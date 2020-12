“Necesitamos positividad, coraje y fuerza” – Entrevista – Revisamos música

Con motivo del lanzamiento de su nuevo sencillo, cara a cara con el muy famoso Shocker “.Pequeña mariposa“

La música proporciona alivio, sobriedad y positividad. Es uno de los elementos clave de la felicidad. “Pequeña mariposa”, El nuevo single de Pola Byrdtu, conocido por su apodo Rep. Pamela. Durante sus años con Paclino, tuvo una larga carrera en el mundo sellado del entretenimiento con diversas experiencias televisivas y teatrales, con música que siempre se cruzó en su camino, desde temas televisivos memorables hasta sencillos publicados a lo largo de los años. Durante esta nueva aventura discográfica, lo alcanzamos Skype Conozca más sobre este gran interés suyo.

Hola Pamela, Bienvenida. Empecemos Tu nuevo single “Pequeña mariposa”, Una canción dedicada a tu madre, una canción para la vida. ¿Cómo nació?

Desde el afán de positividad, sobre todo en un momento como este, todos deberíamos soñar y dejar atrás este 2020 y creer en el futuro. Me alegro de que haya disfrutado mucho esta canción mía. La idea surgió de una mariposa que aterrizó en mi mano al final del verano y la fotografié y la tatué en mi brazo porque recuerdo que mi mamá me llamaba niño, siempre llevar marihuana era una suerte. Podía sentir su perfume, su calidez y calidez. No estoy solo, un mensaje para decir que ella siempre esta conmigo.

En términos de sonidos, este ritmo latino y el uso del español han categorizado sus productos de grabación en el pasado. ¿Qué es lo que más te impresionó de este sonido caliente?

Todo me fascina y fluye, como dicen los sudamericanos estadounidenses. Recatton y este sabor latino que tengo desde pequeño, hablado en una zona de la Cerdeña catalana, que en el pasado fue invadida por los españoles. Mi padre era de ascendencia ibérica, tocaba la guitarra y me envió un interés por la música. Como dice el refrán, todo es latín… me encanta mucho! Ya estoy trabajando en la próxima canción del verano, que será regordeta, ¡con las capillastones de Roma y Madunina de Milán bailando! (Sonrisa, versión)

¿Qué papel juega la música en tu vida diaria? ¿Cuánto tiempo le dedicas?

De todos modos, la música es la banda sonora de nuestras vidas, conecta todos nuestros estados de ánimo. Hablemos de magia, vibraciones, envolventes y recuerdos, los fundamentos de la música. Al escuchar las canciones me pongo a bailar muchas veces, lo que me permite descargar. La música es realmente todo.

¿Quiénes son tus artistas favoritos ahora?

Ya partiendo del mundo latino que ya mencioné, llegando al talento italiano, me gusta un poquito toda la música. Siempre me ha encantado nuestra famosa Mina, y últimamente me he vuelto loco por Diodoto y Axel Loro, y voy a hacer un dueto con él porque me estoy volviendo loco.

En cuanto al Festival de San Remo, si pudieras elegir, ¿te gustaría ser anfitrión o competir en él?

¡Ambos! Siempre estoy soñando, hasta el último día de mi vida, lo más tarde posible, que puedo soñar con poder bajar esas escaleras como cantante y compositor. ¡En breve!.

Sin embargo, en Italia, sobre todo en comparación con Estados Unidos, hay poco prejuicio al respecto, donde si te mides con más campos artísticos es una ventaja, un valor añadido. ¿Qué piensas sobre esto?

Sí Bueno, hay una palabra en el extranjero que se llama Shogirl, aquí se traduce como Supreet. Encuentro que un artista puede hacer un poco de todo, no puedes actuar si cantas en Italia, y viceversa es natural medirte los dos en Estados Unidos. Aquí, Eltra Lamborghini hace un hermoso viaje, la amo tanto, la amo tanto, ella me hace feliz. Tiene excelentes organizadores, crea hermosas piezas, recuerdan muchas de las mías, están en baladas y sonidos.

En conclusión, hablamos de la vida, la música y el entretenimiento, pero algunas personas conocen un sentimiento tuyo: Cocina, también abriste una página temática de Instagram (Pondré la especia ahí). Aquí, danos algunas sugerencias para el menú navideño, ¿qué no debería haber en nuestra mesa en un año tan particular?

Me encanta compartir esta pasión mía con los demás, la cocina me da alivio, se siente como si comiera en compañía, no me siento solo, se siente como si estuviera sentado en una mesa con toda Italia. Será una Navidad diferente, que nos calentará el corazón y definitivamente recordaremos. No cansen a todos, festejen más en casa, yo valoraré la vida más deliciosa. Al volver a disfrutar de lo que tenemos, debemos salir de esta plaga que nos ha devastado. En cuanto al menú navideño, un poco de cariño se puede poner sobre la mesa y compartir físicamente y con todos a distancia. En la nota a pie de página recomiendo platos sencillos e invito a todos a comprar productos italianos. Necesitamos positividad, coraje y fuerza. Feliz Navidad y buena “Mariposita” a todos! .

