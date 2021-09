Noticias de Lviv: intentemos llevar parte de España a Lviv,

En los premios EU Business School Awards

¿Por qué la gente de Lviv regresa a casa después de recibir una educación europea y qué será de interés para los residentes e invitados de nuestra ciudad un restaurante español? Entrevista a Bohdan Khomiak, fundador de Uno más.

Bogdan, sé que tenías una buena educación en Europa. Cuéntanos un poco sobre la educación europea.

Ahora tengo 25 años. Después de graduarme de Lviv con una licenciatura de la Universidad Nacional de Lviv e ingresar al programa de maestría, fui a estudiar al extranjero. Estaba estudiando para mi MBA y luego, a la edad de 21 años, me sorprendió el hecho de que era el más joven allí. La edad promedio de las personas que se inscribieron en un programa de MBA fue de 25 a 27 años. En mi opinión, la mayor diferencia en educación es que en Europa hay una iniciativa muy grande de estudiantes solo para adquirir conocimientos y habilidades. Constantemente les piden a los profesores información y aclaraciones. Los estudiantes lo quieren ellos mismos, no el maestro “empuja a todos hacia atrás”. Cuando estás en un entorno así, te motiva a estudiar y trabajar más duro. Te das cuenta de que todavía tienes espacio para crecer y mantenerte en forma.

Es decir, ¿estás estudiando para conocer y poder utilizar los conocimientos adquiridos, y no solo para obtener un diploma oficial?

Diría que el fondo no está en el documento. Tienen una mentalidad completamente diferente, una percepción diferente de la educación. Allí estudian no porque sus padres digan: “Ve a estudiar, necesitas una educación, y nosotros necesitamos un diploma, porque sin él no vas a trabajar en ningún lado”, sino, al contrario, porque quieren estudiar y ver que Dará algo de desarrollo y un salto en la carrera.

Y los que no quieren estudiar llevan mucho tiempo trabajando. No hay tal cosa en Europa que te haga considerado inferior si no tuvieras educación. Todos hacen lo que quieren allí y no tienen la condena de la gente.

Bueno, los maestros tratan a los estudiantes de manera diferente a Lviv. Tienen una mayor comprensión de los estudiantes, ya que a menudo no son profesores clásicos. Hay muchos gerentes exitosos y emprendedores mayores de 50 años entre los docentes que se dan cuenta de que están cansados ​​de su trabajo porque llevan más de 20 años en él. La gente quiere algo nuevo. Se dan cuenta de que tienen el bagaje de conocimientos que desean transmitir a los jóvenes ambiciosos.

La mayor ventaja de estudiar en el extranjero es que hay mucha práctica. En Ucrania prevalece la teoría y solo puedes usarla en tu tesis. Pero solo en unos pocos casos se puede aplicar en la práctica. Y allí enseñan cosas realmente simples, pero prácticas y útiles, y se usan en la vida.

¿Dónde estás exactamente?

Estudió en EU Business School en Barcelona, ​​España. También tienen oficinas en Munich, Ginebra y Montreux. Elegí España porque es un país interesante, y estoy muy impresionado con él, bueno, no está lejos de Lviv, siempre puedes venir con tus padres y amigos.

¿Qué idioma se enseñó?

La capacitación se llevó a cabo únicamente en inglés. Muchos de los profesores son españoles, pero también hubo profesores de Gran Bretaña y Estados Unidos, y hubo uno polaco. Sin embargo, no todo el mundo habla excepto inglés. Incluso eran de Rusia, y me parecía que de acuerdo con las reglas tenían prohibido comunicarse en clase en su lengua materna con los estudiantes, incluso con aquellos que los entendían. Fuera del aula, también intentaron hablar con ellos en más inglés.

Cual es tu nivel de ingles?

Quizás C1: un usuario consumado. Pasaste bien el examen IELTS. Podría haberlo hecho mejor, pero estaba muy preocupado antes del examen. Entonces, C1, parece. Sin embargo, yo diría que cualquier idioma necesita ser practicado y mejorado constantemente.

dirección de la educación?

empresas líderes.

Y en algún momento decidí regresar a Lviv e intentar desarrollar mi negocio aquí. ¿No quieres hacer eso en algún lugar afuera?

Los pensamientos fueron, es posible. Tuve colegas de Japón, Estados Unidos, Colombia, Líbano, Sudán del Sur y Brasil. Muchos de ellos querían quedarse en la Unión Europea y, por lo tanto, inmediatamente comenzaron a buscar trabajo allí. Pero incluso antes de unirme, decidí que volvería de todos modos, porque después de todo, mi familia y amigos están aquí y tenemos que hacer algo en Ucrania, y no en otro país.

