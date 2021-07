Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Usb C Adapter de 2021 – Revisión y guía Ordenadores personales Los 30 mejores Usb C Adapter de 2021 – Revisión y guía 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Usb C Adapter veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Usb C Adapter disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Usb C Adapter ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Usb C Adapter pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



nonda Adaptador USB C a USB 3.0 (2 Pack), Adaptador USB-C a USB, USB Tipo-C a USB, Thunderbolt 3 a Adaptador USB hembra OTG para MacBook Pro 2020/19/18, MacBook Air 20/19/18 y Más dispositivos tipo C € 10.99

€ 7.99 in stock 3 new from €6.96

4 used from €7.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [USB 3.0 Súper Velocidad] Velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Adaptador de USB para USB C USB rápido.

[Enchufa y Juega] Adaptador OTG. No se necesita controlador/software adicional. Adaptador USB para Thunderbolt 3 simple.

[Súper duradero] El cuerpo de aleación de zinc evita arañazos. El conector USB C Premium pasa más de 10,000 pruebas de empuje/tracción.

[Compatibilidad universal] Compatible con computadora portátil/tableta/teléfono inteligente con un puerto USB tipo C que incluye Macbook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air 2018, Nintendo Switch, Samsung Galaxy S8 / S9.

[Garantía de 1 año] Siéntase libre de actualizar a la Garantía de 3 años registrándose en un programa de garantía de adaptador USB-C que no sea de fábrica.

nonda Adaptador USB C a USB (2 Pack), USB-C Hembra a USB Macho, Adaptador de Cable de Cargador Tipo C para iPhone 11 12 Pro MAX, Samsung Galaxy S20 /S21 Plus Note 10 S10+ Ultra A90 5G A71 € 10.99

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga rápida] Hasta 3 amperios de corriente de salida. Adaptador de carga rápida USB Tipo C hembra a USB A macho;

[Transferencia de datos rápida] Velocidad de transferencia de datos USB 2.0 estándar. Transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

[Plug & Play] Adaptador OTG. No se necesita controlador / software adicional. Adaptador simple USB A 2.0 a USB tipo C;

[Super Duradero] El cuerpo de aleación de zinc evita arañazos. El conector USB A Premium pasa 10,000+ Prueba de empujar / tirar;

[Amplia compatibilidad] Samsung Galaxy S20 /S20+ / S10 / S10+ /Note 10 /Note 10+, 12.9 inch iPad Pro 3/4, 11 inch iPad Pro 1/2, iPhone 12/11 Pro, iPhone 12/11 Pro Max, iPhone SE (Utilice un cable Lightning a USB-C), cargadores de pared, bancos de energía y más dispositivos con puertos USB-A estándar. No funcionará con el cargador inalámbrico MagSafe .

Blukar Adaptador USB C a USB 3.0, [2-Pack] USB Tipo C a USB 3.0 con OTG Aleación Zinc y Superficie Antideslizante para Huawei, Galaxy y Otros Dispositivos con USB C € 6.99 in stock 4 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transmisión de Datos de Ultra Alta Velocidad: La interfaz USB 3.0 proporciona una velocidad de transmisión sorprendente, lo que hace que la velocidad de transmisión de datos sea de hasta 5 Gbps, que es aproximadamente varias veces mayor que la de USB 2.0. Es rápido y estable, y puede transferir sus fotos de video favoritas en segundos.

Seguro y Confiable: El adaptador cumple con todos los estándares técnicos de USB C 3.0 con OTG, lo que puede garantizar la seguridad y confiabilidad de uso, al tiempo que expande efectivamente la memoria del dispositivo, asegura la transmisión de alta velocidad y protege el dispositivo contra daños.

Antideslizante y Duradero: El cuerpo de aleación de zinc súper duradero puede prevenir efectivamente los rasguños, resistir la presión y la oxidación para lograr la máxima confiabilidad y durabilidad; el lateral tiene un diseño de textura antideslizante, que puede reproducir un excelente efecto antideslizante.

Diseño Portátil: El adaptador es de diseño compacto, liviano, pequeño en espacio, fácil de transportar. Fácil de usar, sin necesidad de instalar, solo enchufar y jugar, y fácil de enchufar, nuestro adaptador es la mejor opción para su vida diaria o viaje de negocios.

Amplia Compatibilidad: Admite todas las computadoras portátiles / tabletas / teléfonos inteligentes con interfaz Tipo C (nota: teléfonos móviles que admiten la función OTG), como Huawei P20 / P10 / Mate 9, Honor 8 / 9 /10, Xiaomi 5S / 5 / 5C, Redmi Pro 2016 / 2017 / 2018, Asus ZenPad 3S 10, ThinkPad New S2, MacBooK Air 2018, etc.

EasyULT Adaptador USB C a USB 3.0 [4 Pack], Tipo-C a USB 3.1 Adaptador con OTG para Huawei P10 Lite, Chromebook, Galaxy s8/s8+, LG G5 y Otros Dispositivos con USB C (Negro) € 5.59 in stock 2 new from €5.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convierta el puerto USB tipo C en un puerto USB 3.0: diseño reversible, disponible en ambos lados, más conveniente al conectar un dispositivo USB sin contacto visual con el zócalo

Soporte de función OTG: este adaptador puede conectar todos los dispositivos o periféricos USB-A, como Flash Disk, teclados, ratones, etc.

Adaptador USB tipo C a USB 3.0: ahora su interfaz USB A 3.0 puede conectarse con el Apple Retina MacBook 2015, Google Chromebook Pixel, Google Nexus 6P Nexus 5X, Nokia N1, Microsoft Lumia 950, Lumia 950XL, OnePlus 2 3, Lenovo ZUK Z1, pixel C, Galaxy S8 / S8 +, Huawei P9 / P9 Plus / P10 / P10 Plus, Honor 8, Mate 9, LG G5 / G6, ZenFone 3 y más

Transferencia súper rápida: ¡Gracias al protocolo USB 3.0, la velocidad de transferencia de datos entre dispositivos puede alcanzar un máximo de 5 Gbps! Puedes subir fotos y videos a tu teléfono en segundos.

4 x Adaptador USB C a USB A 3.0: diseño pequeño, este cable dorado sin costuras proporciona una excelente conductividad con una pérdida mínima de datos.

UGREEN Hub USB C, 6 En 1 Adaptador USB C a HDMI 4K, 3 Puertos USB 3.0, Lector Tarjeta SD TF, USB C Dock para Macbook Air M1 Macbook Pro 2020 2019 2018 DELL XPS 15, iPad Pro 2020 2018, Samsung S21 S20 € 22.99 in stock 1 new from €22.99

1 used from €22.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUB USB C 6 EN 1: Con este HUB USB tipo C, podrá disponer de un HUB USB 3.0, 4K HDMI, lector de tarjetas de TF y SD, todo lo que necesita está en este pequeño UGREEN HUB USB C, compacto y ligero, muy práctico para llevarse a cualquier lugar.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este dock station USB C es compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C que soporta la salida de video, tales como Macbook Pro 16'', MacBook Pro M1 2020 2019 2018 2017, MacBook Air M1 2020 2019, iMac 2019 2018, iPad Pro 2020, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920 / 720 / thinkpad X1, Dell XPS 13" 15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Surface Go, Samsung Galaxy S10, Huawei MateBook / Matebook X Pro, Huawei P40 / P30 / Mate 20.

