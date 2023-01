«Menomale che non ha tirato Vinicius»

Il tecnico dei Blancos ha llegado a la final de la competición gracias a la victoria ante el Valencia di Gattuso. Aquí están las declaraciones post partita.

© foto de Federico Titone

Il quotidiano español Como riporta le declarazioni di Ancelotti dopo il raggiungimento della finale del suo Real Madrid:

Cosa ne pensa della partita?

È stata dura, complicata, ma nessuna partita a questo livello è facile. È vero che abbiamo reso loro le cose un po’ più difficili con un errore evidente. Il primo tempo è stato buono e il finale è stato buono. E l’adversario si è difeso bene. Siamo feliz. La escuadra non è al meglio. Dobbiamo migliorare, ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo softerto, a volte non abbiamo giocato.

Cosa è successo nel secondo tempo, dopo il pareggio per 1-1, è stato mentale, fisico?

Non è stata una partita fisica perché alla fine siamo stati più bravi, abbiamo cercato di attaccare e di non andare ai rigori. Non siamo al massimo livello, è normale, ci sono giocatori che sono arrivati ​​​​da poco e debbiemo trovare la condizione migliore. Abbiamo risentito dei problemi fisici di camavinga, Lucas, Militao… Abbiamo messo al limite giocatori come Carvajal mi Mendy. È stata una partita difficile, ma la cosa positiva è che siamo in finale. È una stagione unica, con una Coppa del Mondo in mezzo, abbiamo avuto 14 giocatori lì e 20 giorni dopo la end della Coppa del Mondo, il livello non può essere il massimo.

Il pareggio per 1-1 è stato il tipo di disattenzione di cui vi lamentavate.

È stato un episodio, il blocco è stato compatto in questa partita, ma la giocata è stata individuale, ma un errore collettivo. Non abbiamo escerciato pressione sul centro e non abbiamo letto bene il passaggio.

Come stanno Camavinga, Lucas e Militao?