Luca Braidot fa sao il Ca ‘Neva Trophy battendo volata Philippo Fontana

Caneva (PN): Oggi Pomeriggio, 25 de abril, en Friuli Venezia Giulia Trofeo Ca’Neva si concluso con la gara più attesa, quella Open maschile che videva ai nastri di partenza 61 tra elite ed under 23 e che assegnava puntaggi UCI, visto che si trattava at a event in Class 2 inserito nal calendar international. Era la prueba conclusiva a una lunga due giorni dedicata alla mountain bike, in mattinata hanno corso gli juniores and all’ora di pranzo le donne.

Il program on gara preveda la percorrenza di cinque giri su un tracciato senza salite lunghe tranne una centre, cirano molti strappi corti y fare di potenza in pii (par di or Filippo Fontana)’s my own download file.

La primera parte del tatuaje es tu propia cita de: cita: Andreas Vittone (KTM Protek Elettrosystem), Luca Braidot (Santa Cruz), Veneto Filippo Fontana (CS Carabinieri – Olympic Violet) (equipo Trinx Factory). Dietro molto vicino cera anche Mirko Tabacchi (RDR Pedale Leynicese).

Este es el status quo Fontana o alzato il ritmo e poi è scattato Braidot, en este momento hanno semper compartió el curso De hecho, es discutible que los intoxicantes de elección afecten el sabor de las dietas.

Si giocavano último grado del podio Bertolini et Vittone, che oggi indossavano le maglie di leader Elite and Under 23 dell’Italia Bike Cup.

All Inizio deltimo gyro passo in testa Fontana ma era nel mirino Lucas Trenzadotra due due è stato un duello fino all ultimo metro vènto vinto dal top rider del team Santa Cruz FSA dopo aver rotto il gioccio a Capt. a consoguire con the themazione italo-americana.

Mezza ruota ha diviso i due corredori, il friulano ha avuto tempo tempo alzare il pugno. Trofeo Soo Ca ‘Neva 2022. «Oggi Luca aveva un cambio de ritmo superiore al mio ma sono semper riuscito a tenerlo e ce la siamo giocata allo sprint» ci ha raccontato Fontana a fine corsa. «Oggi Pippo andava veramente forte, ho fatto tanta fatica nel provare a staccarlo or fine è finita in volata.» Ha detto Braidot.

Dietro ci sono stati due colpi di scena, a brutal caduta di Vittone nel penultimo giro (è stato portato al pronto soccorso) mentor Bertolini che terzo nel gero finale è stato sorpassato dal bellunese Mirko Tabacchipraticamente sempre quinto per tutta la gara, ma baciato dalla fortuna nel finale.

Seguivano Huez, Folcarelli y lo sfortunato Bertolini Urt Purtroppo proprio nell ultimo gyro ho avuto un problema meccanico che mi costre ado ai box, per arrivarsi ho dovuto fare anche un tratto a piedi. Eres solo un cambiato ruota y sono ripartito. Este curso es otra cuestión. Spero di essere un po ‘più fortunato nelle prossime gare.

