“Mi padre inventó el pan de jengibre”

Carlo Chironi Ganó el premio Discovery Award en EFA anoche, Su primera película fue la expresión de los Oscar europeos Solamente.

Le dedicaste este premio a tu padre Alberto Chironi Inspector Montalbano.

“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Tuvimos una buena relación de intercambio y mi primer trabajo fue en un set suyo, Robo de tesoros, Una serie de televisión, es diferente cuando tu padre es director de circo. ‘

¿De qué estaba hablando?

“Era una relación, no me leía cuentos de hadas para dormirme cuando era niño, pero Estaba aislado Cuentos Presentado por Hemingway. Esto es divertido porque antes de la EFA los candidatos tenían que responder una serie de preguntas. Uno es sobre la imagen que quieres salvar del Apocalipsis, dije Divertido e Alexander Escrito por Ingmar Bergman, fue mi padre quien me enamoró de la historia de un hombre que hizo las paces en la vida. Luego me dejó buscar a Murna … pero no jugamos en la cima de los intelectuales, Alberto también es un gran aficionado al fútbol.

Él llama por su nombre …

Cuando hablo con personas que lo han conocido en el trabajo. Papá les digo a mis hermanas y amigas. Era un hombre anciano con un fuerte sentido de la ética.

¿Lo visitó en el set?

Sí, le gustaba Luca Ginger. Fue capaz de crear una atmósfera cinematográfica occidental, Montalfano Sheriff, tenía una pasión épica que pocas veces se ve en Italia. Él y el padre de Montalbano, Andrea Camilleri, murieron dos semanas después la semana pasada.

¿Qué quieres introducir en 37?

“Puede que me conociera antes, pero hice cualquier otra cosa hasta los 25 años en el cine. Fui asistente de video y operador asistente. Yo era fotografía y nunca pensaste en tus planes cuando eras parte de un equipo”.

¿Fue difícil hacer una película sobre la capacidad de alquiler?

«Está muy prohibido en Italia … Es un proceso largo, entonces Giovanni Bambili y Roy Cinema me creyeron. Es la historia de una adopción falsa, al niño se le paga para que haga de padre de un niño que no es el suyo, la mujer polaca que vino a Italia para vender a su hijo a los tíos del niño que lo crearon todo. La historia de la soledad y el amor, su propia oscuridad, los de los márgenes… pero la verdadera dificultad es encontrar el guión adecuado, porque esta historia se puede contar desde muchos ángulos. Me inspiré en los directores japoneses de los años 40 y 50 en tonos agridulces.

El cine italiano fue derrotado por Efa: tuvo 7 nominaciones, dos actores como Elio Germano y Luca Marinelli, los hermanos D’Innocenzo …

“No estoy de acuerdo. Es aún más importante que el primero de los candidatos fuera seleccionado como experto en el trabajo por los 3800 miembros de la EFA”.

Sí, sin embargo, como en el fútbol, ​​el resultado se calcula.

“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces Otra ronda Winterberg, una poderosa película sobre el alcohol y la belleza de la vida. Pero los italianos Martín Edén Quien trajo un mito de la literatura americana a Nápoles, Quería esconderme, FavolacceTodas son imágenes en negrita, contando lo mismo.

¿Esperabas que ganara?

No, a pesar del camino AlmaY fue mucho después de la recepción en el Festival de Cine de Venecia y el Festival de Toronto en la sección Orisondi. Lo compré en Asia, USA, Francia, España… Celebraba la infección sola en casa con varias copas de vino junto a mi gato.

¿Ahora?

“Estoy haciendo una película completamente diferente, una historia para adolescentes sobre el verano, sobre una fuga, sobre un vínculo fraternal entre dos niñas”.