Los 30 mejores Yi 4K Plus de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Yi 4K Plus disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Yi 4K Plus ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Yi 4K Plus pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



AKASO Cámara Deportiva WiFi 4K/60fps 20MP Cámara de acción con Pantalla Táctil Control de Voz Cámara acuatica Sumergible 40M EIS 8X Zoom Control Remoto 2 Baterías Multi Accesorios (V50 Elite) € 149.99 in stock 2 new from €149.99

1 used from €99.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【AKASO V50 SERIE ACTUALIZADA】V50 Elite Cámara deportiva con grabación de 4K/60fps, 4K/30fps, 2.7K/60fps, 2.7K/30fps, 1080P/120fps, 720P/240fps y Foto de 20MP, le permite capturar video y fotos FHD de alta calidad.

【CONTROL DE VOZ】Puede controlar su cámara deportiva 4k wifi con comandos de voz como "Action Start Video" y "Action Photo"

【ESTABILIZACIÓN ELECTRÓNICA DE IMÁGENES】Con función de estabilización electrónica de imagen (EIS) integrada de Elite V50 cámara de acción, puede predecir el movimiento y corregir el movimiento de la cámara para obtener imágenes increíblemente suaves.

【ÁNGULO DE VISTA OPCIONAL】Puede ajustar el ángulo de visión de esta camara acuatica sumergible entre Ancho, Medio y Estrecho. Esta camara sumergible también tiene función de calibración de distorsión, que proporciona una mejora de distorsión de imagen.

【40M CÁMARA SUBACUÁTICA】Esta camara acuatica 4k equipada con una carcasa impermeable mejorada y puede sumergirse a una profundidad de 40M para capturar todos los detalles de sus aventuras. Ideal para deportes acuáticos como natación, surf, buceo, snorkeling, etc.

Yi 4K+ Cámara Deportiva, Cámara de Acción con Resolución 4K/60fps, Pantalla Táctil, Batería 1200mAh, EIS, Live Stream, Voice Control - Negro € 722.00 in stock

1 used from €722.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresionante calidad de video -- tu primera cámara deportiva para grabar video a 4K / 60fps; El sensor incorporado de imagen Sony IMX377 captura fotos de 12MP y filma imágenes de alta calidad en alta definición.

Estabilización de imagen excelente -- la estabilización electrónica de imagen (EIS) incorporada ofrece videos una resolución de hasta 4K / 30fps increíblemente suaves y constantes, lo que garantiza una excelente experiencia en grabar objetos en rápido movimiento.

Diseño intuitivo de UI -- pantalla táctil de Gorilla Glass ultra sensible de 2.2 muestra todo de forma clara y brillante, fácil de cambiar la configuración, cambiar los modos de disparo, previsualizar y reproducir imágenes.

Batería de larga duración -- la batería de alta capacidad de 1200 mAh admite la grabación de video a 4K / 60fps por hasta 70 minutos; El conector USB-C ofrece una entrega de energía más eficiente y una transferencia de datos más rápida.

Videocámara versátil para viajes -- incorporado con funciones de control de voz, transmisión en vivo, captura de imágenes RAW, Bluetooth de bajo consumo y Wi-Fi incorporados, la compatibilidad con micrófono tipo C externo. Nota: Actualice siempre su cámara de acción 4K + a la última versión del firmware (v1.3.11). Al actualizar, puede disfrutar de funciones adicionales, mantener el hardware en buen estado y la estabilidad del sistema.

Victure Nueva Versión 4K/50FPS Cámara Deportiva Wi-Fi 4K Ultra HD 20MP con Control Remoto y Pantalla Táctil (Action Camera Acuatica de 40M con 2 Baterías y Cargador Externo) € 100.00

€ 79.99 in stock 4 new from €79.99

1 used from €64.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vídeo 4K HD y 20MP - Con la nueva generación de chips NT96660, la action cam puede grabar en full hd 4k y hacer fotos de 20mp de resolución; con un ángulo de visión amplio ajustables, no se pierde ningún detalles; incorpora pantalla lcd de 2 pulgadas para ver las fotos o vídeos grabados

Wi-Fi Incorporados y HDMI - Se puede transferir el vdio o fotos a través de wifi o hdmi desde la cámara a su móvil o televisor; fácil de editar y cargar en facebook, youtube, twitter, instagram para compartir con amigos y familiares

Múltifuncional - Grabar timelapses, disparo continuo, disparo de temporizador, sensibilidad ISO, zoom 4X, modo inmersión, modo de noche; la compactas sport camera te ayudará a recordar cada momento claro vivido de una manera diferente

Sumergible Hasta 40 Metros - Cuenta con una carcasa acuatica hasta 40 metros, para que puedes llevar la cámara de acción a la piscina o a la playa y grabarte surfeando o haciendo cualquier otro sports de agua

Cargador 2 en 1 - Ahorra el tiempo para cargar 2 baterías de 1050mah a la vez, la cámara deportiva 4k te permite grabar hasta 120 minutos con una carga, así podrás inmortalizar tus mejores aventuras

Victure Cámara Deportiva 4K Wi-Fi 20MP Camara Acuática Camaras Acción Sumergible de 40M Multifuncional EIS Lapso de Tiempo Cámara Lenta con Control Remoto Micrófono Externo € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4K Ultra HD y Wi-Fi Incorporado - Victure videocámaras subacuáticas AC700 admite 4K 30fps, 2.7K 30fps, video 1080P 60fps y resolución de foto de 16MP, lo que le permite tomar las imágenes vividas en su viaje. Simplemente descargue la aplicación “LIVE DV” y conecte la cámara a su smartphone (iOS / Android) o tablet. Puede usar su dispositivo para controlar la cámara a través de WiFi para grabar, descargar, editar y compartir sus videos.

