Los 30 mejores Viveros La Dama de 2023 – Revisión y guía

Manzano Pink Lady® Maceta de 6 litros con altura aprox. de 1,30 metros. € 36.95 in stock READ Ozos Rivas @ Kijon Mariners, dic. 12, 16:00 CED (10:00 ET) 1 new from €36.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Variedad Cripps Pink

Frutal de hoja caduca en maceta

Frutal injertado en Patron M-9

Origen : híbrido de Golden Delicious x Lady Williams, Australia

Fruto : bicolor rosso claro (50/60%) estriado sobre fondo amarillo-verde

Galán de Noche - Dama de Noche - Maceta 15cm. - Altura aprox. 50cm. - Planta viva - (Envíos sólo a Península) € 16.65 in stock 4 new from €16.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arbusto de exterior de hoja perenne.

Flores blancas o amarillo verdoso MUY aromáticas.

Exposicion solar total o parcial.

Riego moderado.

Nombre científico: Cestrum nocturnum

Viveros La Dama Pack 6 Macetas de Barro - Modelo Suelo nº20 - Medidas 11x10cm - (Envíos sólo a Península) € 19.90 in stock 1 new from €19.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 6 macetas de barro modelo clásico.

Medida 11'8cm diámetro x 10'3cm altura.

Algunas pueden llegar con el agujero marcado pero sin perforar, como se muestra en la tercera imagen.

Perforar con CUIDADO para no romper la maceta con un taladro o punzón/clavo u objeto punzante.

Las macetas de barro no son perfectas el alto, el ancho y el color puede tener una pequeña variación. Como se muestra en la imagen.

Viveros La Dama Pack 2 Macetas de Barro Pared - Modelo nº12 - Medidas 17x15'5cm. - (Envíos sólo a Península) € 14.90 in stock 1 new from €14.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 2 macetas de barro con agujero para colgar en la pared.

Medida 17cm diámetro x 15'5cm altura. Parte de atrás 18'5cm.

Ideal para decoraciones con plantas colgantes.

El tono entre macetas puede variar.

Las macetas de barro no son perfectas el alto y el ancho puede tener una pequeña variación.

Dracaena Compacta - Maceta 17cm. - 2 troncos - Altura total aprox. 80cm. - Planta viva - (envíos sólo a península) € 29.00 in stock 1 new from €29.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta de interior muy resistente y decorativa.

Apta para lugares con poca luz. Colocarla preferiblemente cerca de una ventana.

Poco riego. Regar abundantemente una vez al mes.

Que no quede agua estancada entre riegos.

IMPORTANTE: todos los puntos anteriores son orientativos, pueden variar según orientación, temperatura, iluminación...

Anthurium - Maceta 17cm. - Altura aprox.65cm. - Planta de interior - Planta viva - (Envío sólo a Península) € 22.00 in stock 3 new from €22.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta natural de interior.

Para ayudar a la floración, situarla en un lugar luminoso.

Riego medio.

Es una de las plantas de interior más utilizada por la belleza de sus flores.

Prefiere ambientes cálidos, hay que tener cuidado con los descensos bruscos de temperatura en invierno.

Ficus Danielle - Maceta 17cm. - Altura total aprox. 90cm. - Planta viva - (Envíos sólo a Península) € 23.90 in stock 1 new from €23.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta arbustiva de hoja perenne apta para interior y exterior.

Riego medio, aumentar en verano.

No soporta las heladas. En zonas frías meterlo al interior en invierno.

Exposicion solar total o parcial.

Cambiar de maceta cada año.

Viveros La Dama Maceta de Barro Pared - Modelo nº8 - Medidas 18'5x17'5cm. - (Envíos sólo a Península) € 13.90 in stock 1 new from €13.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maceta de barro con agujero para colgar en la pared.

Medida 18'5cm diámetro x 17'5cm altura. Parte de atrás 21cm.

Ideal para decoraciones con plantas colgantes.

El tono entre macetas puede variar.

Las macetas de barro no son perfectas el alto, el ancho y el color puede tener una pequeña variación.

Viveros La Dama Pack 2 Macetas de Barro Pared - Modelo nº16 - Medidas 13'5x13'5cm. - (Envíos sólo a Península) € 13.90 in stock 1 new from €13.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 2 macetas de barro con agujero para colgar en la pared.

Medida 13'5cm x 13'5cm. Parte de atrás 16'5cm.

Ideal para decoraciones con plantas colgantes.

El tono entre macetas puede variar.

Las macetas de barro no son perfectas el alto, el ancho y el color puede tener una pequeña variación.

Viveros La Dama Pack 6 Macetas de Barro - Modelo Suelo nº24 - Medidas 9x8cm - (Envíos sólo a Península) € 17.90 in stock 1 new from €17.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 6 macetas de barro modelo clásico.

