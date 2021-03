Los 30 mejores Usb C To Usb de 2021 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Usb C To Usb veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

nonda Adaptador USB Tipo C a USB 3.0, Adaptador Thunderbolt 3 a USB de Aluminio con LED Indicador para MacBook Pro 2019/2018, MacBook Air 2018, Pixel 3, y más dispositivos de tipo C (Gris Espacial) € 14.99

€ 7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [USB 3. 0 Super Veloz] Hasta 5Gbps de velocidad de transferencia de datos

[Combina tu MacBook] Cualquiera con carcasa de aluminio. 3 Colores a juego con el Apple MacBook.

Componentes de alta calidad garantizan una vida útil más larga.

[Interferencia Wi-Fi corregida] no hay interferencia Wi-Fi mientras se utiliza este adaptador mejorado.

[Compatibilidad universal] Compatible con ordenadores portátiles/tabletas/teléfonos inteligentes con un puerto USB de tipo C incluyendo MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2018, Nintendo Switch, Samsung Galaxy S8/S9.

Skyee 2 Unidades Adaptador USB Tipo C, USB-C Hembra a Tipo A USB 3.0 Macho Adaptador, USB 3.1 Tipo C Adaptador pour Carga o la Transferencia de Datos- Negro € 5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Adaptador USB Tipo C 3.1: Utilice solo soporte USB Tipo C a Lightning Cable y USB C a Tipo C Cable, permita la carga o la transferencia de datos (OTG) para teléfonos, portátiles de tipo C y tipo c power bank/disk.

Amplia compatibilidad: Permite conexiones a sus portátiles o cargadores USB tipo A con cable usb tipo c, concentradores usb tipo c y periféricos usb tipo c. Compatible con el cable de carga rápida iphone8/X (cable usb-c a lightning), cable Google Pixel 2 XL / Macbook 12 Inch / nueva tablet Nokia N1 / Chromebook Pixel (cable usb c a usb c ). Dispositivos de interfaz USB Tipo-A 2.0/3.0, incluidos los cargadores normales, MacBooks anteriores y la mayoría computadoras portátiles en el mercado.

Nota: No disponible para iPad Pro (2018), Este Adaptadores puede cargar google pixel solo por cargador con salida de 2.4A. Para el hub multipuerto de usb c, no admite usb c a salida de video HDMI / VGA.

Carga Rapida y Segura: Este conector USB C a USB A ofrece hasta 3A de carga, y posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente; la carcasa de aleación de aluminio mejora la durabilidad del adaptador.

Velocidad de hasta 5 Gbps: super velocidad de transferencia, soporta una velocidad máxima de 5 Gbps, compatible con USB 3.0/2.0. Pequeno y Ligero, el adaptador type C a USB es extremadamente pequeño por lo que puedes llevar en cualquier sitio

AUKEY Adaptador USB C a USB 3.0 (3 Pack) con OTG para MacBook Pro 2017/2016, ChromeBook Pixel, Nokia N1, OnePlus 2 y Otros Dispositivos con USB C (Negro) € 7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Conexión SuperSpeed: Conecta dispositivos USB-A (unidades flash, teclados, ratones, hubs) a dispositivos USB-C (nuevos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles). USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) permite una transferencia de datos SuperSpeed ​​de hasta 5 Gbps

Compatibilidad con USB OTG: Transfiera videos, fotos, música y otros archivos entre su dispositivo portátil USB-C compatible y un periférico USB-A sin necesidad de una PC o computadora portátil

Amplia compatibilidad: Conector USB-C reversible que se conecta de cualquier manera. Compatible con Macbook Pro, Chromebook Pixel, ASUS Chromebook, Nexus 6P / 5X y otros dispositivos USB-C

Diseño minimalista: Un adaptador pequeño, liviano y fácil de usar. Conveniente para llevar a donde quiera que vaya

Contenido del Paquete: AUKEY Adaptador CB-A1 USB C a USB 3.0 A ( 3 pack) , 1x Manual Usuario

Hub USB C - 7 En 1 USB C Adaptador a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, SD/Micro SD Lector Tarjeta, USB C Hub Tipo C para MacBook Pro, Chromebook, XPS y Otros Dispositivos - Gris Espacial € 22.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Portátil & Funciona de inmediato al enchufarlo】 Delgado y compacto, 114*24*10 mm, cabe en su bolsillo, fácil de guardar en la manga, bolso o bolsillo de su computadora portátil. La carcasa de color espacial, hecha de aluminio de primera, hace al puerto USB C resistente y duradero. Funciona de inmediato al enchufarlo, no requiere de software, controladores o instalaciones complicadas

【Diseño 7 en 1&mucha expansión】3 puertos USB 3.0 con velocidades de transferencia de 5Gbps permiten sincronizar y compartir archivos rápidamente; 1 puerto HDMI con salida de vídeo nítida de 4K que transfiere video con efectos tridimensionales en segundos; 2 ranuras para tarjetas SD (una es Micro SD) para almacenar tus datos con más versatilidad; 1 conector USB-C que le permite al Adaptador USB Cconectarse a cualquier dispositivo con puertos USB-C:¡tantas posibilidades en un solo puerto múltiple!