Control Remoto y MicróFono Externo - Dispone de un mando a distancia de 2.4G, con el que podrá controlar su camara accion, admite hasta una distancia de 10 metros cuando la cámara está montada en la muñeca, casco, etc. Es muy cómodo para poder hacer fotos o videos cuando va de excursión, practica ciclismo, escalada, etc. El micrófono externo mejora la calidad del sonido cuando se graban videos.

Lapso de Tiempo y Cámara Lenta - Admite la función de lapso de tiempo, La camara 4k que le ayuda a tomar fotos en 2 o 10 segundos después de presionar el botón del obturador. En el modo de video, te permite grabar videos en lapso de tiempo en 60 segundos, 30 segundos, 10 segundos y más. Diseñada con funciones de cámara lenta y foto de ráfaga, la cámara te ayuda a capturar cada momento maravilloso de tu aventura.

Estabilización de Imagen Electrónica y Sumergible a 40M - Con la función EIS activada, La cámara acuatica wifi reduce los golpes, sacudidas y vibraciones mejorando la estabilidad, lo que le ayuda a grabar videos más claros y fluidos incluso en deportes extremos. El estuche impermeable le permite tomar fotografías bajo el agua de manera segura, y es ideal para nadar, practicar surf, buceo y otros deportes acuáticos de hasta 40 metros.

Abundantes Accesorios de Montaje - La camara deportiva viene con un conjunto de accesorios, que incluyen 2 baterías de 1050mAh, cintas adhesivas, soportes, etc., que le permiten disfrutar libremente de todo tipo de actividades al aire libre,por ejemplo para esquiar. READ Los 30 mejores Flash Godox Nikon de 2021 - Revisión y guía

Victure AC700 Cámara Deportiva 4K Wi-Fi 20MP (Cámara de Accion Acuatica de 40M con Control Remoto y Micrófono Externo Funciones EIS Anti-Vibración y Slow Motion) € 49.99 in stock 3 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Videocámaras 4k y Pantalla 2.0 Pulgadas - Cámara deportiva AC700 ofrece 4K 30 fps o 2.7K 30 fps de video y fotos de 20 megapíxeles, y un ángulo amplio de 170 grados hace que sea más real como mirar desde tus ojos.

Camara Deporte Función Wi-Fi y Yontrol Remoto - AC700 le permite conectar su teléfono celular con la cámara, descargar y editar archivos de forma inalámbrica. El control remoto facilita el inicio de los disparos mientras practicas todo tipo de deportes.

MicróFono Externo y Accesorios Sport Cam - El micrófono externo amplifica el sonido grabado y reduce los ruidos. Victure AC700 está equipado con muchos accesorios para bicicleta, casco, moto,surfbord, etc.

Action Camera EIS y MúLtiples Modos de Disparo - La función EIS garantiza una excelente experiencia para grabar objetos en rápido movimiento. Tiene varios modos de disparo, como disparo continuo, lapso de tiempo, cámara lenta, etc.

Camara Subacuatica y 2 Baterias - La funda protectora es impermeable y resistente a los impactos, hace posible la filmación de videos bajo el agua 40M y es adecuada para todo tipo de deportes de invierno, como el esquí. 2 baterías recargables de 1050mAh nunca te permiten perder un momento maravilloso.

COOAU Cámara Deportiva 4K WiFi 20MP Camara Acción Sumergible Agua de 40M con Control Remoto y Micrófono Externo, Camara Acuática con 2 Baterías de 1200 mAh y Varios Kits para Bicicleta Casco Buceo (2) € 53.99 in stock 2 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Video Ultra HD 4K y fotos de 20MP - La cámara de acción COOAU Ultra HD 4K Especificaciones: 4K / 30FPS, 2.7K / 30FPS, 1080P / 60FPS, resolución de vídeo 720P / 120FPS, y fotografías de 20MP. La calidad de imagen ultra-clara y la densidad de píxeles hacen que la cámara COOAU VLOG funcione mejor que la cámara de acción HD tradicional. Puede ayudar a capturar y grabar los mejores momentos de tu vida.

✔ Estabilización EIS y modos de grabación multifuncionales - Esta cámara deportiva tiene un programa antivibración y un soporte para casco / bicicleta que son perfectos para deportes extremos como saltar en paracaídas, esquiar, escalar, montar a caballo, etc. Varias funciones de grabación como grabación en bucle, grabación de lapso de tiempo, cámara lenta, disparador automático y ráfaga de fotos le brindan más opciones y más diversión mientras graba.

✔ Micrófono externo y WiFi más control remoto - Una cámara V-log perfecta para grabar videos. Las baterías 2X1200mAh hacen que dure más tiempo mientras graba. El micrófono externo captura detalles de sonido nítidos para mejores grabaciones de sonido. Un control remoto y Wi-Fi ayudan a controlar su cámara de forma inalámbrica transmita a su teléfono a través de la aplicación "Live DV" para compartir sus maravillosos momentos en las redes sociales al en cualquier momento y en cualquier lugar.

✔ Tiene una lente gran angular a prueba de agua de 40M y gran angular de 170 ° - La funda resistente y sólida está hecha de material duradero mejorado, que mejora el nivel de impermeabilidad de 30M a 40M. La lente ultra gran angular de 170 ° captura más ampliamente, no le permitirá perderse ninguna vista. Simplemente lleve esta cámara subacuática resistente a un mundo submarino más profundo, luego disfrute y grabe los momentos maravillosos.

✔ Incluye 20 accesorios útiles y un excelente servicio postventa - Viene con 20 accesorios que incluyen casco y soporte para bicicleta, etc. Lo que le permitirá grabar planos desde el casco o pegada al cuerpo. La cámara de acción COOAU cuenta con 12 meses de garantía, nuestros equipos profesionales de preventa y posventa se comprometen a brindarle una experiencia de compra en línea de alta calidad.

