Caldo, afa e Temperatura durante el período climático medio Interesano cuasi tutta l’Europa occidental. E’s prima ondata di caldo dell’estate che segue una primavera insolitamente secca che sta causa la grave crisi idrica nel nord Italia e in alcune part della Francia.

Le previsioni en Italia – Per i prossimi giorni notizul sul fronte meteorologico non sono per nulla positive: l ‘anticiclón Scipione Diventerà semper pi potente soprattutto a partire da domenica y mucho aumentare considerevolmente le temperature su quasi tutta l’Italia. En particular tra martedì (solsticio de estado) e mercoledì si toccheranno picchi de 40 C su molte città della Pianura padana, ven a Bologna e Ferrara, fino a 37/38 C a Milano, Mantova, Pavia, Bolzano, 36 ° C a Roma, Terni, Firenze. Inizierà a fare tanto caldo anche al sudvalori superiori ai 36 ° C su quasi tutte le città.

En el departamento de Francia 12 en la zona rossa – Ondata di caldo che non interessa solamente l’Italia. En Francia el primero Elisabeth Bornela firancesi sono stati piazzati en 12 departamentos en la cuenta de Twitter “allerta rossa caldo“En vista delle temperatura roventi anunciar già da qualche giorno sulla Francia. Finora, 23 Departamentos erano consideraciones de estado en orden de vigilancia. El colonial di mercurio gioveda ha raggiunto la soglia dei 40 ° C en debida localidad nel sud della Francia stabilendo un El disco es precozsegundo quanto indicato da Méto Francia. El envío es una cuenta registrada estadísticamente de la energía eléctrica consumida por el Trojano Costrate e importa la energía eficientemente disponible en los núcleos del parque. Intanto, nell’Isla de Franciaen la región parigien prefetto di polizia didier lallement con el último viaje en automóvil a 10 km/h con velocidades variables por masa de velocidad, consistencia Emisiones en el altar de Co2 la soglia di allerta.

Spagna tragio y volatili morti – «Vediamo che i termometri raggiungono i 43 gradi in diversity parti della Spagna quando siamo appena a metà giugno», ha detto il premier spagnolo, pedro sánchez, todas las Giornata Mondiale del país controlando la desertificación. Por otro lado, con la caloría «elevar la temperatura estimada» obtienes una certificación en vivo de Spagna «non sono solo an anodoto» y «Aún no hay reseñas, ¿quieres enviar la tuya?”Per lambiente”, agregó. Tutto quest mentor centinia di piccoli ejemplos de rondone (Apus Apus), una especie de protetta volátil, sono stati ritravati a terra, stremati dal caldo ea volte già morti, per le stradei siviglia y cordoba. Entra, echa un vistazo El Paistalentosa circostanza sta cara a cara personalmente y vol Centro per il Recupero di Specie Minacciate, creato proprio per tutelari animali a rischio, sono travolti dalla quanti di lavoro necessario per prestige assistenza a questi uccellini in different. Intanto sono già sette region region della Spagna in cui sono attivi incendi boschivi: il quotidiano La Vanguardia, spyga teri territori en cuestión sono Catálogo, Navarra, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Galizia y Comunidad Valenciana. En el caso de sono intermediarios anche membri dell Unità militare dimergenza.

Un Londra 34 grados – Il caldo record colpisce anche la Gran Bretaña: le previsioni del Oficina Meteorológica a 34 ° C a Londra e en alcune part dell’Inghilterra orientale. Gli esperti britannici segnalano che si tratta di anomalía de temperatura por questo período dell’anno. Mentre molti cittadini si spostano verso locale di mare per weekend autorità nei maggiori centi urbani ricordano ai tenorsi idratati per evitare i calccollo del callo sulla salu.

Almacenamiento en bovini en Kansas – Oltreoceano consecuencia negativa del caldo estremo si sono verificación anche in Kansashaz sono morti almeno 2000 bovini. Segundo quanto reso noto dal Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas, el número de su referencia solo toda la canal smaltite dalle autorità. Il sud ovest dello stato ha visto un incremento de temperatura tra i dieci ed i 14 gradi rispetto alla media mentre nella not si mano mantenute sui 20 gradi, non abbastanza per consentii bestiame di raffreddarsi. Inoltre second gli esperti gli sbalzi improvvisi di temperatura hanno impedito che i bovini, in questo case, si acclimatassero alle nuve condizioni.