Los 30 mejores Wd My Passport 2Tb de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Wd My Passport 2Tb veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Wd My Passport 2Tb disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Wd My Passport 2Tb ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Wd My Passport 2Tb pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



WD My Passport disco duro portátil 2TB con protección con contraseña y software de copia de seguridad automática, Negro, Compatible con PC, Xbox y PS4 € 74.37

€ 69.01 in stock 42 new from €67.00

18 used from €53.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se ha certificado que este producto cumple con los estándares de compatibilidad de Google; Chromebook y la insignia Works With Chromebook son marcas de Google LLC

Estilo fino, la memoria my passport se ha rediseñado para que aproveches al tu propio viaje; tiene un formato fino y cómodo, y está disponible en un surtido de vibrantes colores

Con copia de seguridad, la memoria my passport viene equipada con el software de copia de seguridad WD para ayudar a asegurar que todo lo que creas durante el viaje de tu propia vida, como fotografías, vídeos, música y documentos, no se pierda; puedes configurarla para que se ejecute automáticamente en el horario que prefieras; solo tienes que seleccionar la hora y la frecuencia para hacer copias de seguridad en la memoria my passport de los archivos importantes que tengas en tu sistema

Bloqueada; El cifrado de hardware aes de 256 bits con protección mediante contraseña que incorpora la memoria my passport ayuda a mantener los contenidos de tu vida digital a buen recaudo; solo tienes que activar la protección con contraseña y establecer tu propia contraseña personalizada utilizando WD discovery

Óptimo para las redes sociales, el software WD discovery incluido te permite conectar con las redes sociales y los servicios de almacenamiento en la nube más populares; importa, organiza y comparte sin problemas tus fotografías, vídeos y documentos en la memoria my passport para hacer copias de seguridad de tu vida en las redes sociales, WD discovery también puede gestionar tu memoria a través de WD drive utilities READ Los 30 mejores Portatiles 14 Pulgadas de 2021 - Revisión y guía

WD My Passport SSD 2TB - tecnología NVMe, USB-C, velocidad de lectura hasta 1050MB/s & de escritura hasta 1000MB/s - Gris € 299.99 in stock 25 new from €299.99

4 used from €229.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tecnología NVMe sorprendentemente rápida con velocidades de lectura de hasta 1050 MB/s y velocidades de escritura de hasta 1000 MB/s

Cifrado de hardware AES de 256 bits habilitado mediante contraseña

Resistente a golpes y vibraciones. Resistente a caídas de hasta 2 metros

Copia de seguridad sencilla

Diseño elegante y compacto. USB 3.2 Gen. 2 de compatibilidad cruzada y USB-C (USB-A para sistemas más antiguos)

WD My Passport For Mac - Disco Duro Portátil de 2 TB, Negro € 129.95 in stock 1 new from €129.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para Mac y compatible con Time Machine

Protección mediante contraseña con cifrado de hardware

Diseño reinventado

Fácil de usar

Disco duro seguro creado con la fiabilidad de WD

WD My Passport Ultra Metal Edition - Disco Duro Externo portátil de 2 TB (2.5", USB 3.0, 5 Gbps), Color Azul € 149.90 in stock 1 new from €149.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Software incluido WD SmartWare

Algoritmo de seguridad soportado 256-bit AES

Interfaz USB 3.0

Fuente de alimentación Bus Powered

Velocidad de transferencia de datos 5000 Mbit/s

WD My Passport Go 2 TB, Disco duro sólido externo, acabado Cobalto € 249.99 in stock 7 new from €249.99

1 used from €193.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente a caídas de hasta 2 metros, con un paragolpes de protección de caucho para soportar impactos y sacudidas incluso cuando está conectada

La memoria de bolsillo lleva un cable integrado para una cómoda portabilidad

2,5 veces más rápida que la mayoría de los discos duros portátiles y rendimiento de hasta 400mb/s

Memoria de estado sólido sin piezas móviles, diseñada y fabricada expresamente por wd para ofrecer gran seguridad y fiabilidad

Compatible con ordenadores personales y mac, con software de copia de seguridad automática incluido para windows y compatible con time machine (se requiere reformateado)