Gopro Hero7 Black - Cámara De Acción (Sumergible Hasta 10M, Pantalla Táctil, Vídeo 4K Hd, Fotos De 12 Mp, Transmisión En Directo Y Estabilizador), Color Negro € 279.99 in stock 1 new from €279.99

1 used from €197.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resolución video: 4K (3840 x 2160)

Pantalla/visor: Electrónico

Estabilización de imagen: Electrónico

YI 4K Wi-Fi HD 2.19 Pulgadas LCD DVR Set 2 Cámara de acción Deportiva con Palo Selfie y Mando a Distancia Bluetooth, Color Negro € 313.38 in stock 1 new from €313.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [4K Ultra HD] Graba 4K/30fps (60 Mbps), 1080p/120fps, video 720p/240fps y fotos de 12MP utilizando una lente gran angular de 155° con apertura F2.8.

[Pantalla más grande] Pantalla táctil LCD integrada de 2.2 pulgadas con alta resolución de 640 x 360 para una fácil previsualización y disparo. Diseñado con Gorilla Glass Retina para resistir los arañazos y el impacto diario.

[Cámara Wi-Fi] Compatible con dispositivos iOS y Android con señal Wi-Fi fuerte y fluida. Simplemente descargue la aplicación en su smartphone o tableta. Publica fácilmente tus imágenes y vídeos en las redes sociales.

Mayor duración de la batería: utilizamos batería recargable de iones de litio de 1400 mAh de alto voltaje de 4,4 V de Ampere Technology. YI 4K está a tu lado con hasta 8 horas de tiempo en espera.

Cámara de acción YI 4K, palo selfie YI y mando a distancia Bluetooth

Xiaomi Mi Action Camera 4K - Cámara Deportiva (graba 4K a 30 fps, Gran Angular de 145°, estabilizador electrónico de 6 Ejes, Pantalla táctil de 2,4", Lente de 7 Elementos, Sensor Sony IMX317), Negro € 158.19

€ 142.16 in stock

1 used from €142.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grabación de vídeo 4K a 30 fps, 1080p a 100 fps y 720p a 200 fps; captura fotos de alta resolución 3840 x 2160 pixeles

Lente de 7 elementos gran angular de hasta 145° de visión con apertura f/2.8 y estabilizador electrónico de imagen de 6 ejes

Sensor Sony IMX317, chip Ambarella A12S75 que permite la reducción del ruido en fotos 3D y corrección por distorsión de la lente

Pantalla táctil de 2.4", batería de 1450 mAh que dura hasta 2 horas de grabación de vídeo 4K 30 fps y 3 horas de grabación a 1080p 60 fps

Wi-Fi y Bluetooth integrados para conexión con Smartphone usando la app Mi 4K Action Camera 4K

Newmowa AZ16-1 Batería de Repuesto (2-Pack) y Kit de Cargador para Micro USB portátil para Xiaomi YI AZ16-1,AZ16-2 y Xiaomi Yi 4K,Yi 4K+,Yi Lite,YI 360 VR Action Camera € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye:2 x batería, 1 x cargador, 1x USB cable

Cada AZ16-1 batería cuenta con 3.85V, 1400mAh

Uso instrucción:Puede cargar la batería 3 al mismo tiempo,Indicador de la luz roja encendida durante la carga, la luz cambia a verde, mientras que termine la carga

Diseño compacto y portátil, conveniente para los viajeros y usuarios de negocios

Compatible:Xiaomi YI AZ16-1,AZ16-2 y Xiaomi Yi 4K,Yi 4K+,Yi Lite,YI 360 VR Action Camera(No es compatible para Yi discovery). Certificación de seguridad CE, todas las características de seguridad integradas. Totalmente decodificado versión con micro (info) viruta que puede mostrar el tiempo restante en la cámara. El microchip integrado evita la sobrecarga y alarga la vida de la batería. Garantía:1 años

Suptig Funda impermeable subacuática impermeable carcasa protectora para Yi 4K Acción Xiaomi 4K Xiaoyi 4K Yi 4K + Yi Lite cámaras de acción € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Profundidad impermeable: utiliza esta carcasa impermeable puedes llevar tus cámaras de acción Yi 4K Action Yi 4K + Yi Lite, resistente al agua hasta 45 metros. Para buceo profundo y actividades extremas

Compatible con Yi 4K Action Xiaomi 4K Xiaoyi 4K Yi 4K + Yi Lite cámaras de acción. Cuando insertas tu cámara, también puedes operar fácilmente el botón de obturación/encendido o seleccionar el botón de tecla/modo. Tamaño de la carcasa impermeable: 7,9 cm de largo x 1,124,5 cm de ancho x 3,2 cm de alto. Incluye tornillo de pulgar y hebilla de liberación rápida

Protección extra: la carcasa no solo ofrece una mayor protección impermeable a tus cámaras de acción Yi 4K Action Xiaomi 4K Xiaoyi 4K Yi 4K + sino que también ofrece protección adicional contra el polvo, arañazos y golpes

El uso de la producción de acero inoxidable ultra duradero, puedes sumergirte en el mar sin preocuparte por el óxido. Cristal endurecido delante de la cámara, puedes hacer que tu cámara tenga una mejor transmisión de luz (tasa de transmisión de luz del 98%). Toma fotos más reales, más hermosas

No lo dudes, puedes probarlo, te hará aún mejor. Créanos, querido amigo. Úsalo te traerá vídeos e imágenes más convenientes y excelentes. Todas las fundas impermeables están respaldadas por 24 meses de garantía y 30 días de garantía de devolución de dinero

savvies Protector Pantalla Compatible con Xiaomi YI 4K Plus (6 Unidades) Pelicula Ultra Transparente € 3.49 in stock 1 new from €3.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Calidad-Precio]: Con este protector de pantalla tendrás una excelente protección, compatible con Xiaomi YI 4K Plus a un precio imbatible (6 Unidades)