Sin embargo, se enamoró de la cultura española. Por supuesto, existen muchos pros y contras. Por ejemplo, sus siestas (una breve pausa para el almuerzo, ed.) Son demasiado poco prácticas y demasiado salvajes para nosotros. En particular, todos los supermercados y tiendas cierran los domingos. En Lviv, se comprende que los sábados y domingos son los días más “activos” para las tiendas, pero no en ellos.

¿Suelen decir que descansamos demasiado?

No, no, los españoles son muy extraños al respecto.

Viví en Barcelona, ​​que es Cataluña (una región de España, ed.), Y están luchando por la independencia. Y una de las razones de su sufrimiento es que no les gusta el hecho de que tantas personas vengan de otros países y, por así decirlo, tomen sus trabajos. En ellos, incluso de acuerdo con la ley, si vas a reuniones en un día laborable, el empleador aún te paga la jornada laboral y te quita tu salario. Van, protestan, a veces hacen picnics, tienen diferentes huelgas. Los españoles no quieren que vengan extranjeros y se lleven su trabajo, pero al mismo tiempo no trabajan bien. Siempre piensan que merecen algo más que las personas de otros países.

Y así volví a Ucrania y decidí iniciar un negocio de restauración …

Sí, hubo una oportunidad y abrimos nuestro primer restaurante.

Dado que Lviv es considerada la capital turística, el negocio de los restaurantes tiene grandes perspectivas aquí. Sé que su restaurante será extraordinario para nuestra ciudad.

Y por lo tanto. Cuando volví de la escuela, para mí, España seguía siendo el país de los sueños, y en algún lugar de mi corazón todavía tenía mucho que ver con él. Por eso quería abrir un restaurante con ese talante y esa sensación de ligereza catalana, y un gran ambiente en general.

Decidí abrir una coctelería, donde, por supuesto, habrá cocina española. Por cierto, este será el primer restaurante español en Lviv. De hecho, mucha gente piensa que la cocina española es lo mismo que la cocina mexicana, pero son completamente diferentes. Poco se sabe sobre la cocina española en Ucrania, por lo que solo queremos desarrollarla por completo y mostrarle a nuestra gente lo que es. Si hablamos de sabor, entonces es similar al ucraniano, así que creo que a los ucranianos les debería gustar. Este es un proyecto más creativo, decidimos hacer un buen bar de cócteles para que puedas venir a nosotros no solo a cenar, sino también a sentarte bien y pasar la velada con amigos. Nos centramos en los cócteles españoles y los ingredientes españoles, por lo que debería ser divertido.

Creo que fue muy difícil abrir un restaurante de especialidades desde el punto de vista del personal, porque quizás nadie sería capaz de cocinar cocina española.

Por supuesto, el ucraniano no podría cocinar platos españoles si no tuviera experiencia con ellos. Estaba claro que no podríamos traer un chef de otro país, porque las fronteras están cerradas y sería muy difícil. Sin embargo, tuvimos mucha suerte, porque pudimos encontrar un chef aquí durante la pandemia. A pesar de su corta edad, solo tiene 21 años, pero tiene más de 6 años de experiencia en este campo.

¿Apostas por los jóvenes?

Bueno, en primer lugar, elegimos a las personas en función de lo bien que sepan trabajar en equipo y de si puedes comunicarte con ellas. Si hablamos de nuestro chef, vemos que es alguien que no vendrá a nosotros durante seis meses. Con eso, realmente podemos evolucionar por más tiempo.

¿Quién es tu visitante potencial?

Seguimos enfocados en la generación más joven, entre las edades de 25 y 35 años. Creo que serán personas que vivan cerca y quieran descansar por la noche. No queremos convertirnos en un club nocturno, sino hacer una institución de estilo de discurso fácil, donde puedas venir y pasar la noche hablando.

¿Cuándo planeas abrir completamente el establecimiento?

Tenemos la intención de empezar a trabajar en un futuro próximo. Primero, habrá un agujero en el modo de prueba para comprender los pros y los contras. Queremos ver si habrá suficientes empleados y, en general, evaluar sus errores. Planeamos tener la apertura oficial a principios de octubre.

Nuestra institución está ubicada en el octavo piso en Sajarov 41. La institución se llama “Uno más”, que traducido del español significa “uno más”. Horario de trabajo diario de 14:00 a 02:00. ¡Por eso los invito a todos!

Si encuentra un error, selecciónelo con el mouse y haga clic en Ctrl + Entrar.

Página principal