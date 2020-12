“No creo en el conflicto entre Lotido e Inzaki”. ¡Audio!

El exdelantero Bernardo Coradi habló en directo Radio TMW, Durante la transferencia Arena abierta: “Aprendí nuevas palabras en el mundo de los eSports. Mientras tanto, puedo decir que crecí en el fútbol durante las conferencias, pero nuestros hijos viven en diferentes épocas y no se puede esperar que crezcan de la misma manera. Christian y yo (Weir, Ed.) Intentamos crear un discurso virtual con videojuegos. , Donde todos puedan expresar sus cualidades: quien sea bueno jugando es una cosa, pero luego los programadores, los streamers … ”.

¿Cuáles son los motivos sociales?

“De todos los aspectos que buscamos, el tamaño es el más importante. No es necesario jugar durante 10 horas para hacerlo bien. Se necesita un equilibrio entre el estudio y el juego. Los ojos ya no responden. La academia, incluida la ética y el comportamiento, está en plena continuidad: si lo jura, Ni siquiera respetarás a los espectadores. No es fácil, toma iniciativa, pero se ve diferente a los demás. Todos somos un equipo profesional, pero queremos salir de la dinámica clásica de ganar, no importa con quién crezcamos. Si vamos a jugar a otro lado, queremos talento. No hay problema. El plan es diferente, creo que la gente está empezando a entenderlo. ¡Te diré algo, todo lo que tenemos que hacer es montar la noche antes de las carreras y entregar la PlayStation! “

Mientras se mueve hacia el campo, ¿cómo lo ve esta Lazio?

“No creo en la crisis entre Lotido e Inzaki. Simone tiene 17 años, hay mucha sintonía, ni siquiera creo que la Lazio esté en un período negativo: si miras, están cerca del 4º puesto, el verdadero objetivo del equipo es la Champions y los ingresos que trae. Son casi veinte. Años después pasó el grupo. En los últimos años han tenido un poco menos de competencia directa, y hoy parece ir al revés: mejor con los grandes, más dificultades con los más pequeños ”.

¿Es el Inter una verdadera elección para el Scudetto?

“Es fuerte, pero la Juventus todavía está conmigo. El Inter ha recibido refuerzos, pero algunos de ellos no son, después de todo, un verdadero desarrollador de juegos”.

¿Qué opinas de Ericsson?

“Encontró al entrenador más exigente, al más duro de Italia. Ves que el mundo cambia, no es fácil: unirse a un equipo de dos mil es una cosa, mientras que el rendimiento es positivo pero fluctuante, como los tres o cuatro párrafos perdidos en la ronda de la Champions con algunos goles”. Es difícil entrar y anotar en minutos “.

¿Qué opinas de la Italia de Mancini?

“Lo tuve en 2002. Se ve que ha experimentado un crecimiento. Hay jóvenes en Italia, déjelos jugar: es un claro ejemplo de ello”.

¿Inmóvil y Pelotti?

Aparte de que Zero tiene experiencia en España y Alemania, pero está demostrando su valía en este Champions Tour … ”.

¿Son lo suficientemente buenos para ganar el Campeonato de Europa?

“En mi opinión, sí, es una selección nacional, es lo que fortalece a la selección. Si miras a Italia en 2006, ganó el Mundial con dos goles, las puntuaciones más altas, Tony y Madrás. Publito estuvo en España, pero empezó a marcar en los últimos tres partidos. Shillasi salió del sombrero en los 90: es probable que uno de ellos sea expulsado ”.

¿Puedes contarnos una historia sobre tu experiencia en el Manchester City?

“Pensé que iba a encontrar una pelota de fútbol que se adaptara mejor a mi estilo, ¡y luego terminé en el último equipo menos que en toda la liga! Luego hubo un núcleo duro inglés … Definitivamente puse el mío, eso tampoco me ayudó, pero recuerdo una locura de ese ambiente. Hoy vas a Carrington. Vaya, es como la NASA, estuve frente al gerente del almacén en mi día, o estuve entrenando solo en un día festivo “.