. “