4K VÍDEO HDMI: Este HUB USB C HDMI soporta la resolución hasta [email protected], mediante un cable HDMI puede conectar su PC o móvil compatible a un monitor, proyector o TV para disfrutar HD video en pantalla grande. Admite modo duplicado y modo extendido, así que es muy ideal para ver peliculas, hacer presentaciones o conferencias, dar clases, etc.

HUB USB 3.0 Y USB-C LECTOR TARJETA: Este USB C dock añade a sus dispositivos 3 puertos USB 3.0 y lector de tarjetas SD TF. Así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, ect, y disfrutará de una velocidad de transmisión hasta 5Gbps. El lector de tarjetas puede leer o escribir en dos tarjetas al mismo tiempo, es decir puede usar a la vez 3 USB periféricos y 2 tarjetas y pasar archivos entre ellos.

BUENA DISIPACION DE CALOR: La carcasa de aluminio tiene mejor disipación del calor, se transfiere rápidamente el calor del interior de este adaptador USB C dock hacia el exterior, reduciendo su temperatura, lo que hace que este adaptador USB C sea más seguro. READ Los 30 mejores Hyperx Alloy Fps de 2021 - Revisión y guía

JSAUX Adaptador USB C a USB 2.0 [2Pack] USB-C Hembra a Tipo A USB Macho Adaptador Carga Rápida Compatible para iPhone 12/11 Samsung A70/A50/S21/S20/S10 y Otros USB C Dispositivos-Grey € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad】: Samsung Galaxy A70 / A50 / S9 / S8 / S8 + / Note 8, Google Pixel 3/2 / 2XL, ChromeBook Pixel, Nokia N1, Google Nexus 5X / 6P y otros dispositivos Tipo-C a un Acer / HP / Computadora portátil Dell / Asus / Lenovo o un cargador de pared / automóvil USB-A para cargar.Samsung Galaxy S20, S20+, S10, S10+, Note 10, Note 10+, etc. iPhone 12/12Pro/12Pro Max/11/11 Pro/11Pro Max(Utilice un cable Lightning a USB-C)

【Materiales de alta calidad】 Carcasa de aluminio de alta calidad con acabado pulido. Conector de acero inoxidable niquelado, no es fácil de romper o doblar. La pluma chapada en oro tiene alta resistencia a la corrosión y buena conductividad eléctrica. La carcasa de aluminio mate es excelente y hace que el adaptador USB C JSAUX sea robusto y elegante, absolutamente capaz de satisfacer sus necesidades.

【Diseño】: El diseño es muy íntimo y lleno de moda. La superficie del adaptador JSAUX Tipo c está ligeramente elevada. Es fácil de quitar. La carcasa de aluminio te da una buena impresión. Es más seguro cargar. Fácil de transportar, pequeño volumen y peso ligero. Puedes ponerlo en tu bolsillo. Adecuado para viajes de negocios, oficinas y hogar.

【Transferencia y carga】: la velocidad máxima de transferencia del adaptador JSAUX USB-C a USB 2.0 es de 480 Mbps, que corresponde a 40 a 60 MB / s. Puede usarlo para conectar el puerto USB-A al puerto USB-C. El adaptador JSAUX USB-C admite hasta 3 A de corriente para cargar sus dispositivos. Con el adaptador, puede cargar su teléfono o dispositivos Tipo C. Disfruta de una carga segura.

【Lo que obtienes】: Puedes obtener un conjunto de 2 del adaptador JSAUX USB-C. Ofrecemos una garantía de 18 meses y servicio al cliente las 24 horas. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas y resolveremos el problema. [Nota]: asegúrese de que el adaptador sea un adaptador USB-A (enchufe) a un adaptador USB-C (enchufe).

EasyULT Adaptador USB C Hembra a USB Macho (4 Pack), Adaptador de Cable Tipo C a USB A, para Huawei, Samsung, Computadoras Portátiles, Bancos de Energía y Otros Dispositivos con USB C(Negro) € 4.99 in stock 3 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador USB-C hembra a USB-A macho diseñado para transferir datos y NO admitirá la transmisión de señales de video. Transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

Puede conectar fácilmente cualquier periférico USB-C que utiliza el nuevo conector USB-C. No se necesita controlador / software adicional.

Hasta 3 amperios de corriente de salida. Puede conectar fácilmente cualquier periférico USB-C que utiliza el nuevo conector USB-C.

Carcasa de aluminio de alta calidad con acabado pulido. Fácil de transportar, pequeño volumen y peso ligero, transporte conveniente.

Lo que obtienes: 4 X Adaptador USB C Hembra a USB Macho

Gritin Adaptador USB C a USB 3.0, 2 Pack [0.15M +0.3M] Cable USB C OTG 5 Gbps para MacBook Pro, Xiaomi Note 7/Mi 9T/Mi A1, Galaxy S10/S9, Huawei P10/P9/Mate 10, OnePlus, y Más Dispositivos con USB C € 7.59 in stock 3 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transmisión Rápida: USB 3.0 proporcina una velocidad de transferencia de 5Gbps, más rápido que la versión anterior de USB 2.0. Permite transferir películas HD o datos a gran escala al móvil en segundos.

2 Longitudes Diferentes: Los cables con dos longitudes son muy convenientes(15cm+30cm). Le ofrece mayor libertad y facilidad de conexión. Según pruebas de fábrica, admite 10.000 veces de conexión y desconexión para mayor durabilidad y larga vida útil.

Ultra Durabilidad: El material exterior del enchufe es aluminio para ayudar a proteger el enchufe contra daños y desgaste. La fibra de paño de nylon de alta calidad que proporciona protección adicional para evitar daños por doblez, y garantiza una durabilidad incomparable.

Compatibilidad Universal: El adaptador USB C a USB 3.0 es compatible con dispositivos USB-C que admiten OTG, p. MacBook Pro, MacBook, Galaxy S10 + / S10 / S9 / S8, HUAWEI P30 / P20 / P20 Pro / Mate 20 pro / Mate 10 Pro / P10, Nexus 5X / 6P y más dispositivos USB Tipo-C.

Apple Adaptador de Corriente USB-C de 20 W € 25.00

€ 19.75 in stock 1 new from €19.75

5 used from €18.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador de corriente USB-C de 20 W de Apple es muy rápido y eficiente, así que va de perlas para cargar tus dispositivos en cualquier lugar.

Aunque es compatible con cualquier dispositivo con USB-C, Apple recomienda usarlo con el iPad Pro de 11 pulgadas y el iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación) para lograr un rendimiento óptimo.

Puedes usarlo con un iPhone 8 o posterior y aprovechar la carga rápida.

El cable de carga se vende por separado.



Adaptador USB C Hembra a USB Macho 3-Pack,Adaptador de Cable de Cargador Tipo C a USB A Para iPhone 11 12 Mini Pro Max, Airpods iPad Air M1, Samsung Galaxy Note S20 S21 Plus 20 21 Ultra A90 5G A71 A52 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TENGA EN CUENTA LA LIMITACIÓN: este es un adaptador USB-C hembra a USB-A macho diseñado para cargar o transferir datos y NO admitirá la transmisión de señales de video. ​(Último resultado de la prueba: este producto no funciona con el cargador inalámbrico M/a/g/S/a/f/e debido a la incompatibilidad de los protocolos de carga. Por lo tanto, el cargador M/a/g/S/a/f/e debe emparejarse con un adaptador de corriente USB-C)

Con este pequeño dongle conectado a un puerto USB estándar disponible, sus dispositivos heredados (cargador, banco de energía, computadora) pueden convertirse en una plataforma habilitada para USB-C.

