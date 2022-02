Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Xiaomi Mi Air 13.3 de 2022 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Xiaomi Mi Air 13.3 de 2022 – Revisión y guía 10 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Xiaomi Mi Air 13.3 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Xiaomi Mi Air 13.3 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Xiaomi Mi Air 13.3 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Xiaomi Mi Air 13.3 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Vaxson Protector de Pantalla de Privacidad, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" [no vidrio templado] TPU Película Protectora Anti Espía € 28.98 in stock 1 new from €28.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tenga en cuenta que esta película protectora está hecha de plástico flexible. Y se hizo intencionalmente más pequeño que la pantalla debido al borde curvo de la pantalla.

Antiespía: la pantalla solo es visible para las personas directamente en frente de la pantalla, mantiene su información personal, privada y confidencial oculta a los extraños.

La dureza 4H protege su pantalla de arañazos, raspaduras y signos normales de desgaste diarios.

La tecnología de autorreparación permite que la película se recupere de pequeños arañazos en 48 horas.

Sin burbujas, sin huellas dactilares, resistente al polvo. No deja residuos pegajosos cuando se quita.

K KYUER 39Wh R13B02W R13B01W Laptop Batería para Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 Notebook Batería de repuesto Compatible con Xiaomi Mi Laptop Air 13 2018 13.3-inch Series R13B02W 7.6V 5320mAh € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MODELOS COMPATIBLES: Xiaomi Mi Air 13.3" Series Laptop Batería Notebook Battery.

BATERÍA DE REEMPLAZO DEL CUADERNO DE CALIDAD SUPERIOR: Resucite su computadora portátil con la batería de computadora K KYUER de alta calidad. Hecho con materiales de alta calidad, celdas de batería de la más alta calificación y lleno de medidas de seguridad.

SEGURIDAD SOBRE TODO: No caiga en la trampa de comprar baterías baratas y poco seguras, nuestras baterías tienen las certificaciones UL, CE, FCC y RoHS que garantizan su seguridad y están llenas de medidas de prevención como protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobrecargas.

COMPONENTES DE ALTA CALIDAD: Nuestras baterías para computadoras portátiles están fabricadas con materiales de primera clase y placas de circuito para garantizar su rendimiento y durabilidad. Solo utilizamos celdas de batería de calidad superior que garantizan hasta 500 ciclos de carga.

18 MESES DE GARANTÍA: Tenemos tanta confianza en las baterías de reemplazo de nuestras computadoras portátiles que incluyen 18 meses de garantía.

7xinbox R13B01W R13B02W 7.6V 39Wh Reemplazo Batería portátil para Xiaomi Mi Air 13.3"Series € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: ion de litio; Capacidad: 39 Wh; Voltaje: 7.6V;

Número de pieza compatible: R13B01W R13B02W.

Todos nuestros productos están certificados por CE y ROHS. 100% compatible como batería original.

Las celdas de grado A garantizan cargas rápidas y bajo consumo de energía; La protección de circuito incorporada garantiza seguridad y estabilidad. Proteja las características contra voltaje incorrecto, cortocircuito, sobrecalentamiento interno

30 días de devolución de dinero y 12 meses de garantía. Soporte por correo electrónico 24 x 7 READ Los 30 mejores Gtx 1070 8Gb de 2022 - Revisión y guía

E-yiiviil Batería de repuesto R13B01W R13B02W compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018 161301-01 € 47.11 in stock 1 new from €47.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta batería solo es compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018 161301-01 Battery, todas las baterías se han probado antes de enviarse

Los instrumentos son sin instrucciones, puedes instalar los vídeos tutoriales en YouTube por ti mismo o un técnico para ayuda.

Una nueva batería de iones de litio alcanza la mejor potencia después de 2 – 3 ciclos.

Si usted 'todas las preguntas con nuestro producto, por favor le dé un mensaje para que nos muestre que sus problemas de nuestros tan pronto como podemos hacer, gracias por su paciencia.

Necesita una técnica de instalación profesional, no nos hacemos responsables de los daños causados por un funcionamiento inadecuado.