[Protección Anti-Rayado]: Tu dispositivo estará protegido contra arañazos y rayas y tu pantalla se mantendrá limpia - compatible con Xiaomi YI 4K Plus

[Instalación fácil]: El montaje sin burbujas es muy fácil y la adherencia está garantizada por su capa adhesiva especial de silicona

[Satisfacción asegurada]: Fabricación de calidad en Alemania y un servicio al cliente que resolverá tus cuestiones en 24 horas

[Alta transparencia]: Los contenidos de tu pantalla táctil se presentarán nítidos gracias a su superior transparencia

Victure AC940 Cámara Deportiva 4K/60FPS 20MP Wi-Fi (Pantalla Táctil EIS Camara Sumergible hasta 5M Sin Carcasa, Camaras Acción Acuatica Impermeable con Control Remoto 2×1350mAh Baterías) € 125.99

€ 106.24 in stock 3 new from €106.24

1 used from €91.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sumergible Hasta 5M sin Carcasa - Victure AC940 es totalmente la cámara de nueva generación por su característica Bare Metal Waterproof de 5 metros. Además, es resistente al agua hasta 40 metros cuando está equipado con una funda impermeable. Así, ya sea que se utilice para hacer snorkel o buceo profundo.

Excelente Vídeo 4K/60FPS y Foto de 20MP - Victure AC940 es una cámara nativa de grabación deportiva/subacuática 4K/60FPS, resolución opcional de 4K/60fps, 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080P/120fps, 720P/240fps, etc. Resolución fotográfica de hasta 20MP. No te perderás ni un solo cuadro de tu aventura.

Estabilización de Imagen Avanzada - La tecnología EIS avanzada de 6 ejes puede proporcionar una estabilización similar a un cardán. Puede mejorar enormemente la estabilidad y fluidez del video. Con esto, nunca tendrá que preocuparse por obtener un video vertiginoso.

2 Baterías de 1350 mAh y Accesorios Profesionales - Victure AC940 equipa 2 baterías de gran capacidad de 1350 mAh, 60 minutos de grabación continua a 4K/60FPS están disponibles para una sola batería. Los accesorios incluidos, como el control remoto, la carcasa impermeable y los kits de montaje multifuncionales, lo ayudan a expandir sus escenarios de uso con un presupuesto agradable. También son compatibles con otras marcas de cámaras de acción.

Más Funciones Disponibles, Diversión sin Fin - Victure AC940 está integrado con múltiples funciones como medición disponible para la mayoría de las configuraciones. Grabación automática de encendido, reducción de ruido del viento, efecto opcional, movimiento lento/rápido, lapso de tiempo, foto en ráfaga, etc. Descubra la función de la cámara que será agradable.

Soft Digits 48 en 1 Accesorio para Xiaomi Yi SJ4000 SJ5000 SJ6000 Campark Lightdow VicTsing Apeman, Accesorios de la Cámara de Acción para el Paracaidismo Natación Remo Surf Esquí Escalada Correr € 20.89 in stock 1 new from €20.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Todo en un solo paquete que le conviene más para apoyar a los accesorios cuando se fotografía con su cámara.Valor estupendo kit combo 50 piezas a satisfacer su sue?o en este momento.Es un kit ideal para su cámara durante el viaje, fácil de instalar y operar, y aplicable a todos deporte ,surf, senderismo, buceo, paracaidismo, esquí,escalada,correr,remo,bicicleta,coche ect.

Todo en un solo paquete que le conviene más para apoyar a los accesorios cuando se fotografía con su cámara.Valor estupendo kit combo 50 piezas a satisfacer su sue?o en este momento.Es un kit ideal para su cámara durante el viaje, fácil de instalar y operar, y aplicable a todos deporte ,surf, senderismo, buceo, paracaidismo, esquí,escalada,correr,remo,bicicleta,coche ect.

⛱【Deportes Náuticos】Mango Flotante Grip está diseñado para mantener su cámara con una carcasa impermeable (no incluida) fácil de flotar en el agua. Amarillo brillante en el agua y se puede encontrar fácilmente.Apto para buceo en aguas profundas, snorkel, buceo, natación, surf, vela y otros deportes acuáticos.

【Vario ángulo de fijación】Mini Trípode:Cabeza esférica ajustable le permite ajustar fácilmente el ángulo, extiende su alcance al tomar las fotos.360 Grados Rotación Clip de Mochila:el clip permite colgar una en la correa del pecho en lugares diferentes y usted puede giratorio de la cámara 360 grados de la abrazadera..........

【Todo en uno】La funda de transporte a prueba de golpes más grandes es muy útil para mantener su y los accesorios juntos cuando usted está en el viaje por carretera, volando, la pesca o la mochila.Ya no tendrá que preocuparse por perdido algunas piezas pequeñas de los equipos.Se trata de un kit de accesorios esenciales para toda la lovers. READ Los 30 mejores Godox Tt685 Nikon de 2021 - Revisión y guía

Senhai Caparazón Protector Impermeable para Yi Action Camera 2, Reemplazo de Buceo de Protección Vivienda 45m del Carcasa y Funda con El Soporte para Xiaomi Yi 4K Yi 2 Xiaoyi II € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RENDIMIENTO PERFECTO EN LA CÁMARA DE ACCIÓN Xiaomi Yi 4K Yi 2. Para buceo, snorkel, surf, wakeboard, etc.

GRAN NIVEL IMPERMEABLE: hecho de acrílico de alta calidad, alta transmisión de luz y resistencia a la presión de 45 m / 147 pies bajo el agua.