Puede conectar fácilmente cualquier periférico USB-C (cable USB tipo C, unidad flash USB tipo C, concentrador USB tipo C) que utiliza el nuevo conector USB-C.

Este adaptador ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps entre dispositivos conectados y también admite hasta 2 amperios de potencia de salida para cargar sus dispositivos. Disfruta de la carga rápida y segura.

Nuestro dongle con cuerpo de aleación de aluminio ocupa muy poco espacio y se puede conectar directamente al extremo de su hardware USB-A, por lo que no tendrá que preocuparse por llevarlo consigo.

FLYLAND Hub USB C, Adaptador Tipo C Hub con 1080P VGA, Conector de Audio de 3.5 mm, 4K HDMI, Ethernet RJ45, 4 Puertos USB 3.0/2.0, Puerto USB-C PD, Hub Lector de Tarjetas SD/TF para Macbook y más. € 49.99

€ 45.99 in stock 4 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Expansión masiva de 11 puertos]: esta estación de acoplamiento todo en uno proporciona 11 puertos de conectividad para ampliar la usabilidad de su dispositivo Tipo C. Cuenta con un puerto Gigabit Ethernet, un puerto de salida HDMI, un puerto de salida VGA, 3 puertos USB 3.0, puerto USB 2.0, conector de audio de 3.5 mm, suministro de energía y lector de tarjetas SD / TF, que cubre todas las características que necesita.

[Más modos para más diversión]: le permite duplicar o extender la computadora portátil USB C a un HDTV, monitor o proyector a través de HDMI o VGA. El puerto HDMI es compatible con Max. El puerto 4K @ 30Hz y VGA admite hasta 1080P @ 60Hz. Pero muestra la misma imagen en ambos y solo admite 1080P @ 60Hz mientras usa el puerto HDMI y el puerto VGA simultáneamente.NOTA: No admite 3 pantallas como salida de video separada

[Vaya a velocidad superrápida]: expanda instantáneamente 3 puertos USB 3.0 y 1 USB 2.0, USB 3.0 es capaz de transferir datos hasta 5 Gbps. Y el puerto RJ45 lo lleva a una red estable y un amplio mundo de Internet, adaptándose automáticamente a 10M / 100M / 1000Mbps. Además, la ranura para tarjeta SD / TF incorporada facilita el acceso a los archivos de las tarjetas de memoria SD y TF, comparte fotos y videos que nunca han sido más rápidos y estables.

[100W USB C Power Delivery]: encienda su MacBook Pro u otros dispositivos Tipo-C a través del puerto PD de 100W, simplemente conéctelo a la alimentación o conéctelo con un banco de energía. Con un suministro directo de hasta 100 W, tiene la capacidad de entregar la energía y brindarle una experiencia de carga increíblemente rápida, evitar la interrupción de la batería mientras se reúne, habla, juega juegos, etc.

[Aspecto delgado y elegante]: la carcasa superior de aleación de aluminio es resistente al desgaste y antihuellas. La elegante característica hace que el adaptador se vea elegante y de alta gama. Funciona perfectamente bien con MacBook / MacBook Pro, iMac / iMac Pro, Google ChromeBook Pixel, Samsung, Huawei Matebook y más dispositivos USB C. Este pequeño pero poderoso elevará su estilo de vida, portátil para llevar, ideal para el hogar, la oficina o sobre la marcha.

nonda Adaptador USB Tipo C a USB 3.0, Adaptador Thunderbolt 3 a USB de Aluminio con LED Indicador para MacBook Pro 2020/19/18, MacBook Air 20/19/18, Pixel 3, y más dispositivos de tipo C € 7.99 in stock 3 new from €7.99

1 used from €7.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [USB 3. 0 Super Veloz] Hasta 5Gbps de velocidad de transferencia de datos

[Combina tu MacBook] Cualquiera con carcasa de aluminio. 3 Colores a juego con el Apple MacBook.

Componentes de alta calidad garantizan una vida útil más larga.

[Interferencia Wi-Fi corregida] no hay interferencia Wi-Fi mientras se utiliza este adaptador mejorado.

[Compatibilidad universal] Compatible con ordenadores portátiles/tabletas/teléfonos inteligentes con un puerto USB de tipo C incluyendo MacBook Pro 2019/2018/2017/2016, MacBook Air 2018, Nintendo Switch, Samsung Galaxy S8/S9.

EasyULT Adaptador USB C, 4 Pack Adaptador USB Type C a Micro USB Conector Convertidor para Transferencia de Datos para MI, Huawei P20 Lite,Galaxy S9/S8 y más-Negro € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptador : Usos USB 2.0 protocolo para un máximo de velocidad y rápida transferencia de datos (480 Mbps).

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2. 0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1. 1 / USB 1. 0

Material de Aluminio: Cáscara de aluminio y puerto estirado de metal, hay mejor durabilidad y estabilidad de transmisión de datos que el tradicional

Diseno reversible: Más pequeno, más inteligente y más conveniente! conector de bajo perfil con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desconectar fácilmente sin comprobar la orientación del conector.Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Dispositivos compatibles: Galaxy S9/S9+/S8/S8 plus/Note8, Galaxy A8 (2018)/A3 (2017)/A5 (2017), LG G5/G6/V20, Lumia 950/950XL, Nexus 5X/6P, OnePlus 3/5/3T/2 , Huawei P10 Plus/P9/Honor 9/Honor 8/Nova, Huawei Mate 9, HTC 10/U1, Nokia N1, Nokia 8, Nintendo Switch, Asus Zenfone 3, Mi 5/ Mi 6, ChromeBook Pixel, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C y otros USB C dispositvos

Rankie Adaptador USB C a USB 3,0, Función de OTG, Compatible Dispositivos con USB Tipo C, 2 Unidades, Negro € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 piezas. Convierte el puerto USB-C en un puerto USB 3,0 para conectar flash drives, teclados y otros periféricos a la nueva MacBook Pro y otros dispositivos con USB-C

Compatible con tabletas y teléfonos inteligentes con un conector tipo C USB que incluye el Samsung Galaxy S9 / S9 Plus / S8, el Huawei P20 / P20 Pro y otros dispositivos

Alta velocidad USB C macho a estándar Tipo A USB 3,0 Sincronización de datos, video, audio Cable 4 en 1. La velocidad máxima de transferencia de datos de hasta 5 GBit / s, estándar USB3,0

Diseño reversible: Más pequeño, más inteligente y más conveniente! conector de perfil bajo con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desenchufar fácilmente sin comprobar la orientación del conector

El paquete al por menor incluye: 2-Pack USB-C al adaptador del USB 3,0, tarjeta de la garantía del tiempo de vida

Adaptador USB C RAMPOW, Adaptador USB c a USB 3.0, USB c a USB 3.0 Transmisión de Datos y Carga Rápida para MacBook, Samsung, Huawei, Switch, DELL, Google Pixel y Dispositivos con tipo C a USB A Macho € 6.49 in stock 3 new from €6.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Transmisión de Datos a Alta Velocidad】 Adaptador USB C a USB 3.0 con el chip VL160 en su interior, este tipo de puerto C admite la salida 3A de doble cara. El adaptador tipo c a usb 3.0 puede transferir rápidamente música, fotos y datos desde y hacia una computadora portátil con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps: transfiera una película HD completa en solo 10 segundos. *Pero el adaptador NO PUEDE transferir señales de audio y video.

