Los 30 mejores Vinilo Translucido Ventanas de 2023 – Revisión y guía

DIFIT Vinilos para Ventanas Privacidad Lámina Adhesiva Pegatina Translúcida Adhesiva Decorativa del Vidrio Autoadhesiva con Electricida Estática Esmerilado Control de Calor y Anti UV 44.3x200CM € 10.95 in stock 1 new from €10.89

Amazon.es Features 【VINILOS PARA VENTANAS - PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD】 Esta vinilos para ventanas proporciona privacidad y permite la entrada de luz. Las calcomanías de las ventanas para privacidad decoran su vidrio para decoraciones de ventanas a 0.50 pies (15 cm) de distancia, el efecto de proteger la privacidad puede alcanzar más del 98%,. Sin ojos molestos de los vecinos, no más píos, difumina la vista y brinda un espacio tranquilo y relajante para sus hijos, mascotas y familia.

【VINILOS PARA VENTANAS - Sin pegamento y extraíble】 Como este vinilo se aplica con electricida estática , se podrá repegar para un efecto satisfecho sin la malestia de residsuo. Por supuesto, ustedes no tienen que aguantar el olor horrible de pegamento.La película para ventanas se puede quitar y reutilizar varias veces, una opción óptima para aplicaciones domésticas.

【VINILOS PARA VENTANAS - PROTECCIÓN UV Y AHORRO DE ENERGÍA】 Esta vinilos para ventanas de privacidad hecha de material de primera calidad, la película de vidrio bloquea eficazmente hasta el 96% de los rayos UV y reduce el deslumbramiento hasta en un 79%. los muebles se exponen directamente a la luz del sol, luego ralentizan la decoloración en el piso, los revestimientos de las ventanas de los muebles crean una atmósfera suave para usted.

【VINILOS PARA VENTANAS - LUGAR APLICABLE】 La privacidad de la película para ventanas para vidrio es perfecta para agregar una cubierta decorativa y funcional a superficies de vidrio lisas sin polvo ni aceite. , Aula, vestíbulo, etc.

【VINILOS PARA VENTANAS - ALTA CALIDAD】Vinilos para ventanas están fabricadas con material de vinilo de primera calidad que ha sido diseñado para resistir el calor y el vapor para . Esta película para ventanas presenta la clásica textura esmerilada,brinda un nuevo sentido de diseño para su adorno doméstico y hace que su hogar tenga un estilo moderno. La privacidad de la película para ventanas es el sustituto perfecto de la cortina y el obturador en el rendimiento de los adornos.

MARAPON® Vinilo Opaco para Ventanas Autoadhesivo Estático [30x200 cm] Incluye Libro Electrónico con Consejos Profesionales – Vinilos para Ventanas con Anti-UV – Vinilo Ventana Opaco € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ADHERENCIA ESTÁTICA – Hemos diseñado un revestimiento especial, ecológico y sin pegamento para que puedas colocar y quitar el vinilo adhesivo sin dejar huellas.

FÁCIL DE APLICAR – El vinilo de ventana de privacidad se coloca fácilmente con agua y detergente y se adhiere sin pegamento gracias a la carga estática. Puedes descargar el libro electrónico con consejos profesionales.

ALTA PRIVACIDAD – El vinilo de protección solar MARAPON te ofrece privacidad con una transmisión de luz constante. Por lo tanto, nuestros vinilos te protegen de las miradas no deseadas pero dejando entrar suficiente luz solar en la habitación.

SIN BURBUJAS – Hemos creado un libro electrónico especial con consejos profesionales basados en años de experiencia. Olvídate de las molestas burbujas de aire debajo del vinilo cristal.

SERVICIO ALEMÁN – Somos una empresa familiar alemana. Nuestro objetivo es ofrecerte productos de calidad y el servicio extraordinario. Si a pesar de nuestros meticulosos controles de calidad, surgieran defectos o dudas, por favor, ponte en contacto con nosotros.

Vinilos para Cristales Zindoo Vinilo Ventana Vinilo Translucido Vinilos Decorativos Cristales Laminas para Ventanas Proteger la Privacidad del Bano 45 X 200 cm € 10.89 in stock 1 new from €10.89

Amazon.es Features Vinilos de ventana de privacidad helada】: Película de la ventana de 1x44.5 * 200cm aplicada a la oficina, a la cocina, al cuarto de baño, al balcón, al comedor, a la sala de reunión, al dormitorio, ya la otra superficie del vidrio de DIY

【Proporciona una película de vidrio de privacidad del 95%】: Mientras que permite un buen nivel de luz natural para pasar a través de su habitación o ventanas de la oficina, no hará su habitación oscura en absoluto, también es una alternativa limpia y moderna a las cortinas o persianas

【Vinilos de ventana anti-UV】: Bloquee más del 90% de los dañinos rayos ultravioleta, proteja su cristal perfectamente, proteja la salud física y evite que el piso, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan

【Vinilos para Cristales】: Hecho por el material de vinilo de primera calidad que ha sido diseñado para con el calor y el vapor de pie para una calidad duradera, por lo menos el trabajo durante 5 años. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa

【Vinilos Consejos de Instalación】: ⚠En invierno, antes de la instalación, suavizar la película soplando aire caliente con un secador de pelo o sumergirse en agua tibia (resistente al calor hasta 176 ℉); ✅Mojar la ventana, más agua mejor; ✅Peel de la película de protección transparente; ✅Squeeze el exceso de agua y burbujas con rascador o tarjeta dura; ✅Recortar bordes después de la instalación. (Asegúrese de que el borde de la vinilos y los marcos de la ventana tengan un espacio de 1 cm. )

AOKKR Vinilo para Cristal Ventana, vinilos Decorativos Privacidad Pegatina Translúcida Decorativa del Vidrio Autoadhesiva,sin Dejar residuos, Ventana Esmerilada 90 * 400cm € 33.99 in stock 2 new from €33.99

Amazon.es Features Filtro de privacidad para cristales: el filtro de ventana protegerá su privacidad al tiempo que permite la entrada de luz natural cómoda. Se puede pegar en cualquier vidrio liso y limpio, por lo que la oficina, el dormitorio o el baño son adecuados para ello.

