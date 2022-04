Inicio » Top News Los 30 mejores Vitamina D3 Y K2 de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Vitamina D3 Y K2 de 2022 – Revisión y guía 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Vitamina D3 Y K2 veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Vitamina D3 Y K2 disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Vitamina D3 Y K2 ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Vitamina D3 Y K2 pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Vitamina D3 y K2 400 Comprimidos Veganos - Vitamina D3 4000UI Vitamina K2 200 µg Alta Biodisponibilidad MK7 99,7% All-Trans, Vit D Contribuye al Mantenimiento Normal Sistema Inmune, +1 Año Suministro € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features ¿Por Qué Tomar Vitamina D3 y K2 en Comprimidos de WeightWorld? - Nuestros comprimidos de vitamina D3 K2 tiene una alta potencia de vitamina D de 4000UI y de 200 µg de K2 por comprimido diario de alta biodisponibilidad. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la vitamina d contribuye a la función normal del sistema inmunitario y en la división celular.

Vitamina K2 D3 Para Huesos, Músculos Y Articulaciones - La Vitamina D apoya la función muscular y los niveles normales de calcio en la sangre. Además junto con la vitamina K2 MK7 esta ayuda al mantenimiento normal de los huesos lo que reduce el riesgo de caídas debido a la debilidad muscular en personas mayores de 60 años, según la EFSA.

Comprimidos Fáciles De Tragar para 1+ Año de Suministro - Nuestro suplemento de vitamina d3 con vitamina K contiene 400 comprimidos lo que le proporcionará un suministro para más de un año. Además nuestra fórmula de vit D3 K2 ha sido formulado por expertos y gracias a sus pequeños comprimidos estos son muy fáciles de tomar y tragar.

Vitamina D + K Vegana con Ingredientes de Origen Natural Sin Gluten, Sin Lactosa y Apto Para Dieta Keto - En WeightWorld queríamos proporcionar la mejor fórmula de vitamina D3 Y K2 sin OGM, sin químicos y sin aditivos. Además son adecuadas para la dieta keto, los vegetarianos y veganos puesto que nuestra vitamina D3 de alta potencia proviene de los líquenes.

¿Cuál es la Historia de WeightWorld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios, vitaminas y minerales. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

SOLARAY Vitamin D3 + K2 | 5000 Iu | Vegcaps Es 200 G, Sin Sabor, One size, Vanilla, 120 Unidad € 35.71

€ 30.94 in stock 7 new from €28.45

Amazon.es Features Solaray marca de confianza

Manufacturado en Estados Unidos

Identidad, pureza & potencia garantizados

Vitamina D3 + K2 Depot - 180 comprimidos con 5000 I.E + Vitamina K2 200 mcg por UN comprimido - 99.7+% All-Trans (K2VITAL® by Kappa) - Altamente dosificado € 19.90

€ 16.91 in stock 1 new from €16.91

Amazon.es Features PRECIO EXCELENTE RENDIMIENTO: 180 comprimidos por lata. Producto combinado con 5000 UI de vitamina D3 + 200 µg de vitamina K2 menaquinona 7 - MK7 por comprimido. Contenido garantizado de todos los trans de al menos el 99,7%.

MATERIAS PRIMAS: Para garantizar una biodisponibilidad especialmente alta, utilizamos la materia prima de marca K2VITAL con un valor todo-trans garantizado de al menos el 99,7%. La vitamina K2 se extrae de los aceites vegetales mediante un proceso de fabricación especial (de origen vegetal). Nuestra vitamina D3 se extrae suavemente de la lanolina y tiene una pureza especialmente alta.

LIBRE DE ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestra Vitamina D3 + K2 está libre de aditivos no deseados como agentes antiaglomerantes, estearato de magnesio, sabores, colores o conservantes. Por supuesto, nuestro producto tampoco contiene lactosa, gelatina ni gluten.

CALIDAD COMPROBADA POR EL LABORATORIO: El contenido de los ingredientes activos (D3, K2 y todo el contenido de Trans), así como las impurezas tales como metales pesados, mohos, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba pertinentes, han sido probados por un laboratorio independiente.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Vitamina D-3 y Vitamina K-2 con Calcio y Fósforo de Solaray | Bote de 60 Comprimidos | D3 K2 (MK-7) € 22.10

Amazon.es Features Solaray Vitamin D-3 & K-2 – 60 Vegetarian Capsules

Vitamina D3 4000 UI + Vitamina K2 Mk7 100 µg Alta Dosis - 180 Comprimidos, Suplemento de Vitamina D3 y K2, Contribuye al Mantenimiento Normal de los Huesos y Función Muscular, 6 Meses de Suministro € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features ¿Por Qué Tomar Vitamina D3 con K2 de WeightWorld? - Este complejo vitamínico completo contribuye a la absorción normal de calcio y fósforo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario gracias a la Vitamina D mientras que la Vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal, según la EFSA. Ideal tanto para hombre como para mujer de cualquier edad.

Vitamina D3 K2 Para Deportistas y Mayores de 60 - Además de servir como vitaminas para el sistema inmunológico, nuestro complejo Vitamin D3 + K2 contribuye al mantenimiento de los huesos y la función muscular normal para el entreno deportivo y reduce el riesgo de caídas por debilidad muscular en personas mayores de 60 años, propiedades confirmadas por la EFSA.

Suplemento de Vitamina D Pura y Vitamina K2 Dosis Diaria Potente - Nuestra fórmula avanzada contiene Vitamina D 4000 UI Colecalciferol y 100 μg de Vitamina K2 Mk7, un comprimido al día es suficiente para alcanzar la dosis diaria de Vitamina K2 D3 recomendada. Cada bote tiene 180 comprimidos fáciles de tragar y con alta biodisponbilidad para una mejor absorción.

Complejo Vitamínico Sin Gluten y Sin Lactosa - Los ingredientes de nuestra Vitamina D3-K2 son de origen natural y no lleva lactosa, azúcar, ni gluten, ideal como complemento alimenticio para dieta keto, vegetariana y baja en carbohidratos y grasas. Además, esta fórmula ha sido creada por expertos para garantizar un suplemento efectivo de calidad premium.