DISEÑO DE PRESIÓN NTI-SURF: la carcasa impermeable La presión anti-surf no afectará su movimiento y efecto fotográfico

CON SOPORTE-Adaptador estándar Montaje básico para cámara de acción, conveniente para instalar su cámara.

PROTEJA BIEN SU CÁMARA: no importa en el agua o sobre el agua, dispare con claridad y no dañará la videocámara. Pestillo de resorte resistente y seguro para evitar la apertura accidental; sellado herméticamente.

YI 4K+ - Cámara de Acción / Deportiva de 4K/60fps de pantalla táctil de 2.2 pulgadas con lente de ángulo amplio, carcasa impermeable, negro € 722.00 in stock

1 used from €722.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La primera cámara de acción del mundo, la vídeos en 4 k crea increíble hasta 60 fps y todo el mundo es una de las mejores cámaras action

Grabación de 12 mp raw fotos con la 155 ° ángulo amplio f2.8 lente de cristal de alta calidad

Estabilizador de imagen electrónico incorporado (hielo) apoya grabación estable hasta 4 k/30fps

Low light modo automático y modo manual (shutter/iso/ev/wb) unterstütz

Con el bajo el agua Carcasa sumergible hasta en 40 metros bajo el agua y källtebeständig hasta de 30 ℃

GoPro HERO8 Black - Cámara de acción Digital 4K Resistente al Agua con estabilización hipersuave, Pantalla táctil y Control de Voz € 329.99

€ 319.00 in stock 5 new from €319.00

5 used from €296.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vloggers, cineastas profesionales y creadores de contenido podrán hacer más de lo que nunca habían imaginado con accesorios de rápida instalación, como luces led, micrófonos o pantallas lcd , entre otros

Si lo anterior te parecía fluido, espera a ver esto. Ahora, la hero8 black incluye tres niveles de estabilización (activado, alto y potencía ción). Elige el que más te convenga en cada situación

Captura vídeos secuenciales totalmente estabilizados sin dejar de moverte. Ahora, timewarp ajusta automáticamente la velocidad en función del movimiento, la detección de escena y la iluminación

Graba 1,5 segundos antes y después de la toma y elige el mejor encuadre para la foto perfecta. O consigue un vídeo increíble para compartir

Haz todo sin manos gracias a los 14 comandos de voz, como "gopro, toma una foto". Aunque la cámara esté apagada, puedes decir "gopro, enciéndete"

YI 4K Cámara de Acción/Deportiva/cámara de Video 4k WiFi Ultra HD de Lente de Amplio ángulo con una Pantalla táctil de 2.19pies (EU Versión) (Blanco) € 722.00 in stock

1 used from €722.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Pantalla táctil LCD de 2.19 pulgadas】Resolución 640 x 360 HD con 330PPI y 7 capas de lentes en el vidrio, lente de Gran Angular de 155 Grados con una gran apertura de f/2.8

【Alta Definición】Capacidad de grabar video en 4K 30fps, 2.5K 30fps, 1440P 60fps, 1080P 120fps, 960P 120fps, 720p 240 fps, ráfaga de fotos de 12 MP a una velocidad sorprendente de 30 fotogramas por segundo para capturar los momentos más maravillosos con intervalos definidos entre 0,5 y 60 segundos.

【Sorprendente Multifunción】La Yi 4K cuenta con los siguientes modos: timelapse, temporizador, ráfaga, obturador, bucle grabación de forma automática, límite de ISO, balance de blancos, control de nitidez y exposición para ayudar a capturar videos con calidad cinematográfica y en resolución 4K. Hemos cambiado las especificaciones de la batería de 1200mAh desde 20 del noviembre de 2017.Proporcionando una autonomía de 110 minutos grabando en 4K/30fps.

【Bluetooth Y WI-FI】Cuenta con Bluetooth integrado para sincronizarlo con el palo Selfie haciendo uso del botón de disparo y usarlo a su vez como control remoto inalámbrico con la red WI-FI de alta velocidad con frecuencias de 5GHz / 2,4GHz permitiendo capturar imágenes y videos desde Android e iOS, reproducir todo el contenido de la cámara con facilidad en tu Smartphone y editar y compartir tus imágenes y videos a Facebook, twitter, Instagram, YouTube, Gmail,

【Comandos de voz】 La increíble tecnología de comandos de voz le ofrece la libertad de disfrutar sus aventuras. Gracias a la mejora de la calidad de audio al aire libre, ahora tiene el control manos libres de su YI 4K +. Algunos comandos de voz incluyen: "YI Action Camera Take Photo", "YI Action Camera Start Recording" y "YI Action Camera Stop Recording".(en inglés)

COOAU Nativa 4K 60fps 20 MP Pantalla Táctil WiFi Cámara Deportiva Videocámaras EIS Acción Cámara Subacuática Sumergible con Micrófono Externo Control Remoto Baterías 2x1350Amh (1) € 83.99 in stock 3 new from €83.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Cámara de acción nativa 4K 60fps 20MP y EIS antivibración: con la resolución nativa 4K 60FPS y 20MP más alta, SPC03 puede capturar videos o fotos inimaginables e impresionantes con detalles más ricos que están más allá de su imaginación. Al encender el EIS, puede obtener videos sin súper fluidos incluso durante situaciones de intensa agitación y movimiento rápido.Le recomendamos que descargue el reproductor 4K profesional en la PC cuando reproduzca video 4K (Windows: KMplayer, Mac: MplayerX)

★Pantalla táctil IPS sensible de 2 pulgadas y Wi-Fi incorporado: la pantalla táctil IPS sensible de 2 pulgadas no solo muestra una imagen más clara y brillante que la pantalla LCD, sino que también proporciona un funcionamiento más eficiente, intuitivo y más rápido que otras cámaras sin pantalla táctil. Simplemente deslice y toque la pantalla para buscar y encender el Wi-Fi en la cámara deportiva, puede reproducir / descargar / grabar videos o tomar fotos en sus dispositivos.