【El adaptador de vídeo 4K HDMI】Extiende tu pantalla con el puerto HDMI y ve multimedios 4K UHD o reproduce video Full HD 1080p en HDTV, monitores, o proyectores. USB C Hub te brinda la más nítida sincronización de vídeo con efectos tridimensionales. Es perfecto para ver una película HD en tu HDTV; extender un juego de video tridimensional a tus monitores, o mostrar tu presentación en PowerPoint en proyectores en las reuniones de la oficina

【Listo para SD universal】Puedes conectar tarjetas SD y micro SD para una transferencia rápida de 104 MB/s, capacidad de 512 GB, es fácil transferir fotos o videos tomados con tu cámara de tus tarjetas a tu computadora portátil en segundos

【Control inteligente de temperatura】Con microchips inteligentes integrados y varios sistemas de protección para evitar excesos de corriente, voltaje, cortocircuitos y temperaturas altas para su seguridad y un rendimiento excelente, además de nuestra atención al cliente amistosa, le garantizamos una experiencia sin preocupaciones

RAMPOW Cable USB Tipo C a USB A 3.0 Cable USB C Carga Rápida Nylon Duradero-Garantía de por Vida [USB C 3.1 Gen 1] para Samsung Galaxy Note 10/ S10 / S9, Mi 10, HTC 10/U11, LG G5/G6-1M,Gris Espacial € 8.99

€ 6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carga Rápida y Sincronización: ¡Soporte Qualcomm Quick Charge 3.0 y soporta hasta 3.6V~20V/3A [5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ] de carga segura, lo que le permite cargar completamente sus dispositivos más rápido que nunca! Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed+)con dispositivos compatibles con USB 3.0,que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

Amplia Compatibilidad: Compatible con Samsung S8/S8+/Note 8/Note 9,Chromebook Pixel, LG G5/G6, HTC 10/U11/U12+ y cargar rápidamente teléfonos y tablets equipados con puerto USB tipo C.

⚡ Conector USB Tipo C Reversible: Con el conector reversible podrá mantenerse al día con la última tendencia en interfaces USB. Con este diseño fácil de usar, puede conectarlo a sus dispositivos USB tipo C libremente sin preocuparse por la orientación.

Ultra Durabilidad: Cable tipo c trenzado de Nylon añade durabilidad y que hace que sobreviva fácilmente al uso diario.Aluminio conectores con resistencia de 56 K garantiza una carga segura.

Profesional Servicio Postventa - Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o preocupación que tenga - estamos aquí para ayudarle. El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas. READ Los 30 mejores Tiras Led Coche de 2021 - Revisión y guía

nonda Adaptador USB C a USB (2 pack), Adaptador USB-C a USB 3.0, USB Tipo-C a USB, Thunderbolt 3 a Adaptador USB hembra OTG para MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air 2018 y Más dispositivos tipo C € 10.99

€ 10.02

3 used from €7.55

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [USB 3.0 Súper Velocidad] Velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Adaptador de USB para USB C USB rápido.

[Enchufa y Juega] Adaptador OTG. No se necesita controlador/software adicional. Adaptador USB para Thunderbolt 3 simple.

[Súper duradero] El cuerpo de aleación de zinc evita arañazos. El conector USB C Premium pasa más de 10,000 pruebas de empuje/tracción.

[Compatibilidad universal] Compatible con computadora portátil/tableta/teléfono inteligente con un puerto USB tipo C que incluye Macbook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air 2018, Nintendo Switch, Samsung Galaxy S8 / S9.

[Garantía de 1 año] Siéntase libre de actualizar a la Garantía de 3 años registrándose en un programa de garantía de adaptador USB-C que no sea de fábrica.

nonda Adaptador USB C a USB (2 Pack), USB-C Hembra a USB Macho, Adaptador USB Tipo C Hembra a USB OTG para iPhone 11 12 Pro MAX, MacBook Pro 2015, MacBook Air 2017, Computadoras Portátiles € 10.99

€ 7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Carga rápida] Hasta 3 amperios de corriente de salida. Adaptador de carga rápida USB Tipo C hembra a USB A macho;

[Transferencia de datos rápida] Velocidad de transferencia de datos USB 2.0 estándar. Transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

[Plug & Play] Adaptador OTG. No se necesita controlador / software adicional. Adaptador simple USB A 2.0 a USB tipo C;

[Super Duradero] El cuerpo de aleación de zinc evita arañazos. El conector USB A Premium pasa 10,000+ Prueba de empujar / tirar;

[Amplia compatibilidad] Samsung Galaxy S20 /S20+ / S10 / S10+ /Note 10 /Note 10+, 12.9 inch iPad Pro 3/4, 11 inch iPad Pro 1/2, iPhone 12/11 Pro, iPhone 12/11 Pro Max, iPhone SE (Utilice un cable Lightning a USB-C), cargadores de pared, bancos de energía y más dispositivos con puertos USB-A estándar.

Apple Adaptador de USB-C a USB € 25.00

€ 22.99

18 used from €13.94

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Con el Adaptador de USB-C a USB puedes conectar tus dispositivos iOS y muchos de los accesorios USB estándar a tu MacBook con USB-C.*Colócalo en el puerto USB-C y podrás conectar memorias flash, cámaras y otros accesorios USB estándar. También puedes usar un cable USB para sincronizar y cargar tu iPhone, iPad o iPod.

Algunos accesorios USB no son compatibles.

Apple Adaptador de USB-C a USB

Adaptador USB C RAMPOW, Adaptador USB c a USB 3.0, USB c a USB 3.0 Transmisión de Datos y Carga Rápida para MacBook, Samsung, Huawei, Switch, DELL, Google Pixel y Dispositivos con tipo C a USB A Macho € 6.99

1 used from €5.82

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Transmisión de Datos a Alta Velocidad】 Adaptador USB C a USB 3.0 con el chip VL160 en su interior, este tipo de puerto C admite la salida 3A de doble cara. El adaptador tipo c a usb 3.0 puede transferir rápidamente música, fotos y datos desde y hacia una computadora portátil con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps: transfiera una película HD completa en solo 10 segundos. *Pero el adaptador NO PUEDE transferir señales de audio y video.

⚡【Carga Rápida】 Adaptador USB C a USB 3.0 aproveche la función de carga rápida en los teléfonos inteligentes habilitados para QC 3.0, QC 2.0 o Huawei FCP. Cargue hasta un 50% en solo 30 minutos mientras usa dispositivos y cargadores compatibles con Quick Charge.

