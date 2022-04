Inicio » Top News Los 30 mejores Utensilios Reposteria Y Pasteleria de 2022 – Revisión y guía Top News Los 30 mejores Utensilios Reposteria Y Pasteleria de 2022 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Utensilios Reposteria Y Pasteleria disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Utensilios Reposteria Y Pasteleria ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Utensilios Reposteria Y Pasteleria pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



WisFox Decoración de Pasteles, Torta Giratoria, 103 Piezas Decoración Kit, Plato Giratorio para Pasteles para Principiantes y Amantes de Pasteles € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD PREMIUM: Torta Giratoria está hecho de plástico PP respetuoso con el medio ambiente, que es ligero, duradero y antioxidante. La superficie del molde es lisa y fácil de limpiar. 3 líneas antideslizantes y relieve en la superficie te ayudan a crear el pastel mejor.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE: el diseño de anillo antideslizante de la parte inferior evita que el plato giratorio se mueva para que su operación sea más estable. Gira en sentido horario y antihorario. La plataforma gira en cualquier dirección mientras crea delicadas flores y escritura.

APTO PARA TODAS LAS EDADES: WisFox 103 pcs Decoración de Pasteles Kit es adecuado tanto para principiantes como para profesionales. Se completa con todas las herramientas que necesita para estimular su creatividad.

GRAN REGALO PARA HORNEAR: ya sea que esté buscando un regalo de cumpleaños, inauguración de la casa, aniversario o el Día de la Madre, este Decoración de Pasteles garantiza que sonríe en la cara de cualquier amante de la repostería. Este será un regalo perfecto para ellos.

QUÉ OBTIENE: 1 Torta Giratoria, 50 bolsas de tubería, 24 boquillas, 6 moldes para pasteles de silicona, 5 lazos para bolsas de pastelería, 3 glaseadores más suaves, 2 espátulas, 2 uñas, 2 adaptadores de boca, 1 cortador de tarta, 1 limpiador de cepillos, 1 tubería de silicona reutilizable Bolsas, 1 levantador de flores, 1 tablero de pastel, 1 dulce de azúcar más suave, 1 pala triangular, 1 jeringa para bolígrafo y nuestra garantía de 12 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable.

9 Piezas Peine Para Decorar Tartas, con Herramienta Ajustable y Espátula de Goma de Silicona Para Decoración de Pasteles, Raspador Más Para Glaseado de Tartas Hornear de Pastel de Fudge Cocina, Rosado € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Exquisito Diseño de Grano Lateral de Pastel - 7 variedad de estilos de diseño de borde de patrón decorativo, 4 rectángulos de diseño de doble cara de raspador liso para pastel, 3 raspadores de pastel cuadrados. Los engranajes de diferentes tamaños no solo pueden satisfacer sus necesidades para hacer pasteles grandes o pequeños, sino que también pueden ayudarlo a crear un patrón de rayas crema más hermoso en el pastel.

Material Seguro de Grado Alimenticio - el kit raspador de pasteles está hecho de material plástico ABS de grado alimenticio seguro, que no contiene BPA. Son resistentes y de gran calidad, duraderos y livianos, seguros y no tóxicos.Estos raspadores para pasteles son lo suficientemente gruesos como para que no se rompan ni se deformen fácilmente.

Pulidor de Pasteles de Altura Ajustable - la altura del pulidor de pasteles más suave se puede ajustar de acuerdo con sus necesidades. El raspador de pastel se mantendrá en un cierto ángulo para hacer una superficie superior y lateral lisa perfecta del pastel, adecuado para pastel redondo y pastel cuadrado, fondant y pastel de mousse. Hay un puerto para colgar en la parte superior del raspador para que se pueda colgar cuando no esté en uso.

Fácil de Limpiar - no solo tiene una mano de obra fina, sino también una superficie lisa y sin espacios. Después de su uso, límpielo con agua y límpielo con un trapo suave. El material plástico de alta densidad no absorberá la crema fácilmente, solo un toque ligero, puede volver a la última apariencia

Amplia Aplicación - puede usar estos suministros de decoración de pasteles para desarrollar sus habilidades actuales o aprender algo nuevo. El raspador de plástico para pasteles es ideal para pasteles caseros o de panadería profesional, especialmente adecuado para fiestas de cumpleaños, Navidad, Día de San Valentín, Acción de Gracias, etc. Además, los raspadores para pasteles se pueden usar para cortar masa, pan, pasteles, crema, pizza, caramelos caseros. , postre y más.

Vicloon Raspador de Masa de Acero Inoxidable, 2 PC Raspador de Masa de Plástico y 1 PC Inoxidable Rasqueta Cortadora, Espátula Rasqueta para Hornear la Crema de Mantequilla para Hornear Pastele de Pan € 9.79

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features 【3 IN 1 】--Juego de 3 piezas, 1 raspador de acero inoxidable, 2 raspadores de plástico (blanco y verde). El raspador de acero inoxidable mide 15 x 12 cm con Precise scale, el raspador de plástico de 12 x 9,5 cm.

【Calidad premium】--El raspador de masa de plástico está hecho de plástico de calidad alimentaria, que es seguro y saludable para los alimentos, sin olor, impermeable y a prueba de aceite, se dobla y rebota sin deformación. El lavavajillas es seguro y fácil de limpiar.

【DiseÑO Integrado】--Fácil de separar la masa sin que se pegue, los bordes del raspador de plástico son firmes y planos, la masa se divide fácilmente y el horneado es más agradable. Puede ayudarlo a cortar perfectamente pizza, masa, pan, mantequilla o pastel en trozos pequeños con Precise scale.

【Forma Del Bol Grip】--Mango ergonómico y cómodo antideslizante. El raspador adopta un diseño trapezoidal semicircular, que se siente cómodo y no rayará sus manos. Adecuados tanto para profesionales como para panaderos novatos.

【Herramienta Raspadora Multiusos】--El raspador de masa se puede usar para raspar la harina en la tabla de cortar y se puede usar para raspar los residuos sin rayar la superficie de la bandeja para hornear, paño antiadherente, etc.

