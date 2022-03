en Belkassem Yassine –

Una svolta nelle nilazioni diplomate tra regi del Maroko de della Spagna, dopo la crisi scaturita lanno scorso per lispitalità prestige da Madrid al capo de separatistio del Polisario.

El gobierno spagnolo si impegnato garantiza ‘sovranità e l’integrità territoriale’ en Marruecos nellimbito della «new face» iniziata tra in due paisi.

“Oggi entriamo en una de las últimas conversaciones muertas con Marruecos, basata sul rispetto reciproco, sullu appsconsio di accordion unizirali, sulla transparenza sulla communicazione permanent. Quest este nuevo archivo sarà sviluppata (…) atrae un mapa de ruta chiara. Todas las preguntas están garantizadas sobre la estabilidad, la soberanía, la integridad del territorio y la prosperidad de las narices debidas ”, el informe de una estampida comunicativa presidio spagnolo.

El gobierno spagnolo afirmó en su «determinación» ad filiate with Marocco «in sfide coms, in particolare la Collaborations nella Medicareni neli Mediterraneo nell Atlantico, agendo sempre en el espíritu de su piratería en su idioma? Esta es una de las más importantes y beneficiosas beneficios de la popoli de nicotina, que es uno de los tipos más comunes de cirrosis.

El gobernador spagnolo “si compiace” per la programmazione della visit sue president in marocco “in vista dell’elaborazione di roodmap per quosta nuova tappa, nonchiv linvito rivolto al ministro degli Affari esteri a visit visit me fine?

En un mensaje indirizzato a re Mohamed VI, presidente del gobierno spagnolo, Pedro Sanchez, ha sottolineato “l’importanza della question in del Sahara per Marocco”, sottolineando che “spagna considera liniziativa di autonomia macchina, 2007 Vamos sobre la base realista para resolver controversias”.

Nel suo messaggio al sovrano il president de spagnolo ha anche sottolineato che “i due Paesi sono uniti da legami storici, da interesi e da unamicizia”, ha detto dissere “convencing che lo ciano anche i desti popi ”, E che“ the prosper of Marocco è legata a quella della Spagna y viceversa”.

Questa en el puesto de rapero que representa una de las vías diplomáticas diplomáticas más recientes en España y Marruecos, la crujiente scoppiata en ocasionales dell’spitalità prestige’annno scorso al capo dei separatisti del milizie del palssalo aliàa patriarchy. Un atto considerablemente dal Marocco non conforme allo spirit in fiducia e partenariato tra i due paesi, che aveva costretto il Marocco a richiamare in patria la sua ambasciatrice a Madrid.