¿Cuál es la Historia de WeightWorld? - WeightWorld es una pequeña empresa familiar con más de 15 años de experiencia. En todos estos años nos hemos convertido en una marca de referencia en suplementos alimenticios, vitaminas y minerales. Además todos nuestros productos utilizan ingredientes de gran calidad y con los estándares de fabricación GMP.

Vitamina D3 + K2 MK-7 en gotas - 5.000 U.I. por 5 gotas - 50ml (1700 Gotas) - Alta dosificación y Alta Bioactivdad con aceite MCT - Premium: K2VITAL® de Kappa 99,7% All Trans € 24.97 in stock 1 new from €24.97

Amazon.es Features ✅ MEJOR RELACIÓN PRECIO-CALIDAD - 50ml Gotas altamente dosificadas de vitamina D3 + K2 con 25µg (1.000 U.I.) de vitamina D3 y 20µg de vitamina K2 MK-7 (Kappa K2VITAL) en aceite de MCT (triglicéridos de cadena media) de coco por gota. 1700 Gotas para toda la familia con una relación calidad-precio inmejorable ADMINISTRACIÓN EFICIENTE - las gotas se absorben directamente a través de las membranas mucosas de la boca.

✅ MATERIA PRIMA PREMIUM (K2VITAL Kappa) 99.7% ALL TRANS EN ACEITE MCT DE COCO - Utilizamos la materia prima premium K2VITAL) de Kappa. Tiene un alto contenido 99,7% "All Trans". Probado en laboratorio y de origen vegetal Para una biodisponibilidad óptima, ambas vitaminas se disuelven en aceite de alta calidad MCT de coco (las vitaminas D y K son liposolubles).

✅ ALTA BIODISPONIBILIDAD - 100% PURA Y SIN ADITIVOS - La vitamina D3 y K2 son liposolubles, y por lo tanto excelentemente bio-disponibles en aceite de alta calidad MCT de coco. La vitamina K2, materia prima de primera calidad del productor Kappa K2VITAL, se produce en Europa (Italia), se caracteriza por su gran estabilidad y biodisponibilidad. Nuestras gotas de D3 y K2 son 100% puras y sin ningún tipo de aditivos.

✅ FERMENTACIÓN NATURAL Y VITAMINA D3 DE LA LANOLINA PREMIUM - Nuestra vitamina K2-MK7 es fermentada naturalmente a partir de la soja (Natto) bajo buenas prácticas de fabricación (GMP). ADVERTENCIA: hay otras materias primas que son sintéticas - no hay fermentación. Como vitamina D3 usamos lanolina de primera calidad con una estabilidad particularmente alta.

✅ MARCA DE CALIDAD ALEMANA - Todos los productos GloryFeel se fabrican en Alemania de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están sujetos a estrictos controles, así como a pruebas periódicas realizadas por laboratorios acreditados. Contáctenos para obtener más información, estaremos encantados de enviarle los resultados de nuestras pruebas. READ Los 30 mejores Go-Tcha de 2022 - Revisión y guía

Scientiffic Nutrition - Vitamina D3 y K2 con Aceite de Oliva Virgen Extra para una Mejor Absorción y Alta Biodisponibilidad, Fortalece los huesos, Vitamina D3 2000ui + K2 100µg - 60 perlas € 19.90 in stock 4 new from €19.90

Amazon.es Features ✅ BENEFICIOS: Son muchos los estudios que avalan los diferentes beneficios que aporta la mezcla de la vitamina D3 con la K2, puede ayudar a mejorar la salud cardiovascular.

COMPOSICIÓN: Nuestra fórmula esta compuesta de 200UI de vitamina d3 y 100mcg de vitamina K2 con aceite de oliva virgen extra, creando la combinación idónea para mejorar la salud ósea y el buen funcionamiento del organismo.

✅ RECOMENDADO PARA: Cualquier persona sea deportista o no, gran parte de la población presenta déficit de estas vitaminas. Tomar 1 cápsula al día en ayunas.

FORTALECE LOS HUESOS: El complemento aumenta la absorción en el intestino del calcio y fósforo gracias a la vitamina D3 la vitamina K2 hace que se deposite en los huesos y dientes. Por lo que estas 2 vitaminas trabajan juntas para mejorar tu salud

POTENCIA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO: La vitamina D3 estimula las defensas del sistema inmune, ayudando este suplemento a reforzar el sistema inmunológico aumentando la inmunidad natural del cuerpo.

Vitamina D3 + K2 Gotas de alta Dosis, Vegetariana y Líquida (más del 99,7% All-Trans MK-7), 50 ml (1700 Gotas), Suplementos sin Aditivos Innecesarios, Alta Biodisponibilidad € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features ALTAMENTE DOSIFICADO: 50 ml = 1700 gotas de aceite de vitamina D3 K2 altamente dosificadas con 1000 UI de vitamina D3 y 11,1 mcg de vitamina K2 en la forma 99% de MK7 trans. Una fuerte combinación para el nivel de calcio y los huesos. Se disuelve en aceite de alta calidad a base de coco MCT para una biodisponibilidad aún mejor.

DOSIFICACIÓN: Con una práctica pipeta de goma natural (sin BPA) en un frasco de vidrio protegido contra la luz para una fácil dosificación. Puedes dejar el producto directamente en tu lengua o añadir el insípido preparado de vitaminas D3 y K2 a tu comida.

MEJOR BIO DISPONIBILIDAD: Sin el controvertido aditivo estearato de magnesio (sales de magnesio de ácidos grasos) para una ACEPTACIÓN ÓPTIMA. Muchos otros fabricantes utilizan el estearato de magnesio como agente desmoldante durante la producción.

PRODUCTO DE CALIDAD ALEMÁN: Sólo producimos en Alemania. Nuestra producción se basa en el concepto HACCP. Trabajamos en estrecha colaboración con científicos y expertos en el desarrollo y la fabricación de nuestros productos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Los clientes satisfechos son importantes para nosotros. Por favor, contáctenos si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos. Estamos aquí para ti. Compre hoy SIN RIESGO en la mejor relación precio/rendimiento del mercado, le ofrecemos 30 días de devolución gratuita.