Nifogo Pasteleria y Reposteria, Reposteria Utensilios, Plato Giratorio para Tartas, 100 Manga Pastelera, 51 Boquillas, Decoracion Tarta, Decoracion para Pastel, Accesorios Reposteria (290Pcs) € 34.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Amazon.es Features ➨Materiales seguros y de alta calidad➨Todos los accesorios cumplen con los estándares alimentarios, hechos de acero inoxidable 304 de grado alimenticio de alta calidad, silicona sin BPA y plásticos de alta calidad no tóxicos, insípidos y fáciles de limpiar que ✔ aseguran durabilidad ✔ Alta resistencia a la oxidación ✔ Bordes lisos y lavavajillas son seguros y seguros de usar.

➨UmanDiseño y combinación humanizados➨El soporte de la plataforma giratoria y el rodamiento de bolas oculto giran suavemente en sentido horario y antihorario. La goma en la suela del plato giratorio brinda soporte mientras está ocupado diseñando su pastel.

➨Varios accesorios➨Los accesorios de servicio pueden satisfacer una amplia variedad de ideas de postres. Los artículos de limpieza pueden ayudar a despejar el desorden rápidamente. Combinación de kit más fácil de usar para satisfacer sus diversas necesidades.

➨No experiencia➨Muestra los patrones de decoración básicos de cada punta de glaseado y las ideas de diseño de cupcakes asociadas, independientemente de su nivel de habilidad. ¡No se requiere experiencia en decoración! Muy amigable para principiantes y niños.

➨Libros electrónicos y buen servicio al cliente➨Si el producto que recibe tiene algún problema de calidad, contáctenos lo antes posible. Ofrecemos una solución 100% satisfactoria. (Si necesita un libro electrónico, comuníquese con nosotros para obtenerlo).

Popolic 120 pcs Juego de Decoración de Pasteles, Torta Giratoria, Cake Turntable, Decoración de Pasteles, Herramienta de Pastelería con 54 Boquillas de Tubería Regalos Originales para Mujer Navidad € 32.99

€ 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features 120 PCS Herramienta de Hacer Pastel - ¡Incluye las herramientas más adecuadas para pasteleros: plato giratorio de pastel, 54 boquilla de tubería, 8 molde de silicona para magdalenas (seguros para el horno), cake smoother, 3 raspadores de pastel, cortador de pastel, 2 cuchillo de pastel, 2 uñas de pastel, 3 corbatas de bolsa de pastelería, 4 pluma de pastel, cepillo de limpieza, 2 bolsas de pastelería, 3 acoplador, tijera de flores, 8 papel absorbente, cuchara de medición, 25 bolsas desechables.

Materiales de Seguro - El soporte del plato giratorio para pasteles está hecho de plástico ABS y silicona aptos para alimentos. Las boquillas de tubería están hechas de acero inoxidable y otras herramientas son de plásticos antiadherentes y plástico apto para lavavajillas. El plato giratorio para pasteles tiene un anillo de silicona en la parte inferior, por lo que no se deslizará al decorar el pastel. Apto para principiantes y profesionales, plato giratorio antideslizante y seguro!

Accesoria Útil y Diversos - Use 3 raspadores de pastel para diseñar una superficie lisa de pastel en los lados y la parte superior del pastel. Use 2 acopladores para cambiar la punta sin cambiar la bolsa. Use el cepillo de limpieza a limpiar la parte superior estrecha de la punta. Los bolígrafos decorativos pueden ayudarlo a escribir y decorar como bolígrafo comune. Paquete con hermoso regalo que ayudarlo a completar pasteles hermosos y únicos: 100 tazas de papel desechables.

Hacer Todo Tipo de Pasteles Diferentes - La bandeja para pasteles con un diámetro de 28 cm tiene capacidad para hacer pasteles grandes. El plato giratorio para pasteles antideslizante se puede girar en diferentes direcciones para facilitar la decoración del pastel. 8 pequeños moldes de silicona seguro para el horno para hacer pasteles pequeños o galletas.

Equipado con Libros Electrónicos - Equipado con libros electrónicos, es muy conveniente que los principiantes aprendan, perfectos regalos originales para mujeres, madres, novias y niños en Navidad, adultos pueden usar su imaginación para hacer sus propios pasteles y mejorar su habilidad práctica. Prepare pasteles felices y únicos con amigos y familiares durante las vacaciones, fiestas de cumpleaños, fiestas, ¡Diviértete con el juego de pasteles!

GWHOLE 20cm Ancho Rollo de Acetato Transparente para Pastel Modelar -20cm x 10m Transparente para Repostería Pasteleria Chocolate Mousse € 11.69 in stock 1 new from €11.69

Amazon.es Features 1 rollo de Acetato transparente para repostería, 20cm de ancho, 10m de largo. Tamaño perfecto para hacer pastel.

Superficie lisa y altamente transparente, bella y práctica, que ayuda a proteger la integridad de todo el pastel durante el transporte.

Hecho de material de PP de alta calidad, cinta de embalaje de borde de la torta, no tóxico, sin olor, protección del medio ambiente, se puede utilizar con confianza.

Adecuado para moldear de pastel, mousse, tarta, chocolates, anillos de revestimiento, moldes, herramientas esenciales para hacer pasteles.

Ofrecemos un año de garantía. Si hay problemas del producto, por favor se ponga contacto con nosotros y le procionaremos los posibles soluciones.

O-Kinee Boquillas Rusas de Reposteria, 10pcs Boquillas para Manga pastelera, Set Decoración de Cupcakes y Tartas, Incluir 10 Boquillas, 2 Acopladores, 2 Bolsa de Silicona, Clips,Cepillos de Limpieza € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Amazon.es Features 【Juego de Decoración de Tartas Todo en uno de 20 Piezas】10 Boquillas Pasteleria Grandes, 2 Bolsas de Silicona Reutilizables, 3 Rasquetas pastelería, 2 Acopladores, 2 Clips de Bolsa, 1 Cepillos de Limpieza.

【Material Excelente】Fuerte, durable, acero inoxidable, resistente a la corrosión, reutilizable, antiadherente, fácil limpiar y lavavajillas seguro.

【Forma única】Las Herramientas de Decoración de Pasteles tienen diferentes formas, como estrellas, rosas, botones florales, flores, hojas y agujeros. Puede usar estas boquillas únicas para crear varios patrones en pasteles, magdalenas y dulces.