Duotipa Batería de repuesto R13B01W compatible con Xiaomi Mi Air 13.3" € 50.78 in stock 1 new from €50.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos compatibles: batería de repuesto para Xiaomi Mi Air de 13,3 pulgadas. Comprueba tu número de batería anterior antes de comprar esta batería.

【 Batería 】 Cuando utilices la batería por primera vez, primero consume la energía virtual suministrada con la batería cuando sale de la fábrica, y luego apague el teléfono cuando esté en uso. Luego, cárgala durante 6-8 minutos y asegúrate de no sobrecargarla para no dañar las células de la batería y comprometer la vida útil. Activa la batería completamente después de 3 – 7 ciclos para obtener el mejor efecto posible.

【Batería de alta calidad】: fabricada con celdas de alta calidad de grado A, duraderas y duraderas. Microchip integrado que evita la sobrecarga, la sobrecarga y el sobrecalentamiento, lo que prolonga la duración de la batería.

Información sobre la instalación: no incluye manual de instrucciones (idioma español no garantizado), recomendamos la instalación por profesionales. Si necesitas instalarlo tú mismo, puedes ver algunos vídeos de instalación en YouTube. Estos vídeos pueden ayudarte a completar mejor la instalación.

【Mejor servicio】 Amigable servicio al cliente. Por favor, póngase en contacto con nosotros si esta batería no satisface sus necesidades. Responderemos dentro de las 27 horas.

HUBEI R13B01W R13B02W batería del Ordenador portátil para Xiaomi Mi Air 13.3"(7.6V 39Wh) € 50.88 in stock 1 new from €50.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion Capacidad:39Wh Voltaje: 7.6V Color:negro

Compatible con:R13B01W R13B02W

Modelos de Laptop aptos:para Xiaomi Mi Air 13.3" Series

12 meses de garantía del fabricante, 100% de satisfacción garantizada

Nuevo del fabricante. Certificado CE / FCC- / RoHS para seguridad

Bestome - Batería de repuesto compatible con Xiaomi Mi Air 13.3" Series R13B01W R13B02W € 55.69 in stock 1 new from €55.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Envío desde Alemania, envío rápido, mejor precio, mejores productos y mejor servicio.

Nuevo, sin necesidad de utilizar, remontaje.

7,6 V, 5230 mAh, 39 Wh.

7 * 24 horas de asistencia por correo electrónico

Garantía de un año.

BROTECT Protector Pantalla Anti-Reflejos Compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2017 Película Mate Anti-Huellas € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Antirreflejos] Este exclusivo protector BROTECT Mate minimizará los incómodos reflejos de la luz y el sol en la pantalla, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2017

[Protección Anti-Rayado] Tu dispositivo estará bien protegido contra arañazos, rayas y golpes por un precio muy asequible

[Anti-Huellas] Este protector tiene una capa oleofóbica anti-fingerprint resistente a las huellas y la grasa facilitando que la pantalla esté siempre limpia, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2017

[Satisfacción asegurada] Fabricación de calidad en Alemania y un servicio al cliente que resolverá satisfactoriamente tus cuestiones en 24 horas

[Instalación fácil] Una especial capa adhesiva permite una fácil instalación del protector sin burbujas

GENORTH 13-13.3 Pulgadas Funda Ordenador Portátil,Funda Cuero para 13-Inch MacBook Pro 2012-2015 and 13-Inch MacBook Air 2011-2017, Fits Model A1466/A1502/A1425 € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda híbrida de fieltro y piel para MacBook Air 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017 y MacBook Pro 2012/2013/2014/2015 de 13,3 pulgadas, modelo específico A1466, A1502, A1425, Medidas de la funda 34 * 25,5cm (L * W, recuéstese).

Combina a la perfección el elegante cuero de microfibra y el fieltro a prueba de golpes,que brinda un toque suave y un buen efecto resistente al agua.

El suave forro de terciopelo que se encuentra dentro de la fundas blandas protege a su portátil de saltos y rasguños.