WD My Passport Ultra - Disco Duro Externo portátil de 2 TB (2.5", USB 3.0), Color Azul € 225.00 in stock 2 new from €225.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disco duro externo portátil con una capacidad de almacenamiento de 2 TB

Factor de forma: 2.5

Tipo de memoria del ordenador: DDR3 SDRAM

Protección de sus archivos privados gracias al garantizada por el cifrado por hardware de 256 bits y la fiabilidad de WD

De color azul

WD My Passport Gaming 2TB - Disco Duro Externo para Playstation 4 - Negro € 94.99 in stock 2 new from €94.99

1 used from €50.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juega en cualquier lugar

Configuración rápida y fácil

Diseño elegante con alta capacidad

Confiabilidad WD

WD Elements - Disco duro externo portátil de 2 TB con USB 3.0, color negro € 78.99

€ 59.90 in stock 25 new from €59.90

11 used from €53.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de almacenamiento de 2 TB

Conexión USB 3.0 y compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos USB 2.4

Compatibilidad: con formato NTFS para Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7. Puede requerir reformatear para otros sistemas operativos. El nivel de compatibilidad puede variar dependiendo de la configuración del hardware del usuario y su sistema operativo

Toshiba Canvio Basics, Disco Duro, 1, Negro € 54.99 in stock 100 new from €54.00

6 used from €52.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

Para WD My Passport 2TB 3TB 4TB /Seagate Expansion Portable 2 TB 3Tb 4Tb disco duro externo portátil E lcaso que lleva el Estuche por Markstore € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Garantía de la seguridad: El material duro de EVA es a prueba de choques A prueba de polvo e impermeable para proteger su disco duro externo portátil de ser rasguñado y apretado

Casi 360 grados cerradura alrededor que es conveniente para que usted ponga su disco duro externo portátil dentro y hacia fuera el caso.

Práctico y duradero. Cáscara interior endurecida. Conveniente para la disco duro externo portátil, el cable del USB y así sucesivamente, evita que sean estiradas y exprimidas

Dimensión interna: pulgadas, pulgadas, pulgadas

NOTA: sólo el caso, el dispositivo y los accesorios no están incluidos.

WD My Passport Ultra - Disco Duro Externo para Mac de 4 TB, Preparado para USB-C € 130.90 in stock 7 new from €130.90

8 used from €85.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Preparado para USB-C y compatible con USB 3.0

Estilo innovador con una elegante carcasa metálica

WD Discovery le permite importar contenido desde redes sociales y almacenamiento en la nube

Protección mediante contraseña con cifrado de hardware AES de 256 bits

Hasta 4 TB de capacidad

ProCase Estuche de Viaje para SSD WD My Passport 1TB 2TB 256GB 512GB USB 3.1, Funda Rígida Antigolpes para Disco Duro Externo Unidad Estado Sólido Portátil -Negro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche duro antigolpes para Western Digital My Passport SSD (SOLO Estuche EXCLUSIVO para [My Passport SSD], NO es compatible con ningún otro modelo, NO incluye dispositivo de almacenamiento de datos ni accesorios)

El exterior de EVA duro resistente al agua y el interior de vellosidades blandas de gran calidad ofrecen una doble protección contra salpicaduras, impactos, golpes, abolladuras y arañazos

El bolsillo interno de malla está diseñado perfectamente para almacenar un cable USB de conexión o accesorios; Cremallera suave pero resistente de 360 grados para abrir y cerrar fácilmente

Viene con correa para la muñeca y mosquetón para un transporte conveniente, puede llevarlo a cualquier parte

Dimensión Externa: 13 × 7,9 × 4,8 cm(5.1" x 3.1" x 1.9"), Interna: 11,9 × 7,1 × 3,8 cm(4.7" x 2.8" x 1.5")

Duro Viajar Caso Cubrir para WD My Passport 1TB 2TB 3TB 4TB - Disco Duro Portátil y Software de Copia de Seguridad Automática PC por co2CREA (Black-Large) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duro Viajar Caso Cubrir para WD My Passport 1TB 2TB 3TB 4TB - Disco Duro Portátil y Software de Copia de Seguridad Automática PC por co2CREA