⚡【Carga Rápida】 Adaptador USB C a USB 3.0 aproveche la función de carga rápida en los teléfonos inteligentes habilitados para QC 3.0, QC 2.0 o Huawei FCP. Cargue hasta un 50% en solo 30 minutos mientras usa dispositivos y cargadores compatibles con Quick Charge.

【Compatibilidad Universal】 El adaptador USB C a USB A le permite convertir su antiguo dispositivo USB A a una plataforma compatible con USB C, conectando así de forma rápida y estable todos los dispositivos inteligentes USB C, como teléfonos móviles, Samsung Galaxy S10/S10 +/S9/S9+/S8/S8+, Huawei P30/P30 Pro/P20/P20 Pro/P10, Mate RS, Google Pixel 3a/3a XL/3/3XL/2/2XL, OnePlus6T, Switch; Macbook 12''2017/2016/2015, Macbook pro 13/15'' 2016/ 2017/2018, Macbook air 13'' 2018, ChromeBook Pixel.

【Seguro y Confiable】 El cuerpo de aluminio de primera calidad proporciona una durabilidad inigualable. Diseño delgado y elegante diseñado para las tendencias de diseño emergentes hacia dispositivos más pequeños. Adaptador tipo C a USB es extremadamente pequeño, Es fácil de llevar.

【Qué Consigues】 Adaptador USB C a USB 3.0 de alta calidad, es pequeño, liviano y fácil de usar, especialmente para usuarios nuevos, sin la necesidad de pasar mucho tiempo para operar. El servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

UGREEN Hub USB C a USB 3.0 4 Puertos, Ladrón 5Gbps OTG Adaptador USB-C Dock USB Tipo C 3.1 Compatible con Macbook Pro/Air m1 2020 2019, iMac 2021, PS5, iPad Pro, DELL XPS 13 15, Redmi k40, Galaxy S21 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USB-C HUB CON 4 PUERTOS USB 3.0: ¿Le molesta que su nuevo ordenador solo tenga puertos de USB tipo c y que los periféricos anteriores de USB A no sean compatibles? Este HUB USB tipo C agrega 4 puertos USB 3.0 adicionales a su dispositivo USB C, así que puede conectar cualquier USB periférico como disco duro, usb memoria, teclado, ratón, pendrive, .ect Queda adecuado para extender su portátil como macbook air m1 de un puerto USB C a 4 puertos USB 3.0.

SÚPER VELOCIDAD 5 Gbps: con la velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este USB-C dock transmite sus datos 10 veces más rápido que un USB 2.0. Le permite transferir una película HD en segundos. Además, es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x. (NOTA: Le recomendamos que no utilice este HUB para cargar su dispositivo)

MÁS ESTABLE Y SEGURO: este HUB USB C tiene un puerto de Micro USB, a través de cual puede conectar una fuente de alimentación para garantizar el funcionamiento estable al conectarse a los dispositivos que requieren mucha energía, tal como disco duro SSD HDD de 3,5". Ofrece protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuitos, garantiza la seguridad de sus dispositivos, garantiza la seguridad de los datos y todos los periféricos funcionan de manera óptima.

DURABLE Y PORTÁTIL: El adaptador USB C a USB 3.0 está hecho de plástico pero da una sensación de calidad y resistencia al golpe. Además, debido al tamaño reducido(10,3x3x1cm), puede llevar fácilmente este adaptador USB C a USB 3.0 a cualquier lugar, ligero y ultra delgado, e incluso puede meterlo en su bolsillo de pantalones.

COMPATIBILIDAD AMPLIA: No necesita instalar driver en todos los sistemas como Windows, Mac OS, Linux. Este ladrón USB C, compatible con los dispositivos que tengan el puerto USB C, tales como PS5, MacBook Air/Pro M1 2020 2019 2018, Mac mini M1, iPad pro 2021 2020, iPad air4, iMac 2021 2019 2018, Asus Zenbook 3, Zenbook Pro UX550vd, Lenovo Yoga 920/720/thinkpad X1, Dell XPS 13"15", Google Chromebook Pixel, Microsoft Surface book 2, Go Surface, Galaxy S21, Redmi k40. READ Los 30 mejores Lenovo Tab M10 de 2021 - Revisión y guía

UGREEN Cable OTG USB C a USB 3.0 Adaptador OTG USB 3.1 Tipo C 5Gbps para Samsung Galaxy S20 S10+ S9 S8 Note 10 Tab S7 S6, Huawei P40 P30, Xiaomi Mi 10 Redmi Note 8, iPad Pro 2018/2020 Macbook Pro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONECTA LO NUEVO CON LO VIEJO: Gracias a OTG tecnología, puede usar este adaptador usb c otg en tu USB-C portátiles, móviles o tabletas una gran cantidad de USB periféricos, como USB memoria, controlador de juegos, disco duro, teclado, ratón y más, obteniendo acceso instante a tus contenidos digitales y gestionándolos con más facilidad y rapidez.

SUPER RÁPIDA VELOCIDAD: USB 3.0 y USB C 3.1 aportan una velocidad de transferencia de 5Gbps, 10 veces más rápido que la versión anterior de USB 2.0. Este cable adaptador usb c otg le permite pasar al móvil películas HD o datos a gran escala en cuestión de segundos.

COMPATIBILIDAD MEJORADA: USB tipo C reversible es compatible con los portátiles, smartphones o tabletas disponibles de USB C, como MacBook Pro 2020 2019 2018 2017, MacBook 2019, Google Chromebook Pixel, Huawei Matebook, Samsung S20/ S10/S8/S8 Plus/Note 10/ Note 8, HUAWEI P40 Pro/ P30/P10/P10 Plus/P9 /Mate9 /Honor 8/Honor 9, OnePlus 8T 7T Pro, Google Pixel 2/Pixel 2 XL, LG G6/G5/V30/V20, Google Nexus 5X / 6P, Lumia 950/950XL, Samsung Tab Pro S, Xiaomi Mi 10/ Mi 9/ Mi 6/ Redmi Note 8/ 7 etc.

15CM-CABLE CONVENIENCIA: Este cable usb c otg lleva integrado un cable de 15cm, longitud muy considerable y te ofrece mayor libertad y facilidad de conexión, sin impedir el puerto próximo al conectar 2 aparatos en paralelo.

CALIDAD FIABLE: El enchufe tipo C chapado en oro estándar y la toma USB garantizan un mejor rendimiento de transmisión y una velocidad de transferencia estable. Y gracias a la protección múltiple incorporada del cable de conexión, la transmisión de datos protege contra interferencias. Con el material de alta calidad y el diseño robusto, el cable usb c otg puede soportar más de 10.000 veces de conexión y desconexión, resistente y duradero para una vida útil más larga.

nonda Adaptador USB C a USB (2 Pack), USB-C Hembra a USB Macho, Adaptador de Cable de Cargador Tipo C para iPhone 11 12 Pro MAX, Samsung Galaxy S20 /S21 Plus Note 10 S10+ Ultra A90 5G A71 € 10.49 in stock 3 new from €6.40

1 used from €7.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Carga rápida] Hasta 3 amperios de corriente de salida. Adaptador de carga rápida USB Tipo C hembra a USB A macho;

[Transferencia de datos rápida] Velocidad de transferencia de datos USB 2.0 estándar. Transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

[Plug & Play] Adaptador OTG. No se necesita controlador / software adicional. Adaptador simple USB A 2.0 a USB tipo C;

[Super duradero] El cuerpo de aleación de zinc evita arañazos. El conector USB A Premium pasa 10,000+ Prueba de empujar / tirar;

[Amplia compatibilidad] Samsung Galaxy S20 /S20+ / S10 / S10+ /Note 10 /Note 10+, 12.9 inch iPad Pro 3/4, 11 inch iPad Pro 1/2, iPhone 12/11 Pro, iPhone 12/11 Pro Max, iPhone SE (Utilice un cable Lightning a USB-C), cargadores de pared, bancos de energía y más dispositivos con puertos USB-A estándar. No funcionará con el cargador inalámbrico MagSafe.

