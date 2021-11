Mejoras de por vida: ¿Te acuerdas de Philip Marcia? Liberto se preocupa

¿Qué pasará en los próximos capítulos de Una Vita? ¿Philip encontrará su memoria y recordará todo lo que hizo Genoveva? ¿Recordará que iba a Cuba a averiguar la verdad sobre la muerte de Marcia? Comenzamos con nuestras vistas previas sobre esto. Trama de un episodio de A Life of Tomorrow el 12 de noviembre de 2021. El último encuentro semanal con telenovela española, tras el episodio del viernes, siempre nos espera el lunes a las 14.30 horas. El segundo episodio del Episodio 1274 se emitirá mañana en Canale 5. Como ves, Felicia Acacias 38 estaba pensando en irse con Camino, pero la mujer no tenía intención de ir con su madre. Así que considere el plan de boda de Felicia Marcos. Entre otras cosas, el hombre quería salir de España para volver a México después de Felicia, pero al final, Annabelle decidió quedarse en España porque estaba feliz.

Pero descubramos ahora qué sucede en los avances de España y el último episodio de A Life.

Una vida en progreso: la trama de mañana 12 de noviembre de 2021

Marcos le dice a Anabel que pueden quedarse en España. Quizás Felicia necesite tiempo y él planea golpearla. ¡Aparentemente no se rendirá y está listo para seducirla de nuevo! Annabelle estaba feliz con la noticia porque no quería ir a México. Después de hablar con Fabiana, intenta recordar algo porque el nombre de Marcia aún persiste en su cabeza. Pero cuando Genoa fue al hospital a verlo, no habló de eso. Bellida hace un mal uso de la medicina que le dio el médico y continúa ignorando sus instrucciones a pesar de que su voz está temblando. Armando le anuncia a Liberto que se va a una larga misión secreta y le pide que se quede cerca de Susanna y lo mantenga en secreto. Annabelle le dice a Camino que tomó la iniciativa de Miguel Y como la besó, la mujer no quiso salir de España. Camino está encantado de escuchar a su amigo decir algo bonito … Mientras tanto, Liberto sigue pensando que está bien dejar a Felipe en las garras de Genoveva.

Todo esto y más en el episodio de Una Vita saldrá al aire mañana, 12 de noviembre de 2021 a las 2.10pm siempre por Canale 5. Otro capítulo que no debe perderse con la telenovela española.

