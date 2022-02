Fiat 500L sembra ormai giunta alla fine della sua carriera. Por cierto, che viene prodotta dalla principale casa automobilistica italiana presso lo stabilizationi Kragujevac en Serbia, questo inizio en 2022 dice addio ad alcuni mercati important dell’Europa. Está en Fiat infatti non sarà più commercializzata en España, Francia y Alemania.

En Germania, España y Francia han adquirido posiblemente el Fiat 500L

Siga la introducción del Fiat 500L en su propia página. En Italia l’auto potrà essere acquistata olter che nella serie specia RED anche negle allestimenti Conecta, Cross y Deporte. Per quanto riguarda invece la gamma di motori tra cui in italia sarà possibile acquista questa famosa auto di Fiat, sono confermati i motor 1.4 16V da 95 Cavalli e 1.3 MULTIJET 16V sempre da 95 cavalli.

Fiat 500L estado lanciata año 2012. Este inicio de vettira aveva ottenuto un grosso successo commercial. Sucesivamente l’avanzata dei SUV ha messo in crisi il segmento delle monovolume e ciò ne ha risentito anche el auto de fiat che visto diminuire anno dopo anno sue immatricolazioni. Los primeros directores eran ridotto italiano y puro la gamma eliminando, versión, allestimenti e motori.

Esta es una situación muy riesgosa. en estabilización en Kragujevac ¿Quieres deshacerte del infoentretenimiento produciendo lo último en producción dramática visto ridursi? Per quanto riguarda in futuro en Fiat 500L, l’auto non avrà un’ered. Aquí está la publicación completa sobre un SUV. Cita modelo sopranominato Fiat 500XL, segundo quanto anticipar dal capo a nivel mundial en Fiat Olivier Francois, dovrebbe prende en post contemporaneamente anche Fiat 500X.

Cuanto al destino de Fiat 500L, la segunda indicación de la alfarería directa addro entro fine anno o non escludiamo in italia venga concoso Anchora tempo qu quo modelo Anchora oggi nel nostro paase garantía de inmatriculación cualitativa.