Adaptador USB-C a Ethernet, BENFEI USB tipo C (Thunderbolt 3) a RJ45 Ethernet LAN adaptador de red compatible para MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook Air y más € 13.99

€ 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conectividad fiable y duradera: diseñado específicamente para conectar y usar entre dispositivos USB-C y red cableada, proporciona conectividad Gigabit Ethernet incluso cuando la conectividad inalámbrica es inconsistente o demasiado extendida.

Navegación a toda velocidad: obtén velocidades de conexión estables de hasta 1 Gbps, compatible con 100 Mbps/10 Mbps/1 Mbps. Nuestro adaptador de red RJ45 tipo C a LAN Gigabit Ethernet llevará tu navegación por Internet al siguiente nivel. Descargas más grandes, velocidad máxima y no más interrupciones. Con nuestro adaptador Ethernet, la conectividad Gigabit significa mucho más que solo Internet rápido

Diseño compacto y amigable: compacto y ligero, con un diseño antideslizante fácil de usar para enchufar y desenchufar más fácilmente. Cable de nailon trenzado para mayor durabilidad. Carcasa de aluminio de alta calidad para un mejor aislamiento del calor. Se adapta perfectamente a los puertos USB-C de tus dispositivos, mejor protección de transferencia de señal. Viene con una pequeña bolsa de cortesía, perfecta para viajar.

Amplia compatibilidad: compatible con dispositivos USB-C como MacBook Pro 2019/2018/2017, MacBook, iPad Pro 2018, Dell XPS 13/15, Surface Book 2, Pixelbook, Chromebook, Asus ZenBook, Lenovo Yoga 720/910/920, Samsung S8/S8 Plus/Note 8/Note 9, Samsung Tablet Tab A 10.5, Pixel Pixel 2 y muchos otros ordenadores portátiles USB-C, tabletas y teléfonos inteligentes.

[Garantía de 18 meses]: exclusiva Benfei incondicional garantía de 18 meses garantiza una larga satisfacción de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

Adaptador USB C a HDMI,QGeeM 4K USB C HDMI Cable [Thunderbolt 3] Compatible con MacBook Pro 2018/2017 Surface Book 2 DELL XPS 13/15, Pixelbook Samsung Galaxy S9 / S8 y más € 12.99 in stock 1 new from €12.99

1 used from €10.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plug & play: plug-and-play, no se requiere controlador / software adicional Perfectamente compatible con su USB-C MacBook Pro / MacBook, I Mac, Surface Book 2, píxeles, HP Envy 13, Galaxy Book y Chromebook, unidad uno o dos monitores / pantallas HDMI, hasta una resolución de 4K @ 30Hz. Compatible con televisores / monitores / proyectores habilitados para HDMI para transferencia de video y audio.

Transmisión desde cualquier lugar: transmita eventos deportivos, vea películas, juegos y muestre fotos / álbumes directamente desde sus dispositivos (Samsung galaxy S8 / S9 / S8 Plus / S9 Plus / Note 8). No se preocupe más por los problemas de transmisión de Wi-Fi. Viene con una pequeña bolsa de cortesía: perfecta para viajes y presentaciones (* Nota: diseñado principalmente para computadoras, no tiene ningún puerto de carga en el adaptador)

Amplia COMPATIBILIDAD: compatible con MacBook Pro 2018/2017/2016, Surface Book 2, Surface go, 2017 i Mac, 2017/2016/2015 MacBook, Samsung Galaxy S8 / S9 / Note 8 / Note 9, HTC U11, Pixel book, Dell XPS 15 / XPS 13, HP Envy 13, Pixel slat y muchos otros (consulte la sección de descripción detallada del producto a continuación) --- recordatorio: para dispositivos con USB 3. 1 Gen 1 , y Samsung Galaxy S9 / S8, puede llevar más tiempo sincronizar, tenga paciencia y déle más tiempo.

Diseño compacto y amigable: compacto y liviano, con un diseño antideslizante fácil de usar para enchufar y desenchufar más fácilmente. Cable de nailon trenzado para mayor durabilidad. Carcasa de aluminio premium para un mejor aislamiento térmico. Se adapta perfectamente a los puertos USB-C de sus dispositivos, mejor protección de transferencia de señal

1 año de garantía gratuita: ¡QGeeM promete que obtendrá una respuesta rápida en 24 horas! 24 MESES de garantía gratuita. Nota: Es un cable unidireccional, solo funciona para convertir de fuente USB-C a pantalla HDMI.

NIMASO Adaptador USB C a USB 3.0 OTG USB C 5 Gbps [2 Piezas],Cable OTG Tipo C para iPad Pro 2020,MacBook Pro 2018,MacBook Air 2020,Samsung Galaxy S20 Note 10,Huawei P30,Google Pixel 3XL y Otro USB C € 8.49 in stock 1 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Compatiblidad】Este adaptador usb c es compatible con todas las computadoras portátiles / tabletas / teléfonos inteligentes con puerto usb tipo c, como MacBook Pro 2018/2017/2016, ChromeBook Pixel, Galaxy S8 / S8 + / S9 / Note 8, Google Pixel 2 / 2XL, Nexus 5X / 6P y más.

【Soporta USB OTG 】El Adaptador USB Tipo C puede conecta fácilmente tus dispositivos periféricos USB-A (teclado, ratón, unidad de disco USB, lector de tarjetas, disco duro, controlador de juego) a teléfonos y tabletas equipadas con USB-C. Una opción eficaz en función para sacar el máximo provecho y uso creativo de tus anteriores dispositivos USB.

【Conectarse uno al ado del otro】Puede conectar estos 2 adaptadores uno al lado del otro en una Macbook. Pequeño volumen (0,65 pies / 0,2 m), peso ligero (65 g / 2,3 oz), cómodo transporte para su viaje. Nota: Este adaptador tiene una garantía de 18 meses, si no funciona en 18 meses, contáctenos y le reenviaremos uno nuevo. Servicio al cliente amigable las 24 horas.

【Transferencia de Datos Superspeed】: este adaptador USB C a USB 3.0 proporciona velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps o 100 canciones en segundos, aproximadamente 10 veces más que USB 2.0. La corriente de salida 3A admite la carga rápida, pero la velocidad depende del cargador y el cable utilizado. Nota: este adaptador USB no interrumpe la señal WLAN.

【Alta Durabilidad 】 - Resistencia de 5.1 kΩ con capacidad de 10 nf para carga segura y transferencia de datos estable. Enchufe de acero inoxidable niquelado, no es fácil de romper o doblar. Carcasa de aluminio premium con pulimento para un buen agarre. El pin dorado tiene una alta resistencia a la corrosión y una transmisión de señal estable.

Apple Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital € 78.99 in stock 1 new from €78.99

6 used from €44.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el adaptador multipuerto de USB-C a AV digital puedes conectar un monitor HDMI a tu Mac o iPad Pro con USB-C, además de un accesorio USB estándar y un cable USB-C para cargar tu dispositivo.

