Los 30 mejores Vino Tinto Ribera Del Duero de 2022 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Vino Tinto Ribera Del Duero veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Vino Tinto Ribera Del Duero disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Vino Tinto Ribera Del Duero ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Vino Tinto Ribera Del Duero pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Legaris Roble - Vino tinto DO Ribera del Duero, 100% Tempranillo - 75cl





Amazon.es Features Varietales: Tinto fino 100%

Nota de cata (vista): Color rojo púrpura de intensidad alta con tonos azulados.

Nota de cata (boca): Vino goloso, equilibrado y redondo.

Nota de cata (nariz): Sobresalen los aromas de fruta roja madura, que reflejan la tipicidad de la uva, y se ven complementados con finos matices de vainilla de su estancia en barrica.

La temperatura de consumo recomendada es de 14ºC. Es un vino listo para disfrutar, si bien puede evolucionar favorablemente durante los 3-4 próximos años.

PRADOREY Viñedos Propios - Vino Tinto - Ribera Del Duero - 10 Meses En Barricas De Roble - 85% Tempranillo - 10% Cabernet Sauvignon - 5% Merlot - 750 ml



Amazon.es Features Color rojo nazareno con tonalidades azules, con gran intensidad, limpio y brillante

Aromas primarios a frutas rojas y negras maduras complejidad en los terciarios, con minerales, especiados, balsmicos y torrefactos, muy perfumado

Muy agradable, con una entrada muy golosa y madura aportada por las variedades cabernet sauvignon y merlot, untuoso y largo en su paso por boca y madurez aromtica en retronasal

85% tempranillo,10% de cabernet sauvignon y un 5% merlot

10 meses en barricas de roble europeo y roble americano READ Los 30 mejores Librerias De Madera de 2022 - Revisión y guía

Altos De Tamaron Vino Tinto D.O. Ribera del Duero Joven - 6 Botellas x 750 ml - Total: 4500 ml



Amazon.es Features Porcentaje de alcohol 13,5%

Temperatura de servicio entre 16º a 17ºC

Recomendado con carnes rojas, caza de monte, quesos curados y guisos de cordero

Contenido de 750 ml

Viña Arnáiz - Estuche de 3 Botellas de Vino con D.O. Ribera del Duero - Reserva, Crianza y Roble - Estuche de 3 Botellas x 750 ml





Amazon.es Features Selección de vinos viña arnaiz con denominación de origen ribera del duero

La caja incluye los vinos viña arnaiz reserva, vina arnaiz crianza y vina arnaiz roble

Surtido completo de vinos tintos con distintos tonos, aromas y sabores

Elaborados a partir de las mejores variedades de uvas, siguiendo procesos de vinificación controlados

Óptimo para regalar o disfrutar en casa; experimenta sabores y aromas combinando la cata con diferentes platos

Valtravieso Finca Santa Maria Roble - Vino Tinto Ribera del Duero Denominación de Origen,Tinto Fino (98%), Cabernet Sauvignon & Merlot (2%), 1 Botella 750 ml/Ud



Amazon.es Features Perteneciente a Bodegas y Viñedos Valtravieso presentamos un Roble Cosecha del año 2019 de una de las Zonas más Exclusivas de la Ribera del Duero

Un vino Fresco Joven y Afrutado. Destaca entre Otros por la Explosión de Fruta Roja, su Equilibrada Acidez y su Sorprendente Volumen que le Aportan un Carácter Personal e Intenso.

Elaboramos este vino con uvas procedentes de la finca “Santa María”. Vinificamos buscando un vino fresco y afrutado, típico de la Ribera del Duero, Un Vino muy Versátil para dejarse Sorprender.

Se Recomienda su Consumo a una temperatura entre 14 y 16ºC y su Conservación en un Lugar Fresco. Perfecto para Saborear durante el Aperitivo o por Copas. con una Graduación Alcohólica de 14,5%.

Excelentes Valoraciones Nacionales e Internacionales. Ha obtenido 90 Puntos en 2018 en la Guía Peñin y Clasificado entre los 100 Mejores vinos en el ranking James Suckling de EEUU con 90 puntos.