【Compatibilidad Universal】 El adaptador USB C a USB A le permite convertir su antiguo dispositivo USB A a una plataforma compatible con USB C, conectando así de forma rápida y estable todos los dispositivos inteligentes USB C, como teléfonos móviles, Samsung Galaxy S10/S10 +/S9/S9+/S8/S8+, Huawei P30/P30 Pro/P20/P20 Pro/P10, Mate RS, Google Pixel 3a/3a XL/3/3XL/2/2XL, OnePlus6T, Switch; Macbook 12''2017/2016/2015, Macbook pro 13/15'' 2016/ 2017/2018, Macbook air 13'' 2018, ChromeBook Pixel.

【Seguro y Confiable】 El cuerpo de aluminio de primera calidad proporciona una durabilidad inigualable. Diseño delgado y elegante diseñado para las tendencias de diseño emergentes hacia dispositivos más pequeños. Adaptador tipo C a USB es extremadamente pequeño, Es fácil de llevar.

【Qué Consigues】 Adaptador USB C a USB 3.0 de alta calidad, es pequeño, liviano y fácil de usar, especialmente para usuarios nuevos, sin la necesidad de pasar mucho tiempo para operar. El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

AUKEY Cable USB C a USB 3.0 A 2M Nylón Cable USB Tipo C de Carga y Sincronización para Samsung Galaxy Note 8 Note 9 S10 S10+ S10e S9 S8 S8+ LG V40 V30 V20 G6 G5 Nexus 6P 5X Moto Z Z2 Z3 Google Pixel 2 € 7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Modelos Aplicables: Samsung Galaxy S8+ / S8, HUAWEI P10 / P9, OnePlus 3 / 2, Google Chromebook Pixel y otros dispositivos con puerto USB C

Sincronización de Carga y Transferencia de Datos: la transferencia de datos de USB C a USB 3.0 alcanza hasta 5Gbps, que es 10 veces rápido que USB 2.0, a 5 Gbps apodado una película HD en menos de 5 segundos

Seguro y Robusto: Trenzado a tejido nylón envuelto incluso después de plegados múltiples no está dañado. El cable de logitud de 2m es tan largo que no necesita preocuparse de la molestia causada por el corto cable.

El Puerto USB C: No es direccional, que se puede de forma frontal o al revés, lo que mejora la facilidad de uso de esta interfaz

Lo que Obtendrá: AUKEY Cable CB-CD3 USB C a USB 3.0 A nylón 2m, manual usuario, garantía y servicio al cliente

EasyULT Adaptador USB C Hembra a USB Macho (4 Pack), Adaptador de Cable Tipo C a USB A, para Huawei, Samsung, Computadoras Portátiles, Bancos de Energía y Otros Dispositivos con USB C(Negro) € 6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Adaptador USB-C hembra a USB-A macho diseñado para transferir datos y NO admitirá la transmisión de señales de video. Transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

Puede conectar fácilmente cualquier periférico USB-C que utiliza el nuevo conector USB-C. No se necesita controlador / software adicional.

Hasta 3 amperios de corriente de salida. Puede conectar fácilmente cualquier periférico USB-C que utiliza el nuevo conector USB-C.

Carcasa de aluminio de alta calidad con acabado pulido. Fácil de transportar, pequeño volumen y peso ligero, transporte conveniente.

Lo que obtienes: 4 X Adaptador USB C Hembra a USB Macho

Anker Powerline II USB-C to USB 3.1 - Cable USB (0,9 m, USB C, USB A, 3.1 (3.1 Gen 2), 10000 Mbit/s, Negro) € 9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 10 GBPS TRANSFERENCIA DE DATOS: Admite transmisión de datos, video y audio de velocidad súper. Envía o recibe una película HD en 2.5 segundos.

ENTREGA DE ENERGÍA USB: cargue cualquier dispositivo USB-C actual o futuro a la velocidad máxima. Suministra de forma fiable y segura hasta 60 vatios.

USB-IF CERTIFICACIÓN: Cumple todos los requisitos de la Federación Internacional de USB. Descargue sin preocupaciones y transfiera datos sin pérdida

UN CABLE DE POR VIDA: Estamos tan seguros de que los cables PowerLine II son tan duraderos que los emitimos con una simple garantía de por vida.

LO QUE CONSIGUE: Anker PowerLine II USB-C en USB-A 3.1 Gen2, garantía de por vida, factura digital y servicio de atención al cliente amigable.

UGREEN Cable OTG USB C a USB 3.0 Adaptador OTG USB 3.1 Tipo C 5Gbps para Samsung Galaxy S20 S10+ S9 S8 Note 10 Tab S7 S6, Huawei P40 P30, Xiaomi Mi 10 Redmi Note 8, iPad Pro 2018/2020 Macbook Pro € 7.99

2 used from €7.17

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features CONECTA LO NUEVO CON LO VIEJO: Gracias a OTG tecnología, puede usar este adaptador usb c otg en tu USB-C portátiles, móviles o tabletas una gran cantidad de USB periféricos, como USB memoria, controlador de juegos, disco duro, teclado, ratón y más, obteniendo acceso instante a tus contenidos digitales y gestionándolos con más facilidad y rapidez.

SUPER RÁPIDA VELOCIDAD: USB 3.0 y USB C 3.1 aportan una velocidad de transferencia de 5Gbps, 10 veces más rápido que la versión anterior de USB 2.0. Este cable adaptador usb c otg le permite pasar al móvil películas HD o datos a gran escala en cuestión de segundos.

