Los 30 mejores Uña De Gato de 2023 – Revisión y guía

La mejora de la tecnología solo necesita aumentar el nivel de competencia en cada mercado. Ya se trate de automóviles o dispositivos electrónicos, cada industria hace el mejor uso de la tecnología avanzada para obtener los mejores resultados del mercado. Antes de ir por eso, Uña De Gato veamos cuál ofrece el mejor resultado al final.

Lo mejor que le gusta a la mayoría de la gente en este momento es la variedad de Uña De Gato disponible. Cada producto ofrece ahora una variedad de opciones, lo que ha hecho que sea mucho más fácil para los usuarios adaptar el producto a sus necesidades exactas. ¿Pero crees que esto funciona bien para todos? Ciertamente no.

Como la disponibilidad de una amplia gama de Uña De Gato ha aumentado en el mercado, también ha aumentado la confusión del comprador. Es bastante obvio confundirse con la cantidad de opciones disponibles en el mercado. Si está listo para actualizar su Uña De Gato pero le falta información en alguna parte, este artículo le proporciona una guía de compra maravillosa.



Complemento Alimenticio con Extracto de Uña de Gato - 60 Comprimidos - Ayuda a Fortalecer el Sistema Inmunológico - Propiedades Antioxidantes - Eladiet € 10.99

€ 8.30 in stock 8 new from €7.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INDICADO PARA MÚSCULOS Y ARTICULACIONES: Nuestra uña de gato es un complemento ideal para el normal funcionamiento de las articulaciones y de tus músculos. Como resultado, ayuda a conseguir mayor vitalidad y energía.

ACCIÓN INMUNOLÓGICA: El consumo de estos comprimidos te ayudará a fortalecer el sistema inmunológico y a mantener la piel en buen estado. Además, sus propiedades antioxidantes contribuirán a prevenir la aparición del envejecimiento prematuro.

MODO DE EMPLEO: Recomendamos la ingesta diaria de 3 comprimidos, acompañados de abundante agua. Es aconsejable no exceder la dosis recomendada, se debe mantener fuera del alcance de los niños y conservar en un lugar fresco y seco.

INGREDIENTES NATURALES: La uña de gato es una planta rica en alcaloides, polifenoles, taninos y esteroles. Todos los componentes han sido cuidadosamente seleccionados y cumplen los estándares de calidad.

SOBRE NOSOTROS: Naturaleza, tradición y pasión por ayudar a los demás fueron el impulso que en 1985 nos llevó a crear Eladiet. Actualmente, somos líderes en la elaboración de complementos alimenticios naturales cuyo objetivo es mejorar tu bienestar.

Uña de Gato 500mg – Uncaria tomentosa (Cat's Claw) – Vegano – 180 cápsulas € 22.95 in stock 1 new from €22.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad Alemana - Uña de Gato (Uncaria tomentosa) – 180 cápsulas – de Herbadirekt Dosis diaria recomendada: Adultos

Calidad desde 1989: Todos los productos están desarrollados exclusivamente por Warnke y son producidos en Alemania- lo que significa que están sometidos a la línea de control de la Agencia de Inspección de Alimentos de tal manera que podemos garantizar su seguridad.

Pureza: No utilizamos en nuestas cápsulas- comprimidos y polvos- siempre que es posible- aditivos innecesarios. Así evitamos la incompatibilidad del producto con ciertas personas. También nos alejamos de la utilización de materias primas modificadas genéticamente. ¡Todos nuestros productos están libres de transgénicos!

Fabricado íntegramente en Alemania - Nuestras materias primas pueden provenir tanto de países dentro de la UE como externos a ella - ¡Calidad farmacéutica! READ Los 30 mejores Pijama Mono Hombre de 2023 - Revisión y guía

Swanson, Cat's Claw (Uña de Gato), 500mg, 120 Cápsulas, Altamente Dosificadas, Probadas en Laboratorio, Sin Soja, Sin Gluten, No GMO € 16.45 in stock 1 new from €16.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA DOSIFICACIÓN: Una dosis, una cápsula, Cat's Claw de Swanson contiene 500mg de corteza de uña de gato que puede alimentar a su cuerpo todos los días

