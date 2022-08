Lorenzo Pasqualini 11 de agosto 6 minutos

Quello che abbiamo da poco vissuto è stato uno dei mesi di luglio più caldi di semper, da quando abbiamo registrazioni. «È stato uno dei tre mesi di luglio più caldi da quando abbiamo dati registrati», informa l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) en un comunicado Publicado el 9 de agosto. I dati del servicio europeo Copérnico confirmano l’anomalia di un luglio caldissimo in Europa, con date di caldo storiche in alcune parti del continente.

A livello globale, luglio 2022 è stato uno dei tre luglio più caldi mai registrado, casi 0,4°C por encima del período de referencia 1991-2020, informa la WMO, leggermente più fresh del luglio 2019 y leggermente più caldo del luglio 2016. Questo nonostante l’weakeningo di La Niña, che dovrebbe avere un’influenza frêncifante. Le aree continentali dell’emisfero strategrionale hanno registrado la temperatura predominantemente ben al di sopra della media.

Il Regno Unito registra la temperatura más cálida de la historia con i primi 40°C

Caldo récord, fuego y sequía en Europa



Gran parte de Europa ha vivido un luglio più seco della media, con registro locali di deficit di precipitazioni, informa Copernicus nel suo bollettino climatico mensile. La siccità – che già da mesi stava colpendo diversity aree tra cui l’Italia, dove i grandi fiumi del Nord sonopracticamente in secca – si è aggravata in altre aree del continente. Estas condiciones han facilitado la difusión e intensificación de los incendios, che a luglio sono stati catastrofici in Spagna, Francia e Portogallo.

Gravi incendi nel Sud Europa: i video da Spagna, Portogallo e Francia

Un mese di luglio caldissimo in Europa

Se han observado temperaturas superiores a los 40°C en algunas partes de Portugal, España, Francia y el Reino Unido. Proprio il Reino Unido ha vivido una giornata storica registrando por la prima volta i 40°C.

La Península Ibérica ha vivido una ola de calor histórica en el mes de julio, con un número inusualmente alto de días con temperaturas máximas superiores a los 35°C. Il servizio meteorologico nazionale español, AEMET, ha afirmado que che luglio è stato il mese più caldo mai registrado y che l’ondata di caldo è stata la più intensa e di lunga durata (del 9 al 26 luglio) mai registrata.

Nel mese di luglio 2022 la Peninsula Iberica ha visto l’ondata di caldo più intensa e di maggior durata, secondo il Servizio Meteo spagnolo, while il Regno Unito ha visto i primi 40°C della sua storia.

Il caldo ha viaggiato più a nord e ad est portando temperatura molto elevada en altri paesi, tra cui la Germania e parti della Scandinavia, con registro locali di luglio battuti en numerosas località della Svezia. Le condizioni di estrema siccità hanno favorito incendi in Spain, Grecia e Repubblica Ceca.

Julio #hidrológico destacados de la #CopernicusClimate Cambiar servicio (#C3S): Julio de 2022 fue más seco que el promedio para la mayor parte de Europa occidental

Francia y partes del Reino Unido experimentaron el julio más seco según los registros de precipitaciones locales. Para más https://t.co/PqKj7NWu1O pic.twitter.com/jH4k11MUGN — Copérnico ECMWF (@CopernicusECMWF) 8 de agosto de 2022

Anomalie anche in altre parti del mondo



Gli Stati Uniti d’America, Aggiunge l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, hanno registrado il terzo luglio più caldo mai registrado. Nell’emisfero australe le temperature maggiormente al di sopra della media sono state register nell’America centro-meridionale e nell’Africa meridionale.

Il Pacifico sentrente e l’oceano adyacente alla peninsula antartica hanno registrado temperatura superiori alla media. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, temperatura al di sotto della media sono registro estatal lungo l’Oceano Indiano occidentale, dal Corno d’Africa all’India meridionale, in gran parte dell’Asia centrale e in gran parte dell’Australia.

Clima: alarme WMO, nei prossimi 5 anni già oltre i +1.5°C?

En Italia +21% de mortalidad en la primera quincena de julio

En Italia, secondo quanto informa il Ministero della Salute, le ondate di caldo hanno causato, nelle prime two settimane di luglio, un eccesso della freedom del 21%con 733 muertes en 33 città italiane monitoreadas.

Ghiacci antartici ai minimi

Nel luglio del 2022, inoltre, l’extension del ghiaccio marino antartico ha raggiunto il suo valore più basso nei 44 anni di dati satellitari di cui disponiamo, sempre secondo quanto riportato dal Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro europeo per le previsoni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea.

L’Oceano meridionale, spiega Copernicus en una nota, «è stato interesto da estese aree di concentration del ghiaccio marino inferiori alla media, dai mari di Amundsen e Bellingshausen fino all’area sentergna del mare di Weddell, così come in gran parte dell’ Océano Indio.