¡Mi vida es aburrida! Necesito un psicólogo – Sports News

Lionel Messi, que quería irse del Barcelona al inicio de la temporada, dijo en una entrevista que seguirá vistiendo esta temporada para completar su contrato, hablando de su futuro y su vida personal.

En declaraciones al canal de televisión español La Sexta, Messi dijo:A veces solo quiero ser una persona anónima“Consideraba al futbolista estrella argentino Cristiano Ronaldo como uno de los jugadores que admiraba y dijo que nunca iría al Real Madrid.

Al decir que la economía del fútbol contraída estaba golpeando al Barcelona debido a la epidemia, dijo: “Barcelona es mi vida, me lo dio todo. He vivido aquí más tiempo que en Argentina. Aprendí todo aquí. Este club me hace jugador y persona. Barcelona está en una situación económica muy difícil, una situación difícil para todos. “Es muy difícil volver a donde solíamos estar”.

Preguntas sobre su vida personal

El jugador estrella de 33 años, que estamos acostumbrados a ver cuando siempre marca goles, habló abiertamente sobre su vida personal, quizás por primera vez. Las palabras de Messi son las siguientes;

“No me importa lo que la gente diga de mí, cada uno tiene su propia opinión. No he llorado por eventos deportivos recientemente, pero he sufrido mucho. Lloré por otras situaciones, pero no quiero entrar en detalles.

“Mi vida tiene algunas cosas”

Mi vida es normal y a veces aburrida. Me levanto, desayuno, llevo a los niños a la escuela, entreno y me voy a casa. Podría ir a un psicólogo, pero nunca fui. Me dijeron que tenía que irme, lo necesitaba, pero no vine. “

“Estados Unidos es mi vida”

“Un día quiero jugar en Estados Unidos, este es mi sueño”, dijo Lionel Messi, y agregó que no se enfrentaría a ningún equipo hasta el final de la temporada.