Este adaptador te permite duplicar la pantalla de tu Mac en un monitor o televisor con HDMI.

Basta con conectar el adaptador al puerto USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C) del Mac o iPad Pro y luego a un televisor o proyector mediante un cable HDMI (se vende por separado).

Utiliza el puerto USB estándar para conectar dispositivos (como una memoria flash o una cámara) o un cable USB para sincronizar y cargar tus dispositivos iOS.

También puedes conectar un cable al puerto USB-C para cargar tu Mac o iPad Pro.

Hub USB C 3.0 - 6 en 1 Lemorele Adaptador USB C a HDMI 4K, PD 100W, 3 Puertos USB 3.0, Multi USB C Hub Compatible con Macbook Air/Pro M1, iPad Pro M1, Chromebook, Windows, XPS15, Linux y más € 21.98 in stock 1 new from €21.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Hub USB 6 en 1 y Amplia Compatibilidad】: Lemorele adaptador hub usb c le ofrece una gran comodidad para conectar dispositivos. Equipado con 3 puertos USB 3.0, salida HDMI 4K @ 30Hz, suministro de energía y todos los puertos pueden funcionar simultáneamente. El adaptador usb macbook pro hdmi es totalmente compatible con múltiples, Windows, Mac OS, Linux, IOS, Android y otros dispositivos externos, computadoras portátiles, teléfonos celulares y otros dispositivos externos.

【Carga Súper Rápida PD 100W de Adaptador USB】:Cuando se utilizan todas las funciones del hub usb c, el puerto de carga PD USB C de 100 W puede cargar completamente MacBook Pro 2016/2017/2018/2019, MacBook Air 2018/2019/2020, Surface GO, Google PixelBook u otros portátiles compatibles.

【Hub USB 3.0 Velocidad de Transmisión Rápida】:Tres puertos USB 3.0 admiten velocidades de transmisión de hasta 5 Gbps, los archivos se transferirían en segundos, además de aprovechar al máximo los accesorios USB antiguos como unidad flash, disco duro, teclado, mouse , impresora y más. Con este adaptador hub usb c en la mano, puede transferir datos rápidamente.

【Transmisión de Video 4K Ultra HD HDMI】: El hub hub del compañero de vida inteligente: espeje o extienda su pantalla con el puerto HDMI del adaptador USB C y transmita directamente video 4K UHD (3840x2160 @ 30Hz) a HDTV, monitores o proyectores para una vívida sincronización de video con efecto 3D . Este usb c hub tenga una mejor experiencia visual cuando vea televisión, juegue, vea películas y cumpla con presentaciones PPT.

【Portable & Anti-overheat & Play-y-Plug】: Hub usb de diseño es compacto y liviano, la textura liviana y delgada de aproximadamente 54 g de protección y 4.4 x1.3 x0.39 pulgadas en tamaño absoluta conveniencia para usted. La elegante carcasa con acabado de aluminio hace que el usb c hub es resistente y duradero, y disipa el calor de forma rápida y segura. Enchufe y juegue, no se requiere software ni unidad. Y ofrecemos 12 meses de garantía del fabricante y servicio al cliente en cualquier momento.

UGREEN Adaptador USB C a Jack 3.5mm, DAC Chip Adaptador Auriculares Tipo C Compatible con iPad Pro, Samsung S21/S20/S10/Note 20/Tab S7, Oneplus Nord/8/7T, Xiaomi Mi 11/10/9, Huawei P40/P30 Pro, Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Formidable DAC Chipset: UGREEN adaptador usb tipo c a jack 3.5mm está equibado con chip DAC de de alta resolución para lograr una capacidad de salida de audio de 24bits/96 kHz y 16bits/ 192kHz, mejorar la relación señal / ruido, disminuir la tasa de frecuencia y mantener el original calidad de sonido. ¡Obtenga una experiencia de audio de alta fidelidad sin pérdidas, sin ruidos y de alta fidelidad!

Adaptador Tipo C a Jack 3.5mm: Este pequeño adaptador es perfecto para los nuevos teléfonos que no traen Jack de auriculares. Le permite escuchar música y responder llamadas. El mini adaptador da buena calidad de sonido, aspecto sóbrio y bonito es compatible con los auriculares CTIA y OMTP, soporte la función de micrófono y control remoto como control de volumen, pausa y reproducción.

Sonido Estéreo de Alta Fidelidad: UGREEN adaptador usb c a jack 3.5mm tiene el chip DAC avanzado que proporciona un sonido de alta frecuencia y alta resolución y mejora la capacidad de los auriculares. El cobre esmaltado proporciona la máxima conductividad. Los blindajes de 2 capas (cubierta de TPE más trenza de nylon) protegen el audio contra RF, EM y la interferencia del bucle de tierra.¡No pierde calidad de sonido ni crea interferencias!

Este adaptador le permite contectar los auriculares a su móvil, que solo tiene audio puerto de USB-C tales como iPad Pro 2020/2018, MacBook Pro, MacBook Air 2020/2019/2018, iMac 2021 M1, Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S20 FE/ S20 / S20 + / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+/ Note 20 Ultra/ Note 10, Xiaomi Redmi Mi 11/ /Mi 10 + / Mi 10 5G / Mi 9 / Mi 9 SE / Mi 8 Lite / Mi 8 SE /Mi A2/ Mix 3 / Mix 2S, OnePlus Nord / 8/8 Pro / 7T Pro / 7T / 7 Pro, Huawei P40 / P30 Pro / P20 Pro / P20 / Mate20 Pro,etc

Robusto y Duradero: Este adaptador para auriculares es muy pequeño, portátil y excelente para llevar.El exterior de nylon trenzado es bastante robusto y flexible, haciendo cables libre de enredos y eterna. Supera las pruebas de curvatura de 10000+ y puede soportar más desgaste. La carcasa de oxidación de aleación de aluminio de alta calidad es más resistente al desgaste y a la corrosión. READ Los 30 mejores Batería Samsung Galaxy S4 de 2021 - Revisión y guía

RAMPOW Adaptador USB C a USB 3.1 OTG USB C-[2 Unidade] Aluminio Adaptador USB C para Nuevo MacBook, Huawei Mate 20/30/40, Samsung Galaxy S8/9, ChromeBook Pixel y Dispositivos con USB C - Gris € 8.99

€ 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transferencia de Datos SuperSpeed – El USB 3.1 SuperSpeed ofrece una asombrosa velocidad de transferencia de datos (hasta 10Gbps). Los datos se transfieren 20x más rápido que el tradicional USB 2.0 (480Mbps). Carga tu teléfono con tus fotos y vídeos favoritos en solo unos segundos. Compatible asimismo con USB 3.0 /2.0.

Soporta USB OTG – El Adaptador USB Tipo C puede conecta fácilmente tus dispositivos periféricos USB-A (teclado, ratón, unidad de disco USB, lector de tarjetas, disco duro, controlador de juego) a teléfonos y tabletas equipadas con USB-C. Una opción eficaz en función para sacar el máximo provecho y uso creativo de tus anteriores dispositivos USB.

Conector Premium Reversible – El conector de el Adaptador USB Tipo C puede conectarse en cualquier dirección para una conexión sin complicaciones. Este cable con conector dorado sin soldadura ofrece una excelente conductividad con una pérdida mínima de datos. Está diseñado para soportar 10 000+ inserciones.

Ultraligero y Compacto – Su cómodo tamaño de bolsillo y portabilidad hacen que sea fácil de transportar en todo momento. Diseño minimalista y moderno, encaja perfectamente con cualquier dispositivo electrónico.