Adhesión estática sin pegamento: la instalación del filtro es rápida y fácil. Simplemente limpie el cristal de la ventana y rocíe agua sobre la superficie, y luego use el raspador para eliminar las burbujas. Nota: Cuanta más agua se coloque en la superficie del vidrio, más fácil será la instalación.

Se puede reutilizar: Este filtro se puede volver a colocar multitud de veces. Si los niños lo despegan, puede volver a pegarlo con agua; o si quieres cambiar el filtro a otro lugar, simplemente lo despega suavemente y no quedará ningún residuo en el vidrio.

Duradero: el filtro está hecha de material PET de alta calidad que no se romperá en el verano y el invierno. Por lo tanto, puede instalar el filtro en cualquier momento sin importar el clima o la temperatura.

Garantía de satisfacción del 100%: este filtro tiene garantía de por vida. Si tiene algún problema con este artículo, contáctenos. Nota: Intente limpiar el vidrio de su ventana y rocíe suficiente agua, para que pueda eliminar la burbuja rápidamente. READ "No creo en el conflicto entre Lotido e Inzaki". ¡Audio!

Qualsen Vinilo para Ventanas Privacidad Autoadhesiva Adhesiva Vinilos para Cristales translucido Vinilo Ventana Laminas para Ventanas 44.3 x 200 cm € 9.99 in stock 1 new from €9.89

Amazon.es Features 【Vinilo Translucido Para Cristal Fácil de instalar y fácil de quitar】: Películas de ventana adhesivas estáticas no adhesivas, diseño sin pegamento, ecológico, fácil de colocar y quitar sin dejar rastros ni residuos, reutilizable.

【Vinilo Translucido Para Cristal Fácil de usar】: Instalación simple de pelar y pegar en minutos, sin pegamentos, solo se necesitan algunas aguas. (La película de ventana adhesiva estática solo se aplica a una superficie COMPLETAMENTE lisa. Retire la protección de plástico transparente lisa antes de la instalación)

【Vinilos Para Cristales Gran protección de la privacidad y rechazo a los rayos UV】: Privacidad ≥95%, a una distancia de 20 cm. Puede bloquear la vista no deseada desde el exterior, al tiempo que permite la entrada de luz natural cómoda; Además, esta película de privacidad esmerilada puede filtrarse a través de la luz solar y bloquear la mayoría de los rayos UV, para reducir la decoloración y el envejecimiento de los muebles interiores.

【Películas de ventana esmerilada】: Vinilos Para Cristales, esta película de privacidad de textura helada puede cambiar instantáneamente su vidrio transparente en paneles de vidrio esmerilado puro, parece que tiene una ventana esmerilada.

【Laminas Para Ventanas Ocasión】: Fácil de cortar en cualquier tamaño para satisfacer sus demandas especiales. Perfecto para cocina, dormitorio, baño, sala de estar, puerta de entrada.

Amazon Brand - Umi Vinilos Ventana - Vinilo Cristal para Ventanas Privacidad Translúcida, Película Autoadhesiva Electroestatico, Reutilizar, para Casa Oficina Privacidad, Bambú - 44.5 x 200cm € 11.49 in stock 1 new from €11.45

Amazon.es Features Película de ventana de bambú esmeriladas para privacidad y decoración de vidrio.

Autoadhesivo con estática, fácil de pegar y quitar, sin dejar manchas.

Fabricado con material de PVC de alta calidad, resistente y duradero. Un buen compañero para la decoración de ventanas.

Se puede utilizar ampliamente para ventanas y puertas de vidrio en dormitorios, baños, salas de estar, cocinas, oficinas y tiendas.

Tamaño: 44,5 x 200 cm Tasa de privacidad: 85%

Amazon.es Features Excelente protección de la privacidad: Con el nivel de privacidad superior, Vinilos para Cristales bloquea las vistas no deseadas del exterior y nadie puede ver el interior, lo que garantiza que su espacio privado esté bien protegido al mismo tiempo que permite la entrada de luz natural cómoda. Ideal para filtrar la luz y proteger la habitación.

Control del deslumbramiento: Una lámina de ventana resuelve múltiples problemas en los días calurosos de verano - No más deslumbramientos fuertes, la lámina de ventana de privacidad ayuda a filtrar la mayor parte de la luz solar.

No más problemas de pegamento: Diga adiós al pegamento químico tóxico y pegajoso – El vinilo para Cristales es súper estática y se puede aplicar en minutos una vez que la capa protectora de respaldo se retira y se utiliza suficiente agua; Disfrute de la diversión del bricolaje.