BUENA DISPONIBILIDAD: La Uña de Gato de Swanson se caracteriza por su buena biodisponibilidad y es adecuada para un estilo de vida consciente de la nutrición

ALTA CALIDAD: Las cápsulas de Uña de Gato Swanson se someten a pruebas de calidad y pureza en laboratorios independientes

SIN ADITIVOS NO DESEADOS: La corteza de uña de gato Swanson no contiene gluten y está elaborada sin ingeniería genética

PRODUCTO ORIGINAL: La ingesta recomendada difiere de la de EE.UU. debido a las directrices alemanas y europeas. Por favor, consulte a un médico o profesional alternativo para que le recomiende una ingesta individual

Solaray Cat's Claw 200mg | Uña Gato | 30 VegCaps € 18.25 in stock 3 new from €18.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solaray marca de confianza

Manufacturado en Estados Unidos

Identidad, pureza & potencia garantizados

Sakai Uña de Gato - 60 Cápsulas € 10.75

€ 9.31 in stock 1 new from €9.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Información (por dosis diaria recomendada 1/2/3 cápsulas): 220/440/660mg polvo corteza Uña de gato (Uncaria tomentosa), 70/140/210mg E.S. Uña de gato (Uncaria tomentosa) titulado al 3% en alcaloides. 1/2/3 cápsulas aportan 2.1/4.2/6.3mg de alcaloides.

Pinisan Uña De Gato 50 Gr Envase De 50 Gramos 200 ml € 2.83 in stock 2 new from €2.83 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uña De Gato 50 Gr Envase De 50 Gramos

Producto De La Marca Pinisan

El Producto Para El Cuidado Y Bienestar De Tu Cuerpo

Solgar Uña Gato Cats Claw (uncaria tom) 1000 mg - 30 tabletas € 23.45 in stock 2 new from €23.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solgar Uña Gato Cats Claw (uncaria tom) 1000 mg - 30 tabletas

Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Producto útil y práctico

Uña de gato 500 mg - 180 comprimidos para 3 meses - formato grande - vegano | Vitamintrend € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ VITAMINTREND Calidad alemana: Dos comprimidos contienen: 1000mg de uña de gato en polvo. Dosis diaria recomendada: 2 comprimidos repartidos en las comidas con abundante agua. - Dosis altas - Excelente relación calidad-precio.

✅ LIBRE DE: Fructosa, lactosa, gluten, levadura, gelatina, soja, sabores, conservadores, pesticidas, fungicidas, fertilizantes artificiales, colorantes, estabilizantes, OGM, estearato de magnesio y alérgenos. Complemento alimenticio de uña de gato de excelente absorción.

✅ SEGURIDAD del producto: Larga vida útil. Más eficaz que en forma líquida. Frescura garantizada gracias a su bote hermético. Envase grande con 180 cápsulas para 2 meses.

✅ FABRICADO EN ALEMANIA: Nuestros complementos alimenticios son producidos directamente en Alemania en instalaciones certificadas - Materias primas de países fuera y dentro de la Unión Europea.

Uña de gato (Uncaria tomentosa) cortezas Naturalma | 150 g | 300 comprimidos de 500 mg | Complemento alimenticio | Natural y Vegano € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uña de gato (Uncaria tomentosa) cortezas 300 COMPRIMIDOS de 500 mg (formato de 150 gramos). Producto en comprimidos, pastillas o tabletas (no se trata de opérculos, cápsulas o perlas).

UNA AYUDA NATURAL: complemento alimenticio de Uña de gato (Uncaria tomentosa) cortezas en comprimidos. 4 comprimidos contienen 1200 mg de Uña de gato.

MADE IN ITALY: producto envasado en ITALIA y registrado como complemento alimenticio ante el Ministerio de Sanidad italiano.

NATURALMA – Hábitos naturales: Respetamos y amamos la Naturaleza. Por ello, todos nuestros complementos alimenticios son aptos para veganos y están libres de cualquier ingrediente artificial: no contienen conservantes, colorantes, aromas ni edulcorantes artificiales. Seleccionamos cuidadosamente las materias primas para garantizar la máxima calidad y seguridad.