La sleeve no solo sirve como funda de ordenador portátil, sino como almohadilla para el mouse. La superficie lisa de cuero hace que tu ratón corra libremente.

vhbw Batería Recargable Compatible con Xiaomi Mi Air 13.3 2018 Notebook (5250 mAh, 7,6 V, polímero de Litio) € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potente batería recargable de repuesto para ordenador portátil o netbook | Recargable | Se comprueba cada celda

Reemplaza Xiaomi R13B01W, R13B02W batería de su portátil

Batería recargable de alta capacidad | Capacidad: 5250 mAh | Voltaje: 7,6 V | Energía: 39.9 Wh | Tipo celdas: polímero de litio

Cumplimiento de las normas legales | CE & RoHs | Protección contra cortocircuito, sobrecalentamiento y sobretensión

Contenido del envío: 1x batería de repuesto | Baterías y accesorios de recambio de vhbw

Bruni Película Protectora Compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Protector Película, Claro Lámina Protectora (2X) € 12.39 in stock 1 new from €12.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste perfecto, específicamente diseñado y compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13.3

Hecho de material de PET resistente a los arañazos, altamente transparente y adaptada a la más moderna maquinaria láser

Esta Película Protectora transparente puede fácilmente y sin burbujas de instalar, y siempre eliminar los residuos o cambiar la posición

No hay deslizamiento - una vez instalado, la Lámina Protectora sin adhesivo no se mueve - garantías de adherencia óptima de bordes

Optimizado para su uso en pantallas táctiles - representación genuina de los contenidos de la pantalla, y no poner en peligro la operatividad con el Protector Película *** Made in Germany

LincPlus P1 Ordenador Portátil de 13,3 Pulgadas, PC con Windows 10 S Intel Celeron N4000, 4GB RAM 64GB eMMC Storage hasta 500GB por SSD Aluminium Portatiles € 279.00

€ 237.15 in stock 1 new from €237.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Portátil basada en Windows - El ultrabook LincPlus P1 cuenta con la última generación de Intel Celeron Procesador Gemini N4000 integrado. También a bordo: Windows 10 S y versión de prueba de Microsoft Office.

2.Peso ligero: carcasa de aluminio delgada y ligera combinada con un teclado QWERTY para una amplia gama de usos, como en la universidad, el trabajo, el entretenimiento o para toda la familia.

3.Compatible con WiFi: el netbook LincPlus tiene un módulo WiFi interno de 2.4G + 5G, que garantiza un Internet estable y más rápido.

4.Portátil Full HD: la pantalla brinda imágenes nítidas y claras con una resolución de 1920x1080.

5. La batería incorporada con una capacidad de 4500 mAh / 34,2 vatios proporciona de 6 a 8 horas de funcionamiento.

VacFun 2 Piezas Filtro Luz Azul Protector de Pantalla para Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3", Screen Protector Sin Burbujas Película Protectora (Not Cristal Templado) Anti Blue Light Filter € 21.96 in stock 1 new from €21.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Filtra la luz azul y aliviar Computer Fatiga Ocular para ayudarle a dormir major.

Sin burbujas, sin huellas dactilares, resistente al polvo y con una pulsación muy fácil instalación.

La alta sensibilidad al tacto proporciona una sensación natural y responde rápidamente.

El material es suave, flexible, protege su pantalla de rasguños y rasguños diarios.

Alta función automática de reparación, Cualquier burbuja y arañazos desaparecerá automáticamente en 48 horas.

BMAX S13 Ordenadores Portátiles, 13.3" Windows 10 Laptop, N4020 6GB LPDDR4 de RAM, 128GB SSD de Almacenamiento, QWERTY Diseño de Teclado Americano, BT4.2, USB 3.0, 2.4GHz/5.0GHz € 299.99 in stock 3 new from €299.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Posee una pantalla (1920x1080) de 13.3” FullHD. El tamaño de la pantalla es perfecto. Los colores son vívidos y nítidos.Puedes ver vídeos en HD y apreciarás los detalles.

✅ Ordenador portátil muy fino.Tiene un diseño elegante. Es bastante delgado y pesa alrededor de 2.2kg. El compañero de viaje perfecto siendo ligero y eficiente.

✅ Memoria RAM de 6GB DDR4, almacenamiento de 128GB SSD ,M.2_SATA_2280. Las descargas son inmediatas, abrir documentos inmediato, instalar va volando, etc. Muy contenta para uso Escolar y doméstico.