Vitamina D3 y K2 10000 UI - Vitamina D Alta Dosis | Sistema Inmunitario Huesos Músculos | Vitamina D3 K2 MK7 Natural con Vitamina C y Aceite de Oliva Virgen Extra | 60 Cápsulas Veganas Nutralie € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features VITAMINA D3 Y K2: La fórmula de la Vitamina D3+K2 de Nutralie está pensada especialmente para aprovechar la perfecta complementación de las ventajas de ambas vitaminas juntas. También, a la Vitamina D3 y K2 de Nutralie se le añaden los beneficios del silicio.

VITAMINA D ALTA DOSIS 10000 UI: La vitamina D3 o colecalciferol es una vitamina importante para el organismo y proviene en mayor parte de los rayos solares UVB. La vitamina K2 o menaquinona es una vitamina escasa en nuestra dieta, pero igual de relevante que la D3. La alta dosis de la D3 (10.000 UI) y la efectividad de la K2 convierten a la vitamina D3+K2 de Nutralie en un potente producto.

SISTEMA INMUNITARIO, HUESOS Y MÚSCULOS: Individualmente, la vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al funcionamiento normal de los músculos. La vitamina D, junto con la K y la C, contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Estas son propiedades saludables avaladas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

ENRIQUECIDO CON SILICIO, VITAMINA C Y ACEITE DE OLIVA EXTRA: Además, a la Vitamina D3 y K2 de Nutralie se le añaden los beneficios de la vitamina C, el silicio y el aceite de oliva virgen extra.

⭐ CALIDAD Y SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Nuestra Vitamina D3+K2 ha sido elaborada bajo un proceso controlado y certificado mediante los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final.

Now Foods, Vitamina D3 & K2, 1.000 IU, 120 Cápsulas veganas, Probadas en Laboratorio, Multivitaminas, Sin Gluten, Sin Soja, Vegetariano € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features ALTA DOSIFICACIÓN: Una dosis, una cápsula, de Vitamina D3 & K2 de Now Foods contiene 3 mg de vitamina C, 45 mcg de vitamina K2 y 25 mcg de vitamina D3 que puede aportar a su cuerpo cada día

BUENA DISPONIBILIDAD: La vitamina D3 y K2 de Now Foods se caracteriza por su buena biodisponibilidad y es apta para una dieta vegana

ALTA CALIDAD: Las cápsulas de vitamina D3 y K2 de Now Foods se someten a pruebas de calidad y pureza en laboratorios independientes

SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Las cápsulas de vitamina D3 y K2 de Now Foods no contienen gluten ni soja y están elaboradas sin ingeniería genética

VITAMINAS FUERTE: Vitamina D3 & K2 de Now Foods contiene 3 mg de vitamina C, 45 mcg de vitamina K2 y 25 mcg de vitamina D3, vitaminas versátiles que intervienen en muchos procesos del organismo

Amazon.es Features ✅ REFUERZA TUS DEFENSAS: Nuestra Vitamina D3 + K2 te ayudará a incrementar la actividad de tu sistema inmunológico y a proteger tu organismo de agentes externos que puedan causar algún tipo de alteración. Además, contribuye al funcionamiento normal del sistema cardiovascular y arterial.

✅ PROPIEDADES ANTIOXIDANTES: Gracias a su alto contenido en vitaminas, este producto es adecuado para ayudar a las células a combatir el estrés oxidativo. Además, la suma de la vitamina D3 y la vitamina K2 contribuyen a procesos metabólicos importantes como la función muscular.

✅ USO RECOMENDADO: Te aconsejamos la toma de 1 cápsula al día con el desayuno. Se recomienda acompañar con abundante agua. Este producto se debe conservar en un lugar fresco y seco, manteniendo el envase cerrado y evitando que la temperatura se sitúe por encima de los 29º C.

✅ INGREDIENTES NATURALES: Formulado a base de vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina K2 (menaquinona), este suplemento es idóneo para el óptimo funcionamiento del sistema inmunitario. Además, estas vitaminas favorecen la absorción de calcio y fósforo, ayudando al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

✅ GARANTÍA DE CALIDAD: En VECOS estamos especializados en la elaboración y comercialización de complementos alimenticios. Todos nuestros productos están fabricados en nuestros laboratorios profesionales, dotados de instalaciones de gran calidad. De esta manera, te garantizamos un servicio seguro y fiable.

Vitamina D3 + K2 60 Perlas Naturitas | Sin gluten y sin lactosa € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features La Vitamina D3 + K2 de Naturitas es un complemento alimenticio elaborado a base de vitamina D3 y vitamina K2 que contribuye a la salud en general.

La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo.

La vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

La Vitamina D3 + K2 mejora la absorción de calcio y fósforo.

Se recomienda tomar 1 perla al día.

Vitamina D3 + K2 en gotas, 50 ml – Primera calidad: >99,7% all–trans (K2VITAL® de Kappa) + D3 altamente biodisponible – Probado en laboratorio, alta dosificación, líquido € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO: Alta dosificación con 25 µg (1000 U.I.) de vitamina D3 y 20 µg de vitamina K2 (K2VITAL) como MK-7 con >99,7 % all-trans por gota. Contenido para un largo periodo con 1700 gotas (50 ml). ATENCIÓN: Según un estudio de mercado, muchos preparados de vitamina K2 no cumplen lo que prometen. Por lo tanto, le recomendamos que, a la hora de elegir un producto, busque valores all-trans confirmados por pruebas de laboratorio.

MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD: Utilizamos vitamina K2 de muy alta calidad (K2VITAL de Kappa). Tiene un contenido de all-trans probado en laboratorio del >99,7 % y es de origen vegetal. La vitamina D3 también es de producción alemana y está probada en laboratorio. Para una óptima biodisponibilidad, ambas vitaminas se disuelven en aceite MCT de alta calidad procedente del coco (las vitaminas D y K son liposolubles).

SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestras gotas de vitamina D3/K2 están libres de estearato de magnesio, antiapelmazantes, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen lactosa, gluten, conservantes ni transgénicos.