PRADOREY Roble Origen - Vino tinto - Roble - Ribera del Duero - 95% Tempranillo, 3% Cabernet sauvignon, 2% Merlot - Vino joven con ligero paso por barrica y tinaja - 6 Bot - 0,75 L



Amazon.es Features PREMIOS: 90 Peñín - 90 Gourmets

VISTA: Rojo purpura con ribetes nazarenos

NARIZ: Notas frescas de frutas rojas y negras, como moras y cerezas, y notas balsámicas de vainilla

BOCA: Equilibrado, con tanino suave y agradable. Vino redondo y graso. Interesante ensamblaje de toques especiados con frutas del bosque en el postgusto

MARIDAJE: Chacinas en frío especiadas y adobadas: chorizo, jamón y lomo ibérico, Setas salteadas o la plancha, Pizzas y empanadas de carne, Quesos suaves - VIÑEDO Y ELABORACIÓN: Rendimientos medios por hectárea: 5.500 Kg. Altitud media: 813 m, Selección manual de uvas de baja graduación alcohólica, Fermentación espontánea y controlada, Crianza sobre sus propias lías acompañada de una cuidada micro oxigenación, 2 meses en barricas de roble europeo y reposo en tinaja de barro

Protos Roble - Envío Gratis 24 H - 6 Botellas - Vino Tinto - Ribera del Duero - Seleccionado y Enviado por Cosecha Privada

Amazon.es Features Protos Roble

Vino Tinto

Ribera del Duero

Protos

Vino Regalo

Emilio Moro - Finca Resalso, Vino Tinto, Tempranillo, Ribera del Duero, 6 x 750 ml



Amazon.es Features Vino tinto ribera del duero de variedad 100% tempranillo (tinto fino)

Color rojo cereza picota con ribetes morados

En nariz es franco, intenso y muy expresivo destacando los aromas primarios del tempranillo como la mora y la grosella

En boca tiene buena estructura con un tanino goloso y una acidez bien equilibrada

Crianza en barrica de roble francés, con denominación de origen ribera del duero y elaborado en un viñedo localizado en pesquera de duero (valladolid)

Cepa 21 Hito, Vino Tinto, Tempranillo, Ribera del Duero, Estuche Regalo de Botella de 750 ml y Copa Premium



Amazon.es Features Estuche regalo de botella de vino tinto Hito de 750 ml con una copa premium de cristal

Vino tinto Ribera del Duero de variedad tempranillo. De color rojo cereza picota con ribetes violáceos

En nariz es franco y expresivo donde destacan los aromas primarios del tempranillo, mora y grisellas en su versión más fresca

En boca es quilibrado y con buen paso, acompañado de buena acidez

Crianza en barrica de roble francés, con denominación de origen Ribera del Duero y elaborado en un viñedo localizado en Castrillo de Duero (Valladolid)

Matarromera Crianza Ribera del Duero, 750ml





Amazon.es Features Bodega Matarromera

D.O Ribera Del Duero

Botella Vino 75 cl

Vino Tinto

El año de cosecha puede variar (2015 - 2017)

Durón – Vino Tinto Crianza 2016 Denominación de Origen Ribera del Duero, Variedad Tinta del País, 12 meses en barrica – Caja de 6 botellas x 750 ml – Total: 4500 ml

Amazon.es Features Variedad de uva: 100% Tinta del país

COLOR: Limpio y brillante, tonalidades rojo picota con ribetes color rubí.

AROMA: Varietales a frutos negros (mora), matices especiados y de madera de roble bien integrados.

BOCA: Equilibrado, sabroso, redondo y estructurado. Largo, con taninos muy pulidos y notable persistencia aromática.

CRIANZA: Crianza de 12 meses en barrica de roble americano y francés

Protos Reserva, Vino Tinto, D.O. Ribera del Duero 75cl





Amazon.es Features Viñedos muy viejos situados en laderas con orientación Sur. Mayores de 50 años. Rendimiento de 2,500 kg/ha. Vendimia manual. 18 meses en barricas Americanas y Francesas. 50% barricas nuevas de roble francés, 30% barricas Francesas de un año, 20% barricas Americanas de un año. 24 meses en botella.

Color rojo cereza oscuro, con destellos granates. Intensa, fruta negra, regaliz, ligeros tostados, vainillas, especiados, tonos minerales y balsámicos

Buena acidez, con gran equilibrio fruta madera y un final persistente y armónico.