【Facil de limpiar y almacenar】Todas las boquillas de la tubería de la torta son fuertes y duraderas y muy fáciles de limpiar. Una caja de bandeja de plástico gratuita para un fácil almacenamiento y organización. Regalo perfecto para todos los amantes de la repostería.

【Regalo Perfecto】Decoración de Pasteles para todos los que estén interesados en cocinar. El colorido juego de boquillas en una hermosa caja será recibido con mucha alegría, ya sea en Navidad, Pascua, Día de la Madre o en un cumpleaños.

Nifogo Reposteria Utensilios, Pasteleria y Reposteria, Plato Giratorio para Tartas, Boquillas Manga Pastelera, Manga Pastelera, Decoracion Tarta, Decoracion para Pastel, Accesorios Reposteria(211Pcs) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

➨UmanHumanized Design and Combination➨El soporte de la plataforma giratoria y el rodamiento de bolas oculto giran suavemente en sentido horario y antihorario. La goma en la suela del plato giratorio brinda soporte mientras está ocupado diseñando su pastel.

➨Varios accesorios➨Los accesorios de servicio pueden satisfacer una amplia variedad de ideas de postres. Los artículos de limpieza pueden ayudar a despejar el desorden rápidamente. Combinación de kit más fácil de usar para satisfacer sus diversas necesidades.

➨No experiencia➨Muestra los patrones de decoración básicos de cada punta de glaseado y las ideas de diseño de cupcakes asociadas, independientemente de su nivel de habilidad. ¡No se requiere experiencia en decoración! Muy amigable para principiantes y niños.

➨Libros electrónicos y buen servicio al cliente➨Si el producto que recibe tiene algún problema de calidad, contáctenos lo antes posible. Ofrecemos una solución 100% satisfactoria. (Si necesita un libro electrónico, comuníquese con nosotros para obtenerlo).

WisFox Decoración de Pasteles, Torta Giratoria, 152 piezas Decoración Kit, Boquillas, Manga Pastelera, Raspadores de Pastel, Espátulas Glaseadas, Smoothe, Uñas de Flores, Cake Cutter € 27.99

€ 26.99 in stock 2 new from €26.99

Amazon.es Features Fácil laminación de pasteles de bricolaje: nuestros decoración de pasteles son livianos y duraderos porque están hechos de PP de plástico ecológico, que no están oxidados y son exquisitos en mano de obra; la superficie del molde es lisa y fácil de limpiar; la mesa de laminación ha diseñado 3 líneas antideslizantes y relieve en superficie para satisfacer sus necesidades.

Diseño antideslizante: el diseño del anillo antideslizante se agregó en la parte inferior, lo que puede evitar que el torta giratoria se deslice hacia adelante y hacia atrás, para que su operación sea más estable. Este diseño puede girar en sentido horario y antihorario, lo que le brinda una buena sensación de experiencia.

Apto para todas las edades: Este juego de herramientas de tocadiscos para decoración de pasteles es imprescindible en su cocina y, como regalo, incluye todo lo que necesita en un kit profesional de tocadiscos y decoración de pasteles.

Puede obtener: 152 piezas decoración de pasteles kit, que incluye 1 torta giratoria, 1 cortador de pasteles, 2 raspadores de pastel, 1 jeringa de pluma de pastel, 1 cepillo de tubo, 1 tijera para calamar, 3 scrappers de pastel, 2 flor levantador de pastel, 1 tuberías acoplador de punta, 1 herramienta para alisar, 1 bolsa de pastelería de silicona, bolsas de pastelería desechables adicionales y diferentes formas de boquillas de tubería.

Gran regalo: este herramienta de pastelería será un regalo perfecto para los amantes de la torta. Si hay algún problema con nuestro producto, contáctenos de inmediato y le brindaremos un servicio posventa satisfecho.

Decoración de Pasteles, Torta Giratoria, 122 Piezas Decoración Kit, Boquillas, Manga Pastelera, Raspadores de Pastel, Espátulas Glaseadas, Smoothe, Uñas de Flores, Cake Cutter € 25.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】: el plato giratorio para pasteles está hecho de plástico ABS seguro para alimentos y resina de silicona, seguro y no tóxico. El plato giratorio para pastel tiene una base antideslizante, por lo que el plato giratorio no se moverá en el banco de trabajo.

【Diferentes Formas de Boquillas】: nuestras técnicas de decoración de pasteles tienen formas básicas diferentes: redondo, hierba, estrella abierta, flor que cae, hoja, rosa, francés, canasta de flores, pétalo, plano, Forma cerrada. Le da una gran libertad para hacer postres perfectos, y cada boquilla de tubería puede hacer diferentes estilos.

【Plato giratorio liso】: la superficie estabilizada, antideslizante y con rodamientos de bolas ocultos, lo ayuda a rotar de manera fácil y suave.Utilice una espátula recta para congelar pasteles redondos desde los lados y una espátula angulada desde la parte superior mientras gira el plato giratorio. El plato giratorio está hecho de plástico no pegajoso, no tóxico y apto para lavavajillas. Ideal tanto para principiantes como para profesionales.

【Regalo Perfecto】: herramienta de decoración de pasteles de bricolaje, muy adecuada para la familia, interacción de bricolaje entre padres e hijos, reunión de amigos, bodas, bricolaje familiar, pastelitos, pasteles y galletas. El regalo perfecto para los amantes de la repostería, amigos y familiares para cumpleaños, Día de la Madre o Navidad.

【100% de Satisfacción】: Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos y le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas.

Nifogo Decoración de Pasteles Kit Molde para Pasteles Torta Giratoria Molde de Horno Desmontable con Revestimiento Antiadherente Corazon Redondo Spring Forma Set Herramienta de Pastelería (442PCS) € 59.99

€ 57.99 in stock 1 new from €57.99

Amazon.es Features ➨Materiales seguros y de alta calidad➨Todos los accesorios cumplen con los estándares alimentarios, hechos de acero inoxidable 304 de grado alimenticio de alta calidad, silicona sin BPA y plásticos de alta calidad no tóxicos, insípidos y fáciles de limpiar que ✔ aseguran durabilidad ✔ Alta resistencia a la oxidación ✔ Bordes lisos y lavavajillas son seguros y seguros de usar.