PROBADO POR LABORATORIOS INDEPENDIENTES en relación con el contenido de vitamina D3 y vitamina K2, metales pesados, mohos, E. Coli, salmonela, etc. El análisis ha sido realizado por un laboratorio alemán acreditado según la norma DIN EN ISO/IEC 17025. (Certificado de análisis: ver imágenes del producto)

FABRICADO EN ALEMANIA: Nuestros complementos alimenticios se fabrican exclusivamente en Alemania, en centros estrictamente probados. Si, contrariamente a las expectativas, este producto no le satisface, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Solo nos sentiremos satisfechos si usted también lo está.

Zenement | Vitamina D3 + K2, Colecalciferol (2000 UI) & MK-7 (150 μg), 200 Perlas | con Aceite de Oliva Virgen Extra Español | Huesos, Músculos, Sistema Inmunológico | 100% Ingredientes Naturales € 19.97 in stock 2 new from €19.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÓRMULA COMPLETA con 2000 UI de Vitamina D3 y 150 µg de Vitamina K2 (MK-7) por softgel, combinación idónea para ayudar a tus defensas y a fortalecer tus huesos, musculatura, articulaciones y dientes.

ABSORCIÓN Y BIODISPONIBILIDAD ÓPTIMAS junto a Aceite de Oliva Virgen Extra.

100% INGREDIENTES NATURALES Y SIN ADITIVOS: Ingredientes no-GMO y sin aditivos innecesarios, como estearato de magnesio, dióxido de silicio, dióxido de titanio, saborizantes artificiales, colorantes artificiales o edulcorantes. Sin gluten, lactosa ni soja.

CALIDAD PREMIUM: Fabricado en España bajo los más altos estándares de calidad, y a partir de los ingredientes más puros. Seguimos el estricto protocolo de buenas prácticas de fabricación (GMP en inglés). Producto notificado a las autoridades sanitarias españolas. Empresa Registrada en España Nº RGSEAA: 26.019011/B.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: ¡Si no quedas completamente satisfecho, te devolvemos tu dinero!

Lamberts Vitamina D3 1000iu y K2 90ug - 60 Cápsulas € 26.18 in stock 12 new from €26.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto proporciona 1000UI (25μg) de vitamina D3 natural (como colecalciferol), así como 90 μg de vitamina K2 en forma de Menaquinona (MK-7)

La vitamina K contribuye al mantenimiento normal de los huesos y a la coagulación normal de la sangre

Vitamina D en forma de D3 cuya absorción y utilización por el cuerpo es mejor que la D2

Vitamina K2 cómo Menaquinona-7 o MK-7; la forma de vitamina K que permanece más tiempo en el organismo, la más biodisponible y activa

Omega 3 + Vitamina D3 + K2 MK7 All-Trans - Premium O3-D3-K2 Complejo Alta Dosis | Aceite de Pescado con Ácidos Grasos Esenciales EPA DHA | Óleo Omega3 Líquido | 240 Cápsulas de Gel Blando € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features É : La mayoría de nosotros no consumimos suficiente omega 3 o vitamina D3 y K2 en nuestra vida diaria; sin embargo, la combinación O3-D3-K2 es esencial para los procesos metabólicos importantes, como el sistema inmune, la función muscular, y el sistema circulatorio. ATENCIÓN: Toda la información importante sobre el producto, los ingredientes y el prospecto en Español se encuentra en el interior de la etiqueta multicapas de la botella.

, PESCA SOSTENIBLE & LA BIODISPONIBILIDAD MÁS ALTA: nuestro producto es una combinación de alta calidad hecha en Alemania que combina ácidos grasos omega-3 esenciales en forma de triglicéridos (PESCA SOSTENIBLE, Noruega, certificado FOS), vitamina D3 solar y vitamina K2-MK7 micro-encapsulada, para obtener la mejor biodisponibilidad y la mayor vida media para el producto. Ideal para una ingesta diaria.

% : estamos orgullosos de no utilizar nunca aditivos indeseados e innecesarios, tales como el estearato de magnesio, los aromas, los colorantes, los estabilizantes, los agentes de carga y conservantes, la gelatina, lactosa, el gluten y, por supuesto, los organismos modificados genéticamente (OMG).

Y PRODUCIDA EN ALEMANIA: producimos exclusivamente en instalaciones verificadas probadas y certificadas según las normas ISO y GMP en Alemania y, además, cada uno de los lotes de producción se somete a pruebas por parte de laboratorios independientes y acreditados en busca de pesticidas, microbiología y metales pesados (véase el certificado de análisis). Solo así podemos garantizar de manera intransigente nuestra promesa de alta calidad.

/: ESTAMOS SIEMPRE A SU LADO - Convénzase usted mismo y haga su pedido ya. Si no queda satisfecho, simplemente contacte con nuestro soporte 24/7 y seguro que encontramos una buena solución para su caso. READ Una señal para el servicio. La forma en que el Barcelona jugó por última vez en la Copa de la UEFA

FS Vitamina D3 4000iu y Vitamina K2 100μg Capsulas | 180 Tabletas de Alta Potencia | Suplemento de Vitamina D3 y K2 | Sin OGM, Gluten, Alergenos o Lácteos € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features SIN RELLENOS O AGLUTINANTES ARTIFICIALES, GRAN VALOR - Cada porción de 1 cápsula diaria proporciona Vitamina D3 (4000 UI) y Vitamina K2 (100 μg) y no contiene absolutamente ningún aditivo sintético, solo harina de arroz integral sin gluten para actuar como relleno para las cápsulas. Cada botella contiene 180 cápsulas que proporcionan un gran valor con un suministro de 6 meses.

LA VITAMINA DEL SOL - La Vitamina D proviene del sol, sin embargo, muchas personas tienen deficiencia de vitamina D, por lo que la suplementación es una opción popular.

UNA MEJOR MANERA DE SUPLEMENTAR - Nuestro suplemento de Vitamina D3 y K2 no contiene Lácteos, Gluten ni Alérgenos y es adecuado para vegetarianos.