Económico y de fácil aplicación: No más pesadas cortinas o persianas molestas, El vinilo para Cristales de alta calidad ayuda a decorar su espacio a un costo mínimo, se puede aplicar fácilmente en las ventanas de su casa, cocina, dormitorio, baño y más, al instante haciendo que sus ventanas se vean de alta gama

Consejos de instalación: Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie de la ventana, los bordes y las esquinas estén lo suficientemente limpios sin polvo; Durante la instalación, pulverice una gran cantidad de agua tanto en la superficie de la ventana como en la parte posterior de la lámina de la ventana para una fijación efectiva; Después de la instalación, recorte los márgenes y deje suficientes espacios en los bordes para expulsar fácilmente las burbujas de aire

rabbitgoo Vinilo para Ventana con Cuadriculas Privacidad, Esmerilado Vinilo Cristal Translucido Adhesivo Plus Rejilla Espaciada Protector Privacidad Luz Solar Pegatina Decorativa contra UV 44.5x200cm € 10.99 in stock 1 new from €10.89

Amazon.es Features Proteger la Privacidad: rabbitgoo vinilo para ventana proporciona buena privacidad mientras deja entrar las luces. Estrellas de privacidad: 5 estrellas (Se puede usar en la cocina, la sala, los muebles cristales incluso los cuartos de baño)

Vinilo con cuadrícuras: En la parte posterior de la vinilo, que debe arrancarse antes de usarla. Imprimimos cuadrículas e ilustramos las instrucciones en varios idiomas. Es más fácil para usted medir y cortar

Sin pegamento: Adhesión estática, no hay pegamento en el vinilo ventana y se puede aplicar en unos pocos minutos. Para limpiar la ventana, simplemente puede despegarla y luego adjuntarla nuevamente. Nota: Cuanta más agua se coloque en la superficie del vidrio, más fácil será el accesorio

Protección solar: rabbitgoo vinilo para cristal efectivamente bloquea el 96% de los rayos UV y reduce la decoloración y envejecimiento de mobiliario interior. También se puede conservar un poco de calor en invierno y retenerlo fuera en verano, ayudando a reducir los costos de calefacción y refrigeración

Fácil de instalar: Fabricada de alta calidad y materiales para flexibilidad y larga vida útil, fáciles de quitar y no dejan residuos en las ventanas. y la pegatina se puede utilizar de nuevo y se adapta a muchos estilos de decoración

Zindoo Vinilos para Cristales Vinilo Ventana Vinilo Translucido Vinilos Decorativos Cristales Laminas para Ventanas Proteger la Privacidad del Bano 44.5 X 200 cm € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Amazon.es Features ✅ 【Proporciona una película de vidrio de privacidad del 100%】 Este vinilo proporciona buena privacidad mientras deja entrar las luces. Estrellas de privacidad:★★★★★ (Se puede usar en la cocina, la sala, los muebles cristales incluso los cuartos de baño) , 44.5 * 200cm(W*L)

✅ 【Película de ventana anti-UV】: Bloquee más del 90% de los dañinos rayos ultravioleta, proteja su cristal perfectamente, proteja la salud física y evite que el piso, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan

✅ 【Reutilizable y Sin Pegamento:】 Hecho por el material de vinilo de primera calidad que ha sido diseñado para con el calor y el vapor de pie para una calidad duradera, por lo menos el trabajo durante 5 años. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa.Por supuesto, ustedes no tienen que aguantar el olor horrible de pegamento

✅ 【Fácil de Aplicar:】 Con unos pasos simples, se puede muy fácil de pegar (sólo con agua) y despegar(sin residuos). Solamente se puede aplicar en superficie lisa, plana y limpia

✅ 【Preste atención al uso de consejos:】: Debe mantener el vidrio limpio,Luego agregue más agua sobre el vidrio.Agregar más agua será más fácil de aplicar

Lemon Cloud 3D Vinilo para Ventana Vinilo Ventana Translucido Semi-Privacidad Decorativos Sin Pegamento Vinilo Adhesivo Efecto 3D Electristáticamente para Dormitorio Cocina Oficina Baño 44.5x200CM € 12.49 in stock 1 new from €12.49

Amazon.es Features 【Semi-Privacidad】- Este vinilos para ventanas opaco Ofrece protección de la semi-privacidad mientras deja entrar las luces para todo tipo de superficies de vidrio lisa. Índice de protección: ★★★☆☆ Vinilo para Ventana semi-privadas (no recomendado para la baño)

【Efecto de colores del arco iris】- en caso de incidencia del sol, la lámina estática crea hermosos colores del arco iris en la habitación (la lámina en sí no tiene color).

【Fácil de quitarno 】- deja residuos después de quitarla; esta lámina 3D para ventanas es reutilizable tantas veces como se desee, se puede colocar y quitar una y otra vez. Por favor, pulveriza mucha agua tanto en la superficie de la ventana como en la lámina de la ventana durante la instalación, para garantizar una fijación eficaz.

【Ahorro de Energía】- Este vinilo ventanas translucido mantiene el calor interior en invierno y el fresco en verano, reduce la transferencia de calor y bloquea el 96 % de los rayos UV. Protege su piel frente a rayos solares perjudiciales, reduce la decoloración y el envejecimiento de los muebles.

