los expertos explican lo que la ciencia ya sabe hasta ahora

Foto: Itamar Crispim / Fiocruz



El famoso dicho “un rayo no cae dos veces en el mismo lugar” ciertamente no se puede aplicar cuando se trata de la infección por el nuevo coronavirus. Los casos de reinfección se han vuelto constantes y, según el Departamento de Salud del Estado, algunos están siendo investigados en Espírito Santo.

Uno de ellos es el del chef Adriano Rasmusssen que, en menos de cuatro meses, ha dado positivo en dos ocasiones al nuevo coronavirus.

“La primera vez fue justo al comienzo de la pandemia, con alguien con quien tuve contacto. Ella estaba trabajando en el hospital, estaba lidiando con covid y yo tomé a esta persona. Aproximadamente tres meses y medio después de mi primera vez, fui a cuidar a mi hermana y terminé llevándola de regreso ”, dijo.

Incluso con casos confirmados y otros en evaluación, la epidemióloga Ethel Maciel dice que este tipo de eventos todavía se consideran excepciones.

“Actualmente en Brasil tenemos dos casos confirmados de reinfección y 58 que están bajo investigación. Cuando hablamos de investigación, tenemos que tener el primer episodio de la enfermedad con el diagnóstico de PCR y la cepa almacenada y luego, con una diferencia entre 80 y 90 días, se recoge otro examen del mismo modelo para que se comparen la primera y la segunda cepas y se puedan identificar como cepas diferentes y no como un resurgimiento del primer episodio de la enfermedad ”, un él explicó.

Adriano dijo que tuvo síntomas en ambas ocasiones, pero notó una diferencia entre la primera y la segunda infección.

“La primera vez que perdí el sentido del olfato, fui a una clínica en Praia do Canto y me hicieron un análisis de sangre. La segunda vez que tuve una gripe muy fuerte, pasé cuatro días con mi cuerpo dolorido, cansado y sin aliento, así que fui al ayuntamiento de Vila Velha y me hice esta prueba con hisopo ”, dijo.

El epidemiólogo también explicó que en caso de reinfección, es difícil predecir la reacción del sistema inmunológico del paciente.

“Todavía no hay pruebas sólidas que demuestren que una segunda infección puede ser más grave que la primera. En algunos casos notificados en todo el mundo, la segunda infección no fue más grave. En otros casos, la segunda infección fue la más grave. necesitamos estudiar nuevos casos de reinfección para tener más certeza de la gravedad del segundo episodio en comparación con el primero ”, dijo.

En lo que respecta a la nueva contaminación por covid-19, la ciencia aún presenta una serie de incertidumbres. Sobre casos como el de Adriano, que tuvo dos diagnósticos positivos de covid-19, algunos expertos están trabajando con hipótesis. La primera es que el primer diagnóstico habría sido un falso positivo.

El microbiólogo Luiz Almeida señaló que las pruebas serológicas que se encuentran en las farmacias no son las más adecuadas para detectar una nueva infección.

“Estas pruebas tienen un alto porcentaje de errores, por lo que podría ser que dieran un falso positivo, lo que significa que la persona no tenía el virus, pero por una falla de la prueba en sí, resultaron ser positivos. Después de unos meses, hizo otro tipo de prueba y luego confirmó positivo nuevamente. La prueba más apropiada para hacer, además de la PCR, es secuenciar el virus para ver si es una variante diferente del virus que se detectó antes ”, dijo.

El microbiólogo reitera la importancia de la vacuna como protección eficaz frente al virus, considerando que la llamada “inmunidad colectiva” -que consiste en inmunizar a parte de la población para que la otra esté protegida- no existe.

“La vacuna entrenará su sistema inmunológico mucho mejor que si fuera una infección por el virus. Por eso, también es muy importante que las personas que ya están infectadas también entren en la cola para recibir la vacuna ”, dijo.

Mientras la ciencia tenga dudas sobre la posibilidad o no de una mayor contaminación, lo mejor es prevenirlo con las herramientas y procedimientos ya disponibles y fiables para evitar el contacto con la enfermedad, como el uso constante de la máscara protectora. , distancia social e higiene de manos.

* Con información de la periodista Bianca Vailant, de TV Vitória / Record TV.