Proteja su dispositivo favorito contra golpes, abolladuras y arañazos

Material: EVA, Color: Negro

Para la venta es CASO SOLAMENTE (el dispositivo y los accesorios no se incluye)

co2CREA Duro Viajar Caso Cubrir para WD My Passport Wireless Pro Disco Duro Externo portátil de 1 TB /2 TB /3 TB /4 TB(Travel Case) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features co2CREA Duro Viajar Caso Cubrir para WD My Passport Wireless Pro Disco Duro Externo portátil de 1 TB /2 TB /3 TB /4 TB(travel case)

Proteja su dispositivo favorito contra golpes, abolladuras y arañazos

Conveniencia clásica de la cremallera para fácil en la abertura y el cierre.

Material: EVA, A prueba de golpes a prueba de polvo y resistencia al agua

Para la venta es CASO SOLAMENTE (el dispositivo y los accesorios no se incluye)

WERICO Funda rígida para Western Digital WD Elements WD My Passport Ultra WD Gaming Disco Duro Externo Portátil 1TB 2TB 3TB 4TB 5TB USB 3,0 2,5" HDD Bolsa de Viaje Antigolpes € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda protectora ligera y duradera. Estuche protector portátil, moderno y excelente para disco duro.

A prueba de golpes, a prueba de polvo e impermeable, viene con muñequera. Para que pueda llevarlo fácilmente a cualquier lugar.

A LA VENTA: ¡Solo una funda! (El disco duro no está incluido).

Diseño de bolsillo de malla interno perfecto para accesorios, cremallera suave pero resistente de 360 ​​grados para facilitar la apertura y el cierre.

¡Mantente cómodo y disfruta de tu música favorita! - Con una garantía de devolución del dinero del 100%, esta es una compra completamente libre de riesgos. ¡HAGA CLIC en el botón naranja para ordenar ahora!

Seagate Portable Drive, 2TB, Unidad de disco duro externo, USB 3.0 para PC, ordenador portátil y Mac y 2 años de servicios Rescue, Amazon Special Edition (STGX2000400) € 89.99

€ 70.99 in stock 1 new from €70.99

10 used from €51.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almacene y acceda fácilmente a 2 TB de contenido allá donde vaya con Seagate Portable Drive, una unidad de disco duro externa USB

Esta unidad de disco duro externa, diseñada para trabajar con ordenadores Windows o Mac, permite realizar una copia de seguridad en un momento; tan solo tiene que arrastrar y soltar

Para configurarla, conecte la unidad de disco duro portátil a un ordenador para realizar un reconocimiento automático; no es necesario ningún software

Esta unidad USB proporciona la simplicidad de la tecnología plug-and-play con el cable USB 3.0 de 45 cm incluido

Disfrute de la tranquilidad a largo plazo que le proporcionan los 2 años de servicios Rescue Data Recovery Service Plan para recuperación de datos READ Los 30 mejores Ajedrez Harry Potter de 2021 - Revisión y guía

Lacdo Fundas para Discos Duro para Western Digital WD Elements, WD My Passport, WD My Passport para Mac Ultra Disco Duro Externo Portátil 2.5" HDD 1TB 2TB 3TB 4TB 5TB Funda Impermeable Portátil, Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Compatibilidad ] WD Elements | WD My Passport | WD My Passport para Mac | WD My Passport Ultra | Seagate Expansion Portable | Seagate Portable Drive | Seagate Backup Plus | Seagate One Touch | Seagate Game Drive para Xbox | Toshiba Canvio Basics | Toshiba Canvio Gaming | Toshiba Canvio Flex | HDD 1TB 2TB 3TB 4TB 5TB | Es adecuado para la mayoría de los dispositivos de disco duro móviles portátiles en el rango de tamaño. { Dimensión interior: 12.2 x 8.9 x 2.5 cm / 4.8 x 3.5 x 1.0 pulgada }

[ Protector ] Se incluyen dos bandas de goma maciza para reducir eficazmente el movimiento del dispositivo. Hay vejigas antichoque en el bolsillo del disco duro, que pueden reducir los efectos de las colisiones y proteger eficazmente su equipo. El exterior de la caja está hecho de material PU, material resistente y bien hecho, así como impermeable y a prueba de salpicaduras. Resistente al envejecimiento y no es fácil de rasgar.