➨Moldes para pasteles de 4-7-9 pulgadas➨Para hacer embriones de tarta. El revestimiento antiadherente de doble capa hace que su comida se deslice o salga fácilmente, y la hebilla es fácil de aflojar para productos horneados. El horno de microondas es seguro, el material de acero al carbono puede soportar la alta temperatura de 445 ° C. (Consejos: para proteger el revestimiento antiadherente de los moldes para pasteles, use un cepillo suave para lavarlos y no use un lavavajillas)

➨UmanDiseño y combinación humanizados ➨El soporte de la plataforma giratoria y el rodamiento de bolas oculto giran suavemente en sentido horario y antihorario. La goma en la suela del plato giratorio brinda soporte mientras está ocupado diseñando su pastel.

➨Súper accesorios➨Este kit contiene casi todos los accesorios para hornear. Los accesorios de cocina pueden satisfacer una amplia variedad de ideas de postres. Los artículos de limpieza pueden ayudar a despejar el desorden rápidamente. Combinación de kit más fácil de usar para satisfacer sus diversas necesidades.

➨Libros electrónicos y buen servicio al cliente➨ Si el producto que recibe tiene algún problema de calidad, contáctenos lo antes posible. Ofrecemos una solución 100% satisfactoria. (Si necesita un libro electrónico, comuníquese con nosotros para obtenerlo).

NEXGADGET 102PCS Kit Boquillas para Manga Pastelera, con Boquillas de Acero Inoxidable, Plato Giratorio de Pastel, Espátula para Tartas, etc, Pasteles para Hornear Juego de Decoración para Cupcakes € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

❥MÚLTIPLES TIPOS DE BOQUILLAS: ❥Hay 48 tipos de boquillas para manga pastelera de acero inoxidable, redonda, estrella abierta, hojas, rosa, etc. Cada uno puede producir creaciones geniales. Sus pasteles tendrán un diseño profesional y perfecto

❥MATERIAL DE ALTA CALIDAD:❥ Todas las boquillas son hechas de acero inoxidable 100% apto para uso alimentario, no tóxico, sin olor, resistente a la corrosión y reutilizable

❥PARA AMBOS ADULTO Y NIÑOS: ❥A los principiantes les encantará la facilidad de crear un pastel de "panadería" sin ninguna experiencia. Decorar un pastel junto con su hijo será una experiencia feliz y memorable para ambos!

❥Si tenga cualquier problema con los productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros y vamos a ayudarle tan pronto como sea posible

Vicloon Utensilios de Cocina de Silicona,Set de 6 Espátulas Silicona Incluye Hilvanado Cepillo, Espátula,Cuchara, No Tóxico, Antiadherente,Resistente al Calor,Utensilios para Cocina y Horneado (Rojo) € 10.99

€ 10.59 in stock 1 new from €10.59

Amazon.es Features [Multi-Tool] - Juegos de espátula perfectos con 6 herramientas versátiles: 1 espátula grande, 1 espátula pequeña, 1 espátula grande, 1 espátula pequeña, 1 espátula y 1 cepillo de silicona. Utensilios elegantes que mejorarán enormemente la decoración de su cocina.

[Silicone Grade Food]: aprobado por la FDA y sin BPA. Respetuoso con el medio ambiente, resistente al calor, seguro y estable desde temperaturas de -40 ℃ a 260 ℃ / 500 ° F. No tóxico, inodoro, antiadherente, no decolorante. No se agrietará ni se agrietará, no rayará su utensilio.

[Resistente y duradero] - Las cabezas de silicona contienen un núcleo de acero resistente para proporcionar el equilibrio perfecto entre resistencia y flexibilidad. Le da a este utensilio un peso equilibrado y una resistencia y durabilidad fantásticas, evita que las espátulas se doblen o deformen. Estos utensilios se mantendrán en buen estado y durarán por muchos años.

[Diseño ergonómico]: las espátulas tienen mangos ergonómicos que te ayudan a sujetar y sujetar las tres herramientas correctamente. Ayuda perfecta para agitar, doblar, mezclar y otros métodos de cocción y horneado.

[Limpieza fácil]: diseño sin costura, no deja espacio para el crecimiento de bacterias. La superficie lijada hace que las espátulas no se adhieran a los alimentos, lo que facilita su limpieza. 100% apto para lavavajillas, apto para lavavajillas, apto para congelador y apto para microondas.Nota: El color puede ser ligeramente diferente debido al monitor, permita una pequeña diferencia de color.

Kit Pasteleria y Reposteria Utensilios 181PC,Base Giratoria Tartas,Manga Pastelera Profesional, Decoración de Pasteles 54 Boquillas Torta giratoria,Plato Giratorio Para Tartas,Cake Turntable € 24.98 in stock 1 new from €24.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

♥ 【FORMA HERMOSA】 acero inoxidable redondo y duradero, diferentes tipos, como: hierba, estrella, flor, rosa, hoja, francés, ángulo, pétalo, plano y sellado. Cada índice crea un diseño diferente para todo tipo de grandes creaciones. Sus pasteles, magdalenas y pasteles están diseñados profesionalmente y cuidadosamente elaborados. Hecho de materiales de grado alimenticio, fabricado con un proceso de soldadura sin costura que no se oxida, no se desvanece.

♥ 【360° Plato Giratorio】su rendimiento de giro suave coloca a tu pastel en la posición ideal para decorar hermosos bordes y lados de glaseado a la perfección. la base elevada de 3 pulgadas también tiene un borde antideslizante para evitar que la plataforma se mueva en la superficie de trabajo. El soporte de la torta giratoria puede contener una torta de hasta 11 pulgadas de diámetro con la plataforma aún visible e incluso puede acomodar un pastel más grande en una tarta de pastel.

♥ 【FÁCIL DE USAR】 La pista de rodamiento de bolas oculto mantiene firme tu torta mientras creas delicadas flores y escribes. La plataforma gira en cualquier dirección para facilitar la formación de hielo, bordes, peinado y nivelación. Ideal para usuarios zurdos o diestros.Simplemente aplique una presión suave sobre la bolsa de pastelería para crear hermosas flores.

♥ 【REGALO IDEAL】 un buen regalo para Navidad, Pascua, Día de la Madre y su cumpleaños, y déle a su esposa, su madre o su novia un buen conjunto de decoraciones para pasteles. Es un regalo ideal para aquellos interesados en cocinar.Las herramientas de cocina pueden decorar pasteles, tartas y galletas para profesionales, entusiastas de la pastelería o principiantes.

