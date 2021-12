Mido revela fechas de llegada en febrero

1 de diciembre de 2021 Por el personal de la facultad



Mido Fierra Milano está lista para regresar a los pabellones de Rowe. Tras la experiencia digital, del 12 al 14 de febrero estará presente una exposición dedicada al universo del vidrio. Hasta la fecha, cerca de 600 expositores han confirmado su presencia en el certamen, 350 de ellos procedentes del extranjero, principalmente de Europa, especialmente de Francia, Alemania, España y Reino Unido y Estados Unidos.

“Incluso en un momento de continua incertidumbre – anunció el presidente en una nota Giovanni Vitaloni – Sentimos la responsabilidad de satisfacer las necesidades de las empresas de este sector que han sufrido las secuelas de la crisis durante los dos últimos años. La publicidad de un producto, como anteojos o gafas de sol, requiere comunicación, y Mido tiene como objetivo reactivar el intercambio entre personas. La herramienta digital que probamos en la primera edición digital en 2021, volvemos a proponer este año que sin duda será útil para la gestión de contactos pero no suficiente en términos de negocio. Sin embargo, creemos que en los últimos tiempos hemos demostrado suficientemente que Mido acepta elecciones responsables con respecto a los expositores y visitantes con quienes estamos en contacto constante para evaluar y garantizar la calidad del evento. ¡Todos necesitamos a Mido! ”.

Durante el evento, tendrá lugar la primera edición del premio ‘Stand Up for Green’, por ejemplo, un reconocimiento a los stands que son capaces de enfocarse en el medio ambiente utilizando bloques reutilizables, materiales reciclados o materias primas. Bajo impacto ambiental. Los ganadores de los premios se darán a conocer el sábado 12 de febrero, el primer día del espectáculo. El premio BeStore también se entregará a los centros ópticos de todo el mundo por su experiencia de compra única y su servicio al cliente. Your BeStore, la competencia digital que premia al mejor concentrador óptico proporcionado por los usuarios del sistema operativo Mido 2022 Digital Edition, está de regreso.

“Estamos organizando un punto de inflexión: el mundo ha cambiado y todas las noticias han traído una nueva forma de pensar sobre los negocios y el futuro. Esperamos que todos en Mido compartan su visión con nosotros. Vitaloni concluye.