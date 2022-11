non solo Man, buone notizie anche da Bernabé e Mihaila

Será decisiva la provincia que Adriàn Bernabé sosterra domattina a Collecchio: da quello si capirà se per la partita con il Cittadella sarà disponibile. Lo staff medico del Parma è fiducioso sullo spagnolo per il quale si è deciso di non forzare il rientro dopo la ricaduta che ha hit il centrocampista, fuori per un risemento alla coscia sinistra sul quale poi si è delineato un quadro infiammatorio muscolare che ha costretto lo staff medico a valutarne constante le condizioni. Bernabé ha sostenido un controllo anche en España, per guardarci dentro con attenzione. Il problema muscolare sembra essere alle spalle, la condizione clementare non può essere quella dei giorni migliori ma la pausa servirà per ricaricare le pile a lui ea diversi compagni che stanno e uscire dall’infermeria.

Ven l’altro grande assente, Valentin Mihaila. Il romeno manca due mesi esatti, dall’infortunio che remedieto in casa in occasione della partita contro la Ternana. En queste semanas l’esterno ha corso da solo a Collecchio per far riasorbire la lesione di alto grado al flessore della coscia destra e dovrebbe essere anche lui della gara, sabato.

Incluso Roberto Inglese, golpeado duramente en el partido con Südtirol, tiene la posibilidad de entrar en la lista de convocados. Sull’attaccante, il cui stop è stato di natura traumatica, c’è maggiore cautela, ma anche per lui ci sono buone sensazioni. Così come buonissime sensazioni suscita l ultima InstaStory postata da Dennis Man: il romano con il pallone tra i piedi e la scritta ‘back’ che, di fatto, ufficializza anche il rientro dell’esterno d’attacco che tanto è mancato a Pecchia in queste semanas, a causa di un problema alla coscia destra. Il Parma sta per recupera qualche pezzo.