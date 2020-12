Orange Polska decidió devolver el dinero a los clientes, según ha dictaminado la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor

Polska naranja

Uno de los cuatro operadores de telecomunicaciones más grandes (además de Plus, Play y T-Mobile), ha sido auditado por inspectores de la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor (UOKiK). Se trata de que los clientes pierdan el dinero que queda en la tarjeta después de transferir el número a otro operador.

El presidente de UOKiK, Tomasz Chróstny, ya ha emitido una decisión en este caso contra Polkomtel (operador de red Plus), imponiendo una multa de más de 20 millones de PLN. Además, T-Mobile y P4 (operador de Play Network) han requerido devolver dinero a los destinatarios. La decisión final y definitiva se refiere a Orange Polska.

Orange está devolviendo el dinero a los clientes

– Orange Polska es otra de las redes más grandes que tuvimos en la encuesta, que no entregó dinero no utilizado a los consumidores con teléfonos prepagos. Me alegro de que hayamos organizado esta práctica, y los consumidores pueden recuperar el dinero restante en sus cuentas prepagas de los operadores, evaluó el jefe de UOKiK, citado en el comunicado.

Agregó que la pérdida del dinero no utilizado acumulado en la cuenta de prepago por la ausencia de otro incremento adicional hace que sea difícil cambiar de operador, lo cual está prohibido por la Ley Europea de Telecomunicaciones y la Ley Europea de Comunicaciones Electrónicas. – Chróstny enfatizó que los operadores están obligados a saldar cuentas con los consumidores honestamente cuando cambian de proveedor de servicios.

Orange Polska estipula, en formularios de contrato prepago, que al comienzo del período negativo, el valor límite no utilizado para las unidades de tarifa se cancela automáticamente. La única forma de asegurarse de que los fondos acumulados no se pierdan es recargar la cuenta nuevamente. Si el consumidor no lo hace, por ejemplo, porque se olvidó y quería cambiar de operador, perdería el dinero no utilizado. Esto podría disuadirlo de elegir un competidor, incluso si obtiene una mejor oferta, explicó la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor.

La cuestión de devolver el dinero no utilizado de la cuenta de la tarjeta al elegir una nueva empresa de telecomunicaciones ya está sujeta a la regulación a nivel de la Unión Europea. En diciembre de 2018 entró en vigor el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Incluye un requisito, según el cual, al cambiar de operador, los proveedores de servicios de prepago existentes deben, a solicitud del consumidor, devolver el dinero restante en la cuenta.

Pueden cobrar por este proceso en proporción a los costos reales incurridos por ellos, si se especifica en el contrato. La ley de la Unión Europea debe aplicarse en polaco. En algunos países europeos, como Alemania, Austria, Hungría, Croacia y España, el regreso siempre ha sido la regla.

El jefe de UOKiK solicitó a Orange Polska que ingresara un procedimiento para devolver los fondos restantes en la cuenta prepaga. “Esto debe hacerse dentro de un mes a partir de la fecha en que la decisión sea definitiva. Hasta entonces, la empresa debe informar a todos los consumidores de servicios prepagos sobre las nuevas reglas, y las personas mayores de 65 años conocerán el derecho a recuperar dinero de SMS”. – Informó la oficina.

¿Quién podrá obtener un reembolso de Orange Polska? Clientes que tengan, al momento de la solicitud, un período mínimo de prácticas de 6 meses en la red móvil Orange o nju. Deben enviar una solicitud de reembolso no utilizada dentro de los 30 días posteriores al cambio de operador o la validez de la llamada entrante. Pueden hacerlo en persona en las tiendas aprobadas por Orange Polska, a través de un formulario electrónico especial disponible en Internet o por teléfono llamando a la línea directa de atención al cliente (última opción solo hasta el 1 de abril de 2021).

Agregó que Orange Polska transferirá los fondos a la cuenta bancaria a la que se refiere el consumidor dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la solicitud. De acuerdo con la Ley Europea de Comunicaciones Electrónicas, la empresa puede cobrar una pequeña tarifa de gestión, basada en una decisión vinculante, cuyo monto no puede exceder los 20 PLN. Los fondos que excedan el monto del aumento nominal no serán reembolsados, aseguró UOKiK.

RadioZET.pl/PAP