✅ Teclado Cómodo, El teclado se ajusta a todo el tamaño del portátil con teclas grandes, la verdad que es muy cómodo de usar. Nota: Diseño de teclado americano QWERTY.

✅ Puertos múltiples, USB 3.0 ×2; Mini HDMI ×1; TF (Micro SD) Card Reader x 1; 3.5-mm Stereo Headset Jack x 1; DC 12V/2A x 1.

Vaxson 2 Unidades Protector de pantalla Posterior, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3", Película Protectora Espalda - Fibra de Carbono Negro € 19.88 in stock 1 new from €19.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consulte el título para conocer los modelos compatibles.

Cubre los rasguños, proteja eficazmente su dispositivo de nuevos arañazos no deseados.

Material de fibra de carbono con orificios de difusión, adsorbido sin burbujas y que puede disipar el calor de manera efectiva.

Recubrimiento hidrofóbico y oleofóbico para reducir el sudor y reducir las huellas dactilares.

Amigable con el caso. No deja residuos pegajosos cuando se quita. READ Los 30 mejores Teclado Mecanico Logitech de 2022 - Revisión y guía

Vaxson 2 Unidades Protector de Pantalla Anti Luz Azul, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" [No Vidrio Templado] TPU Película Protectora € 21.98 in stock 1 new from €21.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tenga en cuenta que esta película protectora está hecha de plástico flexible. Y se hizo intencionalmente más pequeño que la pantalla para la instalación.

Filtro de luz azul: protección UV400, antiestática, alivia la fatiga de los ojos y te ayuda a dormir mejor.

La dureza 4H protege su pantalla de arañazos, raspaduras y signos normales de desgaste diarios.

La tecnología de autorreparación permite que la película se recupere de pequeños arañazos en 48 horas.

Sin burbujas, sin huellas dactilares, resistente al polvo. No deja residuos pegajosos cuando se quita.

65W/61W Adaptador de Corriente USB C Cargador Compatible con MacBook Pro 13 Pulgadas 2016/2017 /2018, A1706 /A1707 /A1708 /A1534; Lenovo ThinkPad, Chromebook, HP, DELL, Xiaomi Air, Huawei, Samsung € 21.55 in stock 1 new from €21.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un reemplazo perfecto para el cargador portátil USB-C de 65W / 61W. Entrada: 100-240V 1.5A 50-60Hz, salida: 5V 2A, 3A 9V, 12V 3A, 3A 15V, 20V 2.25, 20V 3.25A (compatible con original 20.3V 3A 61W / 20V 1.5A 30W / 14.5V 2A 29W). Puerto USB tipo C USB.

Cargador profesional de 65 W / 61 W Adaptador de corriente USB-C perfecto compatible con Mac book Pro de 13 pulgadas, compatible con cualquier dispositivo que admita USB-C, Mac book Pro de 13 "/ 12" en el modelo 2020-2016 (A1534 A1706 A1707 A1708), 2018 Rendimiento de carga optimizado, compatible con la nueva generación de tiras táctiles Mac book Air, iPad Pro 12.9, 11 Nintendo Switch y más dispositivos USB tipo C. El adaptador reemplaza al adaptador de 30 W / 61 W.

Amplia compatibilidad: un potente cargador rápido universal USB C adecuado para computadoras portátiles y teléfonos inteligentes; ampliamente compatible con 65w USB C Lenovo Yoga C930-13, Yoga 920-13, Yoga S730-13, Yoga 730-13, IdeaPad 730s-13 , GX20P92530, 4X20M26268, 45W Samsung Chromebook Pro, Google ChromeBook Pixel, PixelBook, Dell XPS 13/12, ASUS Transformer 3, el último Huawei Matebook, Nintendo Switch y laptops con puertos de carga USB-C y Type-C.

