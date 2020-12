Nos queda conocer las grandes verdades del Samsung Galaxy S21: 5

los Samsung Galaxy S21 Los rumores y sugerencias de que incluso habrá una tienda Samsung pueden estar casi aquí Anunciado el 14 de enero.

Acercarse a los buques insignia ya se ha filtrado mucho como de costumbre, por lo que tenemos una buena idea de cuál es la gama (que se espera que incluya el Samsung Galaxy S21 Plus y el Samsung Galaxy S21 Ultra), pero aún hay algunas cosas que no tenemos claras.

A continuación, puede encontrar cinco datos geniales del Samsung Galaxy S21. Desde la posibilidad del S Pen Stylus hasta todo el precio importante, estas son cosas de las que nunca hemos oído hablar o las filtraciones son vagas o inciertas.

1. Detalles de la cámara

Tenemos una buena idea sobre la configuración de la cámara en el Samsung Galaxy S21 Ultra porque muchas filtraciones lo han descrito y en su mayoría están de acuerdo, pero para el Samsung Galaxy S21 y el Samsung Galaxy S21 Plus, las cosas están un poco borrosas.

Dijimos Tener una idea de las especificaciones clave. – El Samsung Galaxy S21 y el Samsung Galaxy S21 Plus cuentan con un sensor de telefoto principal de 12MP, ultrablanco de 12MP y de 64MP.

Pero no sabemos qué tan lejos pueden acercarse, qué agujeros sostendrán o cualquier otro detalle más allá del anterior.

Además de eso, no muchas fuentes hablan sobre las cámaras en estos dos teléfonos, por lo que estamos aún más seguros en términos de megapíxeles que el S21 Ultra (que es 108MP principal, 12MP ultrablanco y un par de sensores telefoto de 10MP).

2. Si habrá un S pen

¿El S21 Ultra obtendrá la mejor característica del rango de referencia? (Crédito de la imagen: Akash Xaveri)

Uno de los mayores rumores sobre la gama Samsung Galaxy S21, al menos uno de los modelos Soporta lápiz óptico S Pen Samsung generalmente hace reservas para la gama Galaxy Note, pero hay algunas preguntas en torno a ella.

Por un lado, aunque a menudo parece que Samsung será compatible con el Galaxy S21 Ultra Stylus, no está claro si a otros modelos les gustará, aunque hasta ahora el consenso es que no. No está del todo claro si el lápiz óptico vendrá en una caja o se venderá por separado (aunque es más probable que sea este último).

No somos del todo conscientes de que algún modelo lo admita. Aunque se ha filtrado muchas veces, será un gran cambio para Samsung y dará menos motivo al límite de referencia, así que estaremos seguros hasta que Samsung lo confirme.

3. Tasa de renovación

Y tres modelos de Samsung Galaxy S21 Se rumorea que tiene una frecuencia de actualización de 120Hz.Como esperamos, pero no estamos seguros de que puedan usar esa tasa de actualización cuando se ejecutan a resolución completa.

Tiene muchos teléfonos, como OnePlus 8 Pro – Oferta, pero ambos Galaxy S20 Rango y Samsung Galaxy Note 20 Ultra Te obliga a elegir la frecuencia de actualización de 120 Hz con resolución Full HD o la frecuencia de actualización de 60 Hz con resolución QHD. Así que esperamos que Samsung lo clasifique en el rango S21, pero queda por ver si lo hará.

4. Velocidad de carga

El Samsung Galaxy S20 tiene solo 25W de carga (Crédito de la imagen: futuro)

Ya tenemos una idea de los tamaños de batería en la gama Samsung Galaxy S21, se rumorea que el modelo estándar es de 4.000 mAh, se dice que el S21 Plus es de 4.800 mAh y el S21 Ultra es de 5.000 mAh; en particular, estas especificaciones no se han filtrado. No tenemos plena confianza en eso.

Pero realmente no sabemos sobre la velocidad de carga de los teléfonos. Certificado para cargador Samsung que ofrece una velocidad de 65 W EncontróPero no está del todo claro si esto está dirigido a la gama Galaxy S21, y hemos escuchado en términos de velocidad de carga.

Esta también es una pregunta importante, porque Samsung es un poco inconsistente al cobrar por la velocidad. Cuando Samsung Galaxy S20 Ultra Con un soporte decente de 45W, el Galaxy Note 20 Ultra encabeza la lista con solo 25W, al igual que el resto de la gama S20.

La velocidad de carga inalámbrica de Samsung tampoco es demasiado alta, ya que ofrece velocidades de 15W en la gama S20 y Note 20. Al menos es consistente, pero queremos ver una mejora.

5. Precio

Ya ha habido algunas filtraciones de precios, pero hasta el momento ninguno de los tres modelos de Samsung Galaxy S21 nos ha dado un número exacto, solo uno de ellos Habló de precios en India, Lo que puede no ser muy útil cuando se trata de EE. UU., Reino Unido y Australia.

Nunca hemos escuchado a muchas fuentes hablar sobre el precio, por lo que tomaremos incluso lo que hemos escuchado con una pizca de sal. Según estas filtraciones, actualmente parece que los tres teléfonos podrían tener un precio elevado de acuerdo con sus predecesores, pero es poco probable que cuesten la misma cantidad.