Marida con carnes rojas, platos con trufa, carnes y pescados ahumados, platos con salsas cremosas, quesos curados

Contenido de alcohol (alc/vol): 14.0 porcentaje por volumen

Vino Tinto Ribera del Duero Reserva con 30 meses en barrica. Estuche Pack de 3 botellas MILENO 75cl cosecha 2014.



Amazon.es Features 30 MESES EN BARRICAS de Roble Francés y Americano, con un mínimo de 18 meses en botella, antes de su salida al mercado.

VARIEDAD DE UVA 100% Tempranillo.

FINO Y ELEGANTE, con aromas a tabacos y cueros, dejando paso a confituras y frutos secos.

COLOR rojo granate con reflejos teja.

COMPLEJO y elegante, un vino para disfrutar de él dejándolo abrirse en la copa...sin prisas.

Protos Crianza 75 cl D.O. Ribera del Duero



Amazon.es Features Coupage de diferentes parcelas para lograr una expresión de nuestros terruños en los vinos. Parcelas de edad media entre 30 y 35 años. Rendimiento de 5,000 kg/ha. 14 meses en barrica. 33% barricas nuevas de roble Francés, 34% barricas Americanas y Francesas de un año, 33% barricas Americanas y Francesas de dos años. 14 meses en botella

Rojo picota con destellos morados que indican juventud. Alta intensidad aromática, con aroma de frutos maduros bien ensamblados con la madera que aporta aromas de especias dulces y agradables tostados

Es un vino envolvente, sabroso, equilibrado, con finura y grata madurez. Final de boca con recuerdos de fruta madura

Marida con vegetales y carnes asadas, carpaccio, fabada, chorizo, jamón ibérico, mariscos al ajillo

Contenido de alcohol (alc/vol): 14.5 porcentaje por volumen READ El fin del régimen separado para Donald Trump

Vino Tinto Ribera del Duero Crianza con 12 meses en barrica. Estuche Pack de 3 botellas MILENO 75cl cosecha 2015.



Amazon.es Features 12 MESES EN BARRICAS de Roble Americano y Francés, seguidos de 3 meses en tinas de Roble Francés de 20.000 litros de capacidad, posteriormente permanece en botella otros 12 meses para, completando su envejecimiento.

VARIEDAD DE UVA 100% Tempranillo.

FINO Y ELEGANTE, con aroma intenso de frutos rojos y negros muy maduros.

COLOR CEREZA INTENSO, de capa media alta, límpio y brillante.

EXCELENTE ELECCIÓN para disfrutar de una buena comida en grata compañía.

Pata Negra Reserva Vino Tinto D.O Valdepeñas - Caja de 6 Botellas x 750 ml





Amazon.es Features Apariencia: Vino tinto brillante de color rojo rubí

Gusto: En boca es redondo e intenso, con buena estructura y taninos aterciopelados; deja un sabor a fruta negra y moca con un retrogusto tostado

Aroma: Presenta un perfil aromático intenso y complejo de moca, casis y ciruela además de notas de caja de puros

Tipo de uva: Elaborado con una selección de uvas de la variedad Tempranillo; tras la fermentación se guarda en barricas de roble americano y francés donde permanece durante 12 meses

Consumo: Para disfrutar de sus cualidades óptimas, recomendamos su consumo a 18 ºC y conservarlo en un lugar fresco y seco

Mayor de Castilla Roble Vino Tinto D.O Ribera del Duero - Caja de 6 Botellas x 750 ml





Amazon.es Features Apariencia: Vino tinto de color cereza intenso, mantiene un tono vivo y limpio

Gusto: En boca es amplio, con profunda carga de suaves taninos, persistente y muy conjuntado en su estructura

Aroma: En nariz expresa recuerdos frutales en equilibrio con aromas terciarios de madera nueva de roble

Tipo de uva: Elaborado a base de uva Tinta del País; Su maceración es larga, de 25 a 30 días y con una estancia en barrica de 90 días

Consumo: Para disfrutar de sus cualidades óptimas, recomendamos servir entre 16ºC y 18ºC

ANTIGVA Crianza 2018 - Vino tinto Tempranillo Premium - D.O. Ribera del Duero - Estuche para regalar 3 Botellas x 750 ml



Amazon.es Features La Ribera del Duero ese ese lugar especial donde el vino se convierte en arte, y donde ANTIGVA se ha convertido en uno de los tesoros que esconde.