COMPATIBILIDAD MEJORADA: USB tipo C reversible es compatible con los portátiles, smartphones o tabletas disponibles de USB C, como MacBook Pro 2020 2019 2018 2017, MacBook 2019, Google Chromebook Pixel, Huawei Matebook, Samsung S20/ S10/S8/S8 Plus/Note 10/ Note 8, HUAWEI P40 Pro/ P30/P10/P10 Plus/P9 /Mate9 /Honor 8/Honor 9, OnePlus 8T 7T Pro, Google Pixel 2/Pixel 2 XL, LG G6/G5/V30/V20, Google Nexus 5X / 6P, Lumia 950/950XL, Samsung Tab Pro S, Xiaomi Mi 10/ Mi 9/ Mi 6/ Redmi Note 8/ 7 etc.

15CM-CABLE CONVENIENCIA: Este cable usb c otg lleva integrado un cable de 15cm, longitud muy considerable y te ofrece mayor libertad y facilidad de conexión, sin impedir el puerto próximo al conectar 2 aparatos en paralelo.

CALIDAD FIABLE: El enchufe tipo C chapado en oro estándar y la toma USB garantizan un mejor rendimiento de transmisión y una velocidad de transferencia estable. Y gracias a la protección múltiple incorporada del cable de conexión, la transmisión de datos protege contra interferencias. Con el material de alta calidad y el diseño robusto, el cable usb c otg puede soportar más de 10.000 veces de conexión y desconexión, resistente y duradero para una vida útil más larga.

nonda Adaptador USB C a USB 3.0, USB Tipo-C a USB, Adaptador Thunderbolt 3 a USB hembra para MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air 2018, Surface Go y más dispositivos tipo C € 8.99

€ 6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [USB 3. 0 SuperSpeed] hasta 5Gbps de velocidad de transferencia de datos. Adaptador USB C a USB de alta velocidad.

[Enchufar y Usar] Adaptador OTG. No se necesitan controladores ni software adicionales. Adaptador Thunderbolt 3 a USB.

[Compatibilidad de uso simultáneo] No bloquea el puerto USB-C adyacente, lo que puede ocurrir en los adaptadores sin cable.

[Compatibilidad universal] Compatible con computadoras portátiles/tabletas/teléfonos inteligentes con un puerto USB de tipo C incluyendo MacBook Pro 2018/2017/2016, MacBook Air 2018, Nintendo Switch, Samsung Galaxy S8/S9.

[1 año] Si lo deseas, puedes actualizar a 3 años registrándote en el programa adaptador USB-C de nonda.

UGREEN HUB USB C a USB 3.0 4 Puertos, OTG Adaptador USB-C 5Gbps HUB USB Tipo C 3.1 Compatible con PS5, iPad Pro 2020 Macbook Pro 2020 DELL XPS 13 15, Xiaomi Mi 10 Redmi 9 Note 9, Samsung S21 S20 S10 € 14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features USB-C HUB CON 4 PUERTOS USB 3.0: este HUB USB tipo C agrega 4 puertos USB 3.0 adicionales a su dispositivo USB C, así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: con la velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este USB-C dock transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. (NOTA: Le recomendamos que no utilice este HUB para cargar su dispositivo)

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este HUB USB a USB C tiene un puerto de alimentación Micro USB, a través de cual puede conectar una fuente de alimentación para garantizar el funcionamiento estable al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como disco duro. Cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, garantiza la seguridad de sus dispositivos.

ULTRA DELGADO: gracias al tamaño reducido(10,3x3x1cm), puede llevar fácilmente este HUB USB type C a cualquier lugar, ligero y ultra delgado.

COMPATIBILIDAD AMPLIA: No necesita instalar driver en todos los sistemas como Windows, Mac OS, Linux. Este concentrador USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C, tales como PS5, Macbook Pro 16 '', MacBook Pro M1 2020 2019 2018 2017, MacBook Air M1 2020 2019 2018, iMac 2019 2018 2017, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Go Surface, Samsung Galaxy S10.

Gritin Adaptador USB C a USB 3.0, 2 Pack [0.15M +0.3M] Cable USB C OTG 5 Gbps para MacBook Pro, Xiaomi Note 7/Mi 9T/Mi A1, Galaxy S10/S9, Huawei P10/P9/Mate 10, OnePlus, y Más Dispositivos con USB C € 6.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Transmisión Rápida: USB 3.0 proporcina una velocidad de transferencia de 5Gbps, más rápido que la versión anterior de USB 2.0. Permite transferir películas HD o datos a gran escala al móvil en segundos.

2 Longitudes Diferentes: Los cables con dos longitudes son muy convenientes(15cm+30cm). Le ofrece mayor libertad y facilidad de conexión. Según pruebas de fábrica, admite 10.000 veces de conexión y desconexión para mayor durabilidad y larga vida útil.

Ultra Durabilidad: El material exterior del enchufe es aluminio para ayudar a proteger el enchufe contra daños y desgaste. La fibra de paño de nylon de alta calidad que proporciona protección adicional para evitar daños por doblez, y garantiza una durabilidad incomparable.

Compatibilidad Universal: El adaptador USB C a USB 3.0 es compatible con dispositivos USB-C que admiten OTG, p. MacBook Pro, MacBook, Galaxy S10 + / S10 / S9 / S8, HUAWEI P30 / P20 / P20 Pro / Mate 20 pro / Mate 10 Pro / P10, Nexus 5X / 6P y más dispositivos USB Tipo-C. READ Los 30 mejores Huawei P30 Funda de 2021 - Revisión y guía

Amazon Basics - Adaptador hembra USB tipo C a USB 3.1 de 1ª generación - Blanco € 8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El adaptador hembra asegura conexiones fáciles y rendimiento fiable, y admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

Diseño reversible: es fácil introducir el conector en cualquier dispositivo tipo C compatible (no importa qué lado va hacia arriba).

El puerto tipo C mide la mitad de ancho y un tercio de alto que el conector USB-A estándar (ligeramente más grande que los puertos Lightning o Micro-USB).