[ Suficiente espacio ] Esta bolsa para disco duro contiene bolsillos de malla adicionales que se pueden usar para almacenar cables de datos USB, unidades flash USB, cables de carga y otros artículos que necesita llevar consigo. En el lado medio del estuche hay un pequeño bolsillo de almacenamiento seguro que puede usar para guardar las tarjetas SD que necesita llevar consigo.

[ Practicidad ] El exterior de la caja del disco duro está equipado con una cremallera doble suave. Puede abrir rápidamente esta caja de disco duro y usar su dispositivo cuando lo necesite. También viene con mosquetones y un cordón extraíble para que puedas colgarlo en tu mochila o bolso cuando salgas. La bolsa es ligera y fácil de transportar.

[ Diseño especial ] Esta bolsa para disco duro adopta un diseño clásico de color sólido que se ve simple y generoso. Ya sea que vaya al trabajo, a la escuela o como un buen regalo para sus familiares, amigos, colegas, es muy adecuado. Al mismo tiempo, este paquete de disco duro ofrece una variedad de colores que puede elegir según sus pasatiempos.

co2CREA Duro Viajar Fundas Caso Cubierta Estuche para Western Digital WD My Passport SSD Almacenamiento portátil de 256 GB /512 GB /1 TB /2 TB € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado para WD My Passport SSD Almacenamiento portátil de 256 GB /512 GB /1 TB /2 TB

Materiale: EVA, Colore: Negro

Proteja su dispositivo favorito contra golpes, abolladuras y arañazos

Conveniencia clásica de la cremallera para fácil en la abertura y el cierre.

❤NOTA: sólo el caso, el dispositivo y los accesorios no están incluidos.

Western Digital My Passport - Disco Duro portátil y Software de Copia de Seguridad automática para PC, Xbox One y Playstation 4, Acabado estandar, Rojo € 129.90 in stock 1 new from €129.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fácil uso

Compatible Windows

Un plus de capacidad para tus archivos

Western Digital My Passport AV-TV 1TB - Almacenamiento para el televisor (1000 GB, USB 2.0, USB 3.0, 2.5", Alámbrico, 5000 Mbit/s), Color Negro € 86.04 in stock 14 new from €86.04

8 used from €37.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aproveche las funciones de grabación de su televisor

Proporciona grabaciones de alta calidad y una reproducción perfecta de sus programas favoritos

Específicamente diseñado para el almacenamiento de contenidos multimedia

Compatible con las conexiones USB 3.0 y USB 2.0

La función de grabación la realiza el televisor, no el dispositivo My Passport AVTV - consulte las opciones de grabación en el manual del usuario de su televisor

WD Elements - Disco Duro Externo portátil de 2 TB con USB 3.0, Color Negro & Amazon Basics - Funda para Disco Duro Externo, Color Negro, 13.2 x 10.5 x 3.8 cm € 68.02 in stock 1 new from €68.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad de almacenamiento de 2 TB

Conexión USB 3.0 y compatibilidad con versiones anteriores de dispositivos USB 2.4

Diseñado para ordenadores con sistema operativo Windows, formatable para Mac

Funda compacta para guardar y transportar discos duros portátiles pequeños.

Su fino diseño permite guardarlo con facilidad en cualquier mochila o maletín.

2,5 A Prueba de Golpes de Transporte Bolsa de Disco Duro Externo para WD My Passport Ultra Delgado Essential 500 GB 1 TB 2 TB portátil WD Elements SE € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carcasa para disco duro compatible con la mayoría de discos duros portátiles de 2,5 pulgadas. Como Western Digital My Passport Ultra Slim Studio WD Elements / Seagate Backup Plus Slim Expansion / Toshiba Canvio Basics y más.

Hecho de poliuretano impermeable y EVA

Incluye correa de muñeca y mosquetón para tu comodidad. Se puede llevar a cualquier lugar.

Diseño de triple capa para cada accesorio práctico que puedes utilizar los dispositivos, cables, tarjetas SD y accesorios.

Dimensiones externas: 13 x 10 x 3,8 cm. Dimensiones internas: 11,5 x 8,5 x 3 cm.