FABRICADO EN INSTALACIONES CON LICENCIA ISO EN EL REINO UNIDO - Nuestro equipo de expertos con sede en el Reino Unido obtiene solo ingredientes de la más alta calidad que cumplen con nuestros estrictos estándares de control de calidad e higiene. Este producto es libre de OGM.

EL COMPROMISO DE FS CON EL BIENESTAR MENTAL - Nuestra directiva es proporcionar a cada cliente un suplemento de la más alta calidad para beneficiar tanto la salud cognitiva como la general. Al comprar, estás ayudando a una causa digna: Una parte de cada venta se dona directamente a la Alzheimer's Society. Usted ha ayudado a donar miles de libras hasta la fecha. Gracias.

MoriVeda® 100% vegetal vitamina D3 + K2 + Mg cápsulas I D3 (7000 I.E) Depósito I K2 MK7 All-Trans (200μg) I Magnesio como activador I Suministro para 90 semanas I Vegano I 90 cápsulas € 16.15 in stock 2 new from €13.59

Amazon.es Features FÓRMULA 100% VEGETAL: Las cápsulas MoriVeda Vitamina D3 + K2 brillan con una composición de producto vega única en el mercado. Vitamina D3 de liquen (7000 I.E) + vitamina K2 como MK-77 99% All-Trans de Natto (200 µg) - perfectamente combinada con magnesio para aumentar muchas veces la biodisponibilidad del producto. El magnesio contenido puede ayudar a activar la vitamina D (colecalciferol) directamente en el estómago.

PAQUETE DE ALMACENAMIENTO: Proporcionamos 90 cápsulas de vitamina D3 + K2 MK7 altamente dosificadas, suplementadas con dicitrato de magnesio natural. Debido a la alta dosis de vitamina D3, una cápsula por semana es suficiente para alcanzar el valor de referencia nutricional recomendado. Teóricamente, un paquete es suficiente durante casi 2 años (90 semanas).

COMBINACIÓN PERFECTA EN EL DEPÓSITO SEMANAL: Con solo una pequeña cápsula vegana llenas tu reserva de vitamina D con la vitamina del sol durante 7 días completos. La vitamina K2 MK-7 All-Trans vegana de alta calidad es un cofactor importante para el apoyo eficaz de la estructura ósea. El dicitrato de magnesio actúa como activador de la vitamina D y aumenta la biodisponibilidad en comparación con la vitamina D3 normal.

CALIDAD SUPERIOR: Las cápsulas de vitamina D3 + K2 de MoriVeda representan la máxima calidad y están 100% fabricadas en Alemania. Ingredientes de la más alta calidad y más puros en farmacéutica de primera calidad sin agentes de separación ni auxiliares Los procesos de fabricación de acuerdo con GMP, HACCP y DIN ISO 9001 subrayan la calidad del producto de MoriVeda.

PURAMENTE NATURAL Y 100% VEGANO: La marca MoriVeda es sinónimo de productos honestos y puros en composición natural. Evitamos aditivos químicos y auxiliares en el encapsulado y garantizamos la calidad vegana. Este producto ha sido probado en laboratorio y fabricado en Alemania. Todos los procesos de producción, desde la compra de la materia prima hasta la finalización del producto, se realizan mediante análisis de laboratorio independientes para cumplir con nuestros altos estándares de calidad.

Vitamina D3 + K2 Vegavero® | Calcio + Huesos & Músculos | 1000 ui Colecalciferol & 100 mcg Menaquinona 7 | Sistema Inmunitario/Inmune | Vegano & Sin Aditivos | Para 4 Meses | 120 Cápsulas € 22.90 in stock 1 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA LOS HUESOS Y LA SANGRE: Las vitaminas D3 y K2 desempeñan varias funciones esenciales en el organismo. La vitamina D3 es importante para la función muscular normal, mientras que la vitamina K2 contribuye a la coagulación normal de la sangre. También tienen funciones estrechamente vinculadas al metabolismo del calcio y, por tanto, contribuyen significativamente al mantenimiento de los huesos. Por eso se recomienda tomar un suplemento de las dos vitaminas juntas.

⭐ ALTAMENTE BIODISPONIBLE: Las vitaminas D3 y K2 son vitaminas liposolubles que son mejor absorbidas por el cuerpo cuando se combinan con una fuente de grasa. Por eso nuestro aceite de vitamina D3 + K2 es una gran alternativa a las cápsulas que contienen polvo. Utilizamos vitamina D3 colecalciferol vegano, la forma fisiológica más importante de esta vitamina. También utilizamos menaquinona 7 (K2 MK-7) natural, derivada de la fermentación, una forma pura y bioactiva de vitamina K2.

SIN GELATINA: Las cápsulas blandas de otras vitaminas suelen contener gelatina derivada de residuos animales y tienden a gotear con facilidad. Nuestro suplemento utiliza GreenCaps veganas que no contienen gelatina, rellenos químicos ni agentes de liberación. Estas innovadoras cápsulas son increíblemente estables y a prueba de fugas, por lo que garantizan un producto seguro y limpio. Por envase: 120 cápsulas. Dosis recomendada: 1 cápsula al día. Se recomienda guardar en la nevera.

VEGAVERO VEGAN OILS: Son aceites vegetales de alta calidad en cápsulas completamente veganas. Ciertos componentes activos del aceite son significativamente más biodisponibles y absorbidos mejor por el cuerpo que la versión en polvo. Para garantizar la alta calidad de nuestros aceites, no usamos las cápsulas habituales de gelatina blanda, sino cápsulas veganas extremadamente estables. Vegavero Vegan Oils - aceites naturales en cápsulas veganas, libres de gelatina.

A TU LADO: Preocuparnos por ti es parte de nuestra filosofía. Por este motivo, además de producir suplementos diseñados para cubrir tus necesidades, trabajamos en fórmulas únicas para alcanzar la sinergia perfecta entre ingredientes y dosis. Estamos disponibles para aconsejarte y apoyarte para que logres tus metas, facilitarte los certificados de nuestros productos y resolver todas tus preguntas.

