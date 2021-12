Luce encuentra una extraña razón para que Messi gane el “Balón de Oro” – UNIAN

El entrenador del Dynamo, Lionel Messi, habló sobre el logro.

Mircea Lucescu / Foto UNIAN, Oleg Kutsky

Lionel Messi merece ganar el Balón de Oro, dice el entrenador en jefe del Dynamo, Mircia Lucas.

Cita a un experto romano Рlaysport.ro.

Lucez cree que la Copa América será más difícil de ganar que la Euro, por lo que Messi ganó el Balón de Oro correctamente.

“Me parece que Messi fue la elección correcta, ya que Messi fue el factor decisivo en la victoria de Argentina en la Copa América, una competición más fuerte que la Eurocopa. Messi ha sido acusado a menudo de no haber podido ganar el trofeo de la selección jugando en grandes torneos europeos, lo hizo ahora, marcó goles, entregó pases decisivos, fue el capitán del equipo “, dijo Mircia.

“No podemos cuestionar sus logros a nivel de clubes. En la primera mitad del año, fue el motor de un Barcelona completamente desorganizado, equilibrando al equipo con jóvenes de 18-19 años como Petrie”.

El rumano señaló que el traspaso de Messi al PSG contribuyó a la adjudicación del fútbol francés.

Esto puede haber ayudado en alguna parte, porque el fútbol de hoy es un negocio que genera mucho dinero, y si Messi se hubiera quedado en Barcelona no habría ganado el Balón de Oro porque no encontró la forma de otorgar el Premio de Oro a Lewandowski. Dar el balón tanto a Messi como a Lewandowski cuando no se entregó el año pasado debido a una epidemia, o en 2021. Me gusta mucho el delantero polaco, es un gran futbolista. Se merece ganar. “Balón de Oro” Como Ronaldo a lo largo de su vida, sin descansar en el club ni en la selección, no fue fácil marcar decenas de goles temporada tras temporada. Trató el evento y la decisión con dignidad “.

Lionel Messi: Séptimo Balón de Oro