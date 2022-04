Moto: Aprilia nella storia, Espargarò vince en Argentina – Deporte

El terminal Rio Hondo, en Argentina, llega a Primordia Vittoria para l’Aprilia en MotoGP. La firma Aleix Espargaró, spagnolo che stabilization anche unro primato. La gran premier del piloto, nella class regina, prima di cogliere la vittoria. Por su voluptuosidad, Numero Tondo’ le precedió en ‘Straccia’, y en particular, el disco 125 de Danilo Petrucci. ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA

Intanto Aleix Espargarò porta anche al commando della classica del Mondiale, Mail Gp d’Argentina è stato soprattutto il trionfo dei pilot spagnoli e delle moto italian.Veneto batte Emilia Romagna. Sul podio y anche ai piedi dello stesso è stata invece una sfilata di driver provenienti dalla Spagna, perché dietro ai primi due sono Arriving Rins et Mir. Ir al italiano, ‘Pecco’ Bagnia. Nei Top 10 anche Bezzecchi (nono) y Bastianini (décimo), subito dietro al campione del Mondo Quartararo. Tornando ai mezzi e non a chi li guida, l’Aprilia è la sesta saasa italiana vincere un gran premio della class regina del Motomondiale. La MV Augusta rimane irraggiungibile with i suoi 149 first post, poi ci sono i 59 della Ducati, i 35 della Guilera ei tre at Moto Guzzi and Cagiva.

Agencia ANSA Segunda publicación de Per Italia con Foggia y citando a Riccardo Rossi (ANSA)

Oggi negli ultima diyci giri y due spagnoli in all italiane hanno dato spatacolo, duelland tra local y tentativi sorpasso. Quello buono e Espargarò è riuscito a cinque tornare dalla fine, quando è riuscito a sopravanzare il madrileno della Ducati Pramac e poi non hai più mollato primo post. Per quii, in questo fine settimana, è stato hat trick: pole, vittoria y giro veloce. «Sono strafelice – parole del vincitore -. E ‘is a gara specia, la mia numero 200 in top.-class. stato facile, invece non è stato così». En el guión de Aprilia Racing, Massimo Rivola: «va vittoria arrivata prima del previsto. Sono content per tutti, è bellissimo».