【Sin pegamento】-la lámina autoadhesiva para ventanas se adhiere estáticamente sin adhesivos adhesivos, dañinos y químicos; fácil de instalar en superficies de vidrio planas, limpias y lisas, se quita fácilmente y se puede reutilizar varias veces. Opción óptima para aplicaciones domésticas.

rabbitgoo Vinilo Cristal Ventanas Translucido Adhesiva Película Laminas Privacidad Pegatina Vinilo Ventana Anti 96% UV Calor Fácilmente Decorativos Reutilizar Esmerilados para Baño Cocina 44.5x200cm € 11.99 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Reutilizable y Sin Pegamento: Como este vinilo se autoadhesivo con electricida estática , se podrá repegar sin la malestia de residuos. Por supuesto, ustedes no tienen que aguantar el olor horrible de pegamento

Multifunción: Conviene a muchos lugares: salón, cocina, oficina, habitación, etc. En cualquier superficie lisa, plana y limpia se puede aplicar. Ya sea que quiera proteger la privacidad o decorar la casa

Contra los Rayos UV: Efectivamente bloquea el 96% de los rayos UV y reduce la decoloración y envejecimiento de mobiliario interior. También se puede conservar un poco de calor en invierno y retenerlo fuera en verano, ayudando a reducir los costos de calefacción y refrigeración

Fácil de Aplicar: Con unos pasos simples, se puede muy fácil de pegar (sólo con agua) y despegar(sin residuos). Cuanto más sea el agua, más fácil aplican el vinilo

DUOFIRE Vinilo para Ventana de Privacidad Vinilo de Ventana Esmerilada Decorativa del Película de Ventana Autoadhesiva Sin Pegamento Película para Vidrio Anti-UV (44.5cm X 200cm, DS001) € 10.99 in stock 1 new from €10.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

NO ADHESIVOS: Película sin adhesivo(adhiere mediante electricidad estática), se adhiere a cualquier superficie lisa, no porosa. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa.

ANTI-UV: Bloquea más del 95% de los dañinos rayos ultravioletas, protege la salud física, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan.

EL PAQUETE INCLUYE: Película de ventana x 1, Instrucción x 1; Herramientas gratuitas: Cuchillo de uso x 1, Regla de acero inoxidable x 1, Paño de limpieza x 1.

GARANTIA DEL 100%: Reembolso y el reemplazo puede ser garantizado. Consiga el reembolso completo reemplazo rápido o libre si usted no satisface totalmente o usted tiene cualquier problema, nos entra en contacto con por favor primero.

Vinilos para Cristales Opaco no Adhesivo Laminas Translúcido para Ventanas Proteger Su Privacidad (140CM X 400CM) € 27.50 in stock 3 new from €27.50 Consultar precio en Amazon

Control del deslumbramiento: Una lámina de ventana resuelve múltiples problemas en los días calurosos de verano - No más deslumbramientos fuertes, la lámina de ventana de privacidad ayuda a filtrar la mayor parte de la luz solar.

No más problemas de pegamento: Diga adiós al pegamento químico tóxico y pegajoso – El vinilo para Cristales es súper estática y se puede aplicar en minutos una vez que la capa protectora de respaldo se retira y se utiliza suficiente agua; Disfrute de la diversión del bricolaje.

Económico y de fácil aplicación: No más pesadas cortinas o persianas molestas, El vinilo para Cristales de alta calidad ayuda a decorar su espacio a un costo mínimo, se puede aplicar fácilmente en las ventanas de su casa, cocina, dormitorio, baño y más, al instante haciendo que sus ventanas se vean de alta gama

Consejos de instalación: Antes de la instalación, asegúrese de que la superficie de la ventana, los bordes y las esquinas estén lo suficientemente limpios sin polvo; Durante la instalación, pulverice una gran cantidad de agua tanto en la superficie de la ventana como en la parte posterior de la lámina de la ventana para una fijación efectiva; Después de la instalación, recorte los márgenes y deje suficientes espacios en los bordes para expulsar fácilmente las burbujas de aire

Zindoo Vinilos para Cristales 3D Vinilo de Ventana Vinilo Translucido Vinilos Decorativos Cristales Laminas para Ventanas 44.5 * 200cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Película de ventana anti-UV】: Bloquee más del 90% de los dañinos rayos ultravioleta, proteja su cristal perfectamente, proteja la salud física y evite que el piso, la cortina, la alfombra, los muebles, el arte y muchas telas se desvanezcan

【Reutilizable y Sin Pegamento:】 Hecho por el material de vinilo de primera calidad que ha sido diseñado para con el calor y el vapor de pie para una calidad duradera, por lo menos el trabajo durante 5 años. Se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en un cristal o en una superficie lisa.Por supuesto, ustedes no tienen que aguantar el olor horrible de pegamento

【Fácil de Aplicar:】 Con unos pasos simples, se puede muy fácil de pegar (sólo con agua) y despegar(sin residuos). Solamente se puede aplicar en superficie lisa, plana y limpia

【Preste atención al uso de consejos:】: Debe mantener el vidrio limpio,Luego agregue más agua sobre el vidrio.Agregar más agua será más fácil de aplicar READ Підсумки 1/8 Ліги нівонів а Ліги Європи - 18.03.22

Panorama Vinilo para Ventanas Adhesivo Verde 60x100 cm - Vinilo Opaco para Cristal - Pegatina Privacidad - Vinilo para Ducha - Vinilo Translúcido para Cristales - Pegatinas Decorativas Ventana € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

✅ Vinilos adhesivos para cristales, vinilo para ventanas, vinilos para ventana cocina, vinilos ventana baño o cristal terraza.

✅ Cuida tu privacidad con nuestras pegatinas decorativas mientras deja pasar la luz al interior.