Certificado USB-IF de cumplimiento con el estándar USB 3.1 de 1ª generación; retrocompatibilidad con USB 3.0 y 2.0; salida de corriente de hasta 5 V y 3 A.

Mide aproximadamente 14 cm de largo; con garantía limitada Amazon Basics de 1 año.

ABLEWE Hub USB C a Ethernet, 4 en 1 Tipo C a RJ45 Adaptador Type C Hub 3 Puertos USB 3.0,Gigabit Ethernet RJ45 Compatible con MacBook Pro 2017/2018, MacBook de 12 Pulgadas y más Dispositivos Tipo C € 15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【4 EN 1 HUB USB C】 Este Hub USB C incluye 3 puertos USB 3.0, 1 puerto RJ45 gigabit y 1 puerto USB tipo C. Por lo tanto, puede conectar simultáneamente múltiples periféricos USB a MacBook. como disco duro, teclado, mouse, impresora, etc.

【Plug to Play】: no es necesario instalar ningún controlador, proporciona acceso a velocidades de red súper rápidas de 1000Mbps, solo tiene que enchufar y usar, y hace posible que las computadoras sin un puerto Ethernet se conecten a un cable Ethernet.

【Rápida transferencia de datos y el puerto RJ45 Gigabit Ethernet】 Hay 3 puertos USB 3.0, USB 3.0 puertos soportan tasas de transferencia de datos de hasta 5 Gbps., 10 veces más rápido que USB 2.0. Simplemente descargue los documentos en segundos. Y el puerto Gigabit Ethernet admite velocidades de red de 100/1000 Mbps.

【Amplia compatibilidad】 Este adaptador USB C perfecto para MacBook Pro 2019 2018 2017, MacBook Air 2019,2015 / 2016 conserva MacBook de 12 pulgadas, Dell XPS 13, HP spetre x2, Google ChromeBook Pixel 2016/2017, etc.

【Fácil de usar】ABLEWE Hub USB Type C Hub No necesita instalación del controlador, Plug and Play en un segundo. El diseño de la caja de aluminio premium hace que este Hub sea duradero Y ABLEWE ofrece una garantía de 18 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente profesional.

JSAUX Adaptador USB C a USB [2Pack] USB-C Hembra a Tipo A USB Macho Adaptador Carga Rápida Compatible para iPhone 12/11 Pro Max Samsung A70/A50/S10/S9/S8 Pixel 2 Huawei y Otros USB C Dispositivos-Grey € 6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad】: Samsung Galaxy A70 / A50 / S9 / S8 / S8 + / Note 8, Google Pixel 3/2 / 2XL, ChromeBook Pixel, Nokia N1, Google Nexus 5X / 6P y otros dispositivos Tipo-C a un Acer / HP / Computadora portátil Dell / Asus / Lenovo o un cargador de pared / automóvil USB-A para cargar.Samsung Galaxy S20, S20+, S10, S10+, Note 10, Note 10+, etc. iPhone 12/12Pro/12Pro Max/11/11 Pro/11Pro Max(Utilice un cable Lightning a USB-C)

【Materiales de alta calidad】 Carcasa de aluminio de alta calidad con acabado pulido. Conector de acero inoxidable niquelado, no es fácil de romper o doblar. La pluma chapada en oro tiene alta resistencia a la corrosión y buena conductividad eléctrica. La carcasa de aluminio mate es excelente y hace que el adaptador USB C JSAUX sea robusto y elegante, absolutamente capaz de satisfacer sus necesidades.

【Diseño】: El diseño es muy íntimo y lleno de moda. La superficie del adaptador JSAUX Tipo c está ligeramente elevada. Es fácil de quitar. La carcasa de aluminio te da una buena impresión. Es más seguro cargar. Fácil de transportar, pequeño volumen y peso ligero. Puedes ponerlo en tu bolsillo. Adecuado para viajes de negocios, oficinas y hogar.

【Transferencia y carga】: la velocidad máxima de transferencia del adaptador JSAUX USB-C es de 480 Mbps, que corresponde a 40 a 60 MB / s. Puede usarlo para conectar el puerto USB-A al puerto USB-C. El adaptador JSAUX USB-C admite hasta 3 A de corriente para cargar sus dispositivos. Con el adaptador, puede cargar su teléfono o dispositivos Tipo C. Disfruta de una carga segura.

【Lo que obtienes】: Puedes obtener un conjunto de 2 del adaptador JSAUX USB-C. Ofrecemos una garantía de 18 meses y servicio al cliente las 24 horas. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas y resolveremos el problema. [Nota]: asegúrese de que el adaptador sea un adaptador USB-A (enchufe) a un adaptador USB-C (enchufe).

Rankie Adaptador USB C a USB 3,0, Función de OTG, Compatible Dispositivos con USB Tipo C, 2 Unidades, Negro € 5.99

€ 5.09

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 2 piezas. Convierte el puerto USB-C en un puerto USB 3,0 para conectar flash drives, teclados y otros periféricos a la nueva MacBook Pro y otros dispositivos con USB-C

Compatible con tabletas y teléfonos inteligentes con un conector tipo C USB que incluye el Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, el Huawei P20 / P20 Pro y otros dispositivos

Alta velocidad USB C macho a estándar Tipo A USB 3,0 Sincronización de datos, video, audio Cable 4 en 1. La velocidad máxima de transferencia de datos de hasta 5 GBit / s, estándar USB3,0

Diseño reversible: Más pequeño, más inteligente y más conveniente! conector de perfil bajo con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desenchufar fácilmente sin comprobar la orientación del conector

El paquete al por menor incluye: 2-Pack USB-C al adaptador del USB 3,0, tarjeta de la garantía del tiempo de vida

USB C to Displayport Cable 4K 60Hz, ELUTENG 3FT Thunderbolt 3 to Displayport Cable Gold-Plated USB Type C-DP Compatible with MacBook Pro, Laptop, Projector, TV, PC and More € 10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【USB a DP】Cable adaptador de tipo C a conector DP, conecte el teléfono móvil y la computadora con la interfaz tipo C al dispositivo de visualización HD, p. B. pantalla, proyector, TV LCD con interfaz DP para realizar la transmisión de pantalla.

