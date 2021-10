Nueva ley de derechos de los animales, cese la represión injusta

Prohibir la matanza de animales por motivos legítimos, crear un registro de personas que penalmente o administrativamente sean incapaces de realizar cualquier ocupación o actividad relacionada con los animales y mantenerlos bajo custodia: estas son algunas de las propuestas del anteproyecto de ley relativas a la protección. Y Derechos de los Animales, que está siendo desarrollado por la Dirección de Derechos de los Animales, que forma parte del Ministerio de Servicios Sociales. Según el diario “País”, 17 Uno de los objetivos es crear un marco común para acabar con las desigualdades provocadas por la existencia de diferentes leyes regionales. Según estimaciones de la Federación de Asociaciones de Bienestar Animal (Fabum) Aproximadamente 300.000 perros y gatos son abandonados cada año en España, y en algunas regiones está previsto matarlos si no son adoptados después de 20-25 días. El borrador establece que la eutanasia sólo puede tener lugar “con el único propósito de evitar el sufrimiento de los animales y si se justifica bajo supervisión veterinaria”.

Los animales salvajes no se pueden utilizar en los circos, lo que ya se practica en algunas regiones. Animales vivos Desaparecerán de los paseos del recinto ferial y no se dejarán permanentemente en terrazas, almacenes, cimientos o vehículos ni serán monitoreados durante tres días consecutivos. Para los perros, la duración no debe exceder las 24 horas. Por otro lado, en el Registro Nacional, queremos evitar que las personas transgénero registren una mascota a nombre de un veterinario porque el sistema no lo permite. Todas las mascotas, excepto los peces, desaparecerán de las tiendas de mascotas y solo se podrán comprar a criadores autorizados. Lista de perros peligrosos, Formada por siete razas, debería desaparecer porque prevalece el comportamiento del perro, no pertenece a ninguna raza.