CONTIGO, NATURALMENTE: Cuidar de nuestros clientes es parte de nuestra filosofía. Por eso, además de elaborar complementos alimenticios pensados para responder a tus exigencias, trabajamos en fórmulas únicas para obtener la perfecta sinergia entre ingredientes y dosificaciones. Estamos a tu disposición para aconsejarte en tus objetivos, para proporcionarte información sobre cualquiera de nuestros productos y para responder a todas tus preguntas. ¡Contáctanos!

TON-GAT – Extracto de raíz 200:1 | El original de Malasia | Certificado GMP + ISO-9001 | 100% puro + probado en laboratorio | Garantía de satisfacción | 50g € 37.95 in stock 1 new from €37.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máxima calidad: 100:1 original - Confianza de nuestra larga experiencia

Natural: 100% puro + cuidadosamente extrahiert + recién embalado en bolsa aromatizada

Manualmente seleccionado: fabricado solo de raíces potentes de Malasia

Certificado: control de calidad según ISO 9001 + probado en laboratorio para sustancias nocivas

Garantía de satisfacción: tenemos las más altas exigencias en la calidad de nuestros productos y te garantizamos plena satisfacción. Si todavía tienes preguntas o problema, ponte en contacto con nosotros.

PLAMECA - Capsudiet Uña de Gato, Mejora Procesos Inflamatorios y la Respuesta Inmunitaria, con Extracto Seco de Raíz de Uña de Gato, Mantenimiento de Defensas y Articulaciones - 40 Cápsulas Vegetales € 11.40 in stock 3 new from €11.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPLEMENTO ALIMENTICIO: Capsudiet Uña de Gato está elaborado a base de extracto seco de raíz de uña de gato (Uncaria tomentosa), celulosa, antiaglomerantes y la cubierta de las cápsulas

UÑA DE GATO: Planta que es un antiinflamatorio natural, evita la degeneración celular, potencia tu sistema inmunológico, es ideal para limpiar el aparato digestivo y alivia dolencias crónicas

PROPIEDADES TERAPEÚTICAS: Capsudiet Uña de Gato es un producto que cuenta con gran cantidad de propiedades terapeúticas. Por ello, el uso de este fitofármaco se ha extendido por Europa y Norteamérica

CALIDAD: Todos los productos de Plameca pasan por los procesos necesarios que aseguran su calidad, tanto en ingredientes como en su fabricación. Más de 35 años comprometidos con tu bienestar natural

40 CÁPSULAS: Capsudiet Uña de Gato de Plameca incluye 40 cápsulas vegetales en su bote. Se recomienda tomar 1 cápsula diaria, preferiblemente tras una de las principales comidas, con agua

Uña de gato (Uncaria tomentosa) cortezas Tintura Madre sin alcohol Naturalma | Extracto líquido gotas 120 ml | Complemento alimenticio | Vegano € 16.90 in stock 1 new from €16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uña de gato (Uncaria tomentosa) cortezas Tintura madre concentrado 1:10. 100% Natural, sin alcohol ni azúcares añadidos. Apto para niños y mujeres embarazadas o en lactancia. Registrado ante el Ministerio de Salud italiano. Made in italy.

UNA AYUDA NATURAL: Un complemento alimenticio de Uña de gato en gotas. 40 gotas (2 ml) contienen 200 mg de Uña de gato. Macerado glicérico o extracto fluido puro de Uña de gato (Uncaria tomentosa) cortezas en gotas.

NATURALMA – Hábitos naturales: Respetamos y amamos la Naturaleza; todos nuestros complementos alimenticios son veganos y están libres de cualquier ingrediente artificial. Creemos en la importancia de garantizar la calidad y la seguridad, por eso seleccionamos cuidadosamente las materias primas, elaboramos nuestros productos en Italia y los registramos ante el Ministerio de Salud.

A TU LADO: Cuidar de nuestros clientes es parte de nuestra filosofía. Por eso, además de elaborar complementos alimenticios pensados para responder a tus exigencias, trabajamos en fórmulas únicas para obtener la perfecta sinergia entre ingredientes y dosificaciones. Estamos a tu disposición para aconsejarte y asesorarte en tus objetivos, para proporcionarte las certificaciones de cualquiera de nuestros productos y para responder a todas tus preguntas. ¡Contáctanos!