9PCS Rasqueta para Tartas set,Unidades ajustable Raspador de crema,Raspador para Tartas de Pasteles para Decoración de Bordes,Herramienta de Bricolaje,Espátulas de Crema y Azúcar,para hornear pasteles € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

FLEXIBLE Y FÁCIL DE USAR: una herramienta conveniente y fácil de usar para decorar pasteles, raspar y dividir la masa de pan, es esencial para cualquier panadero o decorador de pasteles.

DISEÑO SATISFACTORIO: diseñado ergonómicamente, el kit de espátula de crema incluye una espátula ajustable, puede ajustar la altura del borde de la torta más suave según sus necesidades. Y el diseño tiene diferentes estrías y diferentes formas, diseñadas en el costado o en la parte superior del pastel.

FÁCIL DE USAR: mano de obra exquisita, superficie lisa, sin espacios, puede completar fácilmente el trabajo, fácil de limpiar y corte suave, sin cuchilla. Puede lavarlo fácilmente con agua antes y después de su uso, y luego secarlo con un paño suave.

AMPLIA GAMA DE USOS: adecuado para hacer pasteles de boda, pasteles de cumpleaños, caramelos blandos, mantequilla, crema, etc. Puede diseñar varios dientes dentados en el costado o en la parte superior del pastel. READ Omicidio Niccol Ciatti, el resto del Procesador en Italia y el Connect l'8 gigugno

Lictin Bolsas de Pastelería-120pcs Mangas Pastelera 60 Micrones de Espesor Deshechable Manga Repostería Pasteles Herramientas para Fondant Decoración € 9.39

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features MATERIALES DE ALTA CALIDAD: Las bolsas de pastelería Lictin están hechas de material 100% polietileno de grado alimenticio, seguro y saludable, con un grosor de 60 micrones, fuerte y duradero, y no es fácil de romper.

FÁCIL DE MANEJAR: Todas nuestras bolsas de pastelería son desechables, no es necesario limpiar, ahorran tiempo, tamaño de la manga de pastelería: 325 X215 X345 mm, el número de 120 para satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE: La manga pastelera es fácil de sujetar, por lo que se coordina todo el proceso de decoración. Al mismo tiempo, se puede utilizar con o sin boquillas (no incluidas).

DISEÑO TRANSPARENTE: La manga pastelera desechable es transparente, cuando se llena con crema de color, se pueden distinguir para evitar que elijas el color incorrecto.

AMPLIAMENTE UTILIZADO:La manga pastelera es muy adecuada para glasear pasteles, galletas, chocolates, etc., perfecta para hacer hermosos remolinos de hielo, rosas, flores, hilos, estrellas, hojas y otros diseños. Ideal para principiantes, panaderos o amantes de los pasteles.

EULOND Manga Pastelera y Juego de Decoración de Tartas, 41 Piezas, con Manga Pastelera de Silicona y 30 Boquillas de Acero Inoxidable y Espatula&Rasqueta Panadero € 12.98 in stock 1 new from €12.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

DURADERO Y FÁCIL DE USAR: Las mangas pasteleras profesionales son de silicona y en su interior liso para exprimir fácilmente, viene para colgar en la pared. Las mangas de silicona son lavables y resistentes, se puede lavar fácilmente a mano o en un lavavajillas. Todas las puntas de la torta son fuertes, duraderas, de acero inoxidable, resistentes a la corrosión, reutilizables.

SALUDABLE Y SEGURO: Las boquillas de accesorios decorativos para hornear están hechas de acero inoxidable a prueba de herrumbre, y las 2 bolsas de repostería hechas de silicona de grado alimenticio inodoro y no tóxico. La bolsa de repostería de silicona ecológica se puede reutilizar sin dañar el medio ambiente. Puede preparar postres exquisitos y deliciosos para usted y su familia a gusto.

FÁCIL DE ALMACENAR Y LIMPIAR: La boquilla de tubería de acero inoxidable y la manga pastelera de silicona se pueden limpiar en el lavavajillas. Combinamos una caja de plástico transparente con una hebilla para guardarlos cómodamente, ahorrando espacio en la cocina y manteniéndolos ordenados.

RICA VARIEDAD: El juego contiene 30 boquillas de decoración diferentes en forma de flor, que pueden satisfacer sus diversas necesidades estéticas. El bolígrafo para decorar pasteles puede ayudarlo a escribir feliz cumpleaños y otras palabras, y expresar sus ideas de manera más directa. También puede usarlo para la creación de pinturas. También puede mezclar y combinar a voluntad para hacer su postre más único.

Juego de Decoración de Pasteles, Plato Giratorio para Pasteles,Manga Pastelera, 132 Piezas Decoración Kit,Herramienta de Pastelería con 59 Boquillas de Tubería para Cumpleaños Fiesta € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Plato giratorio para tartas de 11 pulgadas】 El soporte giratorio para pasteles de 11 pulgadas está hecho de material de grado alimenticio. Tiene una base de silicona antideslizante, que puede garantizar la estabilidad de la torta y evita caídas accidentales durante el proceso de elaboración de la torta. Los rodamientos de bolas ocultos hacen que la torta sea giratoria. girando suavemente en sentido horario o antihorario.

【Varias boquillas de acero inoxidable】 Las boquillas para tuberías de acero inoxidable están disponibles en varias formas para decorar tus pasteles, tartas, muffins, galletas, etc. de diversas formas. ¡Ten diferentes patrones y formas, como estrellas, hojas, flores y más! Con nuestros kits de decoración de pasteles puedes cree sus propias obras maestras en diferentes formas y formas.

【Materiales de seguridad de alta calidad】 Este kit para tartas está hecho de acero inoxidable de alta calidad, silicona y plástico. Resistente y reutilizable, seguro para hacer pasteles familiares. Son buenos kits de decoración para hornear para hacer pasteles de queso, pasteles de libra, pasteles de gasa, pasteles de fondant.

