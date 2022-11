orario, canale Rai y formación

El España-Alemania es un clásico del fútbol mundial y las dos selecciones se enfrentarán por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2022. Se jugará en el Estadio Al Bayy de Al Khor, a partir de las 20:00 horas. . La matcha si potrà vedere directa TV y streaming dalla Rai. Últimas noticias sobre las formaciones de Luis Enrique y Flick.

La España vuole staccare il pase por gli ottavi, la Germania cerca di relanciarsi per evitare un altro tonfo mondiale. Situazione molto diversa per queste due potenze, che hanno initiazione in maniera opposta la Copa del Mundo 2022 Y ora si ritrovano di fronte per una sfida che poderre rivelarsi già fundamentale. Nel secondo turno del Grupo E dei Mondiali en Katar si giocherà una clásica del calcio mundial: si scende in campo all’Al Bayy Stadium di Al Khor e il fischio d’inizio è fissato per le or 20:00. La matcha si potrà vedere directa TV y streaming dalla Rai.

Las selecciones de Luis Enrique y Hansi Flick vivono debido situación completamente diversa. La Germania è stata Battuta por 2-1 dal Giappone E deve vincere per forza se non vuole salutare già il torneo. La España ha vinto con un netto 7-0 la gara d’esordio con il Costa Rica e ha mostrado tutta la sua forza con una prova scintillante.

L’ultimo precedente tra le due selezioni è datato marzo 2021 in Nations League, con la rojas che ha seppellito i tedeschi con 6 goal while l’ultimo incrocio ad un Mondiale è datato 2010 ed era la semifinale: anche in quel case vinse la Spagna, che pochi giorni più tardi abbrevito il suo primo titolo di campione del mondo.

La selección tedesca en ocasiones della foto prima dell’esordio ha volutore protestare per il FIFA prohíbe usar faja de ‘One Love’ a sostente della comunità LGBTQ+: questo behavior ha fatto molto discustere nel mondo arabo e dopo la controvita contro i nipponici sono stati presidente de mira dai giornalisti dei paesi arabi.

Le probabili formaciones di Spagna-Germania. Luis Enrique confirma a Asensio al centro del tridente con Ferran Torres y Dani Olmo. Flick non cambia il 4-2-3-1 con Havertz nel ruolo di ‘falso 9’ y el trío Gnabry, Müller y Musiala a supporto.

Dove vedere España-Alemania? La gara valida per il Gruppo E della Coppa del Mondo 2022 si potrà seguire in diretta TV e in chiaro per tutti su Rai 1. La matcha sarà raccontata da Alberto Rimedio, che sarà afiancato da Antonio Di Gennaro.

El España-Alemania también se podrá ver en streaming a través de la plataforma RaiPlay, descargando la app tanto en dispositivos (PC y smart TV) como móviles (smartphone, tablet, notebook) que se pueden conectar a la web oficial para activar el streaming en directo.

La Spain di Luis Enrique dovrebbe ripresentarsi in campo con lo stesso undici dell’esordio: centrocampo made in Barcelona, ​​​​Asensio ríferente centrale e Morata in panchina, Rodri più di Eric Garcia al centro della difesa.

Flick non dovrebbe recupera Sané e potrei puntare ancora su Havertz come ‘falso nove’, con Gnabry, Müller e Musiala a supporto. Ginter insidia Schlotterbeck in mezzo alla difesa, che dovrebbe essere completata da Süle, Rüdiger e Raum.

ESPAÑA (4-3-3): Unai Simón; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferrán Torres, Asensio, Dani Olmo. CT Luis Enrique.

ALEMANIA (4-2-3-1): Neuer; Süle, Ginter, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. CONNECTICUT. Película