Admite los ordenadores portátiles habilitados de USB tipo C así como los móviles y tableta: Lenovo Yoga 920 charger, Asus ZenBook 3 UX390UA, Samsung Chromebook Plus,Dell XPS 13 9350 9360, Lenovo Yoga 720 910 920, lenovo thinkpad l380 l480 yoga,Microsoft Surface Book 2;Lenovo 720. Macbook A1534 EMC2991 A1534 EMC2746 Macbook Pro A1706 EMC3071 Macbook Pro A1707 EMC3072 Macbook Pro A1708 EMC2978 Chromebook Pixel C1501W Dell XPS ASUS transform3pro Ipad Air HuaWei Mate-Book MI Pad2 MIbook L.

Cargador tipo C de 65 W La tecnología de chip IC incorporado tiene múltiples funciones inteligentes para evitar sobrecorriente IC, voltaje de error IV, cortocircuito SC, sobrecalentamiento interno IO.Certificación CE / FCC. Y con cable de alta calidad con antiinterferencias anillo magnético. Es más seguro que otros adaptadores. Tenemos un servicio postventa perfecto, garantía de devolución de dinero de 30 días / garantía sin preocupaciones de 12 meses y servicio al cliente amigable las 24 horas.

VacFun 2 Piezas Película Protectora, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" Teclado Protector Cubierta Keyboard Cover (Not Funda Carcasa) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consulte el título de los modelos correspondientes.

El diseño ultrafino y la cubierta del teclado de alta transparencia no afectarán la experiencia de escritura.

Protege el portátil del desgaste, caídas, polvo, migas de comida, insectos, etc.

Se puede utilizar en muchos lugares públicos, como hogares, escuelas, oficinas, hospitales, AISLAR SALIVA Y POLVO.

Lavable y fácil de quitar, fácil de limpiar o desinfectar.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Los nuevos Auriculares Tienen una autonomía de batería más Larga, Sonido, fácil de Combinar, Color Blanco (versión Global) € 39.99

€ 27.34 in stock 55 new from €25.24

8 used from €22.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los auriculares inalámbricos Xiaomi Mi True 2 Basic son un auricular Bluetooth versión 5.0 recientemente lanzado que ofrece un excelente sonido y una calidad de llamada inalámbrica enredada.

Diseño semiauditivo Puede proporcionar la máxima comodidad y un ajuste óptimo para un uso a largo plazo, llamadas sin ruido, supresión del ruido ambiental con micrófono dual para garantizar que el teléfono no se obstruya.

Duración de la batería más larga: la duración de la batería de los auriculares es de 5 horas a plena carga, mientras que la duración total de la batería en la caja es de 20 horas.

Detección del oído: cuando se retira un casco, el sensor integrado puede ayudar a suspender automáticamente la música, doble clic en el emparejamiento rápido (MIUI global), pulse dos veces el auricular para acceder al control de música, el teléfono o la asistencia por voz.

Excelente calidad de ruido: los auriculares son compatibles con AAC, que es un codificador avanzado que puede obtener una mejor calidad de sonido en iOS y Android.

Vaxson 2 Unidades Protector de pantalla, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" Teclado Panel Táctil Trackpad Película Protectora Piel [No Carcasa Case ] € 17.88 in stock 1 new from €17.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consulte el título para conocer los modelos compatibles.

Cubre los rasguños, proteja eficazmente su dispositivo de nuevos arañazos no deseados.

Material de fibra de carbono con orificios de difusión, adsorbido sin burbujas y que puede disipar el calor de manera efectiva.

Recubrimiento hidrofóbico y oleofóbico para reducir el sudor y reducir las huellas dactilares.

Amigable con el caso. No deja residuos pegajosos cuando se quita.

Adaptador de corriente de 45 W, cargador T-Tip, compatible con el cargador Mac book Air, adecuado para Mac book pro de 13 pulgadas (modelos anteriores a mediados de 2012) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * CARACTERÍSTICAS DEL CARGADOR *: Información sobre el estado de la luz LED, una luz ámbar te informa de que tu portátil está cargando, mientras que una luz verde indica que tienes una carga completa. Cuenta con un disipador de calor incorporado que disipa el calor y evita el sobrecalentamiento.