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN COMBO POTENTE: Combinación de 1000 mg de aceite de pescado azul OMEGATEX con alto contenido de OMEGA 3 en forma de triglicéridos TG (800 mg) de los cuales 500 mg de EPA y 250 mg de DHA, combinados con 1000 UI de vitaminas D3 (colecalciferol) y 50 mcg de vitamina K2 micro-encapsulada y en su forma más bioactiva y biodisponible, la menaquinona 7 o MK-7.

IDEAL PARA UNA INGESTA DIARIA: La combinación OMEGA 3+ D3 +K2 es esencial en varios procesos metabólicos y primordial en los sistemas inmunitario, muscular, neuronal, esquelético y circulatorio. Actúa también sobre los procesos de reducción de la inflamación y en la salud de los ojos.

OMEGA 3 de la mejor calidad con alto contenido de EPA (50%) y DHA (25%). VITAMINA K2 en su forma más bioactiva y biodisponible, la menaquinona-7 también conocida como MK-7 o K2-7. VITAMINA D3 (colecalciferol), la forma de vitamina D que actúa en el mantenimiento del calcio y el fosforo en el organismo.

PERLAS SOFTGEL PEQUEÑAS MUY FÁCILES DE INGERIR: La elevada concentración en principios activos permite presentar el producto en una pequeña perla de softgel muy cómoda y fácil de tragar. Producto 100 % sin conservantes, aromas, colorantes, lactosa, gluten y, por supuesto, sin los organismos modificados genéticamente (OMG).

MADE IN SPAIN: Producido en España bajos los mejores estándares de calidad GMP/ISO y certificado bajo los más estrictos protocolos de calidad, desde el origen hasta el producto final. ENVASADO bajo atmosfera protectora, sellados, con tape metálico robusto y con botella negra opaca para garantizar la máxima protección contra la luz.

Vitamina D3 K2 y silicio orgánico para el mantenimiento de unos huesos fuertes – Vitaminas para la correcta absorción del calcio en nuestro organismo–360 CAP € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SALUD PARA HUESOS - La vitamina D3 ayuda a asimilar el calcio y el fósforo por lo que es recomendable para mantener nuestros huesos en buen estado.

FORTALECE HUESOS Y AYUDA AL SISTEMA VASCULAR - La vitamina K2 ayuda a fortalecer los huesos y mantenerlos sanos. Además, también contribuye a mantener la buena salud de tu corazón.

CONTRIBUYE A REFORZAR EL SISTEMA INMUNE - El compuesto de silicio orgánico con K2 y D3 de ayuda a mantener las defensas y reforzar el sistema inmune, además de contribuir a proteger huesos y articulaciones.

COMPLEMENTO DE CALCIO: Esta Vitamina D3 K2 tiene amplios beneficios para la salud contiene una fuente de calcio de origen natural con una absorción de entre 3 y 4 veces más alta que cualquier otra fuente de calcio habitual.

MÁXIMA GARANTÍA Y CALIDAD - Los productos de Zentrum 90 están probados y pasan todos los controles de calidad necesarios en la Unión Europea.

GH Vitamina D3 4000iu y Vitamina K2 100μg Suplemento | 180 Cápsulas de Vitamina D3 K2 | Vitamina D3 y K2 Sin OGM, Gluten, Lácteos ni Alérgenos | Rellenos Limpios | Hecho en el RU € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features LIBRE DE AGLUTINANTES Y RELLENOS ARTIFICIALES: Cada porción de 1 cápsula diaria proporciona Vitamina D3 (4000 UI) y Vitamina K2 (100 μg). Formulado para no contener aglutinantes o rellenos artificiales, solo hemos agregado harina de arroz integral para ayudar en el proceso de fabricación. Cada frasco contiene 180 cápsulas

VITAMINA D3 y K2: También conocida como la vitamina del sol o feliz, la Vitamina D es más abundante en los pescados grasos y el aceite de pescado, pero también es producida por la piel cuando se expone a la luz solar. La Vitamina K es una vitamina soluble en grasa, dividida en diferentes compuestos, siendo los más prolíficos la Vitamina K1 y K2. K1 se encuentra principalmente en verduras de hoja verde y vegetales, mientras que la Vitamina K2 se obtiene principalmente de carnes, quesos y huevos

UNA MEJOR FORMA DE TOMAR VITAMINA D3 K2 - Nuestro suplemento de Vitamina D3 K2 no contiene lácteos, gluten ni alérgenos y es adecuado para vegetarianos

UNA MARCA EN LA QUE PUEDE CONFIAR - Todos nuestros productos se fabrican en el Reino Unido en instalaciones con licencia GMP e ISO 9001, lo que significa que se cumplen los estándares de calidad más estrictos. Nuestro equipo de expertos con sede en el Reino Unido obtiene solo ingredientes de la más alta calidad que cumplen con nuestros estrictos estándares de control de calidad

LA PROMESA DE GOWER HEALTH - Como una empresa familiar, somos lo suficientemente pequeños para poder supervisar personalmente la calidad de nuestros lotes y luchar por la excelencia en cada lote en el que colocamos nuestra marca

Vitamina D3 + K2 Depot - 365 comprimidos con 5000 UI + Vitamina K2 200 mcg por UN comprimido - 99,7+% All-Trans (K2VITAL® by Kappa) - Altamente dosificado € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DE PRECIO: 365 comprimidos por lata. Producto combinado con 5000 UI de vitamina D3 + 200 µg de vitamina K2 menaquinona 7 - MK7 por comprimido. Contenido garantizado de todos los trans de al menos el 99,7%.

MATERIAS PRIMAS: Para garantizar una biodisponibilidad especialmente alta, utilizamos la materia prima de marca K2VITAL con un valor todo-trans garantizado de al menos el 99,7%. La vitamina K2 se extrae de aceites vegetales mediante un proceso de fabricación especial (de origen vegetal). Nuestra vitamina D3 se extrae suavemente de la lanolina y tiene una pureza especialmente alta.

LIBRE DE ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestra vitamina D3 + K2 está libre de aditivos no deseados como antiaglomerantes, estearato de magnesio, aromatizantes, colorantes o conservantes. Por supuesto, nuestro producto tampoco contiene lactosa, gelatina ni gluten.