DXH Unidad de Disco Duro, Software de Copia de Seguridad Digital WD My Passport 1 TB 2 TB 4 TB 5 TB de Disco Duro Externo WD Disco Duro y la protección de contraseña (Color : Blue, Size : 2TB) € 105.25 in stock 1 new from €105.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad del sistema: formato NTFS para Windows 10 y 8.1.El cambio de formato puede ser necesaria para otros sistemas operativos

Una copia de seguridad: La unidad My Passport viene equipado con el software de copia de seguridad WD ayuda a asegurarse de que todo se crea mientras que en su propia vida Journey - fotos, vídeos, música y documentos - no perderse.Puede configurar para que se ejecute automáticamente a su horario.Sólo tiene que elegir el momento y la frecuencia de copia de seguridad de los archivos importantes de su sistema en su unidad My Passport

Bloqueado: de la unidad My Passport incorporada cifrado de hardware AES de 256 bits con protección de contraseña ayuda a mantener el contenido de su vida digital segura.Basta con activar la protección mediante contraseña y establecer su propia contraseña personalizado por medio de WD Discovery

Compartir Social que: incluido el software WD Discovery le permite conectarse a las redes sociales populares y servicios de almacenamiento en la nube como Facebook, Dropbox y Google Drive.Sin problemas de importación, organizar y compartir sus fotos, videos y documentos a la unidad My Passport a la reserva su vida social en línea.WD Discovery también puede manejar su unidad a través de WD Drive Utilities

Diseño conveniente: Tamaño de bolsillo y fácil de llevar.Cuenta con un factor de forma conveniente, delgado y está disponible en una gama de colores vibrantes.

Western Digital My Passport - Disco Duro Externo portátil de 2 TB (2.5", USB 3.0), Acabado estandar, Color Azul € 109.00 in stock 2 new from €109.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Copia de seguridad automática incluida con el software WD Backup

Protección mediante contraseña con cifrado de hardware

Hasta 4 TB de capacidad

Puerto USB 3.0 (compatible con USB 2.0)

2 años de garantía limitada

WD My Passport Disco Duro portátil para Mac de 2 TB - Preparado para Time Machine y con protección Mediante contraseña + Amazon Basics - Funda de Disco Duro, Color Negro y Naranja € 93.58 in stock 1 new from €93.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con genius. el almacenamiento portátil my passport para mac está listo para usar de forma inmediata con dispositivos mac, lo que logra que te resulte más fácil seguir avanzando en tu viaje; solo tienes que arrastrar y soltar los archivos para meterlos y sacarlos, o configurar una rutina de copia de seguridad con el software time machine de apple para ayudar a proteger los contenidos de tu vida digital: fotografías, vídeos, música y documentos

Funciona a la perfección. La memoria my passport para mac incluye cables usb-c y usb-a, para que puedas guardar el contenido futuro con los ordenadores mac actuales y antiguos

Bloqueada. El cifrado de hardware aes de 256 bits con protección mediante contraseña que incorpora la memoria my passport para mac ayuda a mantener los contenidos de tu vida digital a buen recaudo; solo tienes que activar la protección con contraseña y establecer tu propia contraseña personalizada utilizando wd discovery

Ideal para las redes sociales. El software WD Discovery incluido te permite conectar con las redes sociales y los servicios de almacenamiento en la nube más populares como Facebook, Dropbox y Google Drive. Importa, organiza y comparte sin problemas tus fotografías, vídeos y documentos en la memoria My Passport para Mac para hacer copias de seguridad de tu vida en las redes sociales. WD Discovery también puede gestionar tu memoria a través de WD Drive Utilities.

Funda compacta para guardar y transportar discos duros portátiles medianos y grandes. READ Los 30 mejores Blu Ray 3D de 2021 - Revisión y guía

WD My Passport Ultra 2TB - Disco Duro Externo (USB Tipo A, 3.1 Gen 1, Negro/Plata) € 129.11 in stock 1 new from €129.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño brillante, que combina acabados metálicos y mates

Incluye el software Western Digital Discovery para la importación desde redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube, copia de seguridad y protección mediante contraseña

Disco duro seguro creado con la fiabilidad de Western Digital

Fácil de usar y creado con la seguridad y fiabilidad de Western Digital

Hasta 4 TB de capacidad

Western Digital My Book Disco Duro Externo de Sobremesa de 8 TB, 3.5", USB 3.0, Negro € 239.99