Este estuche contiene 3 botellas de la cosecha 2018 de ANTIGVA Crianza, ideal para regalar o para su consumo en casa.

Producción limitada inferior a 4.000 botellas.

Vino tinto elaborado a partir de la variedad Tempranillo 100% procedente de viñedos con una edad media de 50-70 años.

ANTIGVA Crianza permanece un mínimo de 29 meses en barrica y botella antes de su salida al mercado.

Protos Gran Reserva, Vino Tinto, D.O. Ribera del Duero 75cl



Amazon.es Features Pequeñas parcelas de viñedos muy viejos de más de 80 años. Rendimientos de 1,500 kg/ha. Vendimia manual. 24 meses en barricas de roble francés nuevo con 36 meses en botella.

Rojo cereza oscuro e intenso, con ribete granate. Expresivo y complejo. Los aromas terciarios evocan una amplia gama de matices que nos recuerdan a fruta compotada, cacao, tabacos, notas minerales, tostados y ligeros ahumados.

Taninos muy redondos y largo postgusto, con gran potencial de guarda. Este vino nos obsequia un final largo y sedoso, característico del estilo de gran reserva de bodegas Protos.

Marida con carnes asadas, cordero, cerdo o ternera guisos y estofados, piezas de caza mayor, quesos curados.

Contenido de alcohol (alc/vol): 14.0 porcentaje por volumen

Pata Negra Roble Vino Tinto D.O Ribera del Duero - Caja de 6 Botellas x 750 ml



Amazon.es Features Apariencia: Vino tinto de color rojo cereza intenso, con ribete azulado; brillante y sin evolución

Gusto: En boca es intenso, sabroso y estructurado; los taninos de la fruta y la madera bien redondos y aterciopelados lo hacen un vino persistente

Aroma: Perfil aromático intenso, con notas de frutos rojos y toques tostados notables provenientes de la madera

Tipo de uva: Elaborado con una selección de uvas Tempranillo; tiene una crianza en barrica de roble americano y francés durante 6 meses

Consumo: Para disfrutar de sus cualidades óptimas recomendamos servirlo entre 14ºC y 16ºC

Pack Mysecretwine Los Mejores Crianzas de Ribera Del Duero. 1 Carmelo Rodero Crianza, 1 Emilio Moro Crianza y 1 Pago de los Capellanes Crianza

Amazon.es

PAGO DE CARRAOVEJAS - EL ANEJÓN



Amazon.es

Valtravieso Crianza - Vino Tinto Ribera del Duero Denominación de Origen/Vino de Páramo, Tinto Fino (99%) y Cabernet Sauvignon (1%) 1 Botella 750 ml/Ud



Amazon.es Features Perteneciente a Bodegas Valtravieso presentamos un Crianza del 2018 Elaborado a partir de Uvas procedentes de nuestro Páramo Calizo a 915 m de Altitud.

Un Crianza Elegante, Profundo y Largo. Un vino Serio con Cuerpo que Destaca por su Caracter Mineral, sus Aromas de Fruta y la sensación en boca fresca y tensa con un final largo sobre tanino aromático

Un vino de ensamblaje elaborado con uva de nuestros viñedos de la finca “La Revilla” Tiempo en barrica al menos 12 meses en barrica de roble francés 90% y americano 10%

Se Recomienda su Consumo a una temperatura Alrededor de los 15°C. Perfecto para Saborear y Acompañar con Gran Variedad de Carnes Pescados Azules y Embutidos. Grado alcohólico 14,5%.

Excelentes Valoraciones Tanto a Nivel Nacional Como Internacional. En la añada del año 2016 ha conseguido 92 puntos en la Guía Peñín y 91 puntos del reconocido James Suckling

Emilio Moro - Emilio Moro, Vino Tinto, Tempranillo, Ribera del Duero, 750 ml

Amazon.es Features Vino tinto Ribera del Duero de variedad 100% tempranillo (tinto fino)

Color rojo picota intenso con capa tupida

En nariz es muy muy equilibrado y elegante, sin perder la esencia de la variedad tempranillo; Con aromas de barrica nuea perfectamente integrados y con perfiles de fruta madura y especias

En boca marca la potencia y la estructura que queda ensamblada con una acidez muy equilibrada

Crianza en barrica de roble francés, con denominación de origen Ribera del Duero y elaborado en un viñedo localizado en Pesquera de Duero (Valladolid)