CALIDAD COMPROBADA POR EL LABORATORIO: El contenido de los ingredientes activos (D3, K2 y todo el contenido de Trans), así como las impurezas tales como metales pesados, mohos, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba pertinentes, han sido probados por un laboratorio independiente.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Vitamina D3 K2 MK-7 | 240 cápsulas | 5000 UI de vitamina D3 y 100 mcg de vitamina K2 MK7 | alta biodisponibilidad de vitamina D3 y K2 | 240 gel suave con aceite de linaza | sin aditivos no deseados € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Amazon.es Features Part Number 10111 Size 240 Unidad (Paquete de 1) Language Alemán

Vitamina D3 4000UI y Vitamina K2 100µg MK7 K2VITAL®️ - Ingredientes Clínicamente Probados, Máxima Potencia, 120 Cápsulas, Ayuda al Sistema Inmunitario Normal, Colecalciferol y Menaquinona-7 -Nutravita € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ FORMULADO POR EXPERTOS - Nuestra Vitamina D3 & K2 MK-7 es una formulación mezclada por expertos de la vitamina D3 4000IU de alta calidad y 100mcg de la vitamina K2 MK-7 totalmente bioactiva, todo trans. Utilizamos K2 de Kappa Bioscience que está respaldado por 22 ensayos clínicos que avalan la eficacia del K2. Esta forma de K2 MK-7 contribuye al mantenimiento de los huesos normales (afirmaciones corroboradas por la EFSA).

✔ ¿POR QUÉ VITAMINA D3 Y K2? - Mientras que la vitamina D contribuye al mantenimiento de los niveles normales de calcio en la sangre y a la absorción normal del calcio (afirmaciones corroboradas por la EFSA), la vitamina K es el nutriente que ayuda a nuestro cuerpo a utilizar ese calcio absorbido de forma eficaz, dirigiéndolo a los huesos donde se necesita y alejándolo de los vasos sanguíneos y los riñones.

✔ CÁPSULAS VEGETARIAS Y FÁCILES DE TRAGAR - Nuestro suplemento viene en 120 cápsulas fáciles de tragar que también son adecuadas para los vegetarianos. Cada botella contiene un suministro para 4 meses. Sólo utilizamos ingredientes de primera calidad y no transgénicos. Nuestra vitamina D3 se obtiene de la lanolina en Alemania, y la vitamina K es MK-7 (Menaquinona-7) de Noruega. Es la forma de K2 con mayor biodisponibilidad y mejor absorbida por el cuerpo.

✔ TRANQUILIDAD PARA EL CLIENTE - Hemos hecho todo lo posible para brindar la mayor cantidad de información, pero si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente, que es muy útil. Estarán encantados de brindarle asistencia personalizada para ayudar a que este suplemento se adapte a su estilo de vida. Siempre esperamos que nuestros clientes estén 100% satisfechos con el producto y el servicio que reciben, por lo que si no está satisfecho, no dude en contactarnos.

✔ ¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE NUTRAVITA? - Nutravita es una marca de vitaminas y suplementos confiable que provee a miles de clientes en todo el mundo desde 2014. Nuestros productos de alta calidad se fabrican, se prueban por lotes y se certifican en el Reino Unido, y están protegidos por los más altos estándares de fabricación del mundo (GMP, BRC). Contamos con un equipo dedicado de farmacólogos e investigadores que trabajan para obtener los mejores y más beneficiosos ingredientes. READ Los ADR por transferencias de crédito se elevan al 6% y el riesgo país se eleva al máximo

Vitamina D3 K2 DOSIS ALTA - Vitamina D3 5000iu + Vitamina K2 MK7 200 μg +Silicio+Bamboo - Vitaminas Hombre Mujer. Contribuye al Sistema Inmunológico Huesos y Dientes -150 Cápsulas N2 Natural Nutrition € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FORTALECE LAS DEFENSAS, HUESOS, DIENTES Y MÚSCULOS: La Vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y músculos, al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales; la Vitamina K2 contribuye a la coagulación sanguínea normal y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Propiedades aceptadas por la EFTA (European Food Safety Authority). El Bambú es la mayor fuente natural de Silicio que es un mineral esencial.

☀️MÁXIMA CONCENTRACIÓN PARA OBTENER LOS NUTRIENTES QUE NECESITAS: Alta dosis de Vitamina D3 (5000iu), Vitamina K2 (200 μg) y Silicio Orgánico (100mg) en una sola cápsula. La deficiencia de Vitamina D3 puede ser común al no ser posible recibir sol todo el año y por el riesgo que supone la exposición excesiva, por ello puede ser conveniente complementar la dieta suplementos de Vitamina D.

CÁPSULAS DE CLOROFILA. LIBRES DE ESTEARATO DE MAGNESIO, GLUTEN, LACTOSA. Sin saborizantes artificiales, conservantes ni edulcorantes. El Suplemento de Vitamina D3 + Vitamina K2 y Silicio se presenta en Cápsulas Vegetales de Clorofila en lugar de comprimidos, para aportar la máxima concentración y pureza, minimizando el uso de aglomerantes, maximizando la absorción de los principios activos y reduciendo la irritación intestinal.

5 MESES DE SUMINISTRO DE VITAMINA D3 + VITAMINA K2 + SILICIO ORGANICO: Complementos 100% Naturales, Fabricados en Laboratorios de la CE, cumplen con la estrictas normas y procesos de fabricación ISO 9001, FDA Americana, GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Todos nuestros ingredientes están libres de transgénicos.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Para N2 Natural Nutrition la satisfacción de nuestros clientes es nuestra razón de ser. Así que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos, nuestro equipo de nutricionistas y expertos estarán felices de ofrecerte la mejor solución lo antes posible.

Vitamina D3 5.000 UI + Vitamina K2 MK-7 200µg - 200 Tabletas - Premium: 99,7+% All Trans MK7 (K2VITAL® de Kappa) - Apoya la absorción del calcio, huesos, articulaciones y sistema arterial… € 21.97 in stock 1 new from €21.97

Amazon.es Features ✅ VITAMINA D3 + K2 MK-7 - MATERIAS PRIMAS CONCENTRADAS Y PURAS- Cada tableta proporciona 5000 U.I. (125µg) de vitamina D (colecalciferol) procedente de lanolina de alta calidad y 200µg de vitamina K2 MK-7 fermentada naturalmente a partir de la soja (Nattō). Las demás materias primas son sintéticas.