★2 baterías de 1350 mAh y micrófono externo y control remoto: el micrófono externo con reducción de ruido puede capturar claramente el sonido original incluso si se encuentra en un ambiente ruidoso y bullicioso. Las 2 baterías recargables de alta capacidad de 1350 mAh proporcionan un tiempo de grabación y una vida útil más prolongados que otras cámaras. El mando a distancia le permite controlar la cámara del casco sin tener que sujetarla.

★Modo de buceo y cámara subacuática impermeable: la resistente carcasa impermeable le permite disfrutar de su increíble viaje bajo el agua hasta 40m y proteger perfectamente la cámara de rocas, polvo y arañazos. Al activar el modo de buceo puede conseguir un contraste de color más preciso y un mundo submarino más realista sin filtro rojo. Puede llevar la cámara SPC03 para hacer deportes sin preocupaciones, como natación, buceo, surf, ciclismo, escalada, esquí, etc.

★Múltiples funciones para satisfacer sus diversas necesidades: 7 modos de video: Modo de video en cámara lenta (Slow Motion) / Modo de grabación en bucle / Modo de video secuencial (Time Lapse) / Modo de automóvil / Corrección de distorsión / Modo de medición / Modo de buceo. 7 modos de fotografía: foto normal / modo de foto secuencial / modo de foto en ráfaga / modo de temporizador automático / modo de medición / exposición prolongada / modo de buceo.

Lammcou Funda Protectora de Silicona de Repuesto para GoPro Hero 9 Black + Protector de Pantalla de Vidrio Templado + Cubierta de Lente, Carcasa de Silicona Compatible con GoPro Hero 9 € 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 【FUNDA DE REEMPLAZO DE SILICONA PARA HERO9 BLACK cover La funda protectora de silicona Lammcou le da a su HERO9 Black un toque personal con esta funda de silicona premium. Lleve su cámara de acción con el estuche y el cordón alrededor de su cuello, o coloque su cámara con el estuche. Protección perfecta contra arañazos para llevar.

✅ 【CORREA DE TRANSPORTE PARA GOPRO HERO9 BLACK】 Correa de transporte ajustable Lammcou Hero9 Black, su cámara de acción siempre está lista para usar; es ideal para llevar la cámara alrededor del cuello o sujetarla a su equipo

✅ 【Protector de pantalla de vidrio templado】 El protector de pantalla de vidrio templado suministrado por Lammcou protege la lente y la pantalla táctil de su HERO9 Black contra rasguños cuando las cosas se ponen difíciles. Este protector de vidrio templado tiene recubrimientos antihuellas y antirreflectantes para que sus fotos se vean de la mejor manera. Incluye paño de limpieza de microfibra.

✅ 【Tapa de la lente cap Tapa de la lente Lammcou Hero9 hecha de material TPC impermeable, que proporciona una gran protección para la lente y la protege de la suciedad, el polvo y los arañazos.

✅ 【SOLO COMPATIBLE CON GOPRO HERO 9 BLACK】 Este conjunto de accesorios Lammcou está especialmente diseñado para GoPro Hero9 Black, NO apto para otras cámaras de acción u otros modelos de héroes.

Neewer 50-en-1 Accesorios de Cámara de Acción Kit para GoPro 9 8 GoPro Hero 7 6 5 4 Hero Session 5 Apeman dji OSMO Action SJ6000 DBPOWER AKASO VicTsing Rollei Lightdow Campar € 29.99

€ 25.49 in stock 19 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación 1: El adaptador extensible Selfie Monopod + Tripod mount + Long Screw. Puede funcionar con todas las cámaras compactas de punto y digitales que tienen autodisparador y trípode. El cabezal ajustable le permite ajustar el ángulo fácilmente, extiende su alcance al tomar fotos

Aplicación 2: Correa para la cabeza + perno de tornillo largo. La correa de cabeza ajustable es compatible con todos los tamaños de la sesión GoPro Hero 1/2/3/3 +/4/5/6/7 cámaras, DJI OSMO Acción. Te permite usar la cámara Gopro en tu cabeza o un casco para grabar las que tienes delante

Aplicación 3: Montaje de agarre flotante + perno de tornillo largo. El soporte flotante está diseñado para mantener su cámara (debe tener una carcasa impermeable, no incluida) fácil de flotar en el agua. Amarillo brillante en el agua y se puede encontrar fácilmente. Le permite capturar momentos maravillosos en el agua

Aplicación 4: 360 grados giratorio ajustable muñeca montaje + perno de tornillo largo. Libera tus manos mientras andas en bicicleta, escalando esquiando y surfeando. Asegura su gopro plano contra su muñeca para la conveniencia de manos libres

Kit incluye: Ventosa+ Corcho flotante con correa y tornillo+Pinza y tornillo giratorio+Correas atatura de seguridad+Correa pulsera+Palo mango monopie+Abrazadera de mango o Cojín de bicileta con brazo pivote ajustable de 3-dirección+ Monte de pecho cinturón+Llave plástica a fijar o soltar tuerca pomo+ Monte pulsera con tornillo+ Adaptador de monte trípode+ Caja de transporte+ Brazo extendible de casco+Hebilla básica+Monte adhesivo curvo+ 2xtornillos-negro y platero+Mini trípode y más

REY 3X Protector de Pantalla para YI 4K Plus, Cristal Vidrio Templado Premium € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 3 Protectores diseñados especialmente por REY para YI 4K PLUS

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, su cámara estará siempre limpia. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de su cámara.

