Los 30 mejores Wd Red 6Tb de 2021 – Revisión y guía

Seagate IronWolf, 4 TB, NAS, Disco duro interno, HDD, CMR 3,5" SATA 6 GB/s, 5900 RPM, caché de 64 MB para almacenamiento conectado a red RAID, 3 años de Rescue, Paquete Abre-fácil (ST4000VNZ008)

€ 114.46 in stock