ivana españa la otan Valeggio sul Mincio, 16 de diciembre de 1954 è una cantautrice mi escritora italiana, no anche con solo nombre darte Spagna. Nel corso della sua carriera es una variante pública. Scripriamo insieme le migliori frasi, Testimonio mi canzoni Piú beldad di ivana españa.

NESSUNO E’ COME TE

A volte nella vita non ti ritrovi più

Preocúpate por la cancelación y el poi ci pensi su

Este es un fan de tu ilusión

También tienes el poder de controlarlo con tus dedos.

Esta es una cita sobre no casio più

ma, el pianeti de ciencia ficción, invece arri tu

MI MANCHI TÚ

Sarà sta pioggia che checende

sarà stanotte che non finisce

o che sia sta voglia di andar vía

venire adesso da te

CARTAGENA

Graba tu sonrisa

me desperte esta manana

me hicieron falta tus besos

para extraer sus palabras clave

ESENCIA Y ANIMA

Mi spaventano le favole

sono sempre i buoni a vincere

Ma un lieto me multa lo merito

Tienes prisa por reconciliarte

Se hoglia fingertip esser unika

e mi transformo anche in an angelo

No tienes el permiso necesario para publicar

tu disfo di qualunque maschera

VORREI FOSSI TU

vorrei fossi tu

dentro i giorni miei

sólo noi

io vorrei, vorrei

VOGLIO SDRAIARMI AL SOLE

è poi sdraiarti al sole

voglio sdraiarmi al sole

e poi sdraiarsi al sole

voglio sdraiarmi al sole

voglio sdraiarmi al sole

A CHI DADOS NO

È a canto dedicato a chi, non vuole dire semper sì

Por favor envíeme un paquete de amore, senza

Per qugli anti-eroi che sono tanti e vivono tra di noi

A guard guard gli occhi en un bambino y video a mondo da salvare

Contempla esta noción mientras interactúas con otros.

Chi perdona e poi, con grande class non rinfaccia mai

Chi ha il coraggio di, di live nooo

Di directo no, un dominio che ci vuole soli