MotoE 2022: la clasificación alla vigilia del GP d’Austria

MotoE 2022 – I piloti della MotoE World Cup llegó al GP d’Austria dopo aver disputato già otto gare nei quattro round che si sono svolti a Jerez, Le Mans, Mugello y Assen. Dominique Aegerter lidera la clasificación por delante de Eric Granado y Matteo Ferrari. Nel weekend sono in programma altre due gare sul circuito del Red Bull Ring.

MotoE 2022 – Per la terza volta nella sua storia, la MotoE World Cup llega al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria. Dopo quattro round, el líder della MotoE è Dominique Aegerter frente a Eric Granado ea Matteo Ferrari. Il pilota svizzero, con tre vitorie, quattro secondi posti e un quarto posto fin qui conquistati ha coltoto 158 puntos, 31,5 más que el piloto brasileño en segunda posición y 45,5 más que Matteo Ferrari. Granado había dominado el GP de España ganando las dos carreras pero en Francia no pudo pasar de la quinta posición mientras que en Italia consiguió un podio en dos carreras en Mugello. Granado è poi tornato alla vittoria in gara 2 ad Assen dopo il podio in gara 1.

Matteo Ferrari ha alcanzado la tercera posición de la clasificación, gracias al espléndido fin de semana Italiano donde consiguió su primera victoria de temporada (la sexta de su carrera) en la categoría eléctrica de MotoGP, pero en Assen no consiguió pasar de los dos cuartos. puesto Alle sue spalle in classifica tromoua Mattia Casadei, che in Olanda ha raccolto due terzi posti, seguito da Miquel Pons che rientra dopo la convalescenza per l’incidente avuto in gara 2 ad Assen.

Il GP d’Austria presenta el primer punto de partido de Dominique Aegerter para conquistar el título 2022. Para agregar a la Copa del Mundo de MotoE, Aegerter dovrebbe avere più di 50 punti di vantageo sul secondo in classifica al termine del round austriaco; un risultato difficile ma non impossibile per il pilota svizzero.

Tra e altre sfide c’è quella tra Alex Escrig, Marc Alcoba y Kevin Manfredi per il titolo di miglior esordiente del 2022; i tre si trouvano respectivamente in décima, undicesima e dodicesima posizione in classifica generale e sono racchiusi in 4,5 punti.

Questa è la progresione dei pilots in Top 5 nella classifica della MotoE 2022 alla vigilia del GP d’Austria.

La classifica della FIM Enel MotoE World Cup 2022 alla vigilia del GP d’Austria