【4K HD】Configurado con el chip de alta gama Cypress, admite una resolución ultraalta de 4096 x 2160 (4K a 60 Hz), disfrute visual de alta definición y compatibilidad con versiones anteriores de 1080P. * Los dispositivos y monitores de salida deben ser compatibles con 4K.

【Transmisión estable】Interfaz completamente chapada en oro, resistente a la corrosión y sin problemas; alambre de cobre estañado de alta pureza, transmisión estable de la pantalla; Material de TPE con cuerpo de alambre, resistente a la flexión, larga vida útil.

【Switching Cambio de dos modos】Transmisión sincronizada de audio y video, soporte de dos pantallas, modo espejo y modo de expansión para cumplir con los diferentes requisitos de la escena.

【Ampliamente compatible】Compatible con el sistema Windows 10/8/7 / XP; Plug & Play, no requiere instalación del controlador; Fácil de organizar el cable.

Adaptador Cable USB C Hembra a USB 3.0 Macho (2-Pack), Conector USB Tipo A 3.1 de Doble Cara 5 Gbps GEN 1 para Cargador MagSafe, iPhone 11 12 Pro Mini iPad Air 4,Samsung Galaxy S20 S20+ S21 Plus Ultra € 13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features (Actualizado para Cargador MagSafe) FUNCIÓN PRINCIPAL: Transferencia de datos de alta velocidad en ambas orientaciones. Construido con un chip premium para ofrecer velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps sin importar en qué dirección conecte el conector USB-C.

Convierta sus dispositivos USB-A heredados (cargador, banco de energía, computadora) en una plataforma habilitada para USB-C con este adaptador de cable mientras agrega 8.5 pulgadas adicionales.

Puede conectar fácilmente cualquier periférico USB-C (cable USB C, unidad flash tipo C, concentrador USB-C) que utilizan el conector USB-C más nuevo.

Construido con exterior de doble trenzado y carcasa de aleación de aluminio para soportar curvas, giros y tirones diarios.

⍟ GARANTÍA ⍟ --- Tenga en cuenta que el adaptador de cable USB-C (hembra) a USB-A (macho) viene con una garantía de 12 meses sin preocupaciones. Siempre nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio al cliente y no dude en contactarnos si hay algo en lo que podamos ayudarlo, lo tenemos cubierto.

TSUPY HUB USB C a HDMI 4K, OTG Adaptador USB C HDMI con 3 Puertos USB 3.0 5Gbps y Type C Power Delivery PD Carga Hub USB Tipo C Thunderbolt 3 para MacBook, Samsung, Huawei, Más Tipo C Dispositivos € 28.99

€ 20.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features HDMI 4K Alta Resolución: el puerto HDMI 4K ultra HD(3840*2160P 30Hz, 1080P 60Hz) es muy bueno para ver peliculas/ organizar una reunión y otras actividades (solo mode DP ALT, MHL).También soporta Samsung Dex (experiencia de escritorio)/huawei desktop.USB C Hub te brinda la más nítida sincronización de vídeo con efectos tridimensionales,que pueden ser compartidas y disfrutadas por toda la familia o trabajar de manera efectiva

3 Puertos USB 3.0 : transmisión de datos de hasta 5Gbps, 10 veces más rápido que un USB 2.0, ayuda a transmitir los datos más rápido que nunca, ahorrando su tiempo. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. Puede transferir un archivo 10G o descargar un archivo de película en segundos, the 5 en 1 hub usb c pudiendo conectar varios perifericos a la vez, como una unidad flash USB, mouse, teclado, auriculares USB, ventilador USB y así

Puerto USB C Carga : el Puerto type C es carga rápido solo (power delivery), PD3.0 estándar, usando tu dispositivo de ordenador o telepono。Circuitería mejorada de protección para evitar excesos de corriente, voltaje, cortocircuitos y temperaturas altas para su seguridad y un rendimiento más confiable ,descubre todo el potencial Disfruta más con un solo puerto USB-C, el que se puede cargar el ordenador a la vez que estás usando lo que necesites.convierte tu puerto USB HDMI, más puertos USB

Amplia Compatibilidad: un gran avance para todo aquel que carece de salidas en su ordenador o lugar de trabajo.el hub usb c a hdmi es adecuado MacBook2015/2016/2017/2018, MacBook Pro2015/ 2016/2017/2018, DELL XPS13/15, HP Spectre X360, Google Chromebook Pixel,Lenovo yoga900/910, Samsung Chromebook Plus,Asus ZenBook 13, HUAWEI MATEBOOK, HUAWEI P20,HUAWEI MATE 10 mas y más

Contenido : un tamaño también es fino y compacto HUB USB C ,fácilmente portátil,el certificado de garantía. También ofrecemos una devolución dentro de los 30 días y soporte técnico de por vida,Si hay algún problema en el uso, no duda de ponerse en contacto con nuestro para cualquier pregunta el puerto hdmi necesita tu usb c dispositivo tiene función de salida de video, si no está seguro, Lea los anteriormente modelos compatibles o pregúntenos

Adaptador USB C Hembra a USB Macho 3-Pack, Adaptador Corriente Cargador Tipo C a USB A Para iPhone 11 12 Max SE XR,Airpods iPad Pro 2021 Mini 6a Gen,Samsung Galaxy Note 10 S20 Plus S21 Ultra A90 A72 € 9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features TENGA EN CUENTA LA LIMITACIÓN: este es un adaptador USB-C hembra a USB-A macho diseñado para cargar o transferir datos y NO admitirá la transmisión de señales de video. ​(Último resultado de la prueba: este producto no funciona con el cargador inalámbrico M/a/g/S/a/f/e debido a la incompatibilidad de los protocolos de carga. Por lo tanto, el cargador M/a/g/S/a/f/e debe emparejarse con un adaptador de corriente USB-C)

Con este pequeño dongle conectado a un puerto USB estándar disponible, sus dispositivos heredados (cargador, banco de energía, computadora) pueden convertirse en una plataforma habilitada para USB-C.

