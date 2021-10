Italia-España, Louis Enrique: “No leo las noticias porque conozco el fútbol mejor que la prensa”

Louis Enrique – Foto Louis CC Pie 2.0

Comisionado de Tecnología España, Louis Enrique, Antes del partidoItalia Válido para la primera semifinal Liga de las Naciones 2020/2021, Habló en la conferencia de prensa: “¿La ausencia del centro es un lastre? No, siempre hay 6-7 delanteros en la lista. Estos jugadores pueden jugar en el centro y en las bandas. La lista es una, tienen 23 jugadores que están muy preparados para enfrentar” esta Liga de Naciones, el tiempo dirá si tengo razón. No he leído nada porque creo que sé fútbol mejor que tú, tengo más información que tú. Sé jugar en equipo, no he leído periódicos desde hace muchos años. años porque no me interesa lo que escribes.

“¿Sergei Roberto? Lo conozco de memoria, lo presenté. Conozco sus cualidades, puede hacer tanto en el centro del campo como en el lateral derecho, también puede jugar como director, fue un jugador muy interesante para mí como entrenador. Siempre muy servicial, tenía grandes cualidades. ¿Italia fuerte? No lo sé, pero como siempre seré ambicioso e intentaré ganar la carrera desde el principio. Eso espero ”, Terminó Luis Enrique.