Lo que se obtiene – Rampow Adaptador USB Tipo C de alta calidad diseñado para conectar dispositivos USB tipo C con dispositivos USB estándar tipo A para sincronizar o transferir datosAdaptador USB C a USB 3.0 A ( 2 Unidades). Profesional servicio postventa y servicio al cliente rápido y fácil de acceder resuelve sus problemas en las 24 horas.

Hub USB C, 11 en 1 Adaptador USB C con HDMI 4K, 1080P VGA, RJ45 Gigabit Ethernet, lectores de tarjetas SD / TF, USB 3.0 / 2.0, USB C Power Delivery, Compatible para MacBook Pro y más € 40.99 in stock 1 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Expansión masiva: el concentrador USB tipo C con puerto de salida de video HDMI 4K, puerto VGA 1080P, USB C Power Delivery, puerto Gigabit Ethernet, ranura para tarjeta SD / TF, 2 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 y audio / micrófono de 3.5 mm Jack. Todas las posibilidades en un solo centro.

- Transferencia de datos rápida de 5 Gbps: el adaptador multipuerto USB C ofrece una velocidad de transmisión de datos de puertos USB 3.0 de hasta 5 Gbps que garantiza una sincronización rápida y el intercambio de archivos. Puede conectar múltiples dispositivos periféricos USB como unidades flash, discos duros, teclados, mouse, impresoras, reproductores de MP3 y más, puede alejarlo del problema de enchufar y desenchufar sus dispositivos repetidamente, transferir datos en segundos.

- Salida de video 4K HDMI: extiende su pantalla con el puerto HDMI y transmite directamente video 4K UHD o Full HD 1080p a HDTV, monitores o proyectores. Admite visualización duplicada y funciones de visualización extendidas, la resolución máxima admitida es 3840 * 2160 / 30HZ y resolución compatible hacia abajo (admite la resolución máxima 1080P cuando se usa HDMI y VGA). USB C Hub te ofrece una vívida sincronización de video con efecto 3D.

- Preparado para SD / TF universal: la tarjeta SD y la tarjeta Micro SD se pueden usar a una velocidad de transferencia rápida, capacidad de hasta 512 GB, fácil de transferir fotos o videos con su cámara desde tarjetas a computadora portátil en solo segundos. La ranura para tarjeta SD y la ranura para tarjeta TF no se pueden usar en el concentrador simultáneamente.

- Gran compatibilidad: este adaptador tipo c es compatible con una computadora portátil con un puerto USB C disponible. Un centro de expansión USB C ideal para MacBook / MacBook Pro (13 "/ 15"), iMac / iMac Pro (21.5 "/ 27"), Google ChromeBook Pixel, Samsung, Huawei Matebook y muchos otros dispositivos USB C para Windows7 / 8 /8.1/10, sistemas operativos mac OS x v10.0 o superior.

JSAUX Adaptador USB C [2Pack], Adaptador USB C a USB 3.0 Tipo C a USB 3.0 Transmisión de Datos y Carga Rápida para iPhone 11 12 Pro Max, Samsung S21/S21+/S20/S20 FE/Note 20, Google Pixel 4/4a XL -Gris € 9.99

€ 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Transmisión de Datos a Alta Velocidad y Carga Rápida 】 JSAUX Adaptador USB C a USB 3.0 con el chip VL160 en su interior, la velocidad máxima de transferencia del adaptador USB-C a USB-A 3.1 / 3.0 es 5Gbps, que corresponde a 640MB / S. Mientras tanto, Adaptador USB C a USB 3.0 aproveche la función de carga rápida en los teléfonos inteligentes habilitados para QC 3.0, QC 2.0 o Huawei FCP. Cargue hasta un 50% en solo 30 minutos mientras usa dispositivos y cargadores compatibles con Quick Charge.

【Compatibilidad universal】iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini, Samsung Galaxy S20/S20 +/S20 Ultra/Note20/ Note20 Ultra 5G/A70/A50/S9/S8/S8 +/Note8, Huawei P40/P40 Pro/ P30/P30 Pro/P20/P20 Pro/Mate 30/Mate30 Pro/Mate20/Mate20 Pro, Google Pixel 4/4 XL/3/3XL/3a/3a XL/2/2XL, Google Nexus 5X/6P, ChromeBook Pixel y otros dispositivos de tipo c una computadora portátil Acer/HP/Dell/Asus/Lenovo para la transferencia de datos.

【Materiales de alta calidad】 Carcasa de aluminio de alta calidad con acabado pulido. Conector de acero inoxidable niquelado, no es fácil de romper o doblar. La pluma chapada en oro tiene alta resistencia a la corrosión y buena conductividad eléctrica. La carcasa de aluminio mate es excelente y hace que el adaptador USB-C USB 3.0 JSAUX sea robusto y elegante, absolutamente capaz de satisfacer sus necesidades.

【Diseño】 El diseño es muy íntimo y de moda. Hay un bulto en el otro extremo para que sea más fácil sacarlo de la PC. La carcasa de aluminio de alta calidad da una buena impresión. La carga es más segura. Fácil de transportar, pequeño en volumen y ligero. Puedes guardarlo en tu bolsillo. Adecuado para viajes de negocios, en la oficina y en casa.

【Lo que obtienes】 Obtienes 2 piezas de adaptador JSAUX USB-C hembra a USB-A macho 3.1 / 3.0. Para preguntas, por favor contáctenos. Le responderemos en 24 horas. [Nota]: El adaptador JSAUX USB-A a USB-C 3.0 no admite la transmisión de video. No puede transmitir una señal HDMI con él.

Adaptador Jack USB C para Jack 3,5 mm, Adaptador Tipo C, Conector Jack para Auriculares de 3,5 mm, Compatible con Los Dispositivos Huawei, Xiaomi, Samsung, Google Pixel. (USBC+3.5MM) € 10.79 in stock 1 new from €10.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Mejor compatibilidad 】 Nuestros productos están diseñados para iPad Pro 2018/2020, Huawei P30 Pro/P20 Pro/Mate 30 Pro/Mate 20 Pro/Mate 10 Pro/Nova 5 Pro, Xiaomi Mi 6/Mi 8/Mi 9, Samsung S8/S9/S10/Note 8/9/10, Google Pixel 2/Google Pixel 2/2/2/2/2/2/2/2/2/10. 3/4 y Otros dispositivos con la única salida de tipo C, se ruega comprobar la tabla de dispositivos compatibles en las imágenes del producto.

【Jack 3,5 mm】El adaptador de tipo C a jack de audio está diseñado para proporcionar un jack de 3,5 mm para los últimos smartphones USB-C que no tienen jack auxiliar de 3,5 mm. Adaptador para auriculares tipo C compatible con reproducción de música y llamadas para la mayoría de dispositivos USB C.

【Uso fácil】El adaptador USB C a jack permite conectar los auriculares con conector jack de 3,5 mm a los dispositivos equipados con USB para escuchar música o ver vídeos o contestar a la llamada

【Pequeño y portátil】El adaptador USB C es muy pequeño, ligero y compacto. Puedes ponerlo en tu bolso o bolsillo y disfrutar de tu música favorita con tu teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Garantía 】El periodo de garantía de nuestro producto es de 12 meses. Si no estás satisfecho, simplemente devuelve el producto y obtén un reembolso completo.