Puede conectar fácilmente cualquier periférico USB-C (cable USB tipo C, unidad flash USB tipo C, concentrador USB tipo C) que utiliza el nuevo conector USB-C.

Este adaptador ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps entre dispositivos conectados y también admite hasta 2 amperios de potencia de salida para cargar sus dispositivos. Disfruta de la carga rápida y segura.

Nuestro dongle con cuerpo de aleación de aluminio ocupa muy poco espacio y se puede conectar directamente al extremo de su hardware USB-A, por lo que no tendrá que preocuparse por llevarlo consigo.

Skyee 2 Unidades Adaptador USB Tipo C con Llavero, USB-C Hembra a Tipo A USB 3.0 Macho Adaptador, USB 3.1 Tipo C Adaptador pour Carga o la Transferencia de Datos- Azul € 4.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Adaptador USB Tipo C 3.1: Utilice solo soporte USB Tipo C a Lightning Cable y USB C a Tipo C Cable, permita la carga o la transferencia de datos (OTG) para teléfonos, portátiles de tipo C y tipo c power bank/disk.

Amplia compatibilidad: Permite conexiones a sus portátiles o cargadores USB tipo A con cable usb tipo c, concentradores usb tipo c y periféricos usb tipo c. Compatible con el cable de carga rápida iphone8/X (cable usb-c a lightning), cable Google Pixel 2 XL / Macbook 12 Inch / nueva tablet Nokia N1 / Chromebook Pixel (cable usb c a usb c ). Dispositivos de interfaz USB Tipo-A 2.0/3.0, incluidos los cargadores normales, MacBooks anteriores y la mayoría computadoras portátiles en el mercado.

Nota: No disponible para iPad Pro (2018), Este Adaptadores puede cargar google pixel solo por cargador con salida de 2.4A. Para el hub multipuerto de usb c, no admite usb c a salida de video HDMI / VGA.

Carga Rapida y Segura: Este conector USB C a USB A ofrece hasta 3A de carga, y posee un resistor de 56k ohmios, que asegura la descarga apropiada de corriente y protege sus dispositivos de daños causados por la gran corriente; la carcasa de aleación de aluminio mejora la durabilidad del adaptador.

Velocidad de hasta 5 Gbps: super velocidad de transferencia, soporta una velocidad máxima de 5 Gbps, compatible con USB 3.0/2.0. Pequeno y Ligero, el adaptador type C a USB es extremadamente pequeño por lo que puedes llevar en cualquier sitio. su cadenita permite engancharlo al propio cable micro usb o puedes llevar en el llavero y tenerlo siempre a mano para que no se pierda. READ Los 30 mejores Trípode Para Móvil de 2021 - Revisión y guía

aceyoon USB 3.1 to USB C Adapter USB C 2 Pack MAX Gen 2 10Gbps / 5V USB3.1 Gen 2 Power Adaptor Data & Charge USB 3.0 Male to USBC Female Connector Compatible for USB C Hub, Cable, PC, Laptop, S9 € 10.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Up to 10Gbps Data Transfer Speed】With the latest USB 3.1 Gen2 technology, the theoretical Max data transfer speed of both sides can up to 10Gbps, which allows fast transmission of files, documents, audios and videos in seconds. Attention: With the IC chip inside of this adapter, the Max input voltage of AM port is 5V. The fast charging plug couldn't be connected to charge for devices! When the AF port of the computer is USB3.1 Gen2, it could reach 10Gbps.

【Widely Compatibility】(For Pad Pro 2018, just only support charging!)It is widely compatible with most Type C devices, such as USB C flash drive, tablet,USBC earphone, compatible for Galaxy S8/S8+, compatible for Google Pixel,compatible for ChromeBook, compatible for LG G5/G6/V20, compatible for Google Nexus 6P,compatible for Nexus 5X, compatible for ZTE Axon 7, compatible for Lumia 950/950XL, compatible for Huawei P9/P9+, Mate9, compatible for Moto Z/G5, compatible for OnePlus 3/3T, etc.

【Plug and Play】 The USB 3.1 to Type C adapter could simply convert the USB Type A port to a USB Type C port, makes your USB-C Mobile Phones/ Tablets / USB-C Hard Drive / earphones / USB-C Hub & Dock can be connected to your USB A-port host device, such as PC, Laptop, Car Charger, Wall Charger / USB Hub etc.2 pack for backup using.

【Charging & Data Transmission】It can transforms a type-c-to-type-c charging cable into type-c-to-usb-a charging cable, then connect to the USB plug charger or power bank to charge your type phones.

【Easy to Use】Minimalist design is convenient and portable to carry, do not occupy space.Slim and portable, easy to keep it at home, in the car or even in your wallet, ready to charge when needed.

aceyoon Adaptador USB Tipo C a USB 3.0 2 Unidades USB3 Macho a USBC Hembra Conversor 5Gbps Rapida Negro USB 3.0 USB-C Conector Mini compatible para Huawei Mate 10 20 P10 P20 Galaxy, y más € 6.58

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ⏩ [Sincronización Rápida]: el adaptador USB C a USB adopta tecnología avanzada, admite carga rápida / QC 3.0 / QC 2.0. La corriente máxima es de 3A. Para la sincronización, un lado del adaptador USB C admite USB3.1 Gen1, la velocidad puede alcanzar hasta 5 Gbps; otro lado es USB 2.0. Nota: los periféricos también deben ser compatibles con USB3.1 GEN 1 para alcanzar una velocidad de 5 Gbps.