✅ Fácil de aplicar y sin necesidad de pegamento. Solo con agua y sin dejar residuos. Pegar en una superficie lisa y limpiar previamente.

✅ Estampado digital de alta calidad. Material bubble-free (no deja burbujas). Fabricado en España.

rabbitgoo Vinilos para Ventanas Privacidad Laminas Vinilo Ventana Cristal Pegatina Anti 96% UV Calor Translucido Adhesivo Ventana Fácilmente Decorativo Reutilizar para Baño Cocina Oficina 30x200cm € 9.99 in stock 1 new from €9.98

Amazon.es Features Protección de Privacidad: rabbitgoo vinilo ventana ofrece protección de la privacidad y al mismo tiempo permite pasar la luz. Para todo tipo de superficies de vidrio lisa. Índice de protección: 3 estrellas. Lámina de semiprotección de la privacidad (para proteger a su privacidad, no recomendada para baño)

Sin Pegamento: Este vinilos para ventanas no tiene pegamento y diseño ecológico, evita la liberación de sustancias químicas; adherencia por electricidad estática, se puede colocar en pocos minutos (instrucciones impresas en la parte interior de la caja). Nota: Cuanta más agua haya en la superficie de vidrio, más fácil será la colocación

Ahorro de Energía: El vinilo ventana mantiene el calor interior en invierno y el fresco en verano, reduce la transferencia de calor y bloquea el 96 % de los rayos UV. Protege su piel frente a rayos solares perjudiciales, reduce la decoloración y el envejecimiento de los muebles

Retirada Fácil y Reutilizable: Este adhesivo ventana es fabricado en PVC de alta calidad y materiales PET para flexibilidad y larga vida útil, no deja residuos después de retirarse. Este vinilo ventana suele ser reutilizable, se puede poner y quitar

Patrón: Cruces mate. Diseños ilimitados: en rabbitgoo hay una gran variedad de diseños de vinilos para ventanas para elegir

rabbitgoo 3D Vinilo Translúcida Adhesiva Decorativa del Vidrio de Ventanas Control de Calor y Anti UV para la Privacidad Autoadhesiva con Electricida Estática para baño Cocina Oficina 90x200cm € 20.99 in stock 1 new from €20.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

No Adhesivos: El diseño libre del pegamento reduce drásticamente la liberación química, se aplica en minutos

Fácil Desmontaje: ¡No dejar ningún residuo después de la extracción y la película se puede utilizar de nuevo!

Ahorro De Energía: Conserve un poco de calor en inviernos. Controlar el calor y bloquear el 96% de los rayos UV

Patrones Ilimitados: Crea el aspecto de vidrieras con muchas opciones de patrón, entra en Rabbitgoo para ver más

Haton Vinilos para Ventanas de Semi-Privacidad Sin Pegamento Electrostatica Translucido Anti-UV Película para Cristal Decorativo Estático no Adhesivo para Oficina,Hogar,Baño,Cocina 44.5X200CM € 10.99 in stock 1 new from €10.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Bloqueo de Rayos UV y Antirreflejos: Mientras bloquea el 84% de los rayos UVA y el 99% de los rayos UVB para usted y su familia, filtra el resplandor y deja entrar luces suaves para proteger sus ojos. Puede proteger su piel de la exposición a radiación dañina y también se puede prevenir la decoloración de los muebles.

Fácil de Aplicar y Quitar: Con un diseño adherente estático y no adhesivo, el vinilo para cristal evita la liberación de sustancias químicas y se puede quitar fácilmente sin dejar rastros en el vidrio. Puede reutilizarlo si no está dañado o manchado. Recuerde despegar el respaldo de la película y rociar suficiente agua.

Uso Extensivo para Varios Espacios: Haton Vinilo Ventana es perfecto para agregar una cubierta decorativa y funcional a superficies de vidrio lisas sin polvo ni aceite. Ampliamente adecuado para diferentes lugares: cocina, sala de estar, comedor, oficina, hoteles, aula, vestíbulo, etc.

Nada mirada furtiva de los desconocidos: Difumina la vista y brinda un espacio tranquilo y relajante para sus hijos, mascotas y familia. El nivel de privacidad es semi-privacidad: 3 estrellas, que no se recomienda para lugares que necesitan mucha privacidad, como el baño.

E EVENTUAL – Vinilo Ventana Translúcido Privacidad – Vinilo Adhesivo Cristal Ventana – Lamina Adhesiva Cristalera – Vinilo Translúcido Cristalera (100x200cm) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

USO: Vinilo translúcido para cristales perfecto para aumentar la privacidad sin reducir la luminosidad. Vinilo ácido con efecto hielo que elimina la transparencia del cristal al ser fijado. Además de aportar privacidad protege de la luz UV manteniendo nuestro mobiliario en buen estado sin decoloraciones por el sol. Todo esto es posible sin renunciar a la claridad del día.

UBICACIÓN: Ideal para fijarlo en cristales con superficies planas como ventanas, cristales de muebles, mamparas de ducha, cristaleras de oficina, etc.

COLOCACIÓN: Recomendable colocación sobre superficies planas como cristales, metacrilato o policarbonato. Antes de su colocación limpiar la superficie a fijar y colocar con un poco de agua. Una vez colocado con el agua, espatular la superficie del vinilo con una espátula adecuada quitando las burbujas de aire que pudiesen quedar.

FABRICACIÓN: Fabricado, producido y manipulado en España bajo normativa europea con la calidad que garantizan las leyes españolas.