ORDEN DE LLEGADA

1 BRAIDOT Luca | EL | SANTA CRUZ FSA MTB PRO EQUIPO | 01:16:30.6

2 FONTANA Filippo | ONU | CS CARABINIEROS | S t

3 TABACCHI Mirko | EL | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TE | +00:02:27.9

4 HUEZ Emanuele | ONU | CS CARABINIEROS | +00:03:29.7

5 FOLCARELLI Antonio | EL | RACE MONTAÑA EQUIPO FOLCARELLI | +00:03:31.8

6 BERTOLINI Gioele | EL | EQUIPO DE FÁBRICA DE TRINX | +00:04:21.2

7 CERRI Gianluca | ONU | PAVAN FREE BIKE ASD | +00:04:27.4

8 PONTA Marco | EL | BICICLETA DIVERTIDA-BICICLETA CUSSIGH | +00:04:48.7

9 DEL TORO ROMERO Isaac | ONU | EQUIPO CICLISTA AR MONEX PRO | +00:04:50.0

10 LEONA Samuele | ONU | EQUIPO CICLI MANINI | +00:05:09.1

11 BERETTA Mattia | ONU | KTM – PROTEK – SISTEMA ELECTRONICO | +00:05:14.4

12 FRUTA Martino | EL | EQUIPO LAPIERRE – TRENTINO – ALE | +00:05:40.8

13 CAPOÍA Alberto | ONU | EQUIPO SOGNO VENETO | +00:05:45.5

14 CAPRA Manuel | ONU | URSO TORPADO | +00:05:50.7

15 VANTAGGIATO Ramón | ONU | ASD CICLI TADDEI | +00:06:02.0

16 TRINCHERI Lorenzo | ONU | FUERZA WILIER 7C | +00:06:17.7

17 THURNER Rolando | EL | RH RACING KRONPLATZKING | +00:06:52.1

18 PINATO Davide | EL | MTB CANAVESE | +00:06:59.4

19 LAZZARETTI Lorenzo | ONU | EQUIPO SOGNO VENETO | +00:07:24.3

20 BRESSAN Enrico | EL | EQUIPO BICICLETA CONEGLIANO | +00:08:09.6

21 PECIS Miguel | ONU | KTM – PROTEK – SISTEMA ELECTRONICO | +00:08:27.7

22 PEDERIVA Simone | ONU | ASDGS PORTO VIRO | +00:08:43.9

23 KRANJEC ZAGAR Matic | ONU | EQUIPO DE BICICLETA CALCIT | +00:09:13.4

24 Loris MAZZUCCO | ONU | EQUIPO SOGNO VENETO | +00:09:22.3

25 Brancati Alberto | EL | CAPRIVESI | +00:09:59.2

26 BERNARDI Cristian | ONU | EQUIPO SOGNO VENETO | +00:10:01.5

27 VISINELLI Rafael | EL | EQUIPO ACIDO LATTICO | +00:10:15.8

28 COSENTINO Alberto | EL | MTB CANAVESE | +00:10:22.1

29 TAUCERI Federico | EL | BTT ASD360 | +00:10:27.0

30 GARCÍA TREJO Carlos Alfonso | ONU | EQUIPO CICLISTA AR MONEX PRO | +00:11:23.6

31 FRANCISCO Giorgio | ONU | EQUIPO DE CARRERAS SILMAX | +00:11:49.6

32 MARZANI Marco | ONU | EQUIPO CICLI MANINI | +00:12:35.3

33 PANGELLA Francesco | ONU | CICLÍSTICA ROSTESE | +00:12:53.9

34 DEI TOS Andrea | EL | EQUIPO DE LA FÁBRICA DE OLYMPIA | +00:13:43.8

35 NOVERO Andrea | ONU | EQUIPO CICLOTECA | +00:14:07.0

36 BRAIDA Edoardo | ONU | PROYECTO EQUIPO RUDY | +00:15:20.7

37 SILVANI Andrea | ONU | EQUIPO DE CARRERAS SILMAX | +00:15:29.1

38 BARAZUOL Enrico | ONU | PROYECTO EQUIPO RUDY | +00:15:51.0

39 CUDICIO Alberto | EL | EQUIPO CICLISTA ASD BANDIZIOL | +00:16:20.0

40 BASSÁNI Gabriele | ONU | BICICLETA ASD MONTICELLI | +00:17:24.4

41 CASASOLA Manuel | ONU | VELOCIRAPTORES DEL EQUIPO ASD | +00:17:56.9

42 MAZZUCCO Samuele | ONU | VELOCIRAPTORES DEL EQUIPO ASD | +00:18:59.7

43 PENZO Carlos | ONU | PAVAN FREE BIKE ASD | +00:19:49.1

44 SALMISTRARO Stefano | EL | ASDSC PADOVANÍ | +1 vuelta

45 ANDRIOLLO Elia | ONU | BICICLETA GS LAGORAI | +1 vuelta

46 GOBBO Lorenzo | ONU | EQUIPO BICICLETA CONEGLIANO | +1 vuelta

47 SANCASSANI Mateo | ONU | EQUIPO ACIDO LATTICO | +1 vuelta

48 TOMIO Matías | ONU | EQUIPO BICICLETA CONEGLIANO | +1 vuelta

49 SALVADORI Alessio | ONU | ESTADOS UNIDOS PRIMIERO ASD | +1 vuelta

50 AGOSTINETTO Luca | ONU | BTT CLUB GAERNE | +1 vuelta

51 ERMACORA Ricardo | ONU | EQUIPO JAM’S BIKE BUJA | +1 vuelta

52 MESTRONI Francesco | ONU | EQUIPO JAM’S BIKE BUJA | +1 vuelta

53 TURSI Loris | EL | LORIS BIKE PRO EQUIPO | +1 vuelta

54 SURIAN Alessio | ONU | VELOCIRAPTORES DEL EQUIPO ASD | +1 vuelta

55 PICCIN Federico | EL | BICICLETA CUBO CRAZY VICTORIA | +2 vueltas