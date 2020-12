Nordisk Games compra el 40% de los últimos desarrolladores de Android y Castlevania – Spacelords

Estás viendo Publicidad

En un comunicado oficial publicado hoy, Studio MercurySteam, con sede en Madrid, anunció que estaba vendiendo el 40% de sus activos a la empresa danesa Nordisk Games por una inversión secreta pero “sustancial”.

A través de este proceso, que comenzó poco antes de Navidad, el sello, que al mismo tiempo es propietario de la empresa de entretenimiento Nordisk Film (parte del Grupo Ekmond), se convierte en uno de los principales socios de Spanish Studios, actualmente basado en “muchos” nuevos títulos “de tecnología propia.

MercurySteam se fundó en 2002 y se ha hecho un nombre Jericho de Clive Parker, publicado por Codemasters. Desde entonces, la trilogía Studio Castilvania: Lords of Shadows (lanzada por Konami) y Metro: Samos Returns han sido un éxito, lanzadas para Nintendo 3DS. Durante los últimos cuatro años, el estudio se ha centrado en spacelords (anteriormente conocidos como Riders of the Broken Planet), la última generación de shooter asimétrico en tercera persona Xbox Series X | S.

Enrique Alvarez, CEO y cofundador de Mercurysteem, da la bienvenida a Nordisk Games como un “nuevo socio”, refiriéndose a “una nueva era de integración y crecimiento de estudios”, mientras que Martin Wolfis, socio senior de Nordisk Games y ahora considerado uno de los estudios “líderes” de Europa. Los juegos que están desarrollando son muy prometedores y emocionantes “.

Además, Nordisk Games adquirió recientemente Avalanche Studios, el editor detrás de la serie Just Cause fue Raw Fury, que recientemente lanzó títulos como Star Renegades o Call of the Sea. El equipo español de 160 trabajadores es en realidad la octava incorporación, la primera fuera de los territorios nórdicos.