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

SanDisk Extreme - Tarjeta de memoria microSDXC de 128 GB con adaptador SD, A2, hasta 160 MB/s, Class 10, U3 y V30 € 46.99

€ 18.99 in stock 19 new from €18.99

6 used from €17.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para smartphones y tabletas Android, cámaras de acción y drones

Hasta 160 MB/s de velocidad de lectura y 90 MB/s de velocidad de escritura para disparar y transferir rápido

Categoría A2 para una carga y un rendimiento de la aplicación más rápidos

Compatibilidad 4K UHD con UHS Speed Class 3 (U3) y Video Speed Class 30 (V30)

Fabricadas para ser usadas en condiciones difíciles y sometidas a ensayos en dichas condiciones, resistentes a temperatura, agua, golpes y rayos X

Crosstour Cámara Deportiva CT9500 , 4K 50FPS Wi-Fi Camara Acuática Anti-vibración Avanzada Sumergible de 40M Camara Accion con Lapso de Tiempo2 Baterías de 1350 mAh y Montaje de Accesorios € 99.97

€ 69.99 in stock 4 new from €69.99

4 used from €46.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara deportiva Ultra HD 4K - con una resolución de video alta en : 4K / 50FPS, 2.7K / 30FPS, 1440P / 60FPS, 1080P / 60FPS, 720P / 120FPS, etc., le proporciona una calidad tanto en video como en fotografía altamente realista en la calidad deseada.

Ángulo de lente antivibración opcional - esta camara deportiva 4k está equipada con una pantalla HD de 2 pulgadas y lente de 170 °, puede elegir múltiples ángulos de visión. La avanzada estabilización electrónica de imagen (EIS) integrada en el giroscopio puede detectar cambios en la posición y el movimiento, y la camara deportiva puede producir video estable y suave incluso cuando se dispara a altas velocidades

Wi-Fi y HDMI incorporados - puede compartir videos desde su cámara de acción con una aplicación simple y gratuita, y simplemente conectar la camara acuatica descargando la aplicación a su teléfono o tableta. La señal WiFi puede alcanzar los 10 metros. Además, a través del puerto HDMI, puede conectarlo a un televisor o cualquier dispositivo.

Ligero y potente - la carcasa impermeable está diseñada para mundos subacuáticos e impermeables de hasta 40 m.Con los efectos de ISO, EV y AWB, puede ajustar los parámetros profesionales para optimizar el disparo de la camara deportiva.Tiempo, grabación en bucle, disparo continuo, duración y más opciones, la cámara te ofrece fotos creativas, profesionales y divertidas.camara de accion.

Larga duración de la batería y accesorios - esta cámara subacuática viene con 2 baterías recargables de 1350 mAh para una grabación prolongada. Los 19 kits de accesorios le permiten montar su cámara en el casco, bicicletas, ropa, patinete, etc., y los kits están disponibles para adaptarlos a la mayoría de los tipos de camara deportiva, incluso Gopro. READ Los 30 mejores Impresora De Fotos Portatil de 2021 - Revisión y guía

FIRST2SAVVV 30m Buceo Caso Cubierta Impermeable submarina con Lente de Cristal Xiaomi Yi 4K+ .Yi Discovery .Yi Lite .Yi 4K Plus .4K Action Camera Compatible Negro YI-Discovery-01 € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de resistente, de policarbonato de alta calidad, protege con seguridad su cámara bajo el agua, sellado con un mecanismo de cierre hermético. resistente al agua hasta 30 metros de profundidad, ideal para el buceo, snorkel y otras actividades subacuáticas.

material de alta transmitancia adoptada, capturar imágenes vívidas. En el que nieva del invierno le llevará un buen efecto de la imagen.

Esta excepcional vivienda de protección transparente se hace específicamente para Xiaomi Yi 4K+ .Yi Discovery .Yi Lite .Yi 4K Plus .4K action camera.

Diseño portátil y de mano, No importa en agua o sobre el agua, se dispara de forma clara y no dañará la videocámara. Ideal para el buceo, surf, buceo, esquí, yate o otras actividades

Resistente al frío, puede proporcionar los buenos efectos de imagen incluso en los días de invierno con la nieve

Estuche Bolsa de Transporte, Carcasa Impermeable, Marco, Funda Silicona + Tapa Lente, Protector UV, Mochila Soporte, Película de Pantalla y de Lente para Xiaomi YI 4K/4K+/YI Lite (Funda de Marco) € 8.90 in stock 2 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente al agua: Ligero y fácil de llevar, excelente material acrílico que le da una alta calidad. Su movimiento y efecto fotográfico no se verá afectado por la presión anti-surf. Y puedes grabar actividades incluso 45 m bajo el agua y no dañará el efecto de disparo, claro y vívido.

Funda de Marco: Ligero y resistente (no apto para YI Discovery), el diseño abierto de esta carcasa ofrece un marco ligero y compacto para proteger tu cámara de acción Xiaomi YI 4K/4K+ de golpes y arañazos. Fácil de instalar, la cámara se puede asegurar fácilmente mediante el apriete de los tornillos de anillo lateral suavemente. La cámara se puede colocar de varias maneras en el marco para una mejor captura de audio.

Cubierta de silicona: se ajusta de forma segura alrededor de su YI 4 K/4 K+/YI Lite, ayuda a proteger contra lesiones de la carcasa de la cámara GoPro. La silicona atrapa el calor, mejorando la duración de la batería de GoPro en condiciones de frío. Las fundas de silicona conservan toda la funcionalidad principal de la cámara MIJIA mientras que ofrecen protección extra, incluyendo el funcionamiento de la pantalla táctil trasera y botones, control de voz, montaje de la cámara, visualización de la

Recuperación UV: Cuando el YI no está en su carcasa impermeable transparente, la lente está expuesta a los elementos. El protector de lente no solo mantiene la lente de tu cámara libre de arañazos, sino que también actúa como un filtro UV que corrige la luz UV que entra en la lente. El filtro UV reduce la suciedad y mejora el contraste minimizando la cantidad de luz ultravioleta.