Apple Adaptador de USB-C a Toma para Auriculares de 3,5 mm € 9.99 in stock 1 new from €9.99

12 used from €7.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El adaptador de USB-C a toma para auriculares de 3,5 mm te sirve para conectar accesorios con clavija de 3,5 mm, como auriculares o altavoces, a tus dispositivos con USB-C.

Compatibilidad modelos de iPad: iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.a y 4.a generación), iPad Pro de 11 pulgadas (1.a y 2.a generación)

Compatibilidad modelos de MacBook Air: MacBook Air (M1, 2020), MacBook Air (Retina de 13 pulgadas, 2020), MacBook Air (Retina de 13 pulgadas, 2018‐2019)

Compatibilidad modelos de MacBook Pro: MacBook Pro (13 pulgadas, M1, 2020), MacBook Pro (13 pulgadas, 2020, cuatro puertos Thunderbolt 3), MacBook Pro (13 pulgadas, 2020), MacBook Pro (16 pulgadas, 2019), MacBook Pro (13 pulgadas, 2016‐2019), MacBook Pro (15 pulgadas, 2016‐2019)

Compatibilidad modelos de MacBook: MacBook (Retina de 12 pulgadas, principios de 2015‐2017)

JeoPoom Adaptador USBTipo C a Jack 3.5 mm, USB C Jack Auriculares Audio Adaptadores, Compatible con Huawei Mate 20/30/P30, Mi 6/8/9/Se, Samsung S8/S9/Notes 8 etc. € 5.99 in stock 3 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad sólida] - Adaptador hembra USB-C de 3,5 mm Compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C: Huawei P40 / P40 Pro / P30 Pro / P20 / P20 Pro / Mate 20 Pro / Mate 20 RS / Mate 10 Pro / Nova 5 Pro, Google Pixel 3 / 3XL / 2 / 2XL / 4, Samsung Galaxy Note20 / Note20 Ultra 5G Note 10 + / S10 Plus / S10 5G / A80 / A90 5G, Mi 10 / Mi 9 / Mi 8 / Wed 6 y etc.

[Multifuncional] - El adaptador de Audio USB C a 3.5 mm convierte el puerto USB Tipo C al puerto de audio de 3.5 mm, perfecto para conectar auriculares de 3.5 mm a los nuevos teléfonos inteligentes USB Tipo-C. Le permite escuchar música o hacer / recibir llamadas, admite la función de micrófono y control de volumen.

[Resistente y duradero] - Los conectores recubiertos de metal para un mejor contacto garantizan una transmisión estable y sin pérdidas de la señal de audio. El cable trenzado de nylon hace un buen trabajo de resistencia a la flexión en comparación con la cubierta de ABS habitual, proporcionando una protección eficaz contra la rotura del cable.

[Excelente calidad de sonido] - El adaptador de audio USB C mantiene una calidad de audio 100% original sin compresión de señal para brindarle una experiencia agradable al escuchar música. Minimiza la pérdida de señal durante la transmisión y garantiza una calidad de sonido sin ruido.

[Diseño compacto y portátil] - Diseño compacto y liviano, ocupa poco espacio y es fácil de poner en su bolsillo o cartera. plug & play, ideal para conectarse a su teléfono móvil para escuchar música mientras corre, en movimiento o en movimiento.

Mira el presupuesto

Lo primero que la mayoría estamos contentos y lo que tienen que ser es nuestro presupuesto. Quedarse sin presupuesto en cualquier momento puede arruinar la experiencia del usuario. Por lo tanto, es muy importante que una persona conozca sus limitaciones y luego piense en comprar ese producto en particular.

A medida que el nivel de competencia en el mercado ha aumentado en mayor medida, una variedad de marcas han ofrecido una amplia gama de opciones. No es tan difícil conseguir un Precio según su presupuesto. En resumen, ahora depende de usted si está listo para gastar menos o más en su propiedad preferida.

Todo lo que tiene que hacer es hacer una investigación exhaustiva del mercado y luego realizar la compra final en consecuencia. Si el presupuesto no es su problema, siempre preferimos que tenga Usb C Adapter solo como el producto más reciente y actualizado del mercado.

Haga una lista de sus preferencias

Es una buena idea hacer una lista de sus preferencias generales de Usb C Adapter antes de comprar cualquier producto en el mercado. No sólo le ayudará a encontrar el mejor producto para usted, sino que también le ahorrará mucho tiempo. Saque el mejor cuatro o cinco Usb C Adapter del mercado y luego decida cuál es la mejor opción para usted. Los beneficios adicionales al mismo precio son una ventaja para usted.

Prefiera la garantía de marca confiable

El nombre de la marca es a menudo uno para servicios de alta calidad a los precios más bajos posibles. El mercado está lleno de una amplia variedad de marcas. Sin embargo, cuando esté listo para tener una idea de lo que está haciendo, es una buena idea elegir la opción de marca más confiable. Las marcas de renombre suelen ofrecer a sus consumidores productos de mayor calidad y una mejor atención al cliente las 24 horas del día. La elección de una marca conocida también ofrece un excelente servicio al cliente en el futuro.

No sé temporada de ofertas.

pierde especiales Usb C Adapter Navidad Le recomendamos que lleve lo mejor. Lo mejor de la temporada navideña es que% KEYWORD% están disponibles aquí a precios mínimos. La mayoría de los vendedores en línea y fuera de línea revisan una temporada alta cuando las ofertas son extremas y los precios son los más bajos. Si desea comprar en línea, manténgase actualizado con los sitios de comercio electrónico como Amazon Francia y disfrute de la libertad de comprar durante la temporada de ofertas especiales.

Verifique las opciones de garantía

Todos los productos del mercado actual tienen una opción de garantía. Pero, ¿todas las marcas cumplen con este nivel de seguridad para los clientes?

La elección de una marca conocida le aporta mucha confianza. Lo mejor de las marcas conocidas es que, por lo general, no se dañan fácilmente. Sin embargo, cuando lo hace, esta marca a menudo ofrece una opción de garantía activa. En resumen, esta opción le ahorra gastar el dinero que tanto le costó ganar en muchas reparaciones y mantenimiento.

No se pierda las reseñas Las

reseñas son la experiencia del mundo real de la mayoría de los clientes del mundo. Si se adhiere a estos, los clientes potenciales pueden saber mejor exactamente cómo funcionan exactamente estos productos y qué calidad, vida útil y ventajas y desventajas tienen. Dado que el mercado de las tiendas de comercio electrónico ha crecido rápidamente en estos días, se ha vuelto más fácil para las personas leer las reseñas de personas de todo el mundo en línea.

¿Es confiable el vendedor?

Bueno, este factor no funciona la mayor parte del tiempo, pero a menudo hemos visto muchos incidentes en el mercado en los que las personas han pasado por estafas o estafas; la diferencia entre el Usb C Adapter original Es bastante difícil encontrar las primeras copias y eso es en lo que trabajan la mayoría de los estafadores.

Para protegerse de tales incidentes en el futuro, por lo tanto, solo nos gustaría contratarlo con un vendedor confiable en el mercado.

Conclusión

Así que chicos! Si tiene grandes problemas para el mejor encontrar Usb C Adapter, simplemente una guía perfecta para usted para preparamos Usb C Adapter.Hemos trabajado e investigado cuidadosamente los diversos factores para tener una idea exacta de las distintas cosas.

Esperamos que esta guía le facilite la elección del producto según sus expectativas. Las sugerencias y comentarios son bienvenidos aquí. Si tiene alguna pregunta, siempre puede hacerla. Preferiríamos tener todas sus preguntas resueltas en poco tiempo.