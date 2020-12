Marcó para los matones y tres tragedias trágicas de Dynamo, Bilbao: Un crucigrama de regalo del editor – 30 de octubre de 2020

¡Hola amigos! Comencemos con una revisión del correo editorial: reseñas de crucigramas anteriores.

Oleg Wallock: Muchas preguntas, mucha información de búsqueda, muchos recuerdos de la infancia … y, como siempre, la alegría de tener todas las celdas llenas con las letras correctas. Sorprende un poco el escaso número de participantes. Parecía que por alguna razón se reclutarían al menos cincuenta personas. Pero otra cosa es agradable: es agradable estar entre los eruditos del fútbol que pueden “romper” rompecabezas tan triviales en menos de una hora.

Sergei Svorsky: Disfrutaba especialmente no solo de algunas preguntas difíciles y complejas, sino también del hecho de que encontró casi la mitad de las respuestas de memoria, sin confiar en la ayuda de fuentes de Internet. Es gratificante que a los 65 años todavía pueda creer en su memoria y en su sexualidad.

Maxim Shemsuk: En primer lugar, gracias por el regalo (camiseta de Chevy, – Fútbol24)! El mismo día fue a Ucrania – Alemania, luego Ucrania – España. Desafortunadamente, el clima no permitió que se mostrara en su totalidad, pero habrá otra oportunidad.

El crucigrama es muy simple, a excepción del campeonato de fútbol americano y Turkmenistán (y lo más importante, muchos clubes lo sabían por el código), pero no lo hicieron. Covid recorrió un largo camino, pero al final agradeció la pregunta. :). Por alguna razón, cuando inmediatamente pienso en los albaneses como “secuestradores” y “Macedonia”, me recuerda al club. 🙂 Bueno, gracias al conocimiento de personas como Burch, el sitio de Football 24, es interesante leer entrevistas con estrellas del pasado.

Recientemente hemos estado compitiendo en un nuevo formato. Puede aprender (o recordar) las reglas en este enlace. Solo adición: la velocidad de envío de las respuestas correctas se estima mediante la puntuación máxima. Las primeras misiones de competición se lanzarán hoy exactamente a las 21:00 – Los participantes fueron completamente iguales.

Ahora para las respuestas correctas al crucigrama the15 “Antigua estrella de dínamo, trabajo de Markevich y” secuestradores “de Macedonia”.

Horizontal: 1. Príncipe. 4. Edmer. 7. Parentesco. 8. Chotov. 9. Gob. 10. Ake. 12. ந um ம். 13. Sten. 14. ¡Ups! 15. Aashiq. 18. Enso. 20. Alex. 21. Esquina. 22. Haqqa. 23. Origen. 24. Soplón. 26. Lori. 29. Joop. 30. FIFA. 31. Jisu. 32. Equipo. 34. Artua. 35. Por 36. León. 37. Alicia. 38. sección.

Vertical: 1. Cosenza. 2. Halcones. 3. Agua. 4. Dónde. 5. Mooton. 6. Rudenko. 11. Kaiserisbor. dieciséis. Amargo. 17. Patos. 18. Asclepio. 19. Azúcar. 24. Fabiano. 25. Cielo. 27. Olímpico. 28. Iruretta. 32. Col rizada. 33. Yugos.

El ganador fue determinado por los ciegos. Él se ha convertido Alexander Banusyuk Desde la ciudad de Dinipro recibes de nosotros Paraguas de marca.

Bono – Kichin con función de abridor de cerveza – Recibiendo Nasser Suvalko, Quién fue el primero en enviar las respuestas correctas. Se recibió una carta suya el 16 de octubre a las 7:50 p.m.

Esta no es la primera vez que ambos competidores ganan trofeos, así que verifique si sus datos de contacto han cambiado.

Niveles después de 2 rondas

Esta semana te damos otra oportunidad de ganar Paraguas – Archivo principal. En el futuro, se dibujarán camisetas con la marca del nuevo diseño.

Desafortunadamente, hoy nos vemos obligados a eliminar urgentemente el tweet de bonificación y 5 puntos para el autor de las respuestas correctas enviadas rápidamente. Algo salió mal … Debido a una falla técnica en el sitio, este crucigrama, que estaba programado para ser lanzado a las 21:00, ya estaba disponible para muchos competidores. Pedimos disculpas por las molestias.

Hay tres niveles para el éxito.

1. Resuelve el crucigrama.

2. Envía respuestas a las casillas [email protected] (Cubre hasta el 12 de noviembre).

3. Dibujar resultados – Viernes 13 de noviembre, a las 21 h.

¡Vamonos!

Horizontal: 1. Delantero holandés en la década de los 80-90. 4. Extremo de la selección polaca, estrella de la Copa del Mundo de los 70-80. 8. Nombre del jugador de Zelda. 10. Derby de la ciudad de adoración. 11. Ex portero del Donetsk Shakhtar. 14. Defensor del portugués Gilles Vicente. 15. Uno de los porteros más memorables del Mundial-98. dieciséis. La estrella del Campeonato de la URSS de los 70, murió trágicamente a los 26 años. 17. El recién llegado a Man City en 2011 con un nombre muy desagradable. 19. Delantero de la selección holandesa, bicampeón del mundo. 20. FC armenio. 22. Costa Rica anota para Dynamo Kyiv en la Champions League. 25. Resumen de los muchos campeones de Francia. 27. Otro club de la Liga Armenia. 28. Predicadores del fútbol de la capital estadounidense. 29. Ex entrenador de la selección lituana que dejó su identidad en Ucrania. 32. Root Gullit del submarino moderno. 33. “Izquierdistas” armados de las hermosas tierras del Atlético y de la Real Sociedad. 34. Ex extremo del Manchester United, nunca ha sido “el segundo de Ronaldo”. 35. Un río en Alaska que de repente aparece bajo el antiguo nombre del club surcoreano, el ex campeón del país.

Vertical: 1. Club de azerbaiyanos titulado. 2. Halabuda Esquimales, Atópico Lo siento. 3. Uno de los representantes más famosos de la lista de duelo de jugadores de fútbol que murieron en el campo. 5. Club finlandés que trajo una camioneta para Dynamo Kay. 6. River, la perla de la tierra natal de Vasil Duryansik. 7. Concepto erróneo de la realidad después de un hallazgo o rebote. 9. Ex mediocampista del BATE con genes peruanos. 12. Un pequeño club italiano, que se completó en 2020. Una vez que el campeón del mundo de 2006 corrió aquí. 13. El Deportivo es el principal rival de Touchira. 17. La política económica de los bolcheviques durante el apogeo de Ricardo Zamora. 18. Medallista de bronce de la Euro-96, centrocampista. 21. Un centrocampista talentoso para Bolton, Newcastle y West Ham, ahora es entrenador. 23. Servetta es un río que los futbolistas admiran habitualmente. 24. Shakhtar Donetsk es el nombre del fallecido ex legionario. 26. El nombre de una cocaína importante en el mecanismo del equipo de Ancelotti. 28. Jugó en la defensa del Japorjia Metalork en la década de 2000 y luego se mudó a un club que venció al Barça en la Champions League. ¿Cúal es su nombre? 30. Monte – Mason, Sylvester – 1. 31. Llevó a Eslovenia a la Copa del Mundo de 2010 y venció a la selección rusa.