Bolsa: Bien hecho con material de EVA duradero que cuenta con gran resistencia al desgaste, mantiene su MIJIA 4K y accesorios seguros, protegidos y organizados, es muy conveniente para mantener todos los accesorios y su cámara juntos. Esta funda protectora es el compañero de viaje perfecto para sus salidas. 【Protector de pantalla】Hecho de PET, película protectora HD de forma segura contra la suciedad, el polvo y los arañazos. Fácil de quitar sin residuos mediante el uso de herramientas

TP-Link - Cámara IP WiFi 360º, Cámara de Vigilancia FHD 1080p, Visión nocturna, Admite tarjeta SD, Audio Doble Vía, Detección de movimiento, Control Remoto, Fácil Configuración, Compatible con Alexa € 27.99

€ 24.99 in stock 42 new from €24.99

1 used from €24.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL INSTALACIÓN - Vea el video de desempaquetado y configuración en esta página, descubrirá lo fácil que es configurarlo

CALIDAD VIDEO FHD 1080P - Visión nocturna de hasta 8 metros, resolución de 1080P, con imágenes nítidas y claras

GRAN ANGULAR DE VISIÓN - Movimiento horizontal hasta 360 ° y movimiento vertical hasta 114 °

DETECCIÓN Y MOVIMIENTO - Reciba notificaciones al instante de la aplicación cuando se intercepta un movimiento; TP-link proporciona una función avanzada para configurar el tiempo de grabación específico

INTERFAZ DE OPERACIÓN SIMPLE -Con la App TAPO para Android/IOS puedes configurar fácilmente el calendario, verificar videos anteriores, verificar múltiples vistas al mismo tiempo y dar acceso a otros usuarios

COOAU Action CAM HD 4K 20 MP WiFi con Webcam PC Modo micrófono Exterior cámara bajo el Agua 40 m con Mando a Distancia EIS estabilización cámara Impermeable (2) € 49.99 in stock 4 new from €49.99

2 used from €43.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Camara deportiva Ultra HD】 Sport camera COOAU adopta el chip actualizado más nuevo y 7 capas de lente de vidrio óptico que ofrecen videos ultra HD 4K y fotos de 20MP. Con una rica resolución de video: 4K / 30FPS (otros solo 25FPS), la action cam definitivamente te ofrecerá todas las imágenes vívidas e increíbles. El gran angular de 170 ° permite que la cámara grabe más mientras se dispara Paisajes o momentos importantes.

【Estabilización EIS y Impermeable 40M】 - El programa inteligente anti-vibración está integrado en el chip. Por lo tanto, la fluidez y la estabilidad del video mejoran considerablemente cuando practicas deportes extremos. Hecho de material duradero mejorado, el estuche mejora el nivel de impermeabilidad de 30M a 40M. Simplemente disfruta del paisaje en un mundo submarino más profundo.

【Control Remoto y Wi-Fi】Con el control remoto, puede controlar su cámara a distancia desde una distancia de 10 metros sin necesidad de sostener la cámara en sus manos por más tiempo. Botón rojo para tomar fotos y botón gris para grabar video. A través de la función Wi-Fi, puede controlar la cámara con su teléfono celular o tableta, incluso cambiar la configuración, tomar fotos, grabar videos y descargar archivos compartidos al instante.

【Micrófono Externo】La action camera con un micrófono externo que ayuda mucho en lugares donde hay mucho ruido o es un inconveniente coleccionar sonido, como esquiar, montar en bicicleta, etc.

【Diversas Funciones 】 Esta cámara deporte cubre casi todas las funciones que necesita o que puede imaginar. Por ejemplo, grabación en bucle, grabación de lapso de tiempo, cámara lenta, disparador automático, foto de ráfaga, protector de pantalla, al revés, balance de blancos etc. También contamos con equipo profesional de postventa para atenderlo.

BROTECT Protector Pantalla Compatible con Xiaomi YI 4K Plus Protector Transparente (2 Unidades) Anti-Huellas € 3.79 in stock 1 new from €3.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Excelente Calidad-Precio]: Protección eficaz para la pantalla a un precio económico (2 Unidades) - compatible con Xiaomi YI 4K Plus

[Protección Dura Anti-Rayado]: Este protector protegerá de forma resistente y dura tu pantalla de golpes y arañazos

[Alta transparencia y Anti-huellas]: Los contenidos de tu dispositivo se verán nítidos y se minimizarán las huellas en tu pantalla

[Instalación fácil sin burbujas]: La avanzada capa adhesiva te permitirá un montaje del protector fácil y sin burbujas, compatible con Xiaomi YI 4K Plus

[Tu satisfacción está asegurada]: Fabricacción de calidad en Alemania y un eficiente servicio al cliente que resolverá tus cuestiones en 24 horas

BROTECT Protector Pantalla Anti-Reflejos Compatible con Xiaomi YI 4K Plus (2 Unidades) Pelicula Mate Anti-Huellas € 3.79 in stock 1 new from €3.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Antirreflejos] Este exclusivo protector BROTECT Mate minimizará los incómodos reflejos de la luz y el sol en la pantalla, compatible con Xiaomi YI 4K Plus (2 Unidades)

[Protección Anti-Rayado] Tu dispositivo estará bien protegido contra arañazos, rayas y golpes por un precio muy asequible

[Anti-Huellas] Este protector tiene una capa oleofóbica anti-fingerprint resistente a las huellas y la grasa facilitando que la pantalla esté siempre limpia, compatible con Xiaomi YI 4K Plus

[Satisfacción asegurada] Fabricación de calidad en Alemania y un servicio al cliente que resolverá satisfactoriamente tus cuestiones en 24 horas

[Instalación fácil] Una especial capa adhesiva permite una fácil instalación del protector sin burbujas