⏩ [Carga del teléfono]: Transforme un cable de carga tipo c a tipo c en un cable de carga tipo c a usb, luego conéctelo al cargador de enchufe USB o al banco de energía para cargar su teléfono tipo C. Nota importante: este conector convertidor tipo c no está disponible para cargar computadora portátil.

⏩ [Sólido y duradero]: el adaptador USB C hembra a USB macho está hecho de aleación de aluminio, insiste en hasta 10,000 insertos. Buen rendimiento de disipación de calor, duradero y resistente a la corrosión.

⏩ [Compacto y portátil]: gracias al tamaño extremadamente pequeño, adaptador USB C es fácil de transportar en todo momento, un gadget útil para viajes de negocios y uso en la oficina. El conjunto de 2 le permite tener un reemplazo en diferentes lugares.

⏩ [Compatibilidad]: USB C to USB es conveniente para la transmisión de datos entre teléfonos y computadoras portátiles. USB C a USB 3.0 es compatible con Macbook, Galaxy, Mate, Pixel, etc. No es compatible con iPad Pro 2018.

nonda Adaptador USB C a USB (2 Pack), USB-C Hembra a USB Macho, Adaptador USB Tipo C Hembra a USB OTG para iPhone 11 12 Pro MAX, MacBook Pro 2015, MacBook Air 2017, Computadoras Portátiles € 10.99

€ 7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Carga rápida] Hasta 3 amperios de corriente de salida. Adaptador de carga rápida USB Tipo C hembra a USB A macho;

[Transferencia de datos rápida] Velocidad de transferencia de datos USB 2.0 estándar. Transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

[Plug & Play] Adaptador OTG. No se necesita controlador / software adicional. Adaptador simple USB A 2.0 a USB tipo C;

[Super duradero] El cuerpo de aleación de zinc evita arañazos. El conector USB A Premium pasa 10,000+ Prueba de empujar / tirar;

[Amplia compatibilidad] Samsung Galaxy S20 /S20+ / S10 / S10+ /Note 10 /Note 10+, 12.9 inch iPad Pro 3/4, 11 inch iPad Pro 1/2, iPhone 12/11 Pro, iPhone 12/11 Pro Max, iPhone SE (Utilice un cable Lightning a USB-C), cargadores de pared, bancos de energía y más dispositivos con puertos USB-A estándar.

TP-Link UE300C - Adaptador USB-C a Ethernet, Puerto Gigabit 10/100/1000Mpbs, USB 3.0, Plug & Play, Ultra Compacto, Compatible con Windows, MacOS, Linux, Chrome OS € 12.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA PORTÁTILES Y TABLETAS - Le permite convertir el puerto USB C de su ordenador portátil / tableta en un puerto Ethernet RJ45. Cambie de una conexión inalámbrica inestable a una conexión Ethernet estable de alta velocidad

DISFRUTA DE VELOCIDADES GIGABIT - La solución USB 3.0 y Gigabit más rápida garantiza una tasa de transferencia de datos hasta 1000Mbps ideal para transferir archivos, jugar juegos, chatear por video y transmitir videos HD sin problemas

DISEÑO ULTRA COMPACTO Y PLEGABLE - UE300C se pliega convenientemente y es extremadamente portátil, lo que le permite llevarlo a donde quiera que vaya

PLUG AND PLAY - Simplemente conecte a la ranura USB C de su Ordenador o tableta para Windows 10, Mac OS X (10.9 y posterior), Chrome OS y Linux OS.

COMPATIBLE CON VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS - Windows 10/8.1/8/7, Chrome OS, MacOS ( 10.6/10.7/10.8/10.9 y posterior), Linux OS (Ubuntu) para PC, Mac y tabletas. **Nota: Para Windows 7/8 / 8.1, MacOS 10.6-10.8, se requiere descargar in driver disponible en la web oficial de Tp-Link

AVIWIS Cable USB Tipo C [2m/6.6ft] Cable USB C a USB 3.0 Cargador Tipo C Carga Rápida y Sincronización Compatible con Galaxy S20/S10/S9/S8/Note 10, Huawei P30/P20, Xiaomi Mi A2/Mi A1 y más - Rojo € 5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Carga Rápida y Sincronización】Cable USB C 3.0 Tipo C soportando hasta 5V/3A de recarga rápida y segura. Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps (SuperSpeed) con dispositivos, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps).

【Compatibilidad Universal】El Cable USB Tipo C compatible con mayoría de los dispositivos USB Tipo C, como Samsung Galaxy S20/ S10/ S9/ S9+/ S8/ S8+/ Note10/ Note9/ Note8, Huawei P40/ P30 Pro/ P30/ P20 Pro/ P20 Lite/ Mate 20/ P10/ P9/ Mate10, Honor 10/ 9/ 8, LG G5/ G6/ G7/ V20/ V30, HTC U11/ U12+, Xiaomi Mi A2/ A1/ Mi8 y otros dispositivos de Tipo C.

【Longitud Perfecta】Perfecta longitud de cable usb tipo c 2m es perfecto para cualquier ocasión, en casa, en la oficina, coche y todas las actividades exteriores, ellos ofrece mayor libertad de uso en diferentes casos.

【Ultra Durabilidad】Con premium material trenzado de nylon y conectores de aluminio, cable tipo c ha pasado más de 8,000 plegado y más de 10,000 enchufes y pruebas de desenchufando.

【Garantía de 24 meses】Cable USB Tipo C 3.0 de Nylón AVIWIS Garantía de 24-Meses, Servicio al cliente eficiente y fácil de contactar para resolver el problema en 24 horas.