Panorama Vinilo para Ventanas Azul Estilo Hidráulico 39x100 cm - Vinilos para Ventanas Adhesivo - Vinilo Opaco para Cristal - Pegatina Privacidad - Vinilo para Ducha - Vinilo Translúcido Cristales € 5.00 in stock 1 new from €5.00 Consultar precio en Amazon

✅ Vinilos adhesivos para cristales, vinilo para ventanas, vinilos para ventana cocina, vinilos ventana baño o cristal terraza.

✅ Cuida tu privacidad con nuestras pegatinas decorativas mientras deja pasar la luz al interior.

✅ Fácil de aplicar y sin necesidad de pegamento. Solo con agua y sin dejar residuos. Pegar en una superficie lisa y limpiar previamente.

✅ Estampado digital de alta calidad. Material bubble-free (no deja burbujas). Fabricado en España.

rabbitgoo 3D Vinilo para Ventanas Translucido Privacidad Vinilo Cristal Pegatina Sin Pegamento Adherencia Electrostática Anti UV Decorativos para Puertas Cristal Cocina Baño Oficina Salón 60x300cm € 27.99 in stock 1 new from €27.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Retirada Fácil y Reutilizable - Fabricada en PVC de alta calidad y materiales PET para flexibilidad y larga vida útil, no deja residuos después de retirarse. Y este vinilo ventana privacidad se puede utilizar de nuevo

No Adhesiva - Sin adhesivo y diseño ecológico, adherencia por electricidad estática, evita la liberación de sustancias químicas; Resultó fácil de colocar siguiendo las instrucciones (instrucciones impresas en la parte interior de la caja). Nota: Antes de usar, quitar la membrana protectora; Cuanta más agua haya en la superficie de vidrio, más fácil será la colocación

Ahorro de Energía - Este pegatina de ventanas mantiene el calor interior en invierno y el fresco en verano, reduce la transferencia de calor y bloquea el 96 % de los rayos UV. Protege su piel frente a rayos solares perjudiciales, reduce la decoloración y el envejecimiento de los muebles

Cambiar Colores y Multi-Aplicable - rabbitgoo vinilo ventana es una lamina incolora y transparente, pero al llevar dibujos en relieve que simulan cristales tallados, se refleja la luz entrante (diurna y nocturna) y se descompone en colores, logrando efectos muy bonitos. Decorar tu habitación, baño, oficina con la mínima cantidad de trabajo y costo, un sustituto económico a los costosos cristales esmerilados

Haton Vinilos para Ventanas de 3D Efecto Semi-Privacidad Sin Pegamento Electrostatica Translucido Anti UV Vinilo para Cristal Decorativo Estático no Adhesivo para Oficina, Hogar 44.5X200CM € 11.99 in stock 1 new from €11.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Uso Seguro sin Pegamento: Con un diseño de adherencia estática, el vinilo para cristal sin pegamento puede adherirse firmemente a cualquier superficie de vidrio limpio y plano con solo agua. Hecho de PVC 100% sin tóxico, seguro para usar en cualquier lugar.

Fácil de Aplicar y Quitar: Puede aplicar el vinilo ventana removible en minutos sin ningún problema: simplemente corte a medida, rocíe suficiente agua, pegue el vinilo ventana, por último, aplánelo. No necesita adhesivo adicional ni herramientas de instalación. Se puede reutilizar y reposicionar varias veces y no dejará ningún residuo desordenado ni daños al retirarlo.

Bloqueo de Rayos UV y Antirreflejos: Haton vinilos para ventanas anti-UV puede bloquear 84% de los rayos UVA y 99% de los rayos UVB para proteger su piel y sus delicados muebles del daño solar. Filtra la luz solar directa y evita las miradas dañinas.

Protección de Privacidad: Haton vinilo para cristal de semi-privacidad puede oscurecer las vistas exteriores, por lo que siempre puede sentirse seguro cuando se queda en su espacio personal (Tenga en cuenta: No recomendado para uso en el baño)

Shackcom Vinilo Película Cristal Ventana-90 x 400cm-Privacidad Pegatina sin Adhesivo - Decorativas para Electrostatica Translucido Anti UV-para hogar,Cocina,baño- Patrón de rejilla-J007 € 27.99 in stock 1 new from €27.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

No se necesita adhesivo y es fácil de instalar: nuestra película para ventanas sin pegamento no tiene adhesivo y está hecha de materiales ecológicos, evita la liberación de productos químicos. Adhesivo estático, puede instalarlo fácilmente con agua después de limpiar la ventana, cuanto más agua, más suave es la superficie, más estable es.

Reutilizable y fácil de quitar, no deja residuos después de quitarlo; Esta película para ventanas se puede reutilizar, aún puede instalarla y quitarla fácilmente y sin rayas. Disponible para cualquier ventana o puerta de vidrio liso en su hogar u oficina como duchas, cocina, sala de estar, etc., también puede hacer esta película como decoración de vidrio cortándola en cualquier forma.

Ahorra energía, anti-UV y retención de calor: almacena calor en invierno y enfría en verano, reduce la transferencia de calor y bloquea el 96% de los rayos UV. La película de privacidad opaca puede proteger su piel de la exposición a la radiación dañina, la decoloración y el envejecimiento, y encoger los muebles.

Respetuoso con el medio ambiente: todos los materiales utilizados se fabrican en condiciones ambientales. La película para ventanas protege el medio ambiente ahorrando energía. Materiales de PVC y PET duraderos y de alta calidad para una larga vida útil.