Medida 9'8cm diámetro x 8'8cm altura.

Algunas pueden llegar con el agujero marcado pero sin perforar, como se muestra en la tercera imagen.

Perforar con CUIDADO para no romper la maceta con un taladro o punzón/clavo u objeto punzante.

Las macetas de barro no son perfectas el alto, el ancho y el color puede tener una pequeña variación. Como se muestra en la imagen.

Dracaena Lemon Lime - 2 troncos - Altura total aprox. 80cm. - Planta viva - (envíos sólo a península) € 29.99 in stock 3 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta de interior muy resistente y decorativa.

Colocarla en un lugar muy iluminado sin sol directo.

Poco riego. Regar abundantemente una vez al mes.

Que no quede agua estancada entre riegos.

IMPORTANTE: todos los puntos anteriores son orientativos, pueden variar según orientación, temperatura, iluminación...

Viveros La Dama Pack 6 Macetas de Barro - Modelo Suelo nº28 - Medidas 8x6cm - (Envíos sólo a Península) € 15.90 in stock 1 new from €15.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 6 macetas de barro modelo clásico.

Medida 8'3cm diámetro x 6'8cm altura.

Algunas pueden llegar con el agujero marcado pero sin perforar, como se muestra en la tercera imagen.

Perforar con CUIDADO para no romper la maceta con un taladro o punzón/clavo u objeto punzante.

Las macetas de barro no son perfectas el alto, el ancho y el color puede tener una pequeña variación. Como se muestra en la imagen.

DECOALIVE, Set Lavanda, Romero, Tomillo y Menta Hierbas Aromáticas en Maceta para el Hogar € 24.95

€ 23.36 in stock 1 new from €23.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plantas aromáticas naturales de calidad.

Explore nuestra gama de productos

Muy conveniente

Nos fijamos estándares de calidad extremadamente altos y un gran espíritu de iniciativa en la investigación y el desarrollo de materias primas y proveedores. READ Tiempo en Irlanda: Med Iron lanza una nueva actualización a medida que entra en vigor la advertencia de nieve

Kalanchoe - PACK 4 unidades. - maceta 10,5cm. - altura total aprox. 20cm. - planta viva - (envíos solo a península) € 23.61 in stock 3 new from €21.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los colores se elegirán aleatoriamente entre los más floridos de cada semana a menos que se indique por correo los colores deseados.

Planta crasa de hojas muy carnosas.

Floración muy vistosa y duradera.

Riego con moderación, no tolera el encharcamiento.

IMPORTANTE: todos los puntos anteriores son orientativos, pueden variar según orientación, temperatura, iluminación...

GRANADO. Arbolito de pequeño tamaño en caja de madera. Alveolo forestal del granado (4) € 22.90 in stock 1 new from €22.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Granado (punica avellana) - Alveolo forestal del granado.

Envío en caja de madera con ventilación. El arbolito se envía con hidrogel en sus raíces que garantiza la hidratación necesaria hasta ser trasplantado.

Árbol de hoja caduca, muy utilizado en jardinería para decoración por su carácter ornamental y elegante belleza.

Dimensión caja: 13 (ancho) x 12 (fondo) x 47 (alto) cm.

Pack disponible de 1, 2, 3 y 4 unidades.

Bonsai - Olmo chino, 5 Años (Bonsai Sei - Zelkova) € 22.09

€ 19.99 in stock 4 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bonsái interior

De hoja semicaduca

Destaca por su alta resistencia

Tiesto de 15 cm en cerámica esmaltada

DECOALIVE Planta del Aire Verde, 8436601570406 € 11.94 in stock 1 new from €11.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hojas de un color verde muy intenso.

No necesita tierra para vivir.

Resistente y fácil de cuidar.

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Limonero de Interior Árbol Frutal Citrus Limon Planta Natural Árbol de Limones € 44.95 in stock 1 new from €44.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mide más de 100cm de altura.

Dimorphoteca -PACK 6 unidades - maceta 14cm. - altura total aprox. 27cm. - planta viva - (envíos sólo a península) € 29.44 in stock 2 new from €29.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los colores se elegirán aleatoriamente entre los más floridos de cada semana a menos que se indique por correo los colores deseados.

Planta muy resistente al sol o semi-sol y de abundante floración.

Periodo de floración: primavera/verano.

Regar abundantemente dejando secar ligeramente la tierra entre riegos. No dejar agua estancada en un plato o similar.

IMPORTANTE: todos los puntos anteriores son orientativos, pueden variar según orientación, temperatura, iluminación...

