Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato dal tribunale spagnolo a 15 anni per aver ucciso Niccol Ciatti con un calcio alla testa in a discoteca di Lloret de Mar nell’Agosto 2017, oggi habría tenido que presentarsi in udienza a Girona per l’udienza di carcerazione por establecer come scontare la pena en attesa della condanna definitiva. Ma questa mattina il ceceno non si presentato e il suo avvocato Carles Monguilod ha detto di non sapere dove si trovi. Il tribunale spagnolo ha cos spiccato un mandato de captura internazionale.

En España non si va in carcere dopo la sentencia definitiva ma dopo la sentencia de primo grado. Oggi il giudice spagnolo, in udienza, habría tenido que decidir quanto tempo mandarlo in carcere. Bissoultanov stato condannato a 15 anni, e ha gi passato in carcere quasi 4 anni subito dopo l’arresto. Oggi probablemente il giudice secondo le norme spagnole, l’avrebbe mandato in carcere per scontare altri three anni e mezzo (arrivando cos a 7 anni e mezzo, la met della pena) in attesa della sentenza definitiva.





Illinois Verdetto della jury sulla morte di Ciatti arrivato a giugno dopo quattro giorni di processo a ritmo serrato: sono stati ascoltati 35 testimoni tra amici e familiari di Niccol, i poliziotti che hanno fatto le indagini ei periti. La morte di Niccol — aveva detto el fiscal, Victor Pillado — non si pu punire come se fosse un incidente stradale a un semaforo traversato con il rosso. Niccol potr avere poca giustizia perch non sar possibile restituirgli la vita. Ma bisogna comunque dare giustizia alla sua famiglia. Bissoultanov sapeva che poteva uccidere, ha golpeado a Niccol che non poteva difendersi, tutti sanno che un colpo alla testa pu uccidere, solo lui ha avuto il coraggio di venire qui e dire che non lo sapeva. La corte ha reconocido l’omicido voluntario ma il giudice aveva comminato la pena minima, quella dei 15 anni. READ Stellandis encuentra una solución para reducir los recortes en España

Il padre di Niccol, Luigi Ciatti, un fiume in piena: una vergogna che sia accaduto di nuovo e la responsabilit dei magistrati spagnoli e italiani che l’hanno rimesso in libert. la seconda volta che Bissoultanov escapó ma il giudice spagnolo nel momento della sentenza ha estabilito che fosse enoughe l’obbligo di firma e prima di lui il giudice italiano lha escaso permettendogli di lasciare l’Italia. semper stata questa la nostra paura pi grande: che l’assassino di nostro figlio non paghi per quello che ha fatto. Ora ci sono due mandati di capture contro Bissoultanov, uno italiano y l’altro spagnolo ma lui evidentemente ha planamento con cura la sua fuga e chiss se lo ritroveranno mai.

+++ Notizia in aggiornamento +++