【Idea de regalo perfecta para panaderos】 Para todos los amantes de la repostería (incluso para los principiantes), estos coloridos utensilios para hornear en un hermoso empaque serán recibidos con mucha alegría, ya sea para Navidad, Pascua, Día de la Madre, Día del Padre, Aniversario o Cumpleaños. Obtendrá un pastel completo herramientas de decoración para hacer pasteles.

Gyvazla Torta Giratoria, Cake Turntable, 5 Grande Boquillas de Acero Inoxidable, 3 Raspador de Pastel, 2 Espátula de Hielo, Cortador, Bolso de Pastelería, para Decoración de Pasteles, Cupcakes € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Diseño antideslizante】 Cuatro bases de plástico hacen que el plato giratorio sea más estable. Preocuparse diapositiva libre. La altura de la mesa es de 2.8 '', fácil de operar. Podría hacer un pastel de 10 '' para satisfacer las grandes necesidades de la fiesta.

【Easy Spin】 El plato giratorio es de plástico súper ligero, 6 anillos de mármol se pueden girar fácilmente hacia la izquierda o hacia la derecha. Es más fácil en el proceso de producción.

【Nivelador apretado】 Nuestro cortador no tiene ningún diseño de pliegues para hacer que el alambre de acero sea mucho más apretado. Es más fácil cortar el pastel.

【Plataforma giratoria con escala】 La plataforma giratoria tiene pantallas de diferentes tamaños: 5 '', 6 '', 7 '', 8 '', 9 '', 10 ''. Es fácil ayudarte a hacer un pastel de tamaño ideal.

Boquillas Manga Pastelera Profesional 35 Piezas Set, Utensilios Reposteria y Pasteleria Manga Pastelera Silicona, Cake Decorating Supplies Kit with 2 Icing Bags, 27 Piping Nozzles, 3 Cake Scraper € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【27 Boquillas Reposteria】 27 tipos diferentes de boquillas reposteria para pasteles incluyen redondas, hojas, rosas, estrellas, etc. Las diferentes boquillas reposteria corresponden a diferentes patrones. Puedes usar tu imaginación para crear más patrones para decorar el pastel con el cake decorating kit. boquillas manga pastelera set

【Materiales de Alta Calidad y Reutilizables】 Nuestro cake decorating kit está hecho de silicona de alta calidad, acero inoxidable y plástico, que son seguros e inofensivos, fuertes y duraderos, y no se deforman ni se rompen. El cake decorating kit se puede reutilizar para satisfacer sus necesidades de uso a largo plazo. cake decorating kit profesional

【Fácil de Usar y Limpiar】 La manga pastelera se puede recortar fácilmente y se puede utilizar con varias boquillas. El cake scraper puede modificar la crema en el lateral. Nuestro cake decorating kit es fácil de limpiar, solo necesitas enjuagar con agua, también puedes usar el lavavajillas para limpiar. icing bags piping nozzles

【Decoración de Pasteles con la Familia】 Puede usar el cake decorating kit con su familia para hacer varios patrones, decorar varios pasteles, hojaldres y pasteles, y disfrutar de la diversión de hornear con su familia. Este es el mejor cake decorating kit. manga pastelera silicona boquillas

Kit suministros decoración tartas, juego 542, herramientas repostería hornear con 3 paquetes moldes tartas, alfombrilla antiadherente, soporte tocadiscos, nivelador tartas, puntas rusas bolas glaseado € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Molde de 3 tamaños para pasteles: 3 paquetes (7/9/10 pulgadas). Los moldes de resorte pueden hacer pasteles de varias capas, la sartén está hecha con revestimiento antiadherente y se libera fácilmente. Apto para microondas hasta 450 °F. Puedes hacer pasteles fácilmente a varias fiestas

Suministros de decoración de pasteles para los amantes de los pasteles: ya sea letras o remolinos de glaseado cuando estás decorando cupcakes, pasteles, postres y pasteles; estas herramientas de fondant te permiten decorar tus sabrosos dulces con facilidad, consejos numerados: Hemos seleccionado las 63 puntas superiores, incluyendo puntas redondas, puntas de hoja, puntas de pétalos, puntas francesas, puntas de tejido de cesta, puntas de estrella abiertas que cierran las puntas de estrellas, puntas de flor, uso cuidadosamente seleccionado Acero inoxidable de 30 Puntas de acero inoxidable de 4 grados con una práctica caja de almacenamiento reutilizable

Tocadiscos giratorio suave: este soporte giratorio para tartas gira suavemente con rodamientos de bolas ocultos y te ayuda a decorar fácilmente pasteles para cumpleaños, bodas y otros eventos. Gira en sentido horario y antihorario, bueno tanto para diestros como para zurdos. Utiliza la espátula recta para glasear pasteles redondos desde los lados y la espátula angular desde la parte superior mientras gira el tocadiscos. El tocadiscos está hecho de plástico antiadherente y apto para lavavajillas

Toneladas de diversión con amigos y familia: nuestro paquete de materiales de decoración incluye raspadores, boquillas, una jeringa y cortador de pasteles, uñas de flores, levantador de flores, cepillo recto, bolsas desechables y muchos más artículos imprescindibles que te encantará aprender a perfeccionar y dominar. Comparte la diversión de las flores glaseadas con amigos y familiares. Molde para fondante: 14 moldes de base que pueden imprimir gráficos y patrones en pasteles, pasteles de bricolaje, combinación flexible, tallado directamente en la superficie del pastel, úsalo antes de hornear el pastel

Zasiene Molde para Tartas con Número 9 Piezas Moldes Número para Tarta 10 Pulgadas Reposteria y Pasteleria Utensilios para Aniversario Bodas Cumpleaños Accesorios para Hornear(6 y 9 comunes) € 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Estructura del material: Hecho de acrílico blanco; Material ecológico, seguro y saludable, con alta tenacidad, alto costo de material, más duradero y texturizado.

Color y tamaño: Blanco lechoso transmisor de luz; altura 254 mm, espesor 2 mm, cada número es de un tamaño diferente ver imagen, buena calidad, fuente hermosa, mejor efecto de producto terminado, mayor dureza, no es fácil de rayar, mejor practicidad.

Conveniente y práctico: cubra la plantilla de números en la base de la torta, corte los números deseados con un cuchillo a lo largo de la plantilla de números, después de tallar, retire la plantilla de números, retire el exceso de base de la torta, exprima la crema y coloque su fruta favorita, flor. , o chocolate dulce Decora y listo.