Solgar Uña Gato Cats Claw (uncaria tom) 1000 mg - 90 tabletas € 47.95 in stock 1 new from €47.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada comprimido aporta 1000 mg de uña de gato en polvo

No contiene gluten, levadura, trigo, soja ni lácteos

Apto para veganos

Certificación kosher

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Si está usted embarazada, en período de lactancia, sigue algún tratamiento médico o padece alguna enfermedad consulte con su especialista antes de tomar este producto. READ Los 30 mejores Hinchador Ruedas Coche de 2023 - Revisión y guía

TON-GAT – 200:1 Extracto de polvo (> 1% Eurycomanone) El original de Malesia | Certificado GMP + ISO-9001 | 100 % puro + probado en laboratorio | Calidad europea | 50g € 59.95 in stock 1 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPERIOR QUALITY: 100% Malaysia roots extract

NATURAL: 100% Pure + gently extracted + freshly packed in aroma bag

HAND-PICKED: Only the best selected ingredients + advanced manufacturing technology

CERTIFIED: Quality control according to GMP + ISO-9001 + laboratory-tested for purity

SATISFACTION GUARANTEE: We have the highest standards in the quality of our products and guarantee you full satisfaction. If you have any questions or concerns, please contact us. We are there for you every day and always find a prompt solution. Promised! Top quality from the original - treat your body with something good!

Uña de gato 100 Cápsulas Naturitas | Antioxidante | Digestiva | Dolor articulaciones | Complemento alimenticio € 20.99 in stock 1 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La uña de gato es una planta muy usada en la medicina peruana tradicional.

Alivia molestias articulares.

Digestiva y antioxidante.

Estimula el sistema inmune.

Uña de Gato en Polvo - 250g con Vitamina C - 150 porciones para 150 días - Paquete a granel - Vegano € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Fairvital CALIDAD ALEMANA: Dosis diaria: 4 cucharadas dosificadoras rasas contienen 1500 mg de uña de gato y 100 mg de vitamina C. Excelente relación calidad-precio. Dosis alta

✔ BIODISPONIBLE y SIN: Gluten, lactosa, fructosa, estearato de magnesio, dióxido de silicio, conservantes, soja, levaduras, pesticidas, fungicidas, fertilizantes químicos, colorantes, estabilizantes, ni ingeniería genética (SIN OGM). Gran combinación con la vitamina C para el sistema inmunitario, las articulaciones, los cartílagos y la piel.

✔ Para 5 meses: Larga vida útil en lata cerrada herméticamente. Uña de Gato en polvo con vitamina C de 250g - ¡Envase a granel de alto rendimiento con 150 raciones! Cuchara dosificadora incluida

✔ Pureza microbiana: Made in Germany: según estándares HACCP Materias primas de países fuera y dentro de la Unión Europea.

ADRIBLUE Elegante Collar Ajustable Antiahogo para Gatos, Cachorros y Otras Pequeñas Mascotas (Perros, Conejos, Hurones) Hebilla Seguro de Liberación Rápida - Sin Cascabel (Multicolor) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Es hecho a mano en España: Con materiales de alta calidad. Es suave, durable y super ligero. Este adorable collar, está hecho de tela de algodón de doble capa reforzada (4 modelos) y de tela de poliéster (3 modelos). Suave con la piel de tu mascota y por su poco peso, es cómodo de llevar.

✔ Es Ajustable: Cuello desde 16,5 a 25,5 cm. Aprox. (6,5” a 10,03”) y el ancho varía desde 1 a 1,3 cm (3/8” a 1/2”). Debes medir la circunferencia del cuello de tu mascota y agregar 1 cm a este número para un ajuste perfecto.

✔ Es Seguro: La hebilla de liberación rápida (Antiahogo), hace que el collar sea muy útil y seguro para los mininos de casa, ya que facilita que tu mascota se libere en caso de enganche; a la vez, de que es fácil de poner y de quitar.

✔ Es Bonito y Elegante: Cada collar lleva un adorable abalorio esmaltado sujeto de argollas dobles, que compagina perfectamente con los diseños y colores de las telas. Este collar, hace que tu mascota se vea más bella y resalte entre las demás.

✔ Está disponible en siete (7) bellos colores: En tela de algodón: Rosa Bebé, Azul Cielo, Amarillo Divertido, Festival de Flores (Multicolor) En tela de Poliéster: Rojo Fiesta, Negro Místico, Verde Claro.

