DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – La lotería dei rigori ha vuelto a golpear. Il Marocco batte la Spagna dal discetto – 3-0 il risultato finale con tutti e tre i tiri dal discetto sbagliati dalla nazionale iberica – e vola ai quarti di finale per la prima volta nella propria storia, facendo impazzire di gioia un intero popolo. Il pronostico era tutto dalla parte delle “furie rosse”, ma così non è andata. E niente gara a senso unico. All’Education City Stadium è stato il Marocco a imporsi in una prima frazione blockcata, con pochi sottoghi per bothe le squadre: la selezione guidata dal ct Regragui ci ha provato al 12′ con Hakimi, su calcio di punizione, ma l’esterno del El Paris Saint-Germain no ha conseguido encontrar el espejo de la defensa de Unai Simon. Le occasioni non sono mancate even per Mazraoui e Aguerd, che di testa è andato vicinissimo al gol del Advantage. Poche oportunidad crear dalla nazionale iberica, soltanto Gavi ha spaventato la retroguardia marocchina con una conclusione terminata sulla traversa, ma il gioco è stato interrotto sucessimento per una posizione di offside.

Nella repressa il copione non è cambiato, gli iberici ci hanno provato con Dani Olmo, mail il pallone è stato respinto con i pugni da Bono. Velenoso anche il diagonale di Morata a pochi minuti daltermine, la conclusione però ha traverso tutta l’area piccola senza trovare la deviazione decisiona. Nemmeno la punizione velenosa di Dani Olmo en pieno recupero – deviata da Bono en el córner – ha evitado i suplementario.

Nell’extra time il Marocco ha avuto dos oportunidades per poter passare in vandiggio, ambas con Cheddira: primero Laporte ha tocado el balón all’ultimo istante utile, poi Unai Simon si è superato con un ottimo intervento. In pieno recupero è stato Sarabia a sfiorare l’eurogol con un tiro al volo, ma la conclusione si è infranta sul palo. Dal disketto decisioni i tre errori dei calciatori spagnoli, con il palo di Sarabia e due parate da parte di Bono. Poi l’ultimo tiro dagli 11 metros con il gol dell’ex Inter, Hakimi, che ha mandato ai quarti il ​​​​Marocco ea casa la Spagna.