Amplia gama de usos: adecuado para accesorios de moldes de pastel de bricolaje familiares, se puede usar en pastelerías, cafeterías y otros lugares, alta practicidad, hacer un pastel de cumpleaños perfecto a mano, dejando una fiesta de cumpleaños inolvidable para los amantes, amigos, familiares o niños.

Kit de suministros para decoración de pasteles para principiantes, juego de 137, herramientas para repostería, 1 soporte giratorio, 55 puntas numeradas para glaseado con gráfico de patrones € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Tocadiscos giratorio suave: este soporte giratorio para tartas gira suavemente con rodamientos de bolas ocultos y te ayuda a decorar fácilmente pasteles para cumpleaños, bodas y otros eventos. Gira en sentido horario y antihorario, bueno tanto para diestros como para zurdos. Utiliza la espátula recta para glasear pasteles redondos desde los lados y la espátula angular desde la parte superior mientras gira el tocadiscos. El tocadiscos está hecho de plástico antiadherente y apto para lavavajillas

Toneladas de diversión con amigos y familia: nuestro paquete de materiales de decoración incluye raspadores, boquillas, una jeringa y cortador de pasteles, uñas de flores, levantador de flores, cepillo recto, bolsas desechables y muchos más artículos imprescindibles que te encantará aprender a perfeccionar y dominar. Comparte la diversión de las flores glaseadas con amigos y familiares

Accesorios de decoración: ya sea letras o remolinos de glaseado cuando estás decorando cupcakes, pasteles, postres y pasteles; estas herramientas de fondant te permiten decorar tus deliciosos dulces con facilidad, consejos numerados: Hemos seleccionado las 63 puntas superiores, incluyendo puntas redondas, puntas de pétalos, puntas francesas, puntas de tejido de cesta, puntas de estrella abiertas que cierran puntas de estrella, puntas de flores de gota, utiliza acero inoxidable cuidadosamente seleccionado de 304 Puntas de acero inoxidable con una práctica caja de almacenamiento reutilizable, todas las herramientas y accesorios

Molde para fondante: 14 moldes de base que pueden imprimir gráficos y patrones en pasteles, pasteles de bricolaje, combinación flexible, tallado directamente en la superficie del pastel, úsalo antes de hornear el pastel

Kit de 4 Utensilios para Pasteleria y Reposteria - Plato Giratorio para Tartas, Espatula y Lira - Apto para Lavavajillas € 17.59 in stock 1 new from €17.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

BASE GIRATORIA con rotación de 360 grados en ambas direcciones. Diámetro 27,5cm / altura 7 cm. Pala grande para levantar tartas de unos 26x27cm, espatula de repostería de 26cm y cortador de tartas.

El SOPORTE/BASE PARA TARTAS incluido en el set está hecho de plastico higiénico fácil de limpiar. El stand giratorio tiene marcas circulares para poder centrar perfectamente el pastel, tarta o bizcocho.

La PALA PARA TARTAS de acero inoxidable se puede utilizar para cortar la tarta en capas o sacar la tarta del horno. Este y los demás utensilios son utensilios de cocina universales y prácticos.

ESPÁTULA/PALETA PROFESIONAL + LIRA (cortador de pasteles) de acero inoxidable aptos para lavavajillas. Después de la limpieza se recomienda secar los accesorios con un paño para evitar la oxidación. READ Los 30 mejores Mascarilla Facial Negra de 2022 - Revisión y guía

Tortenplatte Drehbar Tortenständer Kuchen Drehteller Cake Decorating Turntable mit Zuckerguss,Edelstahl Spritztüllen,Backzubehör,Cupcake Förmchen,Kuchen Dekorieren (290PCS) € 33.66

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Amazon.es Features Material de alta calidad: el soporte para tartas está hecho de plástico ABS y silicona apta para alimentos, no es pegajoso, no tóxico y apto para lavavajillas. Ideal para principiantes y profesionales. Disco giratorio muy ligero y duradero

Lo que recibirás: 48 boquillas de acero inoxidable, 3 puntas rusas, 2 bolsas de flores reutilizables, 2 convertidores de boca, 100 bolsas de flores desechables, 60 vasos desechables, 2 pinzas para manga pastelera 3 rasquetas de pastel, 1 cepillo de limpieza, 1 plato giratorio para tartas antideslizante, 1 cortador de pasteles y 2 cuchillas de acero inoxidable. Atel (6 1 x salsa y cepillo de aceite, 1 x molde de chocolate, 9 x lápices tallados para tartas de fondant, 50 x tarjeta de cumpleaños, 1 x raqueta de huevo, 1 x espátula de silicona, 1 x manual (idioma español no garantizado)

❤ Consejos numerados: fácil de usar: este es el único juego con puntas numeradas con gráfico de muestra. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por qué puntas producen qué tipo de decoración. Simplemente echa un vistazo a la tabla de patrones en la que hemos incluido los resultados de cada punta para facilitar la selección de las puntas

Herramientas de repostería de alta calidad: fuerte, duradero, acero inoxidable, resistente a la corrosión, reutilizable, no adhesivo, insípido, apto para lavavajillas y fácil de limpiar (Nota: las puntas de decoración, la bolsa y el rascador se encuentran en la parte inferior del tocadiscos al abrir el paquete)

Tanto para profesionales como para niños. Mientras que los profesionales disfrutan de un gran número de consejos, los principiantes disfrutarán de la facilidad sin experiencia de crear un verdadero diseño de tarta «Bake Shop». A los niños les encantará este kit. Decorar una tarta junto con tu hijo será una experiencia feliz e inolvidable.

Deiss Pro Batidora de Reposteria - Cortador de Masa, Mezclador de Harina de Acero Inoxidable, Mango Antideslizante - Apto para lavavajillas(5-Strings) € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

AHORRE TIEMPO MIENTRAS PREPARA MASAS : Ya que la batidora de hojas para pasteles cubre una superficie mayor que un mezclador de alambre, tenedor o dos cuchillos, esta herramienta hace que el trabajo se complete rápidamente. Es también mucho menos sucio que usar sus manos.