Gato de la Suerte chino - Lucky Cat - Maneki Neko. BLANCO, L (12x9x18cm) € 24.50 in stock 1 new from €24.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gato de la suerte lucky cat o maneki neko, idea original de DIMINUTO CIELO

Luckycat de plástico de calidad y pintado a mano. Mueve el brazo. Funciona con pilas AA (pilas no incluidas). Cada luckycat incluye su collar exclusivo metálico.

Colección de 32 modelos: 16 colores en 2 tamaños: 15 y 18cm de altura

Cada color, según la tradición oriental, atrae una suerte distinta. Contiene flyer explicativo con el significado de cada color.

En tu casa, coloca a tu gato de la fortuna mirando a la puerta para que con su patita invite a entrar a la suerte. Cuida que su patita esté siempre en movimiento. Cuida mucho de él y buena suerte!

Colgante de gato grabado, Collar de oro de 9K 14K 18K, Oro amarillo, Mascota favorita, Gato de oro macizo, Regalo para ella/code: 0.003 € 189.00 in stock 1 new from €189.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Oro macizo

Swanson, Oregano Oil (Aceite de Orégano), Origanum Vulgare, 150mg, 120 Cápsulas blandas, Altamente Dosificadas, Probadas en Laboratorio, Sin Soja, Sin Gluten, No GMO € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA DOSIFICACIÓN: Una dosis, una cápsula, el Aceite de Orégano de Swanson contiene 150mg de aceite de orégano a partir de un extracto de hoja de orégano 10:1 que puede alimentar su cuerpo todos los días

BUENA TRANSMISIBILIDAD: El aceite de orégano Swanson se caracteriza por su buena biodisponibilidad y es adecuado para un estilo de vida consciente de la nutrición

ALTA CALIDAD: Las cápsulas de orégano Swanson se someten a pruebas de calidad y pureza en laboratorios independientes

SIN ADITIVOS NO DESEADOS: Las cápsulas de orégano de Swanson no contienen gluten y están elaboradas sin ingeniería genética

PRODUCTO ORIGINAL: La ingesta recomendada difiere de la de EE.UU. debido a las directrices alemanas y europeas. Por favor, consulte a un médico o profesional alternativo para que le recomiende una ingesta individual

Porus ONE | 30 x 500 mg | Alimentos complementarios para gatos | Para gatos con problemas renales | Para que las toxinas urémicas no entren a los riñones € 40.25 in stock 1 new from €40.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Porus One es un producto para los riñones en gatos. Porus One puede ayudar a los precursores de las llamadas toxinas urémicas, que son venenos renales, en el lugar de su formación en el intestino y puede eliminarlos con las heces. Todas las bolas Porus One se pueden excretar por completo. Porus One en sí no se metaboliza y, por lo tanto, no carga el metabolismo del gato.

¿Qué son las toxinas urémicas y dónde surgen. Estos precursores se absorben y llegan al hígado a través de la sangre, donde se convierten en las toxinas urémicas reales (= venenos renales). Las toxinas urémicas luego llegan al riñón a través de la sangre, donde se excretan con la orina. Esto sucede a diario y continuamente, porque el gato consume muchas proteínas y, por lo tanto, aminoácidos. Esto también suele ser sin problemas para el gato.

Sin embargo, en situaciones especiales de la vida, puede ser útil reducir estas toxinas urémicas (= venenos renales) si se acumulan en la sangre. Se sabe que cuando se acumulan en la sangre, las toxinas urémicas pueden dañar directamente los riñones y otros órganos. La reducción de la ingesta de proteínas en el alimento puede reducir la cantidad de toxinas urémicas (= venenos renales).

Sin embargo, nuevamente, también es posible simplemente atar los precursores de las toxinas urémicas ya en el intestino y excretarlos con las heces. A partir de esto, ya no se pueden formar toxinas urémicas y el gato no tiene que prescindir de proteínas sabrosas.

¿Qué es Porus One? Se pueden imaginar bolas Renaltec como pequeñas aspiradoras para los precursores de toxinas urémicas (= venenos renales) que atrapan los precursores dentro de las bolas y luego excretan con las heces. Esta es una superficie tan grande que la administración de Porus One una vez al día como 1 palo por gato es suficiente para interceptar suficientes toxinas urémicas. A partir de estos precursores ya no pueden surgir toxinas urémicas.