Rosal miniatura Pitimini (Blanco) € 9.00 in stock 1 new from €9.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco

Verdecora Cipres Cupressus Macrocarpa Wilma| Ciprés de Monterrey, Ciprés de Limón | Planta natural de exterior con olor a limón (Maceta 5 Litros) (Altura total aproximada 60-65cm) € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta natural de exterior

Agradable olor a limón

Popular variedad de ciprés

Soporta temperaturas de hasta -15º

Gran valor decorativo

Plantas Purificadoras del Aire Set de 3 Plantas Dieffenbachia Variedades Compacta, Green Magic y Camilla Super Pack Plantas Naturales € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Macetas 12cm de diámetro.

Miden unos 40cm de altura aproximadamente.

TropicTrees Jazmín de estrella toscana | jazmín con una altura de 170 cm | plantas trepadoras resistentes al invierno para exteriores | jazmín perfumado resistente al invierno € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Características: el jazmín estrella es una fuente de fragancia exótica en climas cálidos. Es una fragancia importante que se nota en perfumes. El jazmín aromático también tiene propiedades herbáceas y puede aparecer como una planta trepadora o arbusto. La mayoría de las plantas trepadoras resistentes al invierno son nativas de climas tropicales y subtropicales, aunque algunas de ellas también pueden prosperar en climas templados.

Aspecto: El jazmín resistente al invierno es una hierba aromática con hojas perennes o de hoja caduca y tallos retorcidos. Tanto el jazmín de invierno como el jazmín de verano pueden florecer con flores blancas, amarillas y, a veces, rojas o rosadas. Todas las especies de jazmín tienen pequeñas flores en forma de estrella con un aroma dulce y distintivo.

Mantenimiento: el jazmín fragante prefiere pleno sol o sombra parcial. El sitio ideal para plantar plantas trepadoras debe ser cálido, soleado y protegido del viento. Prosperan bien en un suelo de jardín uniforme y bien drenado con fertilidad moderada del suelo y humedad del suelo.

Tipo de jazmín: el jazmín común o jazmín poeta (Jasminum officinale), también llamado jazmín real, es una planta caducifolia con racimos de flores blancas puras en forma de estrella que florecen durante todo el verano. La planta de jazmín es una planta verde floreciente natural con hojas verdes ricas que tienen de cinco a nueve folíolos, cada uno de los cuales puede tener hasta 5 cm de largo. Las flores muy fragantes tienen un diámetro de aproximadamente 2,50 cm.

Nuestro compromiso: nuestro objetivo es ofrecer productos naturales, de alta calidad y estéticos que no solo decoren el interior y el exterior, sino que también aportan más color y vida a tu jardín.

Mango planta - Maceta tubo - Altura total aprox. 1m. - Planta viva - (Envío sólo a Península) € 39.00 in stock 1 new from €39.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Árbol muy apreciado en los paises tropicales.

Frutos ricos en vitamina A.

Hoja perenne.

Puede vivir bien en diferentes clases de terreno siempre y cuando tenga un buen drenaje.

Nombre científico: Mangifera indica READ Los 30 mejores Ambientador Para Coche de 2023 - Revisión y guía

Geranio Color Rojo Premium DECOALIVE Planta Natural con Flores para Exterior e Interior Flores Rojas € 14.95

€ 13.91 in stock 1 new from €13.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura de unos 35cm

Maceta de 14cm

Gran calidad

Tiempo de germinación: 1.0 days

Verdecora Galán de Noche | Cestrum Nocturnum | Dama de Noche | Planta natural de exterior en maceta Ø17cm € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arbusto natural

Desprende un agradable aroma por las noches

Perfecto para decorar jardín, terraza, balcón, etc.

Floración abundante

Crecimiento rápido

DECOALIVE Olivo con Maceta de Cerámica Árbol de Olivo Natural Olea Europaea Planta Interior y Exterior Natural € 34.95 in stock 1 new from €34.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tiene una altura de 50 centímetros.

El diámetro de la maceta mide 14 centímetros.

Incluye una maceta de cerámica como la de la imagen.

Aloe Vera Planta Natural Adulta 40cm de Altura Maceta de 14cm Planta Interior y Exterior € 16.95 in stock 1 new from €16.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta medicinal resistente y fácil de cuidar.

Altura aproximada de unos 40 centímetros.

Maceta de 14cm de diámetro.

Arbol de higuera - Brevas en maceta Alt. aprox 50cm - 80cm variedad Cuello de Dama € 18.50 in stock 1 new from €18.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Planta de higo blanco grande, dulce y jugoso.

Variedad apta para consumir en fresco o en seco.

Arbol resistente a la sequia, calor y frio.

Maduración de fruta finales de agosto

Altura aprox: 80 cm.

