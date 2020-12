“No estábamos indefensos ante el virus”. Cómo ha disminuido la incidencia de COVID-19 en los países europeos tras las nuevas cerraduras – primeros resultados

13 de noviembre, 11:48 También puede leer este tema en ruso. Médico y paciente de una clínica de la ciudad belga de Charleroi. En Bélgica, el bloqueo entra en vigor el 30 de octubre (Foto: REUTERS / Yves Herman)

Un nuevo bloqueo en los países europeos está dando los primeros resultados: semanas después de que varios estados redujeran significativamente las actividades de aislamiento, la incidencia de COVID-19 en muchos de ellos comenzó a disminuir.

El periódico británico escribe sobre ello en una reseña detallada Defensor. Sin embargo, el comunicado dice que no se puede evitar que el virus corona se propague por todas partes. (Muy notable La excepción: Italia), y la carga para los médicos en toda Europa es muy alta.

Sin embargo, muchas estadísticas y hechos son un resultado significativo de las acciones tomadas por las autoridades. NV enumera los más importantes.

Alemania

La regla ha estado vigente en el país desde el 2 de noviembre. “Suave Cerraduras “: escuelas, guarderías, comercios e instituciones, transporte, la mayoría de comercios. Al mismo tiempo, las autoridades decidieron cerrar restaurantes y cafés. (Excepto Entrega y comida para llevar), Museos, Bibliotecas, Gimnasios y Centros de Fitness (Excepto Para rehabilitación y fines médicos). Los eventos masivos están estrictamente definidos y se recomienda encarecidamente a las personas que no tengan más de dos familias.

El 12 de noviembre, Lothar Wheeler, presidente de la empresa alemana Robert Koch, dijo que la curva de infección había comenzado a subir suave y bruscamente. “No estamos indefensos contra este virus”, concluyó Wheeler.

A pesar de que la situación en números absolutos aún no es estable, unos días después del otoño del 13 de noviembre, se anunció un nuevo récord anti-registro en Alemania. (23 542 infectados por día) – tasa de reproducción de la infección de 7 días (No. R) 1 a 0,89 bajo.

“Yo no sé Con cautela y optimismo “, dijo Wheeler. Según él, los científicos aún no han tratado de proporcionar estimaciones finales de las nuevas medidas. “Suave Bloquear “y esperar a que la situación se estabilice. Recordó que ahora hay más pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos alemanes que en abril”. “Estamos Necesitamos evitar que la situación empeore “, dijo Robert Koch, jefe de la oficina de Washington de The Christian Science Monitor.

Según el ministro de Salud alemán, Jens Spann, esto llevará mucho tiempo. “Ve más despacio” COVID-19. Hizo hincapié en que el problema no eran solo las personas sino también las personas “Ellos pueden Empiece a ir a donde quiera en diciembre o enero. “

Francia

Hace dos semanas, el país introdujo una nueva regla de bloqueo: las personas solo pueden salir de casa para trabajar, hacer la compra o por motivos médicos. Los restaurantes y bares están cerrados en Francia a pesar de que las escuelas y las empresas están abiertas.

Ahora el primer ministro Jean Costex ha dicho que el país está comenzando a recuperar el control de la situación. (Sin embargo El 60% de los encuestados franceses declaró recientemente que, según The Guardian, las reglas aisladas se violaron al menos una vez).

Según Costex, el número de epidemias en Francia esta semana se ha reducido en aproximadamente un 16% en comparación con octubre. (Reproducción Infección) 1 a 0,8-0,9 bajo. Esto significa que cada paciente sufre menos de una persona en promedio.

“La nuestra Estrategia de bloqueo […] Parece estar cosechando los beneficios, pero debemos estar atentos “, dijo David Cook, jefe de la oficina de The Christian Science Monitor en Washington.

Él dijo “Era Cancelar o debilitar de manera irresponsable acciones existentes […] Porque existe el riesgo de volver al cierre patronal en diciembre. Costex recordó que las unidades de cuidados intensivos en Francia estaban llenas al 90% antes de la introducción de las nuevas medidas.

