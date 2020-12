Navidad cancelada en Covid, Londres: bloqueo duro activado | Johnson: “Tomando medidas contra una nueva variante del virus”

Johnson: “Se deben tomar medidas contra la nueva variante del gobierno” “El virus parece propagarse rápidamente debido a una nueva variante. No hay evidencia de más muertes, pero parece estar propagándose rápidamente. Eso es todo lo que sabemos, pero debemos actuar ahora”, dijo. En una rueda de prensa. “No hay indicios en este momento de que la vacuna será menos eficaz”, dijo.

Bloqueo en Escocia y Gales La reducción de las actividades del virus corona introducida para la temporada navideña, excluyendo el día de Navidad, también se canceló en Escocia. Esto fue anunciado en una conferencia de prensa por el primer ministro escocés, Nicolas Sturgeon, quien introdujo el nuevo bloqueo y prohibición de viajar en otras partes del país a partir del 26 de diciembre. El territorio de Gales también se ha vuelto a bloquear.

Alemania – El bloqueo público está en vigor desde el 16 de diciembre. La regla de las reuniones privadas es que los niños hasta la edad de 14 años están excluidos para un máximo de cinco personas que no excedan de dos familias. Del 24 al 26 de diciembre, cuatro familiares de primer grado y compañeros de trabajo podrán llamar a casa. Se pueden celebrar misas pero con pausas obligatorias y máscaras. Está prohibida la venta de petardos.

España – Cada comunidad (regiones ibéricas, n, d, r,) Podrá aceptar las acciones que considere oportunas, siempre dentro de los límites impuestos por la legislación nacional. En Valencia no se admiten visitas de familiares residentes en otras regiones. Un máximo de 6 personas (niños incluidos) de dos familias pueden almorzar o cenar juntos en Madrid del 23 de diciembre al 6 de enero. El toque de queda para la celebración de Nochebuena y Año Nuevo se ha pospuesto desde la medianoche hasta la 1.30 a.m. Hasta 10 restaurantes en festivos en Cataluña, el movimiento se redujo del 21 de diciembre al 11 de enero. No cierran bares y restaurantes a pesar de que deben respetar los límites de tiempo.

Francia – Desde el 15 de diciembre, Francia ha salido de un estado de bloqueo, pero el toque de queda es de 8 a 6: la excepción es solo la noche del 24 de diciembre, pero no hasta el 31. Los restaurantes, bares, cines, teatros y museos están cerrados.

Suiza – Los restaurantes, gimnasios y polideportivos cierran los martes durante un mes. La capacidad reducida de las tiendas aún debe cerrar a las 7 p.m. Las instalaciones de esquí y las pistas están abiertas. Hasta diez personas, incluidos niños, pueden reunirse para la cena de Navidad y Año Nuevo. Proviene de solo dos familias.

Austria – Desde el 26 de diciembre, Austria volverá al bloqueo total por tercera vez: se han cerrado bares y restaurantes, así como tiendas, excepto lo esencial. Las proyecciones masivas están programadas para el 16 y 17 de enero. Solo aquellos que sean negativos podrán salir de casa el 18 de enero, y aquellos que no quieran verse afectados por el paño rápido tendrán que permanecer aislados durante una semana. Las escuelas también permanecerán cerradas hasta el 18 de enero. Los Sky Resorts ahora cerrados reabrirán el 24 de diciembre.

Holanda bloquea vuelos desde el Reino Unido El gobierno holandés ha suspendido todos los vuelos de pasajeros desde el Reino Unido hasta el 1 de enero, luego del descubrimiento en los Países Bajos de una nueva variante británica del virus corona. El Ministerio de Salud holandés recomienda que “cualquier introducción de esta variante del virus debería ser lo más limitada posible, restringiendo y restringiendo el movimiento de viajeros desde el Reino Unido”.