* Cargador para Mc-Book Pro 45W *: Entrada: AC 100-240V 1.5A 50-60Hz Salida: DC 16.5V - 3.65A 45W

Totalmente compatible con Mac Book Pro: cargador Mac Book Pro diseñado para combinar con el cargador de portátil de 13 pulgadas Mac Book Pro (finales de 2009 a mediados de 2012). Mac Book Pro (13 pulgadas, mediados de 2012), Mac Book Pro (13 pulgadas, finales de 2011), Mac Book Pro (13 pulgadas, principios de 2011), Mac Book Pro (13 pulgadas, mediados de 2010), Mac Book (13 pulgadas, finales de 2009). Número de pieza: A1342 A1278

Indicador LED inteligente: el diseño del cargador Mac Book Pro con luz LED proporciona el estado de carga. Luz ámbar cuando el portátil está cargando, luz verde cuando está completamente cargado. El conector magnético CC hace que la desconexión del cable sea inofensiva y tu Mac Book Pro se mantiene firmemente en su lugar. También ayuda a evitar que los cables se deshilache o se debiliten con el tiempo.

* La salida del cargador del Mc- Book Pro Retina 13*: 16,5V 3,65 60W | Conector para modelos a partir de finales de 2012.

Vaxson 2 Unidades Protector de Pantalla Trackpad, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" Panel Táctil [No Vidrio Templado] TPU Película Protectora € 13.98 in stock 1 new from €13.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Consulte el título para conocer los modelos compatibles. Tenga en cuenta que esta película protectora está hecha de plástico flexible.

La dureza 4H protege su dispositivo de arañazos, raspaduras y signos normales de desgaste diarios.

Recubrimiento hidrofóbico y oleofóbico para reducir el sudor y reducir las huellas dactilares.

La tecnología de autorreparación permite que la película se recupere de pequeños arañazos en 48 horas.

Se limpia fácilmente con un paño húmedo. No deja residuos pegajosos cuando se quita.

Vaxson 4 Unidades Protector de Pantalla, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" [No Vidrio Templado] TPU Película Protectora € 19.98 in stock 1 new from €19.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tenga en cuenta que esta película protectora está hecha de plástico flexible. Y se hizo intencionalmente más pequeño que la pantalla para la instalación.

La transparencia del 99% conserva el brillo y la definición de la pantalla original.

La dureza 4H protege su pantalla de arañazos, raspaduras y signos normales de desgaste diarios.

La tecnología de autorreparación permite que la película se recupere de pequeños arañazos en 48 horas.

Sin burbujas, sin huellas dactilares, resistente al polvo. No deja residuos pegajosos cuando se quita.

VacFun 2 Piezas Filtro Luz Azul Protector de Pantalla, compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3", Screen Protector Película Protectora (Not Cristal Templado) NuevaVersión € 21.96 in stock 1 new from €21.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Filtra la luz azul y aliviar Computer Fatiga Ocular para ayudarle a dormir major.

Sin burbujas, sin huellas dactilares, resistente al polvo y con una pulsación muy fácil instalación.

La alta sensibilidad al tacto proporciona una sensación natural y responde rápidamente.

El material es suave, flexible, protege su pantalla de rasguños y rasguños diarios.

Alta función automática de reparación, Cualquier burbuja y arañazos desaparecerá automáticamente en 48 horas. READ Los 30 mejores Funda Para Teclado de 2022 - Revisión y guía

VacFun 4 Piezas HD Claro Protector de Pantalla para Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3", Screen Protector Sin Burbujas Película Protectora (Not Cristal Templado) € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La película de transparencia de alta definición con una claridad de 99% HD proporciona claridad total y resolución máxima.

Sin burbujas, sin huellas dactilares, resistente al polvo y con una pulsación muy fácil instalación.

La alta sensibilidad al tacto proporciona una sensación natural y responde rápidamente.

El material es suave, flexible, protege su pantalla de rasguños y rasguños diarios.

Alta función automática de reparación, Cualquier burbuja y arañazos desaparecerá automáticamente en 48 horas.

VacFun Anti Espia Protector de Pantalla para Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3", Screen Protector Sin Burbujas Película Protectora (Not Cristal Templado) Filtro de Privacidad € 28.92 in stock 1 new from €28.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La pantalla solo es visible para las personas directamente en frente de la pantalla; Protege tu privacidad personal de manera efectiva.