€ 179.00 in stock 28 new from €179.00

7 used from €166.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección mediante contraseña con cifrado de hardware

Hasta 8 TB de capacidad

Interfaz: USB 3.0 / compatible con USB 2.0

Compatibilidad: Formato exFAT para que sea compatible con Windows y Mac desde el primer momento

Sistemas operativos: Windows 10 o Windows 8.1, macOS 10.13+. Requiere reformatear para otros sistemas operativos

Lacdo Fundas para Discos Duro para Western Digital WD Elements, WD My Passport, WD My Passport para Mac Ultra Disco Duro Externo Portátil 2.5" HDD 1TB 2TB 3TB 4TB 5TB Bolsa de Viaje Antigolpes, Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ Compatibilidad ] WD Elements | WD My Passport | WD My Passport para Mac | WD My Passport Ultra | Seagate Expansion Portable | Seagate Portable Drive | Seagate Backup Plus | Seagate One Touch | Seagate Game Drive para Xbox | Toshiba Canvio Basics | Toshiba Canvio Gaming | Toshiba Canvio Flex | HDD 1TB 2TB 3TB 4TB 5TB | Es adecuado para la mayoría de los dispositivos de disco duro móviles portátiles en el rango de tamaño. { Dimensión interior: 12.2 x 8.9 x 2.5 cm / 4.8 x 3.5 x 1.0 pulgada }

[ Protector ] Se incluyen dos bandas de goma maciza para reducir eficazmente el movimiento del dispositivo. Hay vejigas antichoque en el bolsillo del disco duro, que pueden reducir los efectos de las colisiones y proteger eficazmente su equipo. El exterior de la caja está hecho de material PU, material resistente y bien hecho, así como impermeable y a prueba de salpicaduras. Resistente al envejecimiento y no es fácil de rasgar.

[ Suficiente espacio ] Esta bolsa para disco duro contiene bolsillos de malla adicionales que se pueden usar para almacenar cables de datos USB, unidades flash USB, cables de carga y otros artículos que necesita llevar consigo. En el lado medio del estuche hay un pequeño bolsillo de almacenamiento seguro que puede usar para guardar las tarjetas SD que necesita llevar consigo.

[ Practicidad ] El exterior de la caja del disco duro está equipado con una cremallera doble suave. Puede abrir rápidamente esta caja de disco duro y usar su dispositivo cuando lo necesite. También viene con mosquetones y un cordón extraíble para que puedas colgarlo en tu mochila o bolso cuando salgas. La bolsa es ligera y fácil de transportar.

[ Diseño especial ] Esta bolsa para disco duro adopta un diseño clásico de color sólido que se ve simple y generoso. Ya sea que vaya al trabajo, a la escuela o como un buen regalo para sus familiares, amigos, colegas, es muy adecuado. Al mismo tiempo, este paquete de disco duro ofrece una variedad de colores que puede elegir según sus pasatiempos.

Western Digital WDBVXC0040HWT-EESN My Cloud Home Nube Personal, Ethernet, 4TB, Blanco/Gris € 269.99

€ 169.00 in stock 24 new from €159.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Configuración sencilla y rápida desde el teléfono

Acceso desde cualquier lugar con la aplicación para móviles o para ordenadores de My Cloud Home, o bien desde MyCloud.com

Copia de seguridad automática de las fotos y los vídeos del teléfono

Puerto USB para importar fotos, vídeos y documentos desde unidades flash USB y discos duros externos

Compatible con Windows 7 (solo 64 bits) o posterior y Mac OS X v10.10 o posterior. Para móviles, compatible con iOS 9+ y Android 4.4+. Requiere un enrutador y conexión a internet

WD My Passport SSD, Almacenamiento portátil de 2TB, Color Negro compatible con PC, Xbox One y PS4 € 303.75 in stock 11 new from €303.10

1 used from €192.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección por contraseñas con cifrado de hardware

Listos para USB tipo C y USB 3.1, 2ª gen; compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB-A

Disco reconocido fabricado con la confiabilidad WD

Copia de seguridad automática

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.