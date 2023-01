Il 2023 será un año crucial para la política española con una serie de citas electorales previstas para el 28 de mayo que precederán a la votación general de diciembre. Eccetto l’Andalusia, la Catalunya, la Galizia ei Paesi Baschi, i cittadini saranno chiamati a rinnovare i Consigli regionali in Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e Leon, Valencia, Extremadura, Madrid , Murcia, Navarra y La Rioja. Los últimos meses de 2022 se caracterizan por una polarización más marcada entre el gobierno del presidente pedro sánchez ed i partiti d’opposizione. Al centro dello contro, oltre all’adozione delle misure anti-crisi per combattere l’inflazione record (6,8 per cento a novembre), hanno tenuto banco l’abrogazione del reato di sedizione (sostituated con quello di disordine pubblico aggravato) y la sensibile riduzione delle pene per quello di appropriazione indebita senza fini di lucrative che hanno avuto il via libera ultimateo al Senato.

Nel primo caso, il testo prevede pene maximum fino a 5 anni, rispetto ai 15 stabiliti nel codice penale vigente prima della riforma, mentre per il secondo reato la pena maxima scenderà da 12 a 4 anni. Sia Sanchez che diversi esponenti di primo piano dell’esecutivo hanno assicurato che queste modificati del codice penale hanno l’obiettivo di «homologare» la legislazione spagnola a quella delle altre democrazie europee. Sin embargo, Il Partito popolare (Pp), Vox e Ciudadanos han acusado al jefe del ejecutivo de haber hecho otra “concesión” a los partidos independentistas catalanes, en particular a Sinistra republican di Catalunya (Erc), para seguir en el poder “mettendo a rischio” l’ordine constituzionale.

La riforma del Consiglio generale della Magistratura (Cgpj) e della Corte constituzionale es otro terreno de conflicto que se arrastra desde hace más de tres años y medio con el Partito socialista operaio español (Psoe) y el Pp que no han conseguido llegar a un acuerdo .lanciandosi reciproche acuse di voler “controllare” la magistratura. Il 19 dicembre scorso, la Corte constituzionale ha di facto paralizzato liter parlamentare al Senato dopo il via libera del Congresso dei deputati con un decreto d’urgenza sulla riforma del sistema di elezione dei giudici in seguito a un ricorso presentato dai popolari. Sanchez ha assicurato che il ilverno “rispetta” questa decision ma ha annunciato che saranno adoptodate “tutte le misure necessarie” per porre fine a tale blocko e per garanteer il rispetto della “volontà popolare”.

En un contexto di forte polarizzazione, i two schieramenti stanno cercados di serrare le file per presentarsi al meglio ai diversas citas electorales locales que podrían dibujar un nuevo mapa político en España. La maggior parte dei sondaggi pubblicati periodici da vari istituci demoscopici vedono in vandiggio – con un margine più o meno marcato – il Pp rispetto ai socialisti. Sánchez, en particular, tendrá la difícil tarea de reformatear el partido tras la exteriorización de algunos líderes regionales que han manifestado públicamente fuertes reticencias a la reforma del código penal aprobada recientemente. Nei giorni scorsi, il presidente di Castiglia La-Mancia, Emiliano García-Page, ha preso le distance dalle declarazioni del ministro della Presidenza, Felix Bolanos, secondo cui i socialisti locali “capiscono” la tabella di marcia del gobernado in Catalonia. “Non considero di sinistra sustentar i privilegi territoriali, né ritengo che si debba concordare con i criminali la loro stessa pena”, aveva detto Garcia-Page. Critiche analoghe sono state espresse anche dal presidente dell’Aragona, Javier Lambán. Alla sinistra del Psoe, la maggior novità politica è reppresentata dalla platforma Sumar lanciata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, tra gli esponenti più popolari dell’executivo. Un ampio fronte progresista “dal basso” e legato all’associationismo sul quale Unidas Podemos ha preguntado insistentemente “chiarezza” avendola indicata en numerosas ocasiones vienen la sua alleata “naturale” a livello locale e candidata favorita alle elezioni generali.

Il Pp di Alberto Nunez Feijóo sembra, invece, aver perso lo slancio registrado dopo aver assunto la guida del partito circa un anno fa. Según una encuesta de Sigma Dos para el diario «El Mundo» publicada el 4 de diciembre, la formación conservadora ganó las elecciones con un 29,1 por ciento de preferencias por delante de Pose al 25,9 por ciento, scendendo per la prima volta al di sotto del 30 por ciento. cento, mentre il partito sovranista Vox guadagna consensi attestandosi al 14,9 per cento. Con queste previsioni, il blocco di destra Pp e Vox non riuscierbbe a reachiggio i 175 seggi necessari per la majorgiorgia assoluta in prima votazione al Congresso dei deputati. Sin el apoyo de la formación sovranista, dunque, i popolari no tendría ninguna posibilidad de ocupar el palazzo della Moncloa (sede de la presidencia del gobierno) si no fuera en la segunda votación donde basta la mayoría simple. Para ello, sin embargo, Feijóo deberá encontrar un acuerdo con el partido de Santiago Abascal o con el nombramiento de incarichi diretti en un conservatore ejecutivo, ven avvenuto in Castiglia e Leon, o con apoyo externo: en ambos casos el líder popular sarebe chiamato ad un difficile negociato che ha sempre sostenuto di voler congiurare.