El primer ministro anunció que a principios de la próxima semana se producirían grandes cargas en los hospitales franceses, después de lo cual la situación debería mejorar. Los funcionarios franceses esperan que esto facilite las medidas de aislamiento en diciembre. Esto permitirá que las familias al menos celebren juntos la Navidad y el Año Nuevo, pero sin las grandes fiestas, advirtió Costex.

Bélgica

El 30 de octubre, el país introdujo un bloqueo de seis semanas que ya ha reducido el número diario de pacientes con el nuevo virus corona a 20.000. (Dos Semanas atrás) a 4,3 mil. (Ahora).

Además, un cierre en Bélgica ha reducido el número total de hospitales en el país y el número de nuevos pacientes en cuidados intensivos, después de batir récords establecidos durante las primeras oleadas de la epidemia este otoño. Ahora esa cifra es Rs (Reproducción Infección) es volátil en la etapa 1, que se considera aceptable.

Países Bajos

A principios de noviembre, el país aumentó significativamente su aislamiento. Los museos, teatros, casinos, cines, parques de atracciones y otras instalaciones de servicios del país estarán cerrados hasta el 17 de noviembre. Las autoridades consideraron introducir un cierre patronal completo con órdenes de toque de queda y cierre de escuelas.

Sin embargo, ahora la situación en el país es muy alentadora. El ministro de Salud, Hugo de Jong, dijo el 11 de noviembre que a pesar del leve aumento en el número de pacientes en los hospitales, las olas otoñales de la epidemia habían pasado.

Número de casos nuevos diarios en Holanda, según el portal Métricas globales, De 11 mil a fines de octubre a 4.5 mil, ahora hasta 5.5 mil.

Irlanda

Irlanda fue el primer país de la UE en introducir un nuevo candado. A partir del 21 de octubre, todos los bares, restaurantes y tiendas minoristas estarán cerrados, excepto lo esencial. El país le prohíbe viajar a más de 5 km de su casa, y los museos, galerías y otras instituciones culturales están cerrados. El número de transporte público en las rutas se redujo en tres cuartas partes.

Como resultado, la cantidad de casos diarios de COVID-19 se redujo a 250-350, de 1.2 mil en octubre. “Todo el mundo cree ahora que aliviaremos las restricciones en diciembre”, dijo el viceprimer ministro irlandés Leo Varadkar.

España

La segunda ola del virus corona en Europa golpeó duramente al país, pero hay estadísticas alentadoras.

En Madrid, la proporción de camas de hospital ocupadas por pacientes con COVID-19 se redujo del 42% el mes pasado al 36% esta semana. El porcentaje de pruebas positivas para el virus corona en la capital española pasó del 20% al 8% en el mismo período.

Aquí comienza a declinar el número de casos nuevos por día: de 21 a 22 mil en octubre a 17 mil 19,5 mil en los últimos días.

En zonas fuera de la capital española, la situación no ha mejorado mucho, informa The Guardian. Sin embargo, Fernando Simón, jefe del centro de emergencia del Ministerio de Salud español, dijo que el país ya había cruzado el pico de nuevas epidemias en octubre de esta semana.

España se encuentra en estado de emergencia desde el 25 de octubre. Las regiones han introducido varias medidas de control, por ejemplo, hay restricciones de movimiento después de la medianoche en Madrid, sin fiestas ni concentraciones masivas.

Republica checa

El 22 de octubre el país volvió a un régimen bloqueado. En la República Checa, se cerraron las tiendas minoristas y de servicios, con solo una lista limitada de otras empresas que operan en tiendas de comestibles, farmacias y centros comerciales. El país ha introducido una orden de toque de queda por la noche, se aconseja a los empleadores que organicen el trabajo desde casa y restrinjan el contacto directo con los clientes.

A las personas se les permitió salir de casa para trabajar, ir de compras, ir al médico o ayudar a familiares. Anteriormente, en la República Checa, las escuelas y universidades se convirtieron a la educación a distancia, y se cerraron museos, teatros y restaurantes.

Al final, el número diario de nuevos pacientes con COVID-19 se redujo de 14 a 15 mil en octubre a 8 a 9 mil ahora. El gobierno planea permitir que los estudiantes de la escuela primaria reanuden la educación regular.