Navaris Lámina adhesiva para cristal - Vinilo translúcido para ventana - Adhesivo para despacho sala de reuniones casa ducha - Rollo de 60 x 200M € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Adhesiva: El adhesivo para cristales viene listo para trabajar con él, no necesitarás ningún pegamento.

Detalles: Recibirás un rollo de 60 x 200CM de estas láminas adhesivas hechas en PVC, por lo que tendrás suficiente cantidad para zonas amplias como puertas de cristal, ventanas en casa o en la oficina.

Ajustable: Puedes cortar la lámina adhesiva al tamaño que necesites. Solo tienes que medir la zona a cubrir, para luego cortar la pegatina usando un cúter o un cuchillo.

Fácil de aplicar: Corta el vinilo al tamaño deseado, luego limpia el cristal, pulveriza agua sobre la superficie, despega el vinilo del protector y colócalo directamente en la zona a cubrir. Por último elimina las pompas con una regla. READ El brindisino Matteo Spagnolo entra en el firmamento NBA, 19 años desde Minnesota

DARUITE Vinilos para Cristales Vinilo Translucido para Ventanas Privacidad Autoadhesiva Adhesiva Vinilo Opaco Ventana Laminas para Ventanas 60 x 200 cm € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Vinilos Para Cristales Fácil de usar】: Instalación simple de pelar y pegar en minutos, sin pegamentos, solo se necesitan algunas aguas. (La película de ventana adhesiva estática solo se aplica a una superficie COMPLETAMENTE lisa. Retire la protección de plástico transparente lisa antes de la instalación)

【Vinilo Translucido Para Cristal Gran protección de la privacidad y rechazo a los rayos UV】: Privacidad ≥95%, a una distancia de 20 cm. Puede bloquear la vista no deseada desde el exterior, al tiempo que permite la entrada de luz natural cómoda; Además, esta película de privacidad esmerilada puede filtrarse a través de la luz solar y bloquear la mayoría de los rayos UV, para reducir la decoloración y el envejecimiento de los muebles interiores.

【Laminas Para Ventanas Ocasión】: Fácil de cortar en cualquier tamaño para satisfacer sus demandas especiales. Perfecto para cocina, dormitorio, baño, sala de estar, puerta de entrada.

【Películas de ventana esmerilada】: Vinilos Para Cristales, esta película de privacidad de textura helada puede cambiar instantáneamente su vidrio transparente en paneles de vidrio esmerilado puro, parece que tiene una ventana esmerilada.

DIFIT Vinilos para Ventanas Privacidad Lámina Adhesiva Láminas para Ventanas Vinilo Translucido Adhesivo para Ventana Cristal Decorativa del Vidrio Autoadhesiva Anti UV Película(60x200CM Flor Blanca) € 19.89 in stock 1 new from €19.89

Amazon.es Features 【VINILOS PARA VENTANAS - PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD】 Esta vinilos para ventanas translucido proporciona privacidad y permite la entrada de luz.

【VINILOS PARA VENTANAS - PROTECCIÓN UV Y AHORRO DE ENERGÍA】 Esta vinilos para ventanas de privacidad hecha de material de primera calidad, la película de vidrio bloquea eficazmente hasta el 96% de los rayos UV y reduce el deslumbramiento hasta en un 79%. los muebles se exponen directamente a la luz del sol, luego ralentizan la decoloración en el piso,Vinilo ventana translucido privacidad crean una atmósfera suave para usted.

【Vinilo adhesivo cristales】 Diseño no adhesivo y ecológico para evitar la liberación de productos químicos. El pegamento electrostático de la película adhesiva de vidrio se puede aplicar a la superficie del vidrio en minutos. Fácil de pegar y quitar, sin residuos y reutilizable. El agua es la ÚNICA herramienta que necesita. La película adhesiva para ventanas es muy adecuada para todas las superficies de vidrio lisas y limpias.

【Vinilo translucido para cristal】 Antes de instalar la película de vidrio para ventana, limpie la suciedad en la superficie de la ventana. Al instalar, use un papel rígido (como una tarjeta de crédito) para raspar las burbujas de aire en el medio de la película adhesiva para ventanas de adentro hacia afuera, de modo que la superficie de la película para vidrio de la ventana sea lisa, ella es hermosa.

Los vinilos para ventanas se pueden cortar en los tamaños que necesites.

Zindoo Vinilo de Ventana Pegatina Vinilo Translucida Adhesiva Decorativa para Ventana 43 * 200cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Diseno de adherencia estatica: se retira facilmente sin dejar rastros. Por lo tanto, puede reutilizarse incluso despues de varios anos si no esta danado o manchado.

Rapido y facil de usar: Decoracion de ventana, se aplica en minutos, se ve muy bien durante anos (tenga en cuenta que las lineas ejecutan Verticle, no horizontal)

Nivel de privacidad: nivel medio, este patron es perfecto para la sala de reuniones de la oficina, la decoracion del hotel, el balcon del hogar, la sala de estar, etc.

✔✔Tamaño: Disponible en 43cm (Ancho) por 200 cm (Largo) / rollo, facilmente recortable al tamano requerido con tijeras o cuchillo.