Vino tinto Pago de Carraovejas - D.O. Ribera del Duero - Caja 6 botellas x 75cl

Amazon.es Features Size 750 milliliters

Cepa 21 Hito, Vino Tinto, Tempranillo, Ribera del Duero, Pack de 6 botellas de 750 ml



Amazon.es Features Vino tinto Ribera del Duero de variedad tempranillo

De color rojo cereza picota con ribetes violáceos

En nariz es franco y expresivo donde destacan los aromas primarios del tempranillo, mora y grisellas en su versión más fresca

En boca es quilibrado y con buen paso, acompañado de buena acidez

Crianza en barrica de roble francés, con denominación de origen Ribera del Duero y elaborado en un viñedo localizado en Castrillo de Duero (Valladolid)

Protos Roble, Estuche Vino Tinto, Ribera del Duero, 2 botellas 75cl





Amazon.es Features Viñedos propios en los páramos de la provincia de Valladolid plantados hace 19 años. Vendimia manual 10 días antes de la vendimia oficial para lograr más aromas y mayor acidez natural.

Rosa grosella con matices violáceos en capa fina. Muy limpio, brillante y de tonalidad muy atractiva. Vino muy aromático dominado por los aromas de fruta roja que nos lleva a una nariz muy golosa.

6 meses en barricas de roble francés y americano. 6 meses en botella

Marida con pescados azules, arroces orientales (Biryani, Yangzhou, Hokkien), curris, carnes blancas, quesos suaves

Tiene un perfecto equilibrio, una entrada muy fresca con un final frutal y persistente que nos deja recuerdos de frutos rojos. READ Los 30 mejores Cinta Andar Electrica Plegable de 2022 - Revisión y guía

Bag in Box 15L Vino Tinto Recomendado (Equivalente a 20 Botellas de 750 ml) caja de vino tinto con grifo mucha calidad uvas seleccionadas vinos tintos Bodega Los Corzos

Amazon.es Features ➡️ BAG IN BOX 15L. VINO TINTO RECOMENDADO: Bag in box vino tinto 15 litros recomendado de Bodega Los Corzos un sabor muy natural afrutado sensación muy suave en el paladar, vino tinto en bag in box vino tinto.

➡️ CAJA DE VINO TINTO CON GRIFO: Caja de vino tinto con grifo muy cómodo de usar ya que puedes verter el vino a una copa de forma sencilla para que la conservación del vino sea lo más optima posible.

➡️ VINO TINTO BARATO DE CALIDAD: Vino tinto de las mejores tierras del vino del note de España con una graduación 13,0% Variedad 100% Tempranillo. Vino bag in box, vinos ofertas de color rojo cereza, en boca es suave, bien estructurado y predomina la fruta.

➡️ VINO 15 LITROS BAG IN BOX CON GRIFO: Vino tinto en bag in box con grifo muy cómodo de utilizar y ayuda a la conservación del vino ya que evita que el vino entre en contacto con el aire y la luz ya que la bolsa se va desinflando según se va vaciando.

➡️ VINO EN BAG IN BOX: Vino tinto recomendado afrutado la temperatura de consumo: 16º. El vino es ideal para carnes, pescados y el menú de cada día. Gracias a su bag in box se puede servir de forma muy cómoda.

Pago del Cielo Celeste Roble, Vino Tinto - 6 botellas de 75 cl, Total: 4500 ml





Amazon.es Features Color cereza oscuro y bien cubierto. Intenso aroma de frutos negros (cerezas), con un fino matiz ahumado.

Para recetas con carnes, cordero asado, todo tipo de aves, estofados y guisos. Servir entre 14-16ºC.

Origen: DO Ribera del Duero

Puede disfrutarlo desde ahora, bien conservado aguantará 3-5 años.

Graduación: 13,5% vol.

Vino Tinto Bag in Box de 15 L. BODEGA CUATRO RAYAS





Amazon.es Features Vino Tinto de Graduación: 13.5º

Bag in Box con Capacidad de 15 l

Carácter Afrutado final que lo hace ideal para acompañar desde embutidos y chacinas hasta carnes rojas

Vino Joven con punto justo de acidez lo que lo convierte en un vino sencillo de tomar.

En nariz es intenso con recuerdos a frutas del bosque

