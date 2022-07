Ondata di caldo in Spain, oltre 80 morti e decine di incendi

L’intensa onda di caldo en españa ha già provocato, in soli 3 giorni, oltre 80 morti e decine di incendi. Il bilanciò, però, è ancora del tutto provisionalio ed è legato, per quanto riguarda i decessi, ai dati presenti nel monitoraggio della freedom giornaliera (MoMo) dell’Istituto di Sanità Carlos III in relazione al periodo compreso tra il 10 e il 12 luglio . Per quanto riguarda gli incendi, invece, ai dati colchi dall’IIFF – Incendios Forestales.

Caldo récord: más de 80 muertos en solo 3 días

Il caldo record in soli tres giorni ha provocado ben oltre 80 morti. En Giugno si fueran registrados Más de 700 muertos sempre a causa di una anomala ondata di calore, ma ora si estima, con grande preoccupazione, che questa La nuova onda es excepcional possa far reach un numero di descessi di gran lunga superiore.

Para comprender mejor el contexto de los números presentados por el Istituto di Sanità Pubblica spagnolo, es bueno comparar los datos anunciados por San Carlo III con los estudios disponibles y los datos recopilados en años anteriores. In primo luogo è bene precisare come ogni anno en España muoiano hacia 1.300 persone a causa del caldo. Tale dato – pur impresionante – se comparato ai 700 della settimana di giugno e agli almeno 84 degli ultimi tre giorni fa capire come in questa rovente estate 2022 il caldo possa incidere maggiormente sui numeri di descessi portando le statistiche ad innalzarsi.

año 2003quando la Spagna fu investita da una brutale ondata di caldo, furono ben 6.000 i decessi in sole due settimane. Da lì si decise di actuare un piano nazionale con misure preventivo che sono in atto in tutto il Paese già da giugno e che pare abbiono data i loro frutti tenendo sotto controllo il numero dei descessi.

Gli incendi: cosa sta succedendo nella Penisola iberica

Oltre all’emergenza rigardante la salute dell’uomo, a causa di questa forte ondata di caldo e afa, vi è anche una importante Emergency incendi. Según la Dirección General de Protección Civil, de hecho, se han registrado 33 incendios:

18 activo

12 controles

3 estabilizadores

🔴#IFMijas La delegada de @MalagaJunta @carmen_casero ha activado a las 13.25 horas el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales en #Málaga por un fuego destruido en el paraje El Higuerón #Mijas 🚁 Medios actuantes en la zona @Plan_INFOCA ⚠️ Mucha precaución pic.twitter.com/auUubwXXdM — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 15 de julio de 2022

Previsioni meteo in Spain: picco di caldo nel fine settimana

Secondo le ultime previsoni meteo l’eccezionale ondata di caldo non accennerà a diminiare nei proximi giorni. Illinois Pico è previsto por questo fine settimana La temperatura sono destinato a salire lateratelle almeno fino a lunedì 18 luglio.