CÓMODO MANGO PARA UN SÓLIDO AGARRE : Su mango ergonómico se adecua perfectamente a todos los tamaños de manos y no se resbala incluso si está mojado o grasoso. El suave agarre absorbe presión para que usted no se canse cuando use el cortador de masa por largos períodos de tiempo.

ROBUSTA CONSTRUCCIÓN QUE DURARÁ AÑOS : La batidora pasteleria está hecho de acero inoxidable duradero que no se doblará, romperá, o corroerá por muchos años. La limpieza es también tan fácil como el ABC: después de que termine, sencillamente lleve la batidora al lavavajillas.

GARANTÍA DE POR VIDA : La garantía de por vida de Deiss es la fianza para asegurarle a nuestros clientes que tendrán una experiencia libre de complicaciones y un producto con una imbatible duración.

Juego de Decoración de Pasteles de 143 Piezas, Con Báscula Electrónica, Plato Giratorio, 24 Boquillas Giratorias Para Pasteles, Espátula Para Glaseado de 2 Piezas, Bolsa de Pastelería € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

UNA BALANZA ELECTRÓNICA: Están bien hechos y miden con precisión. Puede ahorrar espacio y es agradable, compacto y ligero, ocupa poco espacio. La pantalla es digital y clara. Fácil de usar, simplemente coloque el tazón o recipiente en la balanza y luego presione el botón de encendido. Puede elegir entre qué unidades prefiere medir en métrico o imperial.

MESA GIRATORIA GIRATORIA SUAVE: Este soporte giratorio para pasteles gira suavemente con rodamientos de bolas ocultos. Puede ayudarlo a decorar pasteles para cumpleaños, bodas y otros eventos importantes fácilmente. Puede girar en sentido horario y antihorario, es bueno tanto para diestros como para zurdos. Use una espátula recta para glasear pasteles redondos desde los lados y una espátula en ángulo desde la parte superior mientras gira el plato giratorio.

FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR: Todas las puntas numeradas pueden hacer diferentes formas de flores y son fáciles de usar. 14 piezas de moldes para fondant que pueden crear varios patrones en pasteles, que se pueden combinar de manera flexible y tallar directamente en la superficie del pastel. Además, se incluye un cepillo de limpieza para que te sea más fácil limpiar las puntas.

APTO PARA PROFESIONALES Y PRINCIPIANTES: Fácil de usar y operar. Tiene una amplia gama de usos como cocina casera, panadería, fiesta, restaurantes, bodas, festivales, repostería, etc. También es un buen regalo para Navidad, Semana Santa, Día de la Madre y Cumpleaños. ¡Haz un hermoso juego de decoración de pasteles para tu alma gemela, padres o amigos! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros sin dudarlo.

ZITFRI Juego de 12 Piezas de Cortadores de Galletas Redondos Acero Inoxidable Utensilios de Reposteria y Pasteleria Molde de Galletas € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

【12 Tamaños】: Los molde para galletas tienen 12 tamaños diferentes, desde 2.8cm-11.5cm, para hacer postres de diferentes tamaños y formas, satisface todas tus necesidades.

【Material Resistente y Adecuado al Horno】: Estos moldes galletas redondo están hechos de acero inoxidable, resistente y duradero. el material del producto es de grado alimenticio, garantiza el uso seguro y saludable. Es resistente al calor, se puede utilizar perfecto entre -40 ° C y 230 ° C. Muy adecuado para la cocina al horno.

【Fácil de Usar y Limpiar】: Estos moldes de acero inoxidable son simple de usar, sólo ponga los cortadores redondos encima de la masa, luego presionarla. Los cortadores tienen superficies lisas y finas que se lavan con facilidad. Puede lavarlo por lavavajillas.

【Diseño Seguro para el Uso】: Los cortadores de galletas no tienen bordes afilados, las partes superiores del molde de reposteria tiene un diseño suave y no le raya los dedos al cortar, garantiza el manejo seguro y cómodo, también son agradables para niños.

THETHO Cortador de Pasteles de Doble Alambre Ajustable, Cortador de Pastel Nivelador, Cortador de Pastel de Acero Inoxidable, Cortador de Tartas para Rebanadas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Estabilidad de la rebanada】 Este cortador de pastelería de acero inoxidable tiene patas resistentes para evitar movimientos innecesarios al cortar la torta, no dañará la torta y puede hacer que toda la torta sea más hermosa.

【Altura ajustable】 El cuchillo de pastelería puede cambiar la altura de los trozos para cortar un pastel más perfecto y uniforme, lo que le permite dividir el pastel con mayor precisión. Puede elegir el grosor de cada capa para que el grosor de la capa de la torta sea consistente sin preocuparse por dañar la torta.

【Cómodo de usar】 El mango de la cortadora de pasteles está hecho de material de hierro galvanizado, fácil de usar y controlar, está equipado con dos líneas de corte, que pueden cortar con precisión tirando suavemente de la capa de corte del pastel.

【Fácil de limpiar】 La cortadora se puede limpiar directamente con agua o en el lavavajillas, ya que el material de acero inoxidable es resistente a la corrosión y se puede limpiar a voluntad.

Kit De Suministros Para DecoracióN De Pasteles Para Principiantes, 60 Piezas DecoracióN Kit,Herramienta De PasteleríA Con 32 Boquillas De TuberíA Para CumpleañOs Fiesta € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Plataforma giratoria para pasteles】Mesa giratoria para tartas con base antideslizante azul. Gira suavemente en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj, puede sostener un pastel de hasta 28 cm e incluso puede acomodar un pastel más grande en una tabla de pastel.

Espátula de aluminio en ángulo: la espátula de glaseado de 27 cm aplica el glaseado en el lateral o en la parte superior de los pasteles. La espátula flexible para glaseado es perfecta para hacer pasteles en capas y extender sobre una capa de migas de manera uniforme y suave.

Material seguro de grado alimenticio: todos los kits de decoración de pasteles cumplen con los estándares de grado alimenticio, hechos de silicona de alta calidad de grado alimenticio, plástico y acero inoxidable. Resistente y reutilizable, seguro para hacer tartas familiares.

【Adecuado para profesionales y principiantes】Plato giratorio para tartas con amplia gama de usos: cocina en casa, panadería, fiesta, restaurantes, bodas, festivales, pastelería, etc. Un buen regalo para Navidad, Pascua, Día de la Madre y cumpleaños.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.