Holofit Complemento Alimenticio Uña de Gato - 180 Cápsulas € 57.48 in stock 4 new from €57.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features holofit uña gato 180cap equisalud

los mejores productos para tu cuidado personal a tu alcance de la mano de los mejores proveedores

holofit uña gato 180cap equisalud de 150

Producto de alta calidad READ Los 30 mejores Gomas Para El Pelo de 2023 - Revisión y guía

GSN Uña de Gato - 60 Cápsulas € 16.63 in stock 4 new from €14.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene multitud de sustancias alcaloides oxindol-pentacíclicos, como la mitrafilina, isomitrafilina, especiofilina, pteropidina, isopteropodina y uncarina F

Comúnmente la Uña de Gato se ha utilizado como suplemento dietético para el refuerzo del sistema inmune

Ayuda a estimular nuestras defensas naturales

Escalera de 5 Peldaños Para escalada de Gatos | Hecho a mano y en madera natural sin tratar € 39.20 in stock 1 new from €39.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se puede poner en ambas direcciones, derecha, e izquierda, y dispone de 5 peldaños.

El sistema de anclaje a la pared es mediante dos orificios para dos tornillos de unión a la pared.

Vienen incluidos dos tacos y dos tornillos para su unión a la pared.

Estos módulos se sirven en madera sin tratar, perfectamente lijados, y los cantos pulidos.

odos los componentes se suministran al natural y sin ningún tipo de tratamiento, para que no afecten a la salud del gato.

Haya Labs Uña De Gato, 500 Mg - 100 Caps 120 g € 11.30

€ 9.71 in stock 1 new from €9.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features estimulador inmune de gran alcance

antioxidante de gran alcance

Es compatible con la salud en general

Colgante corazón de cristal ojo de gato mineral y cadena de acero inoxidable. Colgante mujer. Piedra energética, curativa. Piedra protectora Ideal para regalar. (Azul) € 11.00 in stock 1 new from €11.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colgante piedra natural 20mm y cadena de acero

Colgante piedra energética, curativa hechos a mano en España

Materiales respetuosos con la piel, el acero inoxidable es hipoalergénico

Zylkene Suplementos calmantes para gatos y perros de hasta 10 kg 75 mg | Ayuda a aliviar la ansiedad de las mascotas en situaciones difíciles | Se administra fácilmente | 20 cápsulas € 23.10 in stock 4 new from €23.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zylkene (75 mg) es un suplemento calmante para gatos y perros pequeños (hasta 10 kg) que les ayuda a sobrellevar situaciones desafiantes dentro y fuera del hogar, como fuegos artificiales y ansiedad por separación cuando se quedan solos en casa.

Suplemento calmante veterinario n.º 1 del Reino Unido*, ampliamente utilizado y de confianza por veterinarios, conductistas y dueños de mascotas. *Datos del mercado de Kynetec, MAT de enero de 2022

Adecuado para situaciones desafiantes dentro y fuera del hogar para que los gatos y los perros puedan sentirse tranquilos dondequiera que estén.

Contiene alfa caseofina, una proteína natural de la leche con propiedades calmantes clínicamente probadas.

Se puede rociar fácilmente en la comida de tu mascota, se absorbe internamente y proporciona acción para las mascotas dentro y fuera de la casa.

Royal Canin C-583938 Feline Diabetic, Comida para gatos, 100 gr, 12 sobres € 26.99 in stock 2 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Food for cats

Wet Food

Royal Canin food

Zylkene - Suplemento antiestrés para perros y gatos 75 mg, Caja de 100 cápsulas € 51.95 in stock 7 new from €47.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 3.60587E+12 Model B00CXS3P6I Is Adult Product Size 100 Unidad (Paquete de 1)

Chapa identificativa para collar perro gato mascota con nombre y telefono placa identificación para perros etiqueta collar perro grabada a laser placas personalizados regalo cachorros hueso rosa gato € 6.72 in stock 1 new from €6.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DM resistente al agua

Mosquetón metalico muy rubusto y duradero

Información de contacto mediante codigo QR personalizado

Ligeras y muy comodas

No tintinean como el resto de las placa de identificación