Sin burbujas, sin huellas dactilares, resistente al polvo y con una pulsación muy fácil instalación.

La alta sensibilidad al tacto proporciona una sensación natural y responde rápidamente.

El material es suave, flexible, protege su pantalla de rasguños y rasguños diarios.

Alta función automática de reparación, Cualquier burbuja y arañazos desaparecerá automáticamente en 48 horas.

VacFun Vidrio Templado Protector de Pantalla para Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" Visible Area, 9H Cristal Screen Protector Película Protectora(Cobertura no Completa) € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo cubre el área visible de la pantalla, cobertura no completa.

VacFun Filtro Luz Azul Vidrio Templado Protector de Pantalla para Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3" Visible Area, 9H Cristal Screen Protector Anti Blue Light Filter Película(Cobertura no Completa) € 32.99 in stock 1 new from €32.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solo cubre el área visible de la pantalla, cobertura no completa.

Vaxson - Protector de pantalla compatible con Xiaomi Mi Notebook Air 13 13.3", Ultra HD Film Protector [no vidrio templado] TPU flexible película protectora € 19.98 in stock 1 new from €19.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vidrio templado no : materiales de TPU suave y ultrarresistente, combina perfectamente con el contorno de tu dispositivo.

Sin burbujas, huellas dactilares y polvo, amarillos. 0.14mm super grosor asegura la sensibilidad táctil.

Ultra HD: 99% de transparencia conserva el brillo y la definición de la pantalla original.

Cualquier pregunta sobre los productos que recibiste, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por mensaje de Amazon.

La dureza 4H resiste arañazos y rozaduras. No deja residuos pegajosos cuando se quita.

UGREEN Funda Portátil 13.3 Pulgadas Compatible con MacBook Pro/Air M1 2020, Funda Ordenador Impermeable Anti-rasguños para Asus Zenbook 13, Lenovo Yoga, Surface Pro, Huawei Matebook, HP Envy, DELL XPS € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia Compatibilidad: El tamaño de funda ordenador portátil para computadora es de 33 * 24 cm, lo que hace que se ajuste bien al ordenador portátil / tableta de menos de 13.3 pulgadas, por ejemplo, MacBook Pro/Air 2020/2019/2018 13 ", MacBook Retina 13"/12", Microsoft Surface Pro 6 12.3" / Surface Go 10 ", HP Envy x360 / Spectre x360 / Pavilion 13 / EliteBook x360, Galaxy Notebook 9 / Galaxy Book, Lenovo ThinkPad X13 / Yoga S730 / MIIX 520, Dell XPS 13

Protección perfecta: El bolsillo exterior está hecho de cuero de gamuza de PU suave de primera calidad y papel kraft resistente al agua, Impermeable y fácil de limpiar. El dentro está hecho del forro polar y tiene un acolchado grueso que hace que el ordenador portátil / netbook esté protegido del polvo, arañazos y pequeños golpes que pueda sufrir durante el transporte. El tacto tanto por fuera como por dentro es muy suave. Ofrezca una excelente protección para su computadora portátil.

Durabilidad Incomparable: Funda portátil 13 pulgadas adopta materiales de alta calidad y tecnología de costura tradicional que protege mejor los bordes contra roturas y mejora significativamente su durabilidad. Y con su superficie de fricción, puede servir como alfombrilla de ratón para mover su magic mouse.

Funda Portátil con Cremallera Segura: La cremallera lisa le permite abrir y cerrar esta funda para MacBook de 13.3 "sin esfuerzo y ofrece un acceso más rápido a su dispositivo. Sellada firmemente por la cremallera, la funda se convierte en una carcasa segura para su valiosa MacBook / computadora portátil / tableta.

Ligero y Elegante para Viajar: La funda protectora para ordenador portátil 13.3 pulgadas es fácil de transportar, comienza con solo 20 mm de grosor y 153 g de peso. Deslícese fácilmente en su maleta o mochila de viaje y no agregue carga. La apariencia profesional y elegante de la funda combina perfectamente con su computadora portátil. Un compañero ideal para su computadora portátil cuando viaja por negocios.