✅ EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-CALIDAD - 200 TABLETAS - Un bote contiene 200 tabletas, ideal para el suministro completo de toda la familia al mejor precio. INCLUYE E-BOOK Además, recibirá el E-Book (PDF) de la Vitamina D3 + K2 con información sobre una nutrición saludable, huesos y dientes.

✅ D3 + K2- HUESOS DIENTES Y MÚSCULOS * SIN INGENIERÍA GENÉTICA NI ADITIVOS - La vitamina D y la vitamina K contribuyen a mantener los huesos normales. La vitamina D ayuda a mantener los dientes, la función muscular y el sistema inmunológico normal. * 100% PURO: sin lactosa ni glúten.

✅ LABORATORIO PREMIUM DE CALIDAD COMPROBADA - 100% Vitamina D3 pura (colecalciferol) derivada de lanolina original más menaquinona K2 MK-7 "all-Trans". Laboratorio alemán certificado según la norma DIN EN ISO/IEC 17025 comprueba su pureza y la no existencia de sustancias nocivas.

✅ FABRICADA EN ALEMANIA - GARANTÍA DE SATISFACCIÓN - Cada producto GloryFeel está fabricado bajo los más altos estándares de calidad y controles en Alemania▶️ Probado en laboratorios. Solicite los informes. Si por alguna razón no está satisfecho, solicite un reembolso.

Vitamina D3 10.000 UI + Vitamina K2 200 mcg Menaquinona MK7 Depot - 180 Comprimidos - 99,7+% All-Trans (K2VITAL® by Kappa) - Vegetariano - Altamente dosificado € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features EXCELENTE RENDIMIENTO DE PRECIOS: 180 comprimidos por lata, producto combinado, por comprimido 10000 UI de vitamina D3 + 200 µg de vitamina K2 menaquinona 7 - MK7, contenido garantizado de todo-trans de al menos 99+%.

MATERIAS PRIMAS: Para garantizar una biodisponibilidad particularmente alta, utilizamos la materia prima de marca K2VITAL con un valor todo-trans confirmado de al menos 99+%. La vitamina K2 se extrae de aceites vegetales mediante un proceso de fabricación especial (de origen vegetal). Nuestra vitamina D3 se extrae suavemente de la lanolina y tiene una pureza especialmente alta.

LIBRE DE ADITIVOS NO DESEADOS: Nuestra vitamina D3 + K2 está libre de aditivos no deseados como antiaglomerantes, estearato de magnesio, aromatizantes, colorantes o conservantes. Por supuesto, nuestro producto tampoco contiene lactosa, gelatina ni gluten.

CALIDAD COMPROBADA POR EL LABORATORIO: El contenido de los ingredientes activos (D3, K2 y todo el contenido de Trans), así como las impurezas tales como metales pesados, mohos, E. Coli, Salmonella y otros criterios de prueba pertinentes, han sido probados por un laboratorio independiente.

FABRICACIÓN Y SU SATISFACCIÓN: La gama Vit4ever incluye numerosos suplementos nutricionales con una buena relación calidad-precio. Todos los productos se elaboran con materias primas de alta calidad y exclusivamente en fábricas certificadas de la UE. Nuestros centros de producción incluyen Alemania y los Países Bajos. Si no está satisfecho con nuestro producto, o si necesita ayuda y consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Solaray Vitamina D3 + K-2 (MK7) - 60 vcaps. € 20.95 in stock 8 new from €17.05

Amazon.es Features Size 60 Unidad (Paquete de 1)

Vitamina D - 365 Cápsulas de vitamina D3 K2 – Vitamina D (5000 UI) altamente concentrada. Favorece la función inmunológica y ósea - 365 cápsulas (1 unidad) € 23.95
€ 23.00 in stock 1 new from €23.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ MANTIENE EL SISTEMA INMUNITARIO: La vitamina D3 (colecalciferol) se conoce también como la vitamina del sol y es especialmente importante para aquellos que no pueden obtener suficiente luz solar. En las latitudes europeas, esto se puede aplicar a prácticamente todas las personas en invierno. Ahora se sabe con seguridad que, además de otras vitaminas como la A, B12, C y E, la vitamina D3 es esencial en el organismo. Mantiene los huesos y músculos sanos, así como un sistema inmunológico fuerte.

➤ 5000 UI DE VITAMINA D3 POR PERLA - Nuestras perlas son fáciles de tragar y contienen 5000 UI de vitamina D3, lo que es 5 VECES MÁS de concentración en comparación con otras marcas, ofreciéndote por primera vez más concentración por el mismo precio o menos.

➤ La VITAMINAD3 + VITAMINA K2 MK-7 (menakinona-7) se complementan para mejorar función ósea, mejora la absorción y fijación del calcio en los huesos y un funcionamiento normal de la coagulación. La vitamina K es absorbida por el organismo con más rapidez en su forma K2 y permanece más tiempo en el plasma sanguíneo.

➤ CALIDAD Y POTENCIA: Nuestro suplemento de primera calidad es completamente natural y se combina con aceite de oliva virgen extra porque la vitamina D es liposoluble y el cuerpo puede absorberla mejor que la Vitamina D3 pura sin grasa. Suministro para 1 año, o incluso más, si tomas una perla cada 5 días, este producto te ofrece grandes ventajas a un precio excelente, pero con la máxima calidad.

➤ VEGANO, ANTIOXIDANTE & ANTI-FATIGA - Reduce el cansancio y la fatiga, protege las células del estrés oxidativo, y mejora la absorción del hierro. Usamos ingredientes No-GMO y 100% vegetales, sin conservantes ni colorantes. Sin gluten, leche, lactosa, soja, levadura, edulcorantes ni sabores artificiales. Seguimos el estricto protocolo de buenas prácticas de fabricación (GMP). Nuestro producto no contiene ingredientes modificados genéticamente ni aditivos innecesarios

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.