♻♻【Vinilos Consejos de Instalación】: ⚠En invierno, antes de la instalación, suavizar la película soplando aire caliente con un secador de pelo o sumergirse en agua tibia (resistente al calor hasta 176 ℉); ✅Mojar la ventana, más agua mejor; ✅Peel de la película de protección transparente; ✅Squeeze el exceso de agua y burbujas con rascador o tarjeta dura; ✅Recortar bordes después de la instalación. (Asegúrese de que el borde de la vinilos y los marcos de la ventana tengan un espacio de 1 cm. )

Hinrichs Vinilos para Cristales 42x200cm - Vinilo Adhesivo Cristal en Mate - Vinilo para Vidrios Vinilo Adhesivo Translúcido - Vinilo Espejo para Ventanas - Vinilo Adhesivo Espejos Incluso Rasqueta € 9.99 in stock 1 new from €9.90

Amazon.es Features OPACO - Vinilos para Cristales Espejo para ventanas lisas en Forma de Onda, cristales de puertas, mamparas de baño con efecto cristal mate. Protección óptima de tu privacidad. Dimensiones: 42x200 cm

AUTOADHESIVO - Vinilo Proteccion Solar para ventanas sin sustancias adhesivas. Incluye un alisador para una aplicación rápida y limpia. Vinilo Ventana fácil de retirar y sin dejar residuos

AHORRA ENERGÍA Y DINERO – Gracias a este vinilo anti calor , el calor de los radiadores permanece en el interior, el calor del verano se queda fuera, perfecto también como protector para rayos UV

MULTIUSOS - Lamina vinilo espejo como alternativa reutilizable a los elementos de cristal mate en la vivienda, terrazas, porches y oficinas. También se puede utilizar como lámina decorativa

FUERTE Y RESISTENTE - Vinilo translúcido adhesivo hecho de vinilo resistente para una larga duración, incluso cuando está expuesto a fuentes de calor o humedad. Se puede limpiar con un paño húmedo. Resistente a rasguños

Shackcom Vinilo Película Cristal Ventana-90 x 400cm-Privacidad Pegatina sin Adhesivo - Decorativas para Electrostatica Translucido Anti UV- Cristal Laminas para hogar,Cocina, baño y Oficina-J036 € 33.99 in stock 1 new from €33.89

Amazon.es Features HERMOSO EFECTO DE COLOR BAJO LA LUZ: esta película de ventana en 3D con un hermoso patrón puede mostrar diferentes efectos de color bajo la iluminación para encantar su habitación con un hermoso juego de luz. Esta es una decoración de ventana perfecta. Consejos: cuando reciba el producto, notará que nuestro producto es semitransparente, solo verá el patrón pero no el efecto de color. No se preocupe, cuando lo pegue en una ventana iluminada por el sol, verá efectos coloridos.

PROTEGER LA PRIVACIDAD DE LA CASA: proporciona privacidad y permite que la luz brille. Esta película para ventanas autoadhesiva y opaca es perfecta para decorar ventanas y dormitorios.Nivel de aislamiento : ★★★☆☆ (Nota: si necesita total privacidad, no es adecuado para el baño)

FÁCIL DE INSTALAR SIN ADHESIVOS NI QUÍMICOS: Nuestra película para ventanas está libre de pegamento y está hecha de materiales respetuosos con el medio ambiente, evita la liberación de productos químicos. Puede instalarlo fácilmente con agua después de haber limpiado la ventana, cuanta más agua, más suave sea la superficie, más estable.

AHORRE ENERGÍA, ANTI-UV Y RETENCIÓN DE CALOR: Ya no preocupado por la exposición el sol. Almacena calor en invierno y se enfría en verano, reduce la transferencia de calor y bloquea el 96% de los rayos UV. La película opaca de privacidad puede proteger su piel de la exposición dañina a la radiación, reducir la decoloración y el envejecimiento de los muebles.

REUTILIZABLE Y FÁCIL DE ELIMINAR: No deja residuos después de la extracción; Esta película de ventana 3D se puede reutilizar, siempre se puede instalar y eliminar fácilmente y sin rastros. Disponible para todas las ventanas suaves o puertas de vidrio en su hogar u oficina, como duchas, cocina, sala de estar, etc.

Vinilos para Ventanas de 3D Efecto Semi-Privacidad Sin Pegamento Electrostatica Translucido Anti UV Vinilo Cristal Adhesivo Decorativo Estático no Adhesivo para Oficina, Hogar,Blanco,45x100cm € 8.26 in stock 1 new from €8.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Proteger la Privacidad:】La vinilos para ventanas privacidad bloquea las visiones problemáticas mientras deja que la luz fluya a través de tu habitación. Puedes disfrutar de la privacidad completa mientras mantienes suficiente luz incluso en días nublados.

【Contra los Rayos UV:】Este vinilo para cristal efectivamente bloquea rayos UV y reduce la decoloración y envejecimiento de mobiliario interior. También se puede conservar un poco de calor en invierno y retenerlo fuera en verano, ayudando a reducir los costos de calefacción y refrigeración.

【Reutilizable y Sin Pegamento:】 Como este vinilo se aplica con electricida estática , se podrá repegar para un efecto satisfecho sin la malestia de residuos. Por supuesto, ustedes no tienen que aguantar el olor horrible de pegamento.

【Fácil de Aplicar:】 Con unos pasos simples, se puede muy fácil de pegar (sólo con agua) y despegar(sin residuos). Solamente se puede aplicar en superficie lisa, plana y limpia.

【Diseño Moderno:】 Es de material esmerilado que sirve un buen toque y se adapta a muchos estilos de decoración.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.