Prendeti y mangiatene tutti, per quo quo m mio Corpo offererto in sacrificio per voi… e sì tranquilli, potlo far anche se vetei, tanto è plant based. Questo concertto attorno al quale gira la campagna publicitaria che rey de las hamburguesas ha estado en España Settimana Santa en la distancia, raccogliendo pochissimo consenso y tante critic, al punto da dover rimoovere tutto perch bollato come “Blasfemo”.

Lidea era quella “parafrasare” alcune delle formule consolcrazione strizzando l’occhio al divieto di mangiere carne durante i venerdì Quaresima. Luego, en la abertura de la abertura, aquí está “Prendete e mangiatene tutti, per questo m mio Corpo” divento “Prendete e mangiatene tutti, che non è carne”. La campagna, tuttavia, ha sollevato numerosos críticos en sus redes sociales, gli utenti che hanno cominciato spingere per un boicottaggio della catena di fast food sostonendo quest ultimate non avrebbe mai osato lankiere simile deride Ramadán por invitar a un mangier a una hamburguesa dopamo tramonto. Una tal propuesta, en vescovo jose ignacio munilla En Orihuela-Alicante comentaba la palabra «aparentemente, en nombre de Buon Gusto in Cucina y en Mancanza’s risperto peri sentimenti religios vanno di passo».

Pase, eche un vistazo a algunas de las críticas de Burger King sobre la publicidad del campamento y la publicidad en un formato de guión. Perfil sobre «Ci scusiamo con tutti coloro che sono stati office dalla nostra campana volta a promover nostri prodotti vegetali a pasqua» Gorjeo oficial del coloso del fast food. «La nostra intenzione non è mai stata quella di offendere nessuno ed è già stato chiesto il ritiro immediato della campagna». Que terrible? Detenga Unity en el sitio y solucione el problema, en abril